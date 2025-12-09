Тур «В сердце древнего Востока» — 3 дня / 2 ночи Путешествие из Ташкента в Бухару и Самарканд на скоростном поезде.
Обзорные экскурсии по историческим достопримечательностям, свободное время для самостоятельных прогулок, ночёвки в комфортабельных отелях. Возвращение в Ташкент вечером третьего дня. В стоимость включены ж/д билеты, проживание, экскурсии и трансферы.
Описание тура🗺️ Программа тура «В сердце древнего Востока» Маршрут: Ташкент – Бухара – Самарканд – Ташкент Продолжительность: 3 дня / 2 ночи Формат: поездом, с проживанием в Бухаре и Самарканде 📍 День 1: Ташкент → Бухара — город, пропитанный духом истории Утренний выезд из Ташкента на скоростном поезде Прибытие в Бухару и встреча с гидом Обзорная экскурсия по старому городу: Минарет Калян, медресе Мири Араб Комплекс Ляби-Хауз, торговые купола Свободное время для прогулок и ужина 💤 Ночь в отеле в центре Бухары 📍 День 2: Бухара → Самарканд — вечер в городе легенд Утро в Бухаре — свободное время до 16:00 (можно посетить музеи, рынок или устроить неспешный завтрак в чайхане) Во второй половине дня — переезд в Самарканд (поезд/авто) Заселение в отель рядом с площадью Регистан Вечером — свободное время: Прогулка по вечернему Самарканду Возможность посетить световое шоу на площади Регистан 💤 Ночь в Самарканде 📍 День 3: Самарканд → Ташкент — восточная мозаика на прощание Завтрак в отеле Экскурсионная программа по Самарканду: Площадь Регистан Мавзолей Гур-Эмир Обсерватория Улугбека Шахи-Зинда Биби-Ханым и Сиабский базар Вечерний отъезд в Ташкент (поездом) Прибытие домой с багажом впечатлений ✨ Важная информация: Важная информация: - Отправление из Ташкента на скоростном поезде (время уточняется). - В стоимость включены ж/д билеты, проживание, экскурсии и трансферы. - Размещение в стандартных двухместных номерах. - Паспорт и виза (если нужна) обязательны для участия. - Свободное время для прогулок и отдыха. - Рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону. - Для вопросов и изменений обращайтесь к менеджеру.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Минарет Калян и медресе Мири Араб в Бухаре
- Комплекс Ляби-Хауз и торговые купола Бухары
- Площадь Регистан в Самарканде
- Мавзолей Гур-Эмир
- Обсерватория Улугбека
- Некрополь Шахи-Зинда
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиабский базар
Что включено
- Ж/д билеты по маршруту Ташкент - Бухара - Самарканд - Ташкент
- Проживание в отелях Бухары и Самарканда
- Экскурсионное сопровождение с гидом
- Трансферы между вокзалами и отелями
- Завтраки в отелях
- Помощь в организации дополнительных услуг по запросу
Что не входит в цену
- Питание, кроме завтраков (обеды и ужины)
- Личные расходы (сувениры, чаевые и пр.)
- Входные билеты в музеи и исторические комплексы по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас с вашей гостиницы
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
