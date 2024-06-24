Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана

Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Приглашаем провести отпуск с восточным колоритом в стране многовековых архитектурных шедевров — Узбекистане.

Путешествие начнётся в его сердце: вы исследуете рукотворные достопримечательности Ташкента и природные локации вблизи столицы.

Тур продолжится в удивительном
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Самарканде, который входит в число древнейших городов мира, и Шахрисабзе — на малой родине Тамерлана, с именем которого тесно связана история государства.

После изучения памятников Бухары и её окрестностей вы отправитесь к жемчужине Хорезмского оазиса — Хиве, напоминающей музей под открытым небом.

Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 4+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*. Варианты гостиниц: в Ташкенте — Old Tashkent, Ateca, «Навруз», «Модерно», «Прага», «Милан»; в Самарканде — Gur Emir Palace, Jakhongir Premium, Silk Road Empire, Bibikhanum, City, «Азия Самарканд, Usman, Wellfort; в Бухаре — «Минзифа», «Ас-Салом», «Биби-Ханым», «К. Комил», «Фатима», «Амулет», Lyabi House, Sasha&Son, «Кавсар»: в Хиве — Zarafshon Boutique, Asia Khiva, Erkin Palace, Minor Boutique, Muso Tura, Orient Star.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Узбекистан, прогулка по Ташкенту

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения будет время немного отдохнуть, а затем отправимся знакомиться с сердцем Узбекистана.

Во время променада по Ташкенту осмотрим одну из самых популярных достопримечательностей столицы, центр духовной жизни мусульман — религиозный комплекс Хазрати Имам. В ансамбль входят мечети, мавзолеи и медресе, возведённые в разные годы, но построенные в едином стиле. В этих стенах хранится важная реликвия — древнейшая в мире рукопись Корана.

Изучим современную архитектуру мегаполиса. Увидим монумент «Мужество», посвящённый землетрясению 1966 года, и гордость Ташкента — метро, которое называют подземным оазисом Средней Азии. Погуляем по площади Независимости, скверу Амира Тимура (Тамерлана) и парку имени Алишера Навои. Общая продолжительность экскурсии — 6-7 часов.

Прибытие в Узбекистан, прогулка по ТашкентуПрибытие в Узбекистан, прогулка по ТашкентуПрибытие в Узбекистан, прогулка по ТашкентуПрибытие в Узбекистан, прогулка по Ташкенту
2 день

Окрестности Ташкента: Чимган, Чарвак, Амирсой, Бельдерсай

Этот день посвятим красивейшим природным локациям в окрестностях Ташкента. В 09:00 встретимся в отеле и поедем к Чимганским горам, которые за удивительные пейзажи называют узбекской Швейцарией. Увидим грандиозное Чарвакское водохранилище, поднимемся к горнолыжным курортам Амирсой и Бельдерсай с впечатляющими ландшафтами. За доплату вы сможете спуститься по канатной дороге и пообедать в уютной чайхане. В столицу вернёмся к вечеру.

Окрестности Ташкента: Чимган, Чарвак, Амирсой, БельдерсайОкрестности Ташкента: Чимган, Чарвак, Амирсой, БельдерсайОкрестности Ташкента: Чимган, Чарвак, Амирсой, БельдерсайОкрестности Ташкента: Чимган, Чарвак, Амирсой, Бельдерсай
3 день

Экскурсия по Самарканду

После завтрака в отеле направимся в Самарканд, который входит в число древнейших городов мира и является музеем под открытым небом, чьи архитектурные и археологические памятники охраняются ЮНЕСКО. Примерное время в пути — 4 часа.

По прибытии на место начнём экскурсию. Осмотрим возведённый в 15 веке шедевр персидского зодчества — мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и некоторые его родственники. Полюбуемся ещё одним ярким примером исламской архитектуры — площадью Регистан, состоящей из трёх медресе, комплекса усыпальниц и торгового купола Чорсу.

Увидим мечеть Биби-Ханум, богато украшенную изразцами, резным мрамором и росписями, и комплекс Шахи-Зинда, включающий 11 мавзолеев раннего Средневековья, где похоронили родственников Амира Тимура и других знатных особ. Пройдёмся среди торговых рядов огромного, шумного и ароматного Сиабского базара, где можно приобрести самаркандские лепёшки, восточные сладости, фрукты и многое другое.

Экскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по Самарканду
4 день

Шахрисабз: дворец Аксарай, мемориальный комплекс Дорут-Тиловат

В 09:00 поедем в город, где родился Тамерлан, — Шахрисабз. С древности эти места были известны ремёслами, торговлей, высокой культурой, являлись центром зороастризма и несторианства. Время в дороге — 1 час.

