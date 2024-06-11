1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 950 до 1 347.
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «3-дневные туры», цены от $950. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август