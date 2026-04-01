Описание тура
Расширенный тур с включением свободных дней, для тех, кто любит погулять самостоятельно
Программа тура по дням
Вылет в Ургенч
Уважаемые гости, обратите внимание, фиксированная стоимость тура в $ (оплачивать можно по прибытию в любой валюте, но по действующему в Руз обменному курсу на момент прибытия). Так же, если Вы путешествуете в одиночку, берется доплата за одноместное размещение (объединяем туристов только при наличии такой возможности и при двустороннем согласии).
Выезд На Маршрут От 2 Х Человек, те если Вас уже 2, тур состоится 100%, если Вы не видите нужную Вам дату, пишите в личные сообщения я Вам открою!
Встреча гостей по месту прибытия
(Аэропорт города Ургенча)
(До Ургенча можно добраться прямым рейсом из крупных городов России, на внутреннем авиарейсе из Ташкента и на поезде из Ташкента)
Трансфер в отель (Заселение в 14:00 (раннее заселение оплачивается дополнительно)
Ночь в отеле 3
Экскурсия по Хиве
Завтрак в отеле
В 10:00 Встреча с гидом и начало экскурсии в Хиве (пешая экскурсия)
Мы посетим:
- Крепость Ичан-кала, главные западные ворота Ата-Дарваза открывают вход в крепость Ичан-кала. За крепостной стеной скрывается город со старинными зданиями, улочками, дворцами.
Куня-Арк (Xvii-Xviii вв.)
- Старая цитадель, своеобразный город в городе был построен при Аранг-хане, здесь располагались дворец, монетный двор, гарем, мечети, конюшни, арсенал, тюрьма-зиндан, функционировавшая вплоть до конца Xix века
- Медресе Мухаммад Аминхана (1852-1853 гг.)
- Минарет Кальта-Минар (1854-1855 гг.) Необычный минарет, полностью покрытый глазурованной плиткой, по честолюбивому замыслу правителя Хивы должен был затмить своей красотой и размерами все существующие в мире минареты, но был построен только наполовину, из-за чего и получил свое название кальта — короткий
- Медресе Мухаммад Рахим-хана (1876 г.)
- Мавзолей-ханака Саид-Алаваддин (Xiv, Xix вв.) Построен на месте захоронения известного суфийского шейха
Обед в национальном кафе (входит в стоимость)
- Мавзолей Пахлаван-Махмуда (Xviii-Xix вв.)
- Минарет и медресе Ислам Ходжа (1908 г.) Самый красивый и высокий минарет Хивы гордо возвышается над древними городскимистроениями
- Джума-мечеть (X-Xviii в.) Соборная пятничная мечеть Хивы примечательна тем, что здесь собраны уникальные резные колонны, некоторым из них более 1000 лет
- Ак-мечеть (1657 г.) и бани Ануш-хана (1664 г.)
- Медресе Кутлуг-Мурад-Инак (1804-1812 гг.)
- Медресе Алла-Кули-хана (1832-1835 гг.)
- Дворец Таш-хаули (1830-1838 гг.) Каменный дворец представлял собой большой комплекс, состоявший из восьми дворов и 163-х комнат, похожих на лабиринт. Здесь располагались дворец, гарем, двор увеселений, а также другие помещения
- Комплекс Палван Кари (1905 г.), караван-сарай и тим Алла-Кули-хана (1835 г.) Оба здания: караван-сарай и базар Палван Кари, призванные улучшить торговлю и привлечь, как можно больше купцов в столицу ханства, располагались у ворот Палван-дарваза. Тим и в наши дни считается самым крупным крытым рынком Хивы. Толстые стены обеспечивают живительную прохладу в знойный день, и слова благодарности в адрес умелых строителей часто звучат под сводами старинного здания
- Ворота Палван-дарваза (1806 г.) Буквально, богатырские ворота, но были известны и под другими именами: Пошшоб-дарваза (ворота палачей); Кул-дарваза (невольничьи ворота). Эти названия связаны с тем, что вплоть до 1873 года у ворот Палван-дарваза, при выходе из Ичан-калы, размещался невольничий рынок; и все указы о казнях, исходящие из дворца Таш-хаули, оглашались именно у этих ворот города.
Ночь в отеле 3
Хива
Завтрак в отеле
(Выселение по международным стандартам в 12:00)
Свободный день
В 17:30 Трансфер отель-ж/д вокзал
19:00-00:30 Поезд до Бухары
Встреча на ж/д вокзале и трансфер в отель
Ночь в отеле 3
Бухара
Завтрак в отеле
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)
(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)
Мы посетим:
- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары
- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели
- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк
- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна
- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары
- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов
- Действующее медресе. Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров
- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты
- Медресе Улугбека (Xv в.)
- Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (по меню, входит в стоимость)
- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.
-Караван-сараи Бухары
-Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников
-Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин
-Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)
Ночь в отеле 3
Бухара
Завтрак в отеле
(Выселение по международным стандартам в 12:00)
Свободный день
В 15:30 Трансфер на ж/д вокзал Бухары
16:51-19:13 Скоростной поезд Шарк до Самарканда
Встреча на ж/д вокзале, трансфер в отель
Ночь в отеле 3
Самарканд
Завтрак в отеле
В 10:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале, начало тура по Самарканду
(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Мы посетим:
- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки) - Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.) - Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) - Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров) - Мавзолей Шейха Абд и Даруна - Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)
- Обед в узбекском национальном кафе (по меню, входит в стоимость)
- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль. - Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов) - Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.).
