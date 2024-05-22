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Авторский тур
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
«Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в «местную Швейцарию» — горы Чимган»
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
«Вы побываете в мастерской керамиста, спуститесь к водохранилищу и останетесь наедине с природой в горах — да, даже в жарком Узбекистане вершины могут облачиться в белые шапки»
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
«На даче в горах и в гостиницах: в Ташкенте в «Sayyoh Hotel» 3* или аналогичной, в Самарканде в «Sabrina Hotel» 3* или аналогичной»
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
«Обзорные экскурсии в городах и треккинги в горах проводят местные сопровождающие»
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
$1 090 за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
«Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и отправимся в поселение Сентоб, живописно расположившееся между горами Нурата и пустыней Кызылкум»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
Авторский тур
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
«Мы предлагаем Вам перенестись туда, где зеленеет трава, цветут цветы, сияет солнце и ждут горы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$750 за человека
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
«Узбекистан ближе, чем кажется — всего 3 часа на самолёте из Москвы, и вы — в мире средневековых улиц, ароматных специй, ярких узоров и высоких Тянь-Шаньских гор»
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
«Поднимемся в горы на канатной дороге, после чего у вас будет время вдоволь надышаться свежим воздухом, сделать эффектные фотографии, расслабиться и выпить чашечку кофе, любуясь Тянь-Шанем»
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$1 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга22 мая 2024Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
- ООльга20 мая 2024Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
- ММарина15 мая 2024Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
- еевгения7 апреля 2024Большое спасибо Асие за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и
- ССергей1 октября 2023Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Горы»
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- Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
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