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Прогулка по Королевской Миле Эдинбурга с аудиогидом в вашем смартфоне

Пройти по главной улице Старого города, услышать её легенды и раскрыть тайны шотландцев - без гида
Мы припасли для вас целый букет жутких и забавных, странных и волшебных историй об Эдинбурге, Шотландии и шотландцах. И вы услышите их на прогулке от Холирудского дворца до Эдинбургского замка.

Следуя за аудиогидом в собственном темпе, вы раскроете, как история на этих старинных улицах переплетается с мифами, а реальность — с магией.
Прогулка по Королевской Миле Эдинбурга с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Королевской Миле Эдинбурга с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Королевской Миле Эдинбурга с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Вы увидите:

  • Парламент Шотландии
  • дом Джона Нокса
  • памятники Адаму Смиту и Дэвиду Юму
  • Кэнонгейтскую церковь
  • Музей шотландского виски
  • Эдинбургский замок и другие знаковые места Королевской Мили

Вы узнаете:

  • что шотландцы прячут под килтом
  • почему в Эдинбурге появились подземные улицы
  • где снимали «Мстителей»
  • как связаны Хатико и Волан-де-Морт
  • есть ли другая история мальчика, который выжил
  • и многое другое

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями, напишите нам, мы поможем
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Базовый билет£10
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле аббатства Холируд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Эдинбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5000 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

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