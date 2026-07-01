Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную одежду и необходимые вам лекарства.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, расположенный внутри крепости. Дальше — свободное время.
Хива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван Кари
В 10:00 отправимся исследовать Хиву. Посетим крепость Ичан-Кала и осмотрим Куня-Арк — монументальный комплекс и «город в городе» для правителей Хивинского ханства. Здесь располагались дворец, монетный двор, гарем, мечети, конюшни, арсенал и тюрьма-зиндан.
Полюбуемся минаретом Кальта-Минар, полностью покрытым глазурованной плиткой. Во всей красе перед нами предстанут медресе, мавзолеи, Джума-мечеть с резными колоннами, а также дворец Таш-Хаули 19 века. Осмотрим комплекс Палван-Кари, включающий караван-сарай и базар. Толстые стены обеспечивают прохладу даже в знойный день. А ещё увидим ворота Палван-дарваза: здесь размещался невольничий рынок, а ещё оглашались указы о казнях.
В 15:25 сядем на поезд до Бухары, прибудем в 21:32.
Бухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые купола
Сегодня будем знакомиться с Бухарой. Увидим мавзолеи Саманидов, старейший памятник города, и Чашма-Аюб, связанный с легендой о пророке Иове. Осмотрим комплекс Боло-Хауз 18 века и мечеть Калян. А также медресе: Мири-Араб, где учился Ахмад Кадыров, Абдуллазиз-хана, портал которого украшают расписные сталактиты, и Улугбека 15 века.
После обеда в ресторане национальной кухни погуляем по Торговым куполам: Токи-Саррафон (купол менял), Токи Тельпакфурушон (купол продавцов головных уборов), Токи-Заргарон (купол ювелиров). Осмотрим древнейшую в Бухаре мечеть Магоки-Аттари, ремесленный центр в караван-сарае Сайфиддин и ансамбль Ляби-Хауз с искусственным прудом.
В 16:55 сядем на скоростной поезд и уже в 19:13 прибудем в Самарканд.
Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерские
Самарканд, встречай! Сегодня увидим римский католический костёл и исследуем обсерваторию Улугбека 15 века, от которой остался секстант — огромный измерительный прибор. Учёный Улугбек построил звёздную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.
Полюбуемся мавзолеями Шахи-Зинда, пророка Даниила и Шейха Абди-Даруна. Осмотрим мечеть Биби-Ханум, строительством которой руководила жена Амира Тимура. Пообедаем в национальном доме «Муборак Шарипова» и отправимся на площадь Регистан — сердце города, где расположены медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари.
Побываем в мавзолее Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и члены династии Тимуридов. А затем заглянем в центр ремесленников: посетим мастерскую по изготовления сюзане (вышитый текстиль) и бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей.
Отъезд
Выселение до 12:00. Отвезём вас в аэропорт за 3 часа до рейса.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$480
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на поезда
- Экскурсии по программе
- Все налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Хивы и обратно из Самарканда
- Питание вне программы
- Входные билеты - около $80
- Доплата за 1-местное размещение - $100
- Страховка