Ночь в отеле 3
Самарканд
Завтрак в отеле
(Выселение по международным стандартам в 12:00)
Свободный день
В 18:00 Трансфер на ж/д вокзал
19:20-22:30 Скоростной поезд Шарк до Ташкента
Прибытие и трансфер в отель 3
Ташкент
Завтрак в отеле
10:00 Начало экскурсии с гидом по Ташкенту
(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)
Мы посетим:
- Сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец Форумов, Музей Тимуридов, Ташкентские куранты, так же увидим здания Европейской архитектуры Xix в.
- Театральная площадь (Законченный архитектурный ансамбль)
- Площадь независимости
- Площадь дружбы народов
- Дворец Великого князя Николая Романова
- Ташкентская Телевизионная башня (самая высокая в Центральной Азии(без подъема)
- Центр Плова (Здесь мы отведаем национальный плов и увидим огромные казаны, в которых готовят для всего города, обед включен)
- Монумент Мужество
- Памятник Жертв Репрессии
- Архитектурный комплекс Хазрати Имам Xvi в. (Мавзолей Каффаль Шаши, Медресе Барак Хана, Мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана (где хранится единственная первозданная копия Корана, единственная из 6), Соборная мечеть Хазрати-Имам
- Чор-су базар, обжорные ряды (невероятное зрелище с возможностью все попробовать и даже принять участие в изготовление лепешки в тандыре), (древнейший базар и самый крупный в Центральной Азии, действующий с X в.)
Ночь в отеле 3
Ташкент
Завтрак в отеле
В 10:00 встреча с водителем в холле отеля Путешествие в горы Чимган
Мы посетим:
- Живописные населенные пункты
- Горные склоны Чимган
- Водохранилище Чарвак
- Национальное кафе Файз (место обеда, включено)
- Горнолыжный курорт Amirsoy (канатная дорога(оплачивается гостями самостоятельно, пенсионерам есть скидки)
Ночь в отеле 3
Вылет домой из Ташкента
Завтрак в отеле
(Выселение по международным стандартам в 12:00)
Трансфер в аэропорт за 3 часа до вылета
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы
- Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
- Экскурсионная программа
- Гид в каждом городе маршрута
- Проживание в отелях на базе завтраков (двухместное размещение)
- Обеды во время экскурсий
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Международный авиа перелет
- Ужины
- Входные билеты в музеи
- Одноместное размещение (обратите внимание что пару мы не ищем)
- Страховка (для посещения страны не обязательна)
О чём нужно знать до поездки
Обратите Внимание!
Тур экскурсионный-групповой и в каждом городе свой Локальный гид!
В Туре Предусмотрено Свободное Время
Встречаем 24/7, те в какое бы время Вы не прилетели, мы Вас встретим.
Время ожидания трансфера с момента посадки самолета 1 час 30 минут.
Заселение и выселение в отель по международным стандартам, если Вы прилетаете ночью, необходимо сразу предупредить о брони дополнительных суток. Доплата за двухместный номер составляет 50$, за одноместный 45$, за трехместный 75$.
В отелях имеется все необходимое, интернет, телевидение, фен, чайник, кондиционер, гигиенические принадлежности.
С собой можно брать доллары, рубли, евро с обменом данных валют проблем нет.
Стоимость тура фиксирована в $, оплачивать другой валютой можно, но по обменному курсу банка Узбекистана на момент прибытия в страну.
Sim карту можно купить в аэропорту, средняя стоимость 5$
Дополнительные расходы по туру входные билеты в музеи в среднем от 50-80$ в зависимости от тура.
Средний чек в кафе 10-15$ (без алкоголя)
Страховка для посещения страны не требуется, при желании турист может оформить ее самостоятельно у себя в стране.
Из документов мы предоставляем ваучер на тур и по прибытию в страну счет на оплату и ж/д билеты по маршруту. Если необходимы документы для бухгалтерии для оформления командировочных, мы так же предоставляем по запросу.
Обеды комплексные и одинаковые для всех участников тура, спец питания вчт. вегетарианского у нас нет.
Провоз дронов в страну запрещен
Слишком большой багаж с собой брать не нужно, берите тот который Вам будет комфортно перемещать самостоятельно.
С детьми младше 14 лет, участие в групповых турах не рекомендуется
Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается административным штрафом.
На экскурсиях предусмотрено посещение объектов религиозной значимости, поэтому от коротких шорт, декольте и оголенных плеч лучше воздержаться. На голову нужно взять с собой платочек или легкий палантин.
За оставленные и забытые в поездах, автобусах и отелях вещи, компания ответственности не несет. Все расходы по их транспортировке итд. несет сам забывший.
Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов (в зависимости от города), практически в каждом туре вечера до поезда свободны, в это время можно оставить вещи в камере хранения на вокзале и сходить поужинать или погулять до поезда.
Перед бронированием пожалуйста внимательно изучите свою программу, так как при отмене тура предоплата по правилам ресурса не возвращается, Вы только сможете использовать ее в дальнейшем при бронировании другой программы. Поэтому, что бы не было недоразумений, пожалуйста будьте внимательны.
