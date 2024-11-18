Ю Юля Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней Грамотная организация тура: сбалансированность времени пеших передвижений и переездов. Гиды великолепны - со знанием и любовью в своему делу!

М Мария Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней В принципе все было очень неплохо, единственное в первый день опоздал автобус на час. Ну и имейте ввиду, что это будет галопом по Европам. Отели все отличные, заселение быстрое, еда вкусная).

Э Экземплярова Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней читать дальше все вопросы, Экскурсоводы очень интересно рассказывали, знают много, отвечали на все поставленные вопросы. Особо понравилась экскурсовод Азиза в Самарканде а из организаторов Комол. Нам очень все понравилось. Рекомендуем как добросовестную компанию. Каждый день был четко организован, время рассчитано. Организаторы доброжелательные, сразу отвечающие на

В Владислав Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом Огромное спасибо Владимиру и команде Orient-Tour за прекрасную поездку "Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом" с 28 октября по 02 ноября 2024 года! Прекрасная организация и волшебная страна - впечатления останутся на всю жизнь!

Е Елена Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом Сегодня вернулись из Узбекистана. Всем большое спасибо!!! Поездка очень впечатлила. Организация и прием на высоком уровне. Отличные отели и гиды. Обязательно буду рекомендовать вас.