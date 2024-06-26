1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 14:00
8 июля в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эдинбург глазами Королевы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в Queen’s Gallery. Адрес: The ...
Завтра в 09:00
8 июля в 09:30
£116 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: У Scott Monument
Завтра в 08:30
22 июля в 09:30
£360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛАСОВА26 июня 2024Ирина очень интересно и профессионально провела экскурсию. Мы первый раз в Эдинбурге и она заставила нас полюбить этот город. 4
- ТТатьяна25 июня 2024Прекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получилась очень легкой и позитивной.
- ААлександр12 июня 2024Прекрасно!!! Очень понравилось. Восхищаюсь городом и нашим гидом Ириной. Рекомендую. Все по делу. Нравятся такие люди которые знают буквально все о своем городе. Еще раз рекомендую
- ЮЮля10 июня 2024Очень интересная экскурсия. Ирина - прекрасный экскурсовод и очень приятный человек. Она с такой любовью и энтузиазмом рассказывала нам про
- ССергей2 июня 2024Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.
- ТТатьяна28 октября 2023Ирина знает очень много интересного про Эдинбург, его историю и настоящее. Я услышала много интересного о жителях Шотландии, живущих на этой земле многие века, очень интересно!
- ДДаврон22 октября 2023Ирина хорошо подготовилась к экскурсии. По всему маршруту подробные рассказы и интересные истории дополнялись картинами прошлых лет. Это дало нам возможность представить этапы становления города и ощутить жизнь его людей. После экскурсии Ирина дала ценные советы по дальнейшему пребыванию.
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в июле 2024
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