6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$590 за человека
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$480 за человека
1.5 день
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Начало: Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан»
Расписание: В любой день, начало в 7:45
24 ноя в 07:45
25 ноя в 07:45
от $495 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ЮЮля18 ноября 2024Грамотная организация тура: сбалансированность времени пеших передвижений и переездов. Гиды великолепны - со знанием и любовью в своему делу!
- ММария12 ноября 2024В принципе все было очень неплохо, единственное в первый день опоздал автобус на час. Ну и имейте ввиду, что это будет галопом по Европам. Отели все отличные, заселение быстрое, еда вкусная).
- ЭЭкземплярова5 ноября 2024Нам очень все понравилось. Рекомендуем как добросовестную компанию. Каждый день был четко организован, время рассчитано. Организаторы доброжелательные, сразу отвечающие на
- ВВладислав5 ноября 2024Огромное спасибо Владимиру и команде Orient-Tour за прекрасную поездку "Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом" с 28 октября по 02 ноября 2024 года! Прекрасная организация и волшебная страна - впечатления останутся на всю жизнь!
- ЕЕлена5 октября 2024Сегодня вернулись из Узбекистана. Всем большое спасибо!!! Поездка очень впечатлила. Организация и прием на высоком уровне. Отличные отели и гиды. Обязательно буду рекомендовать вас.
- ММарина15 сентября 2024Мы побывали с экскурсией в Ферганской долине. Нас сопровождал гид Азиз, влюбленный в свою профессию. Мы своими глазами увидели, как
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит тур в Ташкенте в ноябре 2024
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