Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Великолепный Узбекистан — тур номер 1 по отзывам и числу участников!

Создавая этот маршрут, я хотел, чтобы путешествие было не про галочки и спешку, а про настоящее ощущение Узбекистана — его людей, запахи, вкусы и ритм жизни.

Этот тур — не на бегу. Он для тех, кто хочет открыть страну спокойно, с комфортом и вниманием к деталям. Подходит для семей, поездок с родителями или просто отдыха от суеты.

Всё включено. Я принципиально убрал из программы любые доплаты на месте. Входные билеты, обеды, внутренние перелёты и Жд-билеты уже в стоимости — никаких доплат на месте.

На переездах — только поезда или комфортабельные автобусы туристического класса. Никаких минивэнов и тесных микроавтобусов — только удобство и пространство.

С вами будет тур-лидер, который поможет сделать поездку индивидуальной: кому-то добавить отдыха, а кому-то — активности и впечатлений.

Я верю, что этот тур покажет вам Узбекистан таким, каким его люблю я — тёплым, гостеприимным и настоящим.

Описание

Наc ждет приключение по городам:

— Самарканд, жемчужина востока

— Бухара, сердце великого шелкового пути

— Хива, музей под открытым небом

—Ташкент, современная столица Узбекистана

Туры проходят ежедневно . Выполнение тура гарантировано и не зависит от количества участников в группе — тур будет выполнен по расписанию, даже для одного туриста.

Среднее количество участников в туре 10-15 человек. В зимний и летний периоды 4-7 человек. Максимальное количество участников в туре до 30 человек.