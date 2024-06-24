Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения будет время немного отдохнуть, а затем отправимся знакомиться с сердцем Узбекистана.

Во время променада по Ташкенту осмотрим одну из самых популярных достопримечательностей столицы, центр духовной жизни мусульман — религиозный комплекс Хазрати Имам. В ансамбль входят мечети, мавзолеи и медресе, возведённые в разные годы, но построенные в едином стиле. В этих стенах хранится важная реликвия — древнейшая в мире рукопись Корана.

Изучим современную архитектуру мегаполиса. Увидим монумент «Мужество», посвящённый землетрясению 1966 года, и гордость Ташкента — метро, которое называют подземным оазисом Средней Азии. Погуляем по площади Независимости, скверу Амира Тимура (Тамерлана) и парку имени Алишера Навои. Общая продолжительность экскурсии — 6-7 часов.