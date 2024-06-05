Индивидуальные экскурсии в Эдинбурге с личным гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Эдинбурге на русском языке, цены от £107. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
£200 за всё до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
£150 за всё до 5 чел.
Мистический Эдинбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
£148 за всё до 5 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
30 июня в 10:00
6 июля в 10:00
£219 за всё до 6 чел.
Эдинбург глазами Королевы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Эдинбург глазами Королевы
Пройти следами легендарной Марии Стюарт в Эдинбургском замке и других знаковых местах города
Начало: Встречаемся у входа в Queen’s Gallery. Адрес: The ...
Завтра в 14:00
12 июня в 09:00
£107 за всё до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
14 июля в 09:00
20 июля в 09:00
£500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
Начало: E. Princes St Gardens, Edinburgh EH2 2EJ
Расписание: 08:30 разные дни
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
280 за всё до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Ощутить колорит сельской Шотландии почти в центре Эдинбурга
Начало: В районе Morningside
13 июня в 09:00
15 июня в 15:00
£158 за всё до 10 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: На Castlehill
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
£360 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Diana
    5 июня 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Позвольте выразить искреннюю благодарность Ирине Горшковой за замечательную экскурсию, которую Вы провели для нашей группы. Ваши глубокие знания, увлекательный рассказ
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    и профессионализм произвели на меня неизгладимое впечатление. Я хотела бы особо отметить Вашу способность сделать экскурсию не только информативной, но и захватывающей. Вы умело сочетали исторические факты с интересными историями и легендами, что позволило нам погрузиться в атмосферу. Еще раз благодарим Вас за прекрасно проведенное время и желаем дальнейших успехов в Вашей профессиональной деятельности. Я непременно порекомендую Вас своим друзьям и знакомым, желающим познакомиться с Эдинбург с помощью опытного и талантливого гида.

  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Эдинбург глазами Королевы
    Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.
  • М
    Максим
    2 июня 2024
    Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
    Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!
  • З
    Зулала
    19 мая 2024
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Евгения рассказала много интересного про город и смогла быстро подстроить маршрут под изменившиеся обстоