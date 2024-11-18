Туры от вашего отеля в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Ташкенте на русском языке, цены от $480. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
На машине
42 отзыва
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$590 за человека
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
На машине
39 отзывов
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$480 за человека
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
1.5 день
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Начало: Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан»
Расписание: В любой день, начало в 7:45
24 ноя в 07:45
25 ноя в 07:45
от $495 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юля
    18 ноября 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Грамотная организация тура: сбалансированность времени пеших передвижений и переездов. Гиды великолепны - со знанием и любовью в своему делу!
  • М
    Мария
    12 ноября 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    В принципе все было очень неплохо, единственное в первый день опоздал автобус на час. Ну и имейте ввиду, что это будет галопом по Европам. Отели все отличные, заселение быстрое, еда вкусная).
  • Э
    Экземплярова
    5 ноября 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Нам очень все понравилось. Рекомендуем как добросовестную компанию. Каждый день был четко организован, время рассчитано. Организаторы доброжелательные, сразу отвечающие на
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    все вопросы, Экскурсоводы очень интересно рассказывали, знают много, отвечали на все поставленные вопросы. Особо понравилась экскурсовод Азиза в Самарканде а из организаторов Комол.

  • В
    Владислав
    5 ноября 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Огромное спасибо Владимиру и команде Orient-Tour за прекрасную поездку "Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом" с 28 октября по 02 ноября 2024 года! Прекрасная организация и волшебная страна - впечатления останутся на всю жизнь!
  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Сегодня вернулись из Узбекистана. Всем большое спасибо!!! Поездка очень впечатлила. Организация и прием на высоком уровне. Отличные отели и гиды. Обязательно буду рекомендовать вас.
  • М
    Марина
    15 сентября 2024
    Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
    Мы побывали с экскурсией в Ферганской долине. Нас сопровождал гид Азиз, влюбленный в свою профессию. Мы своими глазами увидели, как
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    растет хлопок, коконы тутовых шелкопрядов, узнали технологию изготовления знаменитых ферганских хлопковых и шелковых тканей, пообедали пловом, приготовленным в семье мастера керамики, поели виноград, гроздья которого для нас срезал хозяин одного из виноградников. Виноград был безумно вкусным, напитанным солнцем. Уехали домой, увозя в сердце кусочек солнечного доброжелательного Узбекистана.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
  2. Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
  3. Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Обсерватория Улугбека
  4. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в ноябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 480 до 590. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «От вашего отеля», 82 ⭐ отзыва, цены от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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