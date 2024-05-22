Туры к горам Ташкента

Найдено 9 туров в категории «Горы» в Ташкенте на русском языке, цены от $750. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
«Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в «местную Швейцарию» — горы Чимган»
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
10 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
«Вы побываете в мастерской керамиста, спуститесь к водохранилищу и останетесь наедине с природой в горах — да, даже в жарком Узбекистане вершины могут облачиться в белые шапки»
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
«На даче в горах и в гостиницах: в Ташкенте в «Sayyoh Hotel» 3* или аналогичной, в Самарканде в «Sabrina Hotel» 3* или аналогичной»
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000 за человека
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
«Обзорные экскурсии в городах и треккинги в горах проводят местные сопровождающие»
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
$1 090 за человека
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
«Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и отправимся в поселение Сентоб, живописно расположившееся между горами Нурата и пустыней Кызылкум»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
«Мы предлагаем Вам перенестись туда, где зеленеет трава, цветут цветы, сияет солнце и ждут горы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$750 за человека
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
«Узбекистан ближе, чем кажется — всего 3 часа на самолёте из Москвы, и вы — в мире средневековых улиц, ароматных специй, ярких узоров и высоких Тянь-Шаньских гор»
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
«Поднимемся в горы на канатной дороге, после чего у вас будет время вдоволь надышаться свежим воздухом, сделать эффектные фотографии, расслабиться и выпить чашечку кофе, любуясь Тянь-Шанем»
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$1 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
    Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
    Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
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    с передвижениями, но тур составлен так, что есть время и на экскурсии и на отдых и что очень важно - очень комфортное передвижение (комфортные поезда, отличные автобусы и авто). Отели чистые, завтраки вкусные (есть кашки). особенный респект отелю и его хозяйке в Бухаре - очень понравился. Организаторы Асия и Мамура начали заботиться о нас еще задолго до начала экскурсии - создали группу в ватсап. где подробно с видеороликами описали как добраться. где нас встретят. как обменять денежки и все было точно как в описании, спасибо им за это. Отдельный респект Надежде - нашему гиду на протяжении всех экскурсии она была с нами - это неравнодушный человек. который очень любит историю и свою страну, поэтому мы тоже влюбились в Узбекистан. А еще у нас подобралась супер группа, все очень приветливые и доброжелательные, а это так важно для совместного времяпрепровождения. Можно еще много писать об этой экскурсии, но самое главное. что надо просто взять собраться и поехать и получить заряд жизненной энергии от ярких впечатлений и эмоций. А мы теперь мечтаем о поездке в Хиву и в Ферганскую долину. А если очень хотеть, то это обязательно сбудется. Процветания тебе Узбекистан!

  • е
    евгения
    7 апреля 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Большое спасибо Асие за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и
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    комфортабельные автомобили, встречающие в точках прибытия. Поездка полностью изменила наше мнение о стране: мы увидели Узбекистан красивым, чистым, доброжелательным и гостеприимным. Во многом благодаря таким замечательным, профессиональным экскурсоводам, влюбленым в свою страну, как Светланав Самарканде и Ситора в Бухаре. Очень рекомендую и этот тур от Асии, и этих конкретных гидов.

  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
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    эту страну, и она превзошла все мои ожидания. Первое, что меня удивило, это разнообразие городов и культурных центров. Я посетил Самарканд, Бухару и Хиву, которые являются жемчужинами архитектуры Центральной Азии. Каждый город имеет свою уникальную историю и архитектуру, которая поражает воображение. Особенно меня поразили величественные мечети и медресе, построенные в средние века. Одним из самых ярких впечатлений было провести ночь в пустыне Кызылкум. Мы остановились в юрточном лагере, где нам предложили ужин из местных блюд и рассказали о традициях и обычаях узбеков. Ночь в пустыне была незабываемой - звезды были такими яркими и близкими, что казалось, будто можно до них дотронуться. Я впервые разглядел млечный путь и видел падающие метеоры. Озеро Айдаркуль также произвело на меня огромное впечатление. Оно находится в центре пустыни и является одним из крупнейших озер в Узбекистане. Вода в озере имеет необычный голубовато-зеленый оттенок, который делает его уникальным. Также стоить отметить невероятно вкусную еду, особенно самсу в рваных видах. Мастер класс по приготовлению плова в узбекской семье произвёл неизгладимое впечатление. Поедание настоящего инжира только что сорванного с дерева в фермерском хозяйстве, сбор хлопка, все очень интересно. Наконец, горы Чимган стали заключительным аккордом моего путешествия. Они находятся недалеко от Ташкента и являются популярным местом для отдыха и туризма.

    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Горы»

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  1. Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
  2. Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
  3. Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
  4. Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
  5. Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
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