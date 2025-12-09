Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Тур «В сердце древнего Востока» — 3 дня / 2 ночи Путешествие из Ташкента в Бухару и Самарканд на скоростном поезде.



Обзорные экскурсии по историческим достопримечательностям, свободное время для самостоятельных прогулок, ночёвки в комфортабельных отелях. Возвращение в Ташкент вечером третьего дня. В стоимость включены ж/д билеты, проживание, экскурсии и трансферы.

Описание тура 🗺️ Программа тура «В сердце древнего Востока» Маршрут: Ташкент – Бухара – Самарканд – Ташкент Продолжительность: 3 дня / 2 ночи Формат: поездом, с проживанием в Бухаре и Самарканде 📍 День 1: Ташкент → Бухара — город, пропитанный духом истории Утренний выезд из Ташкента на скоростном поезде Прибытие в Бухару и встреча с гидом Обзорная экскурсия по старому городу: Минарет Калян, медресе Мири Араб Комплекс Ляби-Хауз, торговые купола Свободное время для прогулок и ужина 💤 Ночь в отеле в центре Бухары 📍 День 2: Бухара → Самарканд — вечер в городе легенд Утро в Бухаре — свободное время до 16:00 (можно посетить музеи, рынок или устроить неспешный завтрак в чайхане) Во второй половине дня — переезд в Самарканд (поезд/авто) Заселение в отель рядом с площадью Регистан Вечером — свободное время: Прогулка по вечернему Самарканду Возможность посетить световое шоу на площади Регистан 💤 Ночь в Самарканде 📍 День 3: Самарканд → Ташкент — восточная мозаика на прощание Завтрак в отеле Экскурсионная программа по Самарканду: Площадь Регистан Мавзолей Гур-Эмир Обсерватория Улугбека Шахи-Зинда Биби-Ханым и Сиабский базар Вечерний отъезд в Ташкент (поездом) Прибытие домой с багажом впечатлений ✨ Важная информация: Важная информация: - Отправление из Ташкента на скоростном поезде (время уточняется). - В стоимость включены ж/д билеты, проживание, экскурсии и трансферы. - Размещение в стандартных двухместных номерах. - Паспорт и виза (если нужна) обязательны для участия. - Свободное время для прогулок и отдыха. - Рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону. - Для вопросов и изменений обращайтесь к менеджеру.

