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в Шахризабс. Нас возил на автомобиле Сиявуш и он же организовал этот тур. Тур получился очень насыщенный и интересный. Мы посетили много мест во всех этих городах и получили массу интересной информации. Гиды - Фируза (в Бухаре) и Тигран (в Шахризабсе) были просто великолепны. Единственное, что я бы изменил в этом туре, -это добираться в Бухару не на автомобиле (9 часов), а на поезде или самолете. А уже из Бухары лучше ехать на автомобиле. Это и интересно и необременительно. Рекомендую этот тур, всем кто хочет познакомиться в Узбекистаном. Он и недорогой по деньгам и недолгий по времени. А организатор - Сиявуш - вообще классный! Ставлю туру 5 с плюсом. Наиль Забиров - Хвалитель (Казань).