Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
18 авг в 12:00
19 авг в 12:00
от £190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
23 авг в 08:00
24 авг в 09:00
от £259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: The Scotch Whisky Experience
16 авг в 16:00
17 авг в 10:00
от £425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
24 авг в 13:00
26 авг в 10:00
от £300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в King’s Gallery. Адрес: The Q...
23 авг в 09:00
24 авг в 09:30
от £230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
24 авг в 13:00
26 авг в 10:00
от £205 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
24 авг в 13:00
26 авг в 10:00
от £163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
23 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от £610 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург для тех, кто здесь впервые
Увидеть главные достопримечательности, разобраться в истории Шотландии и получить советы местного
Начало: У Эдинбургского замка
23 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от £165 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Шотландское приграничье: замок Вальтера Скотта + фотосессия
Узнать историю знаменитого писателя и запечатлеть места, которые его вдохновляли
17 авг в 10:00
19 авг в 09:00
от £600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: В районе Morningside
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от £205 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Прогулка по Королевской Миле Эдинбурга с аудиогидом в вашем смартфоне
Пройти по главной улице Старого города, услышать её легенды и раскрыть тайны шотландцев - без гида
Начало: Возле аббатства Холируд
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от £10 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выездная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
Погрузитесь в историю Шотландии, посетив знаменитый замок Стирлинг, где короновали Марию Стюарт и рос будущий король Яков I
Начало: В центре Эдинбурга, у памятника Вальтеру Скотту
Расписание: в любой день с 09:00
€540 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
Начало: Э. Принцес Ст Гарденс, Эдинбург ЭХ2 2ЭЖ
Расписание: 08:30 разные дни
14 авг в 08:30
15 авг в 08:30
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Уважаемые путешественники, не смущайтесь, если вы не очень сильны в знаниях о творчестве Вальтера Скотта:-)
Лера расскажет вам доступным языком о самом важном и интересном, о городе и его истории, о выдающихся людях, будет много интересного. Спасибо большое Лере!
Лера расскажет вам доступным языком о самом важном и интересном, о городе и его истории, о выдающихся людях, будет много интересного. Спасибо большое Лере!
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М
Лера - замечательный гид! Первое знакомство с Эдинбургом прошло отлично!
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Т
Ирина прекрасна! Мы очень благодарны ей за проведенную замечательную экскурсию! Спасибо, Ирина!!!
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Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
+1
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Фантастический день, Надя просто прекрасный проводник в мир Шотландии и очень приятный человек 🧡
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Н
У нас была чудесная экскурсия по Эдинбургу с гидом Ириной!
Она интеллигентная, эрудированная и по-настоящему увлечённая своим делом. Рассказывает живо и
Она интеллигентная, эрудированная и по-настоящему увлечённая своим делом. Рассказывает живо и
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Б
У нас с Ириной была замечательная экскурсия, очень интересные истории, прекрасные места Эдинбурга, 4 часа пролетели просто незаметно, большое спасибо!
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Королевская миля оживает, или как мы переместились во времени.
Это не была лекция, с заученными датами и фразами, это была история
Это не была лекция, с заученными датами и фразами, это была история
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А
Большое спасибо Ирине за прекрасно структурированную экскурсию. Два часа прошли очень быстро. Мы посмотрели основные достопримечательности города, об истории которых Ирина подробно рассказала. И взрослым, и детям было нескучно! Также она посоветовала, что еще можно посетить, и поделилась полезными советами.
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Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Это была, без преувеличения, лучшая экскурсия из всех, на которых мы когда-либо были.
Это была, без преувеличения, лучшая экскурсия из всех, на которых мы когда-либо были.
+8
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Всего 393 отзыва в Эдинбурге
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Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу
Самые популярные экскурсии в Эдинбурге
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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в августе 2026
Сейчас в Эдинбурге можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 10 до 610. Туристы уже оставили гидам 393 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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