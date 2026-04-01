2 день

Экскурсия по Хиве

Завтрак в отеле

В 10:00 Встреча с гидом и начало экскурсии в Хиве (пешая экскурсия)

Мы посетим:

- Крепость Ичан-кала, главные западные ворота Ата-Дарваза открывают вход в крепость Ичан-кала. За крепостной стеной скрывается город со старинными зданиями, улочками, дворцами.

Куня-Арк (Xvii-Xviii вв.)

- Старая цитадель, своеобразный город в городе был построен при Аранг-хане, здесь располагались дворец, монетный двор, гарем, мечети, конюшни, арсенал, тюрьма-зиндан, функционировавшая вплоть до конца Xix века

- Медресе Мухаммад Аминхана (1852-1853 гг.)

- Минарет Кальта-Минар (1854-1855 гг.) Необычный минарет, полностью покрытый глазурованной плиткой, по честолюбивому замыслу правителя Хивы должен был затмить своей красотой и размерами все существующие в мире минареты, но был построен только наполовину, из-за чего и получил свое название кальта — короткий

- Медресе Мухаммад Рахим-хана (1876 г.)

- Мавзолей-ханака Саид-Алаваддин (Xiv, Xix вв.) Построен на месте захоронения известного суфийского шейха

Обед в национальном кафе (входит в стоимость)

- Мавзолей Пахлаван-Махмуда (Xviii-Xix вв.)

- Минарет и медресе Ислам Ходжа (1908 г.) Самый красивый и высокий минарет Хивы гордо возвышается над древними городскимистроениями

- Джума-мечеть (X-Xviii в.) Соборная пятничная мечеть Хивы примечательна тем, что здесь собраны уникальные резные колонны, некоторым из них более 1000 лет

- Ак-мечеть (1657 г.) и бани Ануш-хана (1664 г.)

- Медресе Кутлуг-Мурад-Инак (1804-1812 гг.)

- Медресе Алла-Кули-хана (1832-1835 гг.)

- Дворец Таш-хаули (1830-1838 гг.) Каменный дворец представлял собой большой комплекс, состоявший из восьми дворов и 163-х комнат, похожих на лабиринт. Здесь располагались дворец, гарем, двор увеселений, а также другие помещения

- Комплекс Палван Кари (1905 г.), караван-сарай и тим Алла-Кули-хана (1835 г.) Оба здания: караван-сарай и базар Палван Кари, призванные улучшить торговлю и привлечь, как можно больше купцов в столицу ханства, располагались у ворот Палван-дарваза. Тим и в наши дни считается самым крупным крытым рынком Хивы. Толстые стены обеспечивают живительную прохладу в знойный день, и слова благодарности в адрес умелых строителей часто звучат под сводами старинного здания

- Ворота Палван-дарваза (1806 г.) Буквально, богатырские ворота, но были известны и под другими именами: Пошшоб-дарваза (ворота палачей); Кул-дарваза (невольничьи ворота). Эти названия связаны с тем, что вплоть до 1873 года у ворот Палван-дарваза, при выходе из Ичан-калы, размещался невольничий рынок; и все указы о казнях, исходящие из дворца Таш-хаули, оглашались именно у этих ворот города.

Ночь в отеле 3