Экскурсии выходного дня в Эдинбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Эдинбурге на русском языке, цены от £116. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
58 отзывов
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 14:00
8 июля в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Эдинбург глазами Королевы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Эдинбург глазами Королевы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в Queen’s Gallery. Адрес: The ...
Завтра в 09:00
8 июля в 09:30
£116 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
1 отзыв
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: У Scott Monument
Завтра в 08:30
22 июля в 09:30
£360 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    ЛАСОВА
    26 июня 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Ирина очень интересно и профессионально провела экскурсию. Мы первый раз в Эдинбурге и она заставила нас полюбить этот город. 4
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    часа пролетели незаметно. Лучше брать экскурсию в самом начале пребывания в городе. Всегда можно пройти по понравившимся местам еще раз и посетить места, которые посоветовала Ирина.

  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Прекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получилась очень легкой и позитивной.
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    Мы гуляли наверное часа 4, но время пролетело незаметно. Отдельно нужно сказать про фото, они великолепны и будут еще долго нас радовать. Очень рекомендуем эту экскурсию всем приезжающим в Эдинбург

    Прекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получиласьПрекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получиласьПрекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получилась
  • А
    Александр
    12 июня 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Прекрасно!!! Очень понравилось. Восхищаюсь городом и нашим гидом Ириной. Рекомендую. Все по делу. Нравятся такие люди которые знают буквально все о своем городе. Еще раз рекомендую
  • Ю
    Юля
    10 июня 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Очень интересная экскурсия. Ирина - прекрасный экскурсовод и очень приятный человек. Она с такой любовью и энтузиазмом рассказывала нам про
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    свой город, что не влюбиться в него было просто невозможно. Исторические факты, легенды, истории, все это было очень гармонично переплетено в рассказе Ирины. Ирина даже провела нас по нескольким местам, которые не входили в маршрут экскурсии, за что мы ей очень благодарны. Очень рекомендуем эту экскурсию и уверены, что и остальные экскурсии Ирины не менее интересны.

  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Эдинбург глазами Королевы
    Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2023
    Эдинбург глазами Королевы
    Ирина знает очень много интересного про Эдинбург, его историю и настоящее. Я услышала много интересного о жителях Шотландии, живущих на этой земле многие века, очень интересно!
  • Д
    Даврон
    22 октября 2023
    Эдинбург глазами Королевы
    Ирина хорошо подготовилась к экскурсии. По всему маршруту подробные рассказы и интересные истории дополнялись картинами прошлых лет. Это дало нам возможность представить этапы становления города и ощутить жизнь его людей. После экскурсии Ирина дала ценные советы по дальнейшему пребыванию.

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «На выходные»

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  3. Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в июле 2024
Сейчас в Эдинбурге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 360. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Эдинбурге (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 69 ⭐ отзывов, цены от £116. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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