1 чел.
По популярности
Авторский тур
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
«Никаких экскурсий и переездов — будем наслаждаться природой, вдыхать свежий воздух, фотографироваться и отдыхать»
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
«Вы побываете в мастерской керамиста, спуститесь к водохранилищу и останетесь наедине с природой в горах — да, даже в жарком Узбекистане вершины могут облачиться в белые шапки»
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
«Два дня мы будем совершать треккинги: полюбуемся полноводными водопадами Таваксая и бурными реками, прокатимся по канатной дороге над холмами и горными хребтами»
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Буду рад показать дорогим гостям мой родной край с его культурным, природным и архитектурным богатством»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Авторский тур
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
«Увидим Чарвакское водохранилище, послушаем успокаивающий шум водопадов и устроим пикник на природе»
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
$1 090 за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
«Отправляемся в большое путешествие по Узбекистану, чтобы погрузиться в восточную сказку, насладиться местной кухней, увидеть быт кочевников, побыть наедине с природой и переночевать в селе, где время замерло»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
Авторский тур
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
«По пути мы осмотрим и другие природные красоты: бурную горную реку Чаткал со старым деревянным мостом, а любители острых ощущений смогут устроить на нем эффектную фотосессию»
Расписание: Ежедневно в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$750 за человека
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
«После спуска побываем на Чарвакском водохранилище и насладимся пейзажем с изумрудной водой на фоне рыжеватых склонов Западного Тянь-Шаня»
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«Вас ждёт прогулка по живописным местам: будем любоваться горными пейзажами и наслаждаться свежим воздухом»
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Авторский тур
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«В гостиницах в 2-3-местных номерах в Бухаре и Самарканде, в юрточном лагере «Сафари» в 5 км от западного берега озера Айдаркуль»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«В гостиницах в 2-3-местных номерах в Бухаре и Самарканде, в юрточном лагере «Сафари» в 5 км от западного берега озера Айдаркуль»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
«Глава четвёртая — современный горный курорт Амирсой, где вас ждут головокружительные виды и время наедине с природой»
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
«Утром отправимся на природу — в климатический и горнолыжный курорт Чимган в 80 км от Ташкента»
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
«Путешествие начнётся в его сердце: вы исследуете рукотворные достопримечательности Ташкента и природные локации вблизи столицы»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$1 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга22 мая 2024Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
- ООльга20 мая 2024Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
- ММарина15 мая 2024Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
- ММихаил5 мая 2024Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
- еевгения7 апреля 2024Большое спасибо Асие за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и
- ССергей1 октября 2023Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
- Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
- Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
- Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
- Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
- Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 14 авторских туров от 750 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 14 туров на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 13 ⭐ отзывов, цены от $750. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август