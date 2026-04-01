Все грани Узбекистана - Хива-Бухара-Самарканд-Ташкент-Горы Чимган

Расширенный тур с включением свободных дней, для тех, кто любит погулять самостоятельно
Описание тура

Программа тура по дням

1 день

Вылет в Ургенч

Уважаемые гости, обратите внимание, фиксированная стоимость тура в $ (оплачивать можно по прибытию в любой валюте, но по действующему в Руз обменному курсу на момент прибытия). Так же, если Вы путешествуете в одиночку, берется доплата за одноместное размещение (объединяем туристов только при наличии такой возможности и при двустороннем согласии).

Выезд На Маршрут От 2 Х Человек, те если Вас уже 2, тур состоится 100%, если Вы не видите нужную Вам дату, пишите в личные сообщения я Вам открою!

Встреча гостей по месту прибытия

(Аэропорт города Ургенча)

(До Ургенча можно добраться прямым рейсом из крупных городов России, на внутреннем авиарейсе из Ташкента и на поезде из Ташкента)

Трансфер в отель (Заселение в 14:00 (раннее заселение оплачивается дополнительно)

Ночь в отеле 3

2 день

Экскурсия по Хиве

Завтрак в отеле

В 10:00 Встреча с гидом и начало экскурсии в Хиве (пешая экскурсия)

Мы посетим:

- Крепость Ичан-кала, главные западные ворота Ата-Дарваза открывают вход в крепость Ичан-кала. За крепостной стеной скрывается город со старинными зданиями, улочками, дворцами.

Куня-Арк (Xvii-Xviii вв.)

- Старая цитадель, своеобразный город в городе был построен при Аранг-хане, здесь располагались дворец, монетный двор, гарем, мечети, конюшни, арсенал, тюрьма-зиндан, функционировавшая вплоть до конца Xix века

- Медресе Мухаммад Аминхана (1852-1853 гг.)

- Минарет Кальта-Минар (1854-1855 гг.) Необычный минарет, полностью покрытый глазурованной плиткой, по честолюбивому замыслу правителя Хивы должен был затмить своей красотой и размерами все существующие в мире минареты, но был построен только наполовину, из-за чего и получил свое название кальта — короткий

- Медресе Мухаммад Рахим-хана (1876 г.)

- Мавзолей-ханака Саид-Алаваддин (Xiv, Xix вв.) Построен на месте захоронения известного суфийского шейха

Обед в национальном кафе (входит в стоимость)

- Мавзолей Пахлаван-Махмуда (Xviii-Xix вв.)

- Минарет и медресе Ислам Ходжа (1908 г.) Самый красивый и высокий минарет Хивы гордо возвышается над древними городскимистроениями

- Джума-мечеть (X-Xviii в.) Соборная пятничная мечеть Хивы примечательна тем, что здесь собраны уникальные резные колонны, некоторым из них более 1000 лет

- Ак-мечеть (1657 г.) и бани Ануш-хана (1664 г.)

- Медресе Кутлуг-Мурад-Инак (1804-1812 гг.)

- Медресе Алла-Кули-хана (1832-1835 гг.)

- Дворец Таш-хаули (1830-1838 гг.) Каменный дворец представлял собой большой комплекс, состоявший из восьми дворов и 163-х комнат, похожих на лабиринт. Здесь располагались дворец, гарем, двор увеселений, а также другие помещения

- Комплекс Палван Кари (1905 г.), караван-сарай и тим Алла-Кули-хана (1835 г.) Оба здания: караван-сарай и базар Палван Кари, призванные улучшить торговлю и привлечь, как можно больше купцов в столицу ханства, располагались у ворот Палван-дарваза. Тим и в наши дни считается самым крупным крытым рынком Хивы. Толстые стены обеспечивают живительную прохладу в знойный день, и слова благодарности в адрес умелых строителей часто звучат под сводами старинного здания

- Ворота Палван-дарваза (1806 г.) Буквально, богатырские ворота, но были известны и под другими именами: Пошшоб-дарваза (ворота палачей); Кул-дарваза (невольничьи ворота). Эти названия связаны с тем, что вплоть до 1873 года у ворот Палван-дарваза, при выходе из Ичан-калы, размещался невольничий рынок; и все указы о казнях, исходящие из дворца Таш-хаули, оглашались именно у этих ворот города.

Ночь в отеле 3

3 день

Хива

Завтрак в отеле

(Выселение по международным стандартам в 12:00)

Свободный день

В 17:30 Трансфер отель-ж/д вокзал

19:00-00:30 Поезд до Бухары

Встреча на ж/д вокзале и трансфер в отель

Ночь в отеле 3

4 день

Бухара

Завтрак в отеле

В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары

- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели

- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк

- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна

- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары

- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов

- Действующее медресе. Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров

- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты

- Медресе Улугбека (Xv в.)

- Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (по меню, входит в стоимость)

- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.

-Караван-сараи Бухары

-Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников

-Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин

-Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)

Ночь в отеле 3

5 день

Бухара

Завтрак в отеле

(Выселение по международным стандартам в 12:00)

Свободный день

В 15:30 Трансфер на ж/д вокзал Бухары

16:51-19:13 Скоростной поезд Шарк до Самарканда

Встреча на ж/д вокзале, трансфер в отель

Ночь в отеле 3

6 день

Самарканд

Завтрак в отеле

В 10:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале, начало тура по Самарканду

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Мы посетим:

- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки) - Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.) - Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) - Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров) - Мавзолей Шейха Абд и Даруна - Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)

- Обед в узбекском национальном кафе (по меню, входит в стоимость)

- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль. - Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов) - Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.).

