Вы понаблюдаете за процессом ручного производства бумаги, познакомитесь с узбекским искусством, проникнитесь удивительной атмосферой на шумных базарах и попробуете 1000 и 1 вариант плова.
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле Art Deluxe в Ташкенте, Minor в Самарканде, Minzifa в Бухаре, 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях, аналогичных по классу.
Питание. В программу включены завтраки. Обеды и ужины за доплату.
Дети. Участие возможно с любого возраста. Для детей до 7 лет можем предоставить коляски, а также гостям с ограниченными возможностями в передвижении.
Транспорт. Передвижения по городу будут осуществляться на микроавтобусах или миневенах, исходя из количества людей в группе: Mercedes sprinter (8-12 человек), Toyota Hiace (6-10 человек), Joylong (6-10 человек) и Hyundai H1 (3-4 человека).
Программа тура по дням
Встреча в Ташкенте и заселение
Встретим вас в аэропорту Ташкента ко времени прибытия вашего рейса. Доставим в отель, после чего у вас будет время на отдых.
Экскурсия по Ташкенту и переезд в Самарканд
После завтрака в отеле отправимся изучать столицу. Посетим музей прикладного искусства Узбекистана, где вы увидите удивительные экспонаты и познакомитесь с местными ремёслами: резьбой по дереву, керамикой, чеканкой, вышивкой и ювелирным искусством.
Побываем в комплексе Хаст-Имам и прогуляемся по улочкам старого города. Обязательно заглянем на базар «Чорсу» и пообедаем в местной чайхане (за доплату).
Дальше будем осматривать современную часть Ташкента. Увидим монумент «Мужество», побываем на площади Независимости и площади Амира Тимура. Посетим музей Тимуридов и по желанию спустимся в ташкентское метро, чтобы осмотреть убранство станций.
Экскурсия займёт 5-6 часов. В 17:45 поедем на ж. -д. вокзал и в 18:45 отправимся в Самарканд. Прибудем в 20:58. Вас встретит водитель и отвезёт в отель.
Мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар
Позавтракаем и начнём экскурсию по удивительному городу — настоящему музею под открытым небом. Сначала посетим мавзолей Гур-Эмир, где захоронен великий полководец Тамерлан, а оттуда переместимся на площадь Регистан — сердце Самарканда.
Обед — самостоятельно. Мы посоветуем самые вкусные места.
Полюбуемся пятничной мечетью Биби-Ханум и пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара. Здесь можно закупиться сладостями, сухофруктами и сувенирами на любой вкус и кошелёк.
Длительность экскурсии — 5-6 часов. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться по ночному городу.
Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и бумажная фабрика «Мерос»
После завтрака выселимся из отеля и продолжим экскурсию по Самарканду посещением некрополя Шахи-Зинда. Следующая локация — древняя обсерватория Улугбека 15 века. От некогда выдающейся постройки остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений.
Обед — самостоятельно. Затем осмотрим мавзолей пророка Даниила. Это уникальное место: оно считается святым для представителей ислама, христианства и иудаизма!
Заглянем на бумажную фабрику «Мерос» и понаблюдаем за ручным производством знаменитой самаркандской бумаги. Всё делают по старинным технологиям как и много лет назад!
Экскурсия займёт 4-5 часов. В 20:00 поедем на ж. -д. вокзал и в 21:03 сядем на поезд до Бухары. Прибудем в 22:34. Заселимся в отель и отдохнём.
Мавзолеи, мечети и медресе Бухары
Позавтракаем в отеле и отправимся в мавзолей Исмаила Самани, где похоронен эмир из династии Саманидов. Осмотрим мавзолей Чашма Аюб и мечеть Боло-хауз. Побываем в крепости Арк, где когда-то располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.
Пообедаем в чайхоне «Боло Хауз» самостоятельно и продолжим экскурсию. На очереди мечеть Калон и минарет Калян. Затем осмотрим медресе Мир-Араб, Улугбека и Абдулазизхан.
Посетим древние торговые купола, где шумная торговля велась ещё с 17 века. Пёстрые ковры, узорчатые платки, традиционные головные уборы, сладости и украшения — всё можно купить в одном месте.
Полюбуемся мечетью Магоки-Аттари 12 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, а затем отправимся к комплексу Ляби Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. Осмотрим медресе Кукельдаш и Диван-Беги.
Медресе Чор-Минор, дворец Ситораи Мохи Хоса и возвращение в Ташкент
После завтрака выселимся из отеля и продолжим исследовать Бухару. На очереди медресе Чор-Минор. Здание особо интересно тем, что при его строительстве были нарушены все архитектурные каноны того времени. Оно имеет 4 минарета с яркими голубыми куполами, узоры на которых не повторяются.
Посетим летнюю резиденцию бухарского эмира Ситораи Мохи Хоса, где восточный стиль смешивается с европейским. Затем отправимся в мавзолей Бахауддина Накшбанда 16 века.
Пообедаем самостоятельно в чайхане и в 15:00 поедем на ж. -д. вокзал. Сядем на поезд до Ташкента в 15:50 и вернёмся в столицу в 19:44. Вас встретит водитель с табличкой и отвезёт в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$830
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги сертифицированных гидов-экскурсоводов
- Трансферы по программе
- Ж. - д. билеты эконом класса
- Встречи и проводы в аэропорт/ж. - д. вокзал
- Туристические сборы в отеле
- НДС
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины
- Чаевые
- Дополнительный досуг по желанию
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро заканчивается и время за интересной и познавательной беседой летит незаметно.