Прогулка по Королевской Миле Эдинбурга с аудиогидом в вашем смартфоне

Мы припасли для вас целый букет жутких и забавных, странных и волшебных историй об Эдинбурге, Шотландии и шотландцах. И вы услышите их на прогулке от Холирудского дворца до Эдинбургского замка.
Следуя за аудиогидом в собственном темпе, вы раскроете, как история на этих старинных улицах переплетается с мифами, а реальность — с магией.
Следуя за аудиогидом в собственном темпе, вы раскроете, как история на этих старинных улицах переплетается с мифами, а реальность — с магией.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Парламент Шотландии
- дом Джона Нокса
- памятники Адаму Смиту и Дэвиду Юму
- Кэнонгейтскую церковь
- Музей шотландского виски
- Эдинбургский замок и другие знаковые места Королевской Мили
Вы узнаете:
- что шотландцы прячут под килтом
- почему в Эдинбурге появились подземные улицы
- где снимали «Мстителей»
- как связаны Хатико и Волан-де-Морт
- есть ли другая история мальчика, который выжил
- и многое другое
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями, напишите нам, мы поможем
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|£10
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле аббатства Холируд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Эдинбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5000 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Входит в следующие категории Эдинбурга
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