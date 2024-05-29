Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары

Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Приглашаем отправиться в путешествие по страницам восточной сказки: увидеть старинные и современные грани Ташкента, сделать невероятные фотографии на улочках Самарканда на фоне ярких мозаик и увидеть роскошные дворцы и медресе Бухары.

Вы понаблюдаете за процессом ручного производства бумаги, познакомитесь с узбекским искусством, проникнитесь удивительной атмосферой на шумных базарах и попробуете 1000 и 1 вариант плова.
5
1 отзыв
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле Art Deluxe в Ташкенте, Minor в Самарканде, Minzifa в Бухаре, 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях, аналогичных по классу.

Питание. В программу включены завтраки. Обеды и ужины за доплату.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Для детей до 7 лет можем предоставить коляски, а также гостям с ограниченными возможностями в передвижении.

Транспорт. Передвижения по городу будут осуществляться на микроавтобусах или миневенах, исходя из количества людей в группе: Mercedes sprinter (8-12 человек), Toyota Hiace (6-10 человек), Joylong (6-10 человек) и Hyundai H1 (3-4 человека).

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Ташкенте и заселение

Встретим вас в аэропорту Ташкента ко времени прибытия вашего рейса. Доставим в отель, после чего у вас будет время на отдых.

2 день

Экскурсия по Ташкенту и переезд в Самарканд

После завтрака в отеле отправимся изучать столицу. Посетим музей прикладного искусства Узбекистана, где вы увидите удивительные экспонаты и познакомитесь с местными ремёслами: резьбой по дереву, керамикой, чеканкой, вышивкой и ювелирным искусством.

Побываем в комплексе Хаст-Имам и прогуляемся по улочкам старого города. Обязательно заглянем на базар «Чорсу» и пообедаем в местной чайхане (за доплату).

Дальше будем осматривать современную часть Ташкента. Увидим монумент «Мужество», побываем на площади Независимости и площади Амира Тимура. Посетим музей Тимуридов и по желанию спустимся в ташкентское метро, чтобы осмотреть убранство станций.

Экскурсия займёт 5-6 часов. В 17:45 поедем на ж. -д. вокзал и в 18:45 отправимся в Самарканд. Прибудем в 20:58. Вас встретит водитель и отвезёт в отель.

Экскурсия по Ташкенту и переезд в СамаркандЭкскурсия по Ташкенту и переезд в СамаркандЭкскурсия по Ташкенту и переезд в СамаркандЭкскурсия по Ташкенту и переезд в СамаркандЭкскурсия по Ташкенту и переезд в Самарканд
3 день

Мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар

Позавтракаем и начнём экскурсию по удивительному городу — настоящему музею под открытым небом. Сначала посетим мавзолей Гур-Эмир, где захоронен великий полководец Тамерлан, а оттуда переместимся на площадь Регистан — сердце Самарканда.

Обед — самостоятельно. Мы посоветуем самые вкусные места.

Полюбуемся пятничной мечетью Биби-Ханум и пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара. Здесь можно закупиться сладостями, сухофруктами и сувенирами на любой вкус и кошелёк.

Длительность экскурсии — 5-6 часов. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться по ночному городу.

Мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарМавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарМавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарМавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарМавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарМавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарМавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарМавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар
4 день

Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и бумажная фабрика «Мерос»

После завтрака выселимся из отеля и продолжим экскурсию по Самарканду посещением некрополя Шахи-Зинда. Следующая локация — древняя обсерватория Улугбека 15 века. От некогда выдающейся постройки остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений.

Обед — самостоятельно. Затем осмотрим мавзолей пророка Даниила. Это уникальное место: оно считается святым для представителей ислама, христианства и иудаизма!

Заглянем на бумажную фабрику «Мерос» и понаблюдаем за ручным производством знаменитой самаркандской бумаги. Всё делают по старинным технологиям как и много лет назад!

Экскурсия займёт 4-5 часов. В 20:00 поедем на ж. -д. вокзал и в 21:03 сядем на поезд до Бухары. Прибудем в 22:34. Заселимся в отель и отдохнём.

Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и бумажная фабрика «Мерос»Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и бумажная фабрика «Мерос»Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и бумажная фабрика «Мерос»Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и бумажная фабрика «Мерос»Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и бумажная фабрика «Мерос»Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и бумажная фабрика «Мерос»
5 день

Мавзолеи, мечети и медресе Бухары

Позавтракаем в отеле и отправимся в мавзолей Исмаила Самани, где похоронен эмир из династии Саманидов. Осмотрим мавзолей Чашма Аюб и мечеть Боло-хауз. Побываем в крепости Арк, где когда-то располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.

