В 10:00 отправимся исследовать Хиву. Посетим крепость Ичан-Кала и осмотрим Куня-Арк — монументальный комплекс и «город в городе» для правителей Хивинского ханства. Здесь располагались дворец, монетный двор, гарем, мечети, конюшни, арсенал и тюрьма-зиндан.

Полюбуемся минаретом Кальта-Минар, полностью покрытым глазурованной плиткой. Во всей красе перед нами предстанут медресе, мавзолеи, Джума-мечеть с резными колоннами, а также дворец Таш-Хаули 19 века. Осмотрим комплекс Палван-Кари, включающий караван-сарай и базар. Толстые стены обеспечивают прохладу даже в знойный день. А ещё увидим ворота Палван-дарваза: здесь размещался невольничий рынок, а ещё оглашались указы о казнях.

В 15:25 сядем на поезд до Бухары, прибудем в 21:32.