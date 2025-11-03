Описание тура
Великолепный Узбекистан — тур номер 1 по отзывам и числу участников!
Создавая этот маршрут, я хотел, чтобы путешествие было не про галочки и спешку, а про настоящее ощущение Узбекистана — его людей, запахи, вкусы и ритм жизни.
Этот тур — не на бегу. Он для тех, кто хочет открыть страну спокойно, с комфортом и вниманием к деталям. Подходит для семей, поездок с родителями или просто отдыха от суеты.
Всё включено. Я принципиально убрал из программы любые доплаты на месте. Входные билеты, обеды, внутренние перелёты и Жд-билеты уже в стоимости — никаких доплат на месте.
На переездах — только поезда или комфортабельные автобусы туристического класса. Никаких минивэнов и тесных микроавтобусов — только удобство и пространство.
С вами будет тур-лидер, который поможет сделать поездку индивидуальной: кому-то добавить отдыха, а кому-то — активности и впечатлений.
Я верю, что этот тур покажет вам Узбекистан таким, каким его люблю я — тёплым, гостеприимным и настоящим.
Описание
Наc ждет приключение по городам:
— Самарканд, жемчужина востока
— Бухара, сердце великого шелкового пути
— Хива, музей под открытым небом
—Ташкент, современная столица Узбекистана
Туры проходят ежедневно. Выполнение тура гарантировано и не зависит от количества участников в группе — тур будет выполнен по расписанию, даже для одного туриста.
Среднее количество участников в туре 10-15 человек. В зимний и летний периоды 4-7 человек. Максимальное количество участников в туре до 30 человек.
Тур начинается в Ташкенте и заканчивается в Ташкенте, что даёт возможность пребывать прямыми рейсами с любых городов. Для туристов из Москвы и Санкт Петербурга мы помогаем спланировать перелёт из последнего города в программе тура и возвращаем часть суммы заложенную в туре на внутренние авиа и жд билеты.
Есть программы тура на 4 дня и 6 дней. Наименование тура Великолепный Узбекистан. Для получения ссылки на страницу туров, лучше написать мне в Чат.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Добро пожаловать в Ташкент, с него мы начнём наше путешествие!
В первый день мы встречаемся в аэропорту, заселяемся в гостиницу и берём свободное время для отдыха после перелёта.
Всё самое интересное впереди, приготовься к восторгу!
Встреча снаружи аэропорта. Представитель будет ожидать вас с табличкой с названием компании.
Для туристов желающих начать экскурсионную программу с первого дня, мы предлагаем:
— Экскурсию в горы Чимган с катанием на канатной дороге, необычайными пейзажами и обедом (ужином) на высоте 2200 метров.
— Экскурсию по узбекской деревне с мастер классом по приготовлению узбекской лепёшки.
Экскурсионная программа по Ташкенту
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Ташкенту
Приглашаем вас на увлекательный Tashkent City Tour, в рамках которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Узбекистана в формате сити-тура с 3-4 остановками. В этот день вы увидите как современные, так и исторические лица столицы.
Экскурсия начнётся с посещения духовного сердца столицы — комплекса Хаст Имам, где хранится уникальная исламская реликвия — оригинал Корана Османа Vii века.
Затем мы прогуляемся по знаменитому восточному рынку Чорсу, где смешались ароматы специй, свежей выпечки и яркие краски национального колорита.
Далее нас ждёт Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента, окружённое архитектурными памятниками и тенистыми аллеями.
По пути мы проедем мимо Театра Алишера Навои и сделаем остановку на Площади Независимости, где расположены монумент Скорбящей матери и Вечный огонь.
Затем сделаем короткий фото-стоп у Ташкентской телебашни — одной из самых высоких в Центральной Азии, откуда открываются впечатляющие панорамы города.
После этого мы посетим Монумент Дружбы народов — памятник увековечивающий подвиг семьи Шамахмудовых, в годы Великой Отечественной войны усыновивших 16 детей-сирот разных национальностей
Завершить день можно по желанию — прогулкой по парку Magic City
Для желающих остаться на самостоятельную вечернюю прогулку, мы делаем остановку у парка для высадки туристов. Если есть желающие вернуться в отель - сопровождаем обратно.
Свободное время, ночь в отеле
Каждое место в Ташкенте — это часть живой истории. После экскурсии вас ждёт свободное время для отдыха или вечерней прогулки.
