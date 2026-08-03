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Экскурсии в Эдинбурге

Найдено 14 экскурсий в Эдинбурге на русском языке, цены от £10. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Пешая
4 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
18 авг в 12:00
19 авг в 12:00
от £190 за всё до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Пешая
4 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
23 авг в 08:00
24 авг в 09:00
от £259 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: The Scotch Whisky Experience
16 авг в 16:00
17 авг в 10:00
от £425 за всё до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Пешая
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
24 авг в 13:00
26 авг в 10:00
от £300 за всё до 6 чел.
Эдинбург глазами Королевы
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в King’s Gallery. Адрес: The Q...
23 авг в 09:00
24 авг в 09:30
от £230 за всё до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Пешая
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
24 авг в 13:00
26 авг в 10:00
от £205 за всё до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Пешая
1.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
24 авг в 13:00
26 авг в 10:00
от £163 за всё до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Пешая
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
23 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от £610 за всё до 5 чел.
Эдинбург для тех, кто здесь впервые
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург для тех, кто здесь впервые
Увидеть главные достопримечательности, разобраться в истории Шотландии и получить советы местного
Начало: У Эдинбургского замка
23 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от £165 за всё до 6 чел.
Шотландское приграничье: замок Вальтера Скотта + фотосессия
На машине
5 часов
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Шотландское приграничье: замок Вальтера Скотта + фотосессия
Узнать историю знаменитого писателя и запечатлеть места, которые его вдохновляли
17 авг в 10:00
19 авг в 09:00
от £600 за всё до 4 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: В районе Morningside
23 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от £205 за всё до 10 чел.
Прогулка по Королевской Миле Эдинбурга с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Прогулка по Королевской Миле Эдинбурга с аудиогидом в вашем смартфоне
Пройти по главной улице Старого города, услышать её легенды и раскрыть тайны шотландцев - без гида
Начало: Возле аббатства Холируд
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от £10 за человека
Выездная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Выездная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
Погрузитесь в историю Шотландии, посетив знаменитый замок Стирлинг, где короновали Марию Стюарт и рос будущий король Яков I
Начало: В центре Эдинбурга, у памятника Вальтеру Скотту
Расписание: в любой день с 09:00
€540 за всё до 3 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
Начало: Э. Принцес Ст Гарденс, Эдинбург ЭХ2 2ЭЖ
Расписание: 08:30 разные дни
14 авг в 08:30
15 авг в 08:30
€280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Svetlana
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Уважаемые путешественники, не смущайтесь, если вы не очень сильны в знаниях о творчестве Вальтера Скотта:-)
Лера расскажет вам доступным языком о самом важном и интересном, о городе и его истории, о выдающихся людях, будет много интересного. Спасибо большое Лере!
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М
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Лера - замечательный гид! Первое знакомство с Эдинбургом прошло отлично!
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Т
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Ирина прекрасна! Мы очень благодарны ей за проведенную замечательную экскурсию! Спасибо, Ирина!!!
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Каримова
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.+1
Спасибо большое за экскурсию! Узнали много интересного о городе, о его истории. Увидели интересные места и отлично провели время.
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Tatiana
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Фантастический день, Надя просто прекрасный проводник в мир Шотландии и очень приятный человек 🧡
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Н
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
У нас была чудесная экскурсия по Эдинбургу с гидом Ириной!
Она интеллигентная, эрудированная и по-настоящему увлечённая своим делом. Рассказывает живо и
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интересно, чувствуется глубокое знание истории города. При этом очень внимательна к группе — учитывает интересы и темп, охотно отвечает на вопросы.
Рекомендую всем, кто хочет узнать Эдинбург не просто как турист, а прочувствовать его атмосферу. Спасибо!

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Б
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
У нас с Ириной была замечательная экскурсия, очень интересные истории, прекрасные места Эдинбурга, 4 часа пролетели просто незаметно, большое спасибо!
У нас с Ириной была замечательная экскурсия, очень интересные истории, прекрасные места Эдинбурга, 4 часа пролетели просто незаметно, большое спасибо!
У нас с Ириной была замечательная экскурсия, очень интересные истории, прекрасные места Эдинбурга, 4 часа пролетели просто незаметно, большое спасибо!
У нас с Ириной была замечательная экскурсия, очень интересные истории, прекрасные места Эдинбурга, 4 часа пролетели просто незаметно, большое спасибо!
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Инна
Эдинбург глазами Королевы
Королевская миля оживает, или как мы переместились во времени.
Это не была лекция, с заученными датами и фразами, это была история
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человека который влюблен в место и время. Ирина живет историей, и закружила нас рассказами обо всех значимых местах этого места. Мы узнали много того, что специально надо разыскивать в разных информационных источниках. Маршрут был составлен логично. Попробовали лучшее мороженное в Шотландии, похоже на наш пломбир. Ирина показала классические шотландские пабы.
Интеллигентная, стройная блондинка с академическими знаниями, вот кого мы встретили в Эдинбурге.

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А
Эдинбург для тех, кто здесь впервые
Большое спасибо Ирине за прекрасно структурированную экскурсию. Два часа прошли очень быстро. Мы посмотрели основные достопримечательности города, об истории которых Ирина подробно рассказала. И взрослым, и детям было нескучно! Также она посоветовала, что еще можно посетить, и поделилась полезными советами.
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Анастасия
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!

Это была, без преувеличения, лучшая экскурсия из всех, на которых мы когда-либо были.
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Видно, что Ирина — не просто профессиональный гид, а человек, который по-настоящему любит своё дело и умеет увлечь других. Она пришла подготовленной, с распечатанными материалами, рассказывала очень интересно, живо и с большим вниманием к деталям.

Особенно приятно было, что Ирина относилась к нам не формально, а очень по-человечески. Когда из-за прохладной погоды мы решили зайти выпить чаю, она сразу сказала, чтобы мы спокойно отдохнули и не торопились, что это не «съест» время экскурсии и мы всё успеем. В таких моментах очень чувствуется, что человек не просто проводит маршрут по расписанию, а действительно заботится о тех, кто пришёл на экскурсию.

Ирина показала нам не только места из программы, но и дополнительные локации, много рассказывала, отвечала на вопросы и дала полезные советы: куда сходить дальше, где поесть, на что обратить внимание в городе.

После этой экскурсии Эдинбург стал для нас гораздо ближе, живее и понятнее. Ирина — потрясающий человек и невероятно сильный гид. Мы очень благодарны и от всей души рекомендуем!

Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!+8
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
Ирина, огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Эдинбургу!
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Всего 393 отзыва в Эдинбурге

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Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу

Самые популярные экскурсии в Эдинбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона;
  2. Эдинбург и люди: ожившая история в лицах;
  3. Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия;
  4. Большая обзорная прогулка по Эдинбургу;
  5. Эдинбург глазами Королевы.
Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в августе 2026
Сейчас в Эдинбурге можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 10 до 610. Туристы уже оставили гидам 393 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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