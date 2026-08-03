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Видно, что Ирина — не просто профессиональный гид, а человек, который по-настоящему любит своё дело и умеет увлечь других. Она пришла подготовленной, с распечатанными материалами, рассказывала очень интересно, живо и с большим вниманием к деталям.



Особенно приятно было, что Ирина относилась к нам не формально, а очень по-человечески. Когда из-за прохладной погоды мы решили зайти выпить чаю, она сразу сказала, чтобы мы спокойно отдохнули и не торопились, что это не «съест» время экскурсии и мы всё успеем. В таких моментах очень чувствуется, что человек не просто проводит маршрут по расписанию, а действительно заботится о тех, кто пришёл на экскурсию.



Ирина показала нам не только места из программы, но и дополнительные локации, много рассказывала, отвечала на вопросы и дала полезные советы: куда сходить дальше, где поесть, на что обратить внимание в городе.



После этой экскурсии Эдинбург стал для нас гораздо ближе, живее и понятнее. Ирина — потрясающий человек и невероятно сильный гид. Мы очень благодарны и от всей души рекомендуем!