Примечание: в зимний период (с 1 декабря по 15 февраля) запланированы остановки у комплекса Хаст Имам, на рынке Чорсу и в ресторане на обед. Остальные достопримечательности осматриваются по маршруту следования.
Переезд Ташкент - Самарканд
Завтрак и переезд Ташкент - Самарканд
Наш день начнётся с завтрака в отеле, после чего мы отправимся в увлекательное путешествие по древнему и величественному Самарканду — городу, где сливаются история, культура и архитектурное великолепие Востока.
Экскурсионная программа по Самарканду
Наша экскурсия начнётся с посещения Гур-Эмир, мавзолея великого Тимура, в котором покоятся сами основатели огромной империи. Мы увидим роскошь и масштаб этого величественного сооружения, которое оставит вас без слов.
Далее мы отправимся на знаменитую Площадь Регистан, визитную карточку Самарканда. Здесь вас ждёт потрясающий ансамбль из трёх медресе, каждое из которых шедевр архитектуры и истории. Почувствуйте, как время останавливается в этом месте, полном величия и мистики.
Завершим нашу экскурсию у Мечети Биби-ханум, построенной в честь любимой жены Амира Тимура. Это одно из самых грандиозных сооружений в Центральной Азии, которое восхищает своей масштабностью и великолепием.
Заселение в отель, свободное время
После насыщенной экскурсии у нас будет время для отдыха и свободных прогулок по этому сказочному городу. Вечером мы заселимся в отель, где проведём ночь, наслаждаясь комфортом и уютом.
Погрузитесь в атмосферу Самарканда — города, который захватит ваше сердце на долгие годы!
Переезд Самарканд - Бухара
После завтрака — выезд в Бухару, древний город с тысячелетним наследием, где восточная архитектура сохранила свою подлинность и атмосферу.
Заселение в отель, свободное время
По прибытии — размещение в отеле и свободное время для отдыха или первых самостоятельных прогулок по уютным улочкам старого города.
Ночь в отеле
После насыщенного дня мы проведем ночь в уютном отеле, чтобы набираться сил перед новыми открытиями и продолжением путешествия.
Четвертый день в программе даёт возможность сделать групповой тур с индивидуальным подходом к каждому участнику. Желающие отдохнуть после насыщенных экскурсий и двух переездов берут время для отдыха и прогулки по сувенирным лавкам, а для неутомимых участников мы предлагаем дополнить программу:
— Мастер классом по приготовлению плова;
— Фото-сессией в стиле Восточной принцессы;
— Посещением бани Хаммом Бозори Корд одна из двух старинных бань Бухары, продолжающая работу с 17 века и по сей день, не подвергаясь реконструкции
Экскурсионная программа по Бухаре
Завтрак в отеле
После чего мы отправимся исследовать Бухару — город, наполненный историей и величием Востока.
Экскурсионная программа по Бухаре с перерывом на обед:
Экскурсия начнётся с посещения Крепости Арк — одна из самых мощных цитаделей Бухары, служившая резиденцией местных правителей. Мы сможем окунуться в атмосферу древности, посетив её дворцы, мечети и залы.
Затем мы отправимся в Мечеть Боло-Хауз (снаружи) — уникальное сооружение с великолепными резными колоннами, отражающее архитектурное наследие города.
Далее нас ждёт Минарет и мечеть Пои-Калон — символ Бухары и один из самых величественных архитектурных ансамблей города, который захватывает своей высотой и красотой.
После этого мы посетим Ханака и медресе Надира Девон-Беги — комплекс, восхищающей своей историей и великолепием. Это место является важным культурным центром, который обязательно стоит посетить.
Мы посетим Медресе Кукельдаш — одно из самых старых учебных заведений Бухары, которое сегодня восхищает своей архитектурой и историей.
Далее мы увидим Мечеть Магоки Атори (снаружи) — одна из самых красивых мечетей, которая в прошлом служила обителью для странствующих дервишей.
Затем мы прогуляемся вокруг Центрального пруда Ляби Хауз — это живописное место, окруженное многовековыми тутовыми деревьями, которое создаёт атмосферу покоя и умиротворения.
Мы посетим знаменитую бухарскую кузницу — уникальную мастерскую, где и по сей день кузнецы работают по старинным методам, используя традиционные инструменты и технику. Здесь можно увидеть живое ремесло в действии и погрузиться в атмосферу подлинного восточного мастерства.
