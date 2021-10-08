Все экскурсии в Эдинбурге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Эдинбурге – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 111 ⭐ отзывов, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Эдинбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
€60
за 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
Во время пешеходной экскурсии вы увидите сказочные пейзажи города Эдинбург, прогуляетесь по одной из...
08:30 разные дни
8ч
€110
за 1 чел.
Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie
Автобусная объединенная экскурсия в Часовню Рослин (Rosslyn Chapel) , усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд...
в 08:30 в разные дни
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
£202
за 1-6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
4ч
€50
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
Замок Стерлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии...
в 14:00 в разные дни
Индивидуальная экскурсия
2ч
£137
за 1-5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
£111
за 1-5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
Индивидуальная экскурсия
4ч
£160
за 1-5 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу — и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
£85
за 1-5 чел.
Эдинбург глазами Королевы
Пройти следами легендарной Марии Стюарт в Эдинбургском замке и других знаковых местах города
Индивидуальная экскурсия
4ч
£150
за 1-5 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Последние отзывы «Экскурсии Эдинбурга»
- ООльга8 октября 2021Экскурсия очень понравилась, очень хорошо провели время. Гид тоже понравился. Единственное, немного мрачноватые рассказы, хотелось бы больше действительно мистики. Гида Евгению рекомендую:-)
- ККарина23 сентября 2021Спасибо огромное Евгении за потрясающий день в Эдинбурге. Экскурия была очень интересной и разносторонней, пролетела на одном дыхании!
- ААндрей5 сентября 2021Евгения чудесно нас погуляла по Эдинбургу - без перегруза и скучных кусков, но зато увлекательно и весело. Спасибо большое. Отмечу очень ответственный подход к процессу экскурсии и обширные знания.
- ТТатьяна16 ноября 2020Мне очень понравилась экскурсия по Эдинбургу, Евгения хорошо рассказывала, объясняла и показывала город. Я советую всем тем, кто любит и интересуется историей, обязательно посетить Эдинбург и заказать обзорную экскурсию, потому что только тот, кто живёт в этом месте и любит и ценит его, сможет вам открыть все интересные и уникальные стороны города.
- Отзыв на: Эдинбург и люди: ожившая история в лицахААнна21 марта 2020Ирина адаптировала тур под нашу группу, было очень интересно и познавательно, спасибо за ответы на все вопросы! Рекомендую!
- ААлександр3 марта 2020Отличная экскурсия! Огромное спасибо Евгении за интересный рассказ!
- ННиколай1 марта 2020Евгения, огромное спасибо за экскурсию. Я думаю что вам надо поправить время которое она длиться… ))))))И это не два часа… Три часа чудесного рассказа о Эдинбурге и это не смотря на февральскую погоду, Надо очень любить город, и людей которым рассказываешь про него что бы и в снег и дождь и холод этим заниматься. Огромное спасибо Вам и несомненно буду рекомендовать всем…..
- ООльга16 февраля 2020На экскурсии мы были в середине февраля и несмотря на «волшебную» погоду, был сильный, шквалистый ветер и дождик, экскурсия очень понравилась как взрослым так и детям! Гид Евгения очень интересно провела нас по улочкам Эдинбурга и её рассказы были необычными, увлекательными, доступными и понятными! Объемная, содержательная информация об исторических моментах города и страны. Погружение в разные эпохи, интриги королей и судьбы простых людей преподнесены так, как будто ты реально проживал с ними этот период. . Экскурсия длилась 2 часа и прошла на одном дыхании, всё время было очень интересно и хотелось ещё слушать и слушать про Эдинбург и его тайны! Мы в восторге. Очень впечатляюще! Мы очень рады, что выбрали именно этого экскурсовода! Не бойтесь шотландской непогоды, Евгения - Солнышко. Большой респект Евгении! Огромное спасибо за Удовольствие, полученное от экскурсии!
- ЯЯна1 февраля 2020Шли с папой на экскурсию с опаской, так как терпеть их не можем. Но Евгения нас покорила! Такая захватывающая манера повествования, что хотелось продолжать прогулку до утра, несмотря на сильный ветер! Очень приятно слушать человека, который не только хорошо знает историю города, но и по-настоящему его любит. Евгения заразила нас этой любовью, и благодаря ей мы узнали много нового и интересного. Настоятельно рекомендуем всем, кто хочет интересно и приятно провести время в этом волшебном городе!
- OOlga23 января 2020Мы впервые посетили Эдинбург и решили начать с мистики. Спасибо огромное за интересные истории, секретные закоулочки и атмосферу средневековья. Мы влюбились в этот город! Спасибо, что приоткрыли нам историю великолепного города!