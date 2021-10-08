Отзыв на: Мистический Эдинбург О Ольга 5 Экскурсия очень понравилась, очень хорошо провели время. Гид тоже понравился. Единственное, немного мрачноватые рассказы, хотелось бы больше действительно мистики. Гида Евгению рекомендую:-)

Отзыв на: Большая обзорная прогулка по Эдинбургу К Карина 5 Спасибо огромное Евгении за потрясающий день в Эдинбурге. Экскурия была очень интересной и разносторонней, пролетела на одном дыхании!

Отзыв на: Большая обзорная прогулка по Эдинбургу А Андрей 5 Евгения чудесно нас погуляла по Эдинбургу - без перегруза и скучных кусков, но зато увлекательно и весело. Спасибо большое. Отмечу очень ответственный подход к процессу экскурсии и обширные знания.

Отзыв на: Большая обзорная прогулка по Эдинбургу Т Татьяна 5 Мне очень понравилась экскурсия по Эдинбургу, Евгения хорошо рассказывала, объясняла и показывала город. Я советую всем тем, кто любит и интересуется историей, обязательно посетить Эдинбург и заказать обзорную экскурсию, потому что только тот, кто живёт в этом месте и любит и ценит его, сможет вам открыть все интересные и уникальные стороны города.

Отзыв на: Эдинбург и люди: ожившая история в лицах А Анна 5 Ирина адаптировала тур под нашу группу, было очень интересно и познавательно, спасибо за ответы на все вопросы! Рекомендую!

Отзыв на: Эдинбург. Путешествие сквозь века А Александр 5 Отличная экскурсия! Огромное спасибо Евгении за интересный рассказ!

Отзыв на: Эдинбург. Путешествие сквозь века Н Николай 5 Евгения, огромное спасибо за экскурсию. Я думаю что вам надо поправить время которое она длиться… ))))))И это не два часа… Три часа чудесного рассказа о Эдинбурге и это не смотря на февральскую погоду, Надо очень любить город, и людей которым рассказываешь про него что бы и в снег и дождь и холод этим заниматься. Огромное спасибо Вам и несомненно буду рекомендовать всем…..

Отзыв на: Эдинбург. Путешествие сквозь века О Ольга 5 На экскурсии мы были в середине февраля и несмотря на «волшебную» погоду, был сильный, шквалистый ветер и дождик, экскурсия очень понравилась как взрослым так и детям! Гид Евгения очень интересно провела нас по улочкам Эдинбурга и её рассказы были необычными, увлекательными, доступными и понятными! Объемная, содержательная информация об исторических моментах города и страны. Погружение в разные эпохи, интриги королей и судьбы простых людей преподнесены так, как будто ты реально проживал с ними этот период. . Экскурсия длилась 2 часа и прошла на одном дыхании, всё время было очень интересно и хотелось ещё слушать и слушать про Эдинбург и его тайны! Мы в восторге. Очень впечатляюще! Мы очень рады, что выбрали именно этого экскурсовода! Не бойтесь шотландской непогоды, Евгения - Солнышко. Большой респект Евгении! Огромное спасибо за Удовольствие, полученное от экскурсии!

Отзыв на: Мистический Эдинбург Я Яна 5 Шли с папой на экскурсию с опаской, так как терпеть их не можем. Но Евгения нас покорила! Такая захватывающая манера повествования, что хотелось продолжать прогулку до утра, несмотря на сильный ветер! Очень приятно слушать человека, который не только хорошо знает историю города, но и по-настоящему его любит. Евгения заразила нас этой любовью, и благодаря ей мы узнали много нового и интересного. Настоятельно рекомендуем всем, кто хочет интересно и приятно провести время в этом волшебном городе!