Свободное время, ночь в отеле
После насыщенного дня у нас будет время для отдыха и прогулок по Бухаре
Бухара - Хива: путь в город-сказку
Завтрак в отеле
После завтрака — отправление в Хиву на поезде. Вас ждёт дорога к одному из самых аутентичных городов Узбекистана, где время словно остановилось.
Заселение в отель. Свободное время. Ночь в отеле
По прибытии в Хиву мы заселимся в отель, где вас ожидает уют и комфорт после долгого путешествия.
Экскурсионная программа по Хиве
Завтрак в отеле
, свободное время до выселения из отеля (12:00)
После — Вас ждет увлекательная экскурсия по Хиве, настоящей сокровищнице восточной архитектуры.
В программе дня:
Крепость Куня-Арк — город в городе, место, где в древности жили правители Хивы.
Минарет Кальта-Минор — гигантский недостроенный минарет, символ Хивы, притягивающий внимание своей вне звездной величиной.
Медресе Мухаммада Рахимхана — одно из самых красивых исторических зданий города. — Дворец Таш-Ховли — красивый дворцовый комплекс с великолепными внутренними двориками и резными арками.
Медресе Мухаммада Аминхана — ещё одно чудо архитектуры, наполненное восточной гармонией.
Мечеть Жума — многоколонная, с атмосферой уединения и покоя.
Мавзолей Пахлавана Махмуда — священное место, где покоится выдающийся святой и воин.
Свободное время После экскурсии — свободное время для самостоятельных прогулок по историческому центру Хивы.
Трансфер в аэропорт г. Ургенч (30 км). По завершении прогулки нас ждёт трансфер в аэропорт города Ургенч, откуда мы отправимся на рейс в Ташкент.
Вылет в Ташкент, заселение в отель по прибытию.
Примечание: Для туристов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга: Мы предлагаем планировать международный рейс напрямую из Ургенча, без возвращения в Ташкент. В этом случае стоимость тура будет пересчитана с учётом исключения внутреннего перелёта Ургенч — Ташкент.
Возвращение домой
Завтрак в отеле. Выселение из отеля — сборы и прощание.
Наш последний день начнется с вкусного завтрака в отеле, после чего будет время для свободного отдыха и подготовки к отъезду.
Свободное время.
У вас будет несколько часов для того, чтобы насладиться последними моментами в Ташкенте. Вы можете пройтись по городу, сделать покупки или просто расслабиться, наслаждаясь атмосферой столицы.
Трансфер в международный аэропорт.
В заранее установленное время мы отправимся в международный аэропорт Ташкента, чтобы вылететь в пункт назначения.
Вылет в запланированное время. Мы прощаемся с этим удивительным городом и отправляемся домой с массой впечатлений и воспоминаний.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту с любого рейса, в любое время
- Проживание в аутентичных Бутик отелях, уровня комфорта 3+ звезды
- Завтраки
- Обеды на всём маршруте, в именитых ресторанах узбекской кухни. (Обед не включен в день прибытия и убытия)
- Транспортное обслуживание на всю экскурсионную программу и переезды между городами. Переезды организованы на Жд поездах либо на автобусах туристического класса
- Внутренние авиаперелёт Ургенч - Ташкент
- Экскурсионная программа в сопровождении русскоговорящего гида
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Тур-лидер сопровождающий группу по всему маршруту
- Сим-карта местного мобильного оператора
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт
- Ужины
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Одноместное размещение. Для путешествующих в одиночку, по запросу мы подбираем подселения с другим участником. Стоимость тура указана на одного человека при двухместном размещении. В случае бронирования на одного участника, предусмотрена доплата в размере 15 120 Rub
- Раннее заселение в день прибытия, если рейс прибытия в Ташкент сильно раньше времени заселения (Время заселения в отель - 14:00). Стоимость раннего заселения составляет - 35 Usd/3 000 Rub на человека
О чём нужно знать до поездки
— В зимний период с 01 декабря по 15 февраля и летний период с 01 июня по 15 августа, среднее время длительности экскурсии - 3 часа. Уменьшение времени продолжительности экскурсии связано с погодным фактором и сохранением имиджа тура, как комфортного и без утомления. Уменьшение времени продолжительности экскурсии отражается на программе и исключает из неё посещение комплекса Хаст Имам и рынка Чорсу.
— Малые группы до 8 человек, не сопровождаются тур-лидером. К малым группам закрепляется операционный менеджер, который сопровождает группу дистанционно, контролируя организацию тура и обеспечивая туристов информационной поддержкой 24/7
— Обеды не входят в стоимость в летний период заездов с 01 июня по 15 августа.