Пообедаем в чайхоне «Боло Хауз» самостоятельно и продолжим экскурсию. На очереди мечеть Калон и минарет Калян. Затем осмотрим медресе Мир-Араб, Улугбека и Абдулазизхан.

Посетим древние торговые купола, где шумная торговля велась ещё с 17 века. Пёстрые ковры, узорчатые платки, традиционные головные уборы, сладости и украшения — всё можно купить в одном месте.

Полюбуемся мечетью Магоки-Аттари 12 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, а затем отправимся к комплексу Ляби Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. Осмотрим медресе Кукельдаш и Диван-Беги.

Мавзолеи, мечети и медресе БухарыМавзолеи, мечети и медресе БухарыМавзолеи, мечети и медресе БухарыМавзолеи, мечети и медресе БухарыМавзолеи, мечети и медресе БухарыМавзолеи, мечети и медресе БухарыМавзолеи, мечети и медресе Бухары
6 день

Медресе Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи Хоса и возвращение в Ташкент

После завтрака выселимся из отеля и продолжим исследовать Бухару. На очереди медресе Чор-Минор. Здание особо интересно тем, что при его строительстве были нарушены все архитектурные каноны того времени. Оно имеет 4 минарета с яркими голубыми куполами, узоры на которых не повторяются.

Посетим летнюю резиденцию бухарского эмира Ситораи Мохи Хоса, где восточный стиль смешивается с европейским. Затем отправимся в мавзолей Бахауддина Накшбанда 16 века.

Пообедаем самостоятельно в чайхане и в 15:00 поедем на ж. -д. вокзал. Сядем на поезд до Ташкента в 15:50 и вернёмся в столицу в 19:44. Вас встретит водитель с табличкой и отвезёт в аэропорт.

Медресе Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи Хоса и возвращение в ТашкентМедресе Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи Хоса и возвращение в ТашкентМедресе Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи Хоса и возвращение в ТашкентМедресе Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи Хоса и возвращение в ТашкентМедресе Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи Хоса и возвращение в Ташкент

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$830
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги сертифицированных гидов-экскурсоводов
  • Трансферы по программе
  • Ж. - д. билеты эконом класса
  • Встречи и проводы в аэропорт/ж. - д. вокзал
  • Туристические сборы в отеле
  • НДС
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины
  • Чаевые
  • Дополнительный досуг по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Ташкента, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
29 мая 2024
Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку.
Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро заканчивается и время за интересной и познавательной беседой летит незаметно.
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За это время мы посетили 3 города сказочного Узбекистана: Ташкент - гордый и официальный, Самарканд - нарядный и величественный, Бухару - радушную, простую и уютную. Экскурсию в Ташкенте нам проводила очаровательная девушка Шахло, это была очень милая, теплая экскурсия с огромной любовью к городу и его достопримечательностям. Самарканд нам представила Лола - опытный и грамотный гид. Даты, люди и места не были тяжелой и неинтересной информацией в описании жизни, быта и исторических событий в жизни великого Амир Тимура. Украшения возведенных и сохранившихся зданий поражают воображение сегодняшних туристов, а уж современники находились в благоговейном ужасе, наверное. Ковровая фабрика и бумажная ферма вызывает очень теплые чувства от того, что местные жители хотят сохранить и подарить родному краю традиционные и возрожденные технологии прошлого. И вот мы в Бухаре, экскурсии для нас проводил организатор нашего тура Ойбек. Это не были обычные экскурсия с посещением указанных в путеводителе мест, это было путешествие в быт, в уклад жизни бухарских жителей. Очень интересные места, обычаи и привычки людей открылись нам. Много информации получили о том, как зарождалось и распространялось мусульманство на этой земле. Нестандартный и захватывающий рассказ Ойбека заставил воспользоваться Интернетом и заполнить пробелы в истории некогда большой страны.
Переезды всегда связаны со многими мелкими проблемами, нюансами и нестыковками, которых мы были лишены благодаря отличной организации проводов и встреч у поездов между городами. Ни минуты ожидания или волнения и уж тем более поисков встречающих.
Могу с полной ответственностью рекомендовать данный тур. Вы не пожалеете ни об одной минутке в солнечном Узбекистане! Все ваши пожелания по классности мест в поездах или комфортности проживания можете высказать Ойбеку и, если будет такая возможность, он с удовольствием прислушается к вашим пожеланиям.

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Тур входит в следующие категории Ташкента

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