Исследуем руины дворца Аксарай, бывшего одной из резиденций Амира Тимура, и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, состоящий из усыпальниц высшей знати державы Тимуридов. На обратном пути остановимся у горного перевала и пообедаем в кафе, где подают нежное мясо ягнёнка, приготовленное в тандыре (за доплату). По возвращении в Самарканд — свободное время.

Шахрисабз: дворец Аксарай, мемориальный комплекс Дорут-ТиловатШахрисабз: дворец Аксарай, мемориальный комплекс Дорут-ТиловатШахрисабз: дворец Аксарай, мемориальный комплекс Дорут-ТиловатШахрисабз: дворец Аксарай, мемориальный комплекс Дорут-Тиловат
5 день

Променад по Бухаре

Утром отправимся в Бухару — ещё один древний город, в котором в изобилии сохранились уникальные памятники зодчества нескольких исторических эпох. Примерное время в пути из Самарканда — 4 часа.

По приезде обойдём все визитные карточки бывшей столицы Бухарского ханства. Общая продолжительность экскурсии — 5-6 часов.

Прогуляемся по аутентичной и романтичной локации у водоёма — площади Ляби-Хауз, включающей 2 медресе и суфийскую обитель. Осмотрим жемчужины религиозной архитектуры: мечети Магоки-Аттари, Боло-Хауз, Калян, минареты. Увидим монументальные торговые купола, не имеющие аналогов на Востоке, и крепость Арк, некогда являвшуюся символом величия, власти и неприступности. На нашем пути также встретятся мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб и череда многовековых культурно-просветительских центров: медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор.

По желанию и за доплату вечером вы можете пройти мастер-класс по приготовлению узбекского плова с последующей дегустацией.

Променад по БухареПроменад по БухареПроменад по БухареПроменад по Бухаре
6 день

Окрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-Бакр

Позавтракав, направимся за город. Продолжительность поездки по окрестностям Бухары — 4-5 часов.

Посетим летнюю резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Съездим к мемориальному комплексу, который расположен на месте захоронения шейха Бахауддина Накшбанда и включает медресе, 2 мечети и минарет. Побываем в мистическом Городе мёртвых — некрополе Чор-Бакр, крупнейшем в Средней Азии. К вечеру вернёмся в Бухару.

Окрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-БакрОкрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-БакрОкрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-БакрОкрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-Бакр
7 день

Переезд в Хиву

Сегодня почти весь день проведём в пути. Отправимся из отеля Бухары в 09:00 и через пустыню Кызылкум поедем в Хиву. Дорога займёт примерно 6-7 часов. По прибытии на место разместимся в отеле и отдохнём.

Переезд в ХивуПереезд в ХивуПереезд в ХивуПереезд в Хиву
8 день

Знакомство с Хивой

Хива была последней столицей Хорезмского ханства и важным перевалочным пунктом для купцов и караванов, следовавших по Великому Шёлковому пути. Здесь сосредоточены множество исторических шедевров, сохранившихся до наших дней практически в первозданном виде.

Нашей целью сегодня станет Ичан-Кала — окружённый мощными крепостными стенами Старый город. Мы осмотрим главные врата цитадели, посетим ханские дворцы Куня-Арк и Таш-Хаули, мавзолеи Пахлаван-Махмуда, Саида Аллауддина и Уч-Овлия. Ещё больше восточного колорита добавят многочисленные медресе, мечети и минареты, которые мы тоже увидим. Общая продолжительность экскурсии — 6-7 часов.

Знакомство с ХивойЗнакомство с ХивойЗнакомство с ХивойЗнакомство с Хивой
9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту Ургенча и попрощаемся. На этом наше путешествие по древним городам Узбекистана завершено.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа из 2 участников (цена за 1 чел.)$1 250
Группа из 1 участника$2 000
Группа из 3 участников (цена за 1 чел.)$970
Группа из 4 участников (цена за 1 чел.)$950
Группа из 5 участников (цена за 1 чел.)$900
Группа из 6 участников (цена за 1 чел.)$890
Группа из 7 участников (цена за 1 чел.)$850
Группа из 8 участников (цена за 1 чел.)$810
Группа из 9 участников (цена за 1 чел.)$770
Группа из 10 участников (цена за 1 чел.)$740
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на седане Chevrolet Laccetti (1-2 участника), кроссовере Chevrolet Orlando (1-3 участника), минивэне Hunday Grand Starex (3-5 участников), микроавтобусе Toyota Hiace (5-9 участников)
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и из Ургенча
  • Обеды и ужины
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Стоимость тура указана за одного человека в группе из двух участников
  • Стоимость тура при участии 1 человека составляет $2000
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 3 участников составляет $970
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 4 участников составляет $950
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 5 участников составляет $900
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 6 участников составляет $890
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 7 участников составляет $850
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 8 участников составляет $810
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 9 участников составляет $770
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 10 участников составляет $740
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 11 и более участников рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Ургенча, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

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