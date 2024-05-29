.

Проживание. Будем жить в отеле Art Deluxe в Ташкенте, Minor в Самарканде, Minzifa в Бухаре, 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях, аналогичных по классу.

Питание. В программу включены завтраки. Обеды и ужины за доплату.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Для детей до 7 лет можем предоставить коляски, а также гостям с ограниченными возможностями в передвижении.

Транспорт. Передвижения по городу будут осуществляться на микроавтобусах или миневенах, исходя из количества людей в группе: Mercedes sprinter (8-12 человек), Toyota Hiace (6-10 человек), Joylong (6-10 человек) и Hyundai H1 (3-4 человека).