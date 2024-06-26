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свой город, что не влюбиться в него было просто невозможно. Исторические факты, легенды, истории, все это было очень гармонично переплетено в рассказе Ирины. Ирина даже провела нас по нескольким местам, которые не входили в маршрут экскурсии, за что мы ей очень благодарны. Очень рекомендуем эту экскурсию и уверены, что и остальные экскурсии Ирины не менее интересны.