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Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче

Заглянуть в мастерские, попробовать плов, побывать в древней обсерватории, увидеть медресе и мечети
Здесь зародился зороастризм и были воспитаны учёные и философы, за этот процветающий оазис правители вели нескончаемые войны, он впитал в себя культуру, традиции и достояния великих держав того времени. И
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всё это — Хорезм! Мы перенесёмся в прошлое, чтобы увидеть великое государство. В Хиве исследуем крепость Ичан-Кала и поразимся красотой дворца Таш-Хаули. В Бухаре перед нами предстанут мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб и знаменитые архитектурные комплексы.

Ну а Самарканд поразит сочетанием современности и старины, многообразием голубого цвета на стенах мечетей и медресе.

Вы не только познакомитесь с историей страны, но и попробуете блюда местной кухни, понаблюдаете за работой ремесленников и ощутите дух востока на базарах.

Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче
Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче
Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную одежду и необходимые вам лекарства.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, расположенный внутри крепости. Дальше — свободное время.

Встреча и заселение
2 день

Хива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван Кари

В 10:00 отправимся исследовать Хиву. Посетим крепость Ичан-Кала и осмотрим Куня-Арк — монументальный комплекс и «город в городе» для правителей Хивинского ханства. Здесь располагались дворец, монетный двор, гарем, мечети, конюшни, арсенал и тюрьма-зиндан.

Полюбуемся минаретом Кальта-Минар, полностью покрытым глазурованной плиткой. Во всей красе перед нами предстанут медресе, мавзолеи, Джума-мечеть с резными колоннами, а также дворец Таш-Хаули 19 века. Осмотрим комплекс Палван-Кари, включающий караван-сарай и базар. Толстые стены обеспечивают прохладу даже в знойный день. А ещё увидим ворота Палван-дарваза: здесь размещался невольничий рынок, а ещё оглашались указы о казнях.

В 15:25 сядем на поезд до Бухары, прибудем в 21:32.

Хива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван КариХива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван КариХива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван КариХива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван КариХива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван КариХива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван КариХива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван КариХива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван КариХива: крепость Ичан-Кала, Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, комплекс Палван Кари
3 день

Бухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые купола

Сегодня будем знакомиться с Бухарой. Увидим мавзолеи Саманидов, старейший памятник города, и Чашма-Аюб, связанный с легендой о пророке Иове. Осмотрим комплекс Боло-Хауз 18 века и мечеть Калян. А также медресе: Мири-Араб, где учился Ахмад Кадыров, Абдуллазиз-хана, портал которого украшают расписные сталактиты, и Улугбека 15 века.

После обеда в ресторане национальной кухни погуляем по Торговым куполам: Токи-Саррафон (купол менял), Токи Тельпакфурушон (купол продавцов головных уборов), Токи-Заргарон (купол ювелиров). Осмотрим древнейшую в Бухаре мечеть Магоки-Аттари, ремесленный центр в караван-сарае Сайфиддин и ансамбль Ляби-Хауз с искусственным прудом.

В 16:55 сядем на скоростной поезд и уже в 19:13 прибудем в Самарканд.

Бухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые куполаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплексы Боло-Хауз и Ляби-Хауз, Торговые купола
4 день

Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерские

Самарканд, встречай! Сегодня увидим римский католический костёл и исследуем обсерваторию Улугбека 15 века, от которой остался секстант — огромный измерительный прибор. Учёный Улугбек построил звёздную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.

Полюбуемся мавзолеями Шахи-Зинда, пророка Даниила и Шейха Абди-Даруна. Осмотрим мечеть Биби-Ханум, строительством которой руководила жена Амира Тимура. Пообедаем в национальном доме «Муборак Шарипова» и отправимся на площадь Регистан — сердце города, где расположены медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари.

Побываем в мавзолее Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и члены династии Тимуридов. А затем заглянем в центр ремесленников: посетим мастерскую по изготовления сюзане (вышитый текстиль) и бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей.

Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерскиеОбсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, площадь Регистан и мастерские
5 день

Отъезд

Выселение до 12:00. Отвезём вас в аэропорт за 3 часа до рейса.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$480
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на поезда
  • Экскурсии по программе
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Хивы и обратно из Самарканда
  • Питание вне программы
  • Входные билеты - около $80
  • Доплата за 1-местное размещение - $100
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ургенча, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Самарканда, отвезём вас ко времени вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Ургенч
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1600 туристов
Мы являемся ведущей компанией в сфере туризма в Узбекистане. В нашем штате свыше 40 гидов с опытом от 5 лет и более. Мы проводим экскурсии во всех городах Узбекистана без исключений. Гарантируем организацию индивидуального или группового тура в любое удобное для вас время на самом высшем уровне. Наши клиенты остаются с нами навсегда. Гарантируем самое лучшее соотношение цены и качества!

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