Ночь в отеле 3

7 день

Самарканд

Завтрак в отеле

(Выселение по международным стандартам в 12:00)

Свободный день

В 18:00 Трансфер на ж/д вокзал

19:20-22:30 Скоростной поезд Шарк до Ташкента

Прибытие и трансфер в отель 3

8 день

Ташкент

Завтрак в отеле

10:00 Начало экскурсии с гидом по Ташкенту

(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)

Мы посетим:

- Сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец Форумов, Музей Тимуридов, Ташкентские куранты, так же увидим здания Европейской архитектуры Xix в.

- Театральная площадь (Законченный архитектурный ансамбль)

- Площадь независимости

- Площадь дружбы народов

- Дворец Великого князя Николая Романова

- Ташкентская Телевизионная башня (самая высокая в Центральной Азии(без подъема)

- Центр Плова (Здесь мы отведаем национальный плов и увидим огромные казаны, в которых готовят для всего города, обед включен)

- Монумент Мужество

- Памятник Жертв Репрессии

- Архитектурный комплекс Хазрати Имам Xvi в. (Мавзолей Каффаль Шаши, Медресе Барак Хана, Мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана (где хранится единственная первозданная копия Корана, единственная из 6), Соборная мечеть Хазрати-Имам

- Чор-су базар, обжорные ряды (невероятное зрелище с возможностью все попробовать и даже принять участие в изготовление лепешки в тандыре), (древнейший базар и самый крупный в Центральной Азии, действующий с X в.)

Ночь в отеле 3

9 день

Ташкент

Завтрак в отеле

В 10:00 встреча с водителем в холле отеля Путешествие в горы Чимган

Мы посетим:

- Живописные населенные пункты

- Горные склоны Чимган

- Водохранилище Чарвак

- Национальное кафе Файз (место обеда, включено)

- Горнолыжный курорт Amirsoy (канатная дорога(оплачивается гостями самостоятельно, пенсионерам есть скидки)

Ночь в отеле 3

10 день

Вылет домой из Ташкента

Завтрак в отеле

(Выселение по международным стандартам в 12:00)

Трансфер в аэропорт за 3 часа до вылета

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы
  • Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
  • Экскурсионная программа
  • Гид в каждом городе маршрута
  • Проживание в отелях на базе завтраков (двухместное размещение)
  • Обеды во время экскурсий
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Международный авиа перелет
  • Ужины
  • Входные билеты в музеи
  • Одноместное размещение (обратите внимание что пару мы не ищем)
  • Страховка (для посещения страны не обязательна)
О чём нужно знать до поездки

Обратите Внимание!

Тур экскурсионный-групповой и в каждом городе свой Локальный гид!

В Туре Предусмотрено Свободное Время

Выезд На Маршрут От 2 Х Человек, те если Вас уже 2, тур состоится 100%, если Вы не видите нужную Вам дату, пишите в личные сообщения я Вам открою!

Встречаем 24/7, те в какое бы время Вы не прилетели, мы Вас встретим.

Время ожидания трансфера с момента посадки самолета 1 час 30 минут.

Заселение и выселение в отель по международным стандартам, если Вы прилетаете ночью, необходимо сразу предупредить о брони дополнительных суток. Доплата за двухместный номер составляет 50$, за одноместный 45$, за трехместный 75$.

В отелях имеется все необходимое, интернет, телевидение, фен, чайник, кондиционер, гигиенические принадлежности.

С собой можно брать доллары, рубли, евро с обменом данных валют проблем нет.

Стоимость тура фиксирована в $, оплачивать другой валютой можно, но по обменному курсу банка Узбекистана на момент прибытия в страну.

Sim карту можно купить в аэропорту, средняя стоимость 5$

Дополнительные расходы по туру входные билеты в музеи в среднем от 50-80$ в зависимости от тура.

Средний чек в кафе 10-15$ (без алкоголя)

Страховка для посещения страны не требуется, при желании турист может оформить ее самостоятельно у себя в стране.

Из документов мы предоставляем ваучер на тур и по прибытию в страну счет на оплату и ж/д билеты по маршруту. Если необходимы документы для бухгалтерии для оформления командировочных, мы так же предоставляем по запросу.

Обеды комплексные и одинаковые для всех участников тура, спец питания вчт. вегетарианского у нас нет.

Провоз дронов в страну запрещен

Слишком большой багаж с собой брать не нужно, берите тот который Вам будет комфортно перемещать самостоятельно.

С детьми младше 14 лет, участие в групповых турах не рекомендуется

Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается административным штрафом.

На экскурсиях предусмотрено посещение объектов религиозной значимости, поэтому от коротких шорт, декольте и оголенных плеч лучше воздержаться. На голову нужно взять с собой платочек или легкий палантин.

За оставленные и забытые в поездах, автобусах и отелях вещи, компания ответственности не несет. Все расходы по их транспортировке итд. несет сам забывший.

Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов (в зависимости от города), практически в каждом туре вечера до поезда свободны, в это время можно оставить вещи в камере хранения на вокзале и сходить поужинать или погулять до поезда.

Перед бронированием пожалуйста внимательно изучите свою программу, так как при отмене тура предоплата по правилам ресурса не возвращается, Вы только сможете использовать ее в дальнейшем при бронировании другой программы. Поэтому, что бы не было недоразумений, пожалуйста будьте внимательны.

Пожелания к путешественнику

Пожалуйста, при создании заявки, указывайте номер телефона зарегистрированный в Whatsapp

Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Kseniia
Kseniia — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Ксения, уже 8 лет я проживаю в Узбекистане. Любовь к путешествиям и культуре востока – стало здесь для меня делом жизни. Мой авторский тур – это настоящее приключение, наполненное яркими красками, инсайтами и гастрономическими удовольствиями. Мой Узбекистан – Ваш уникальный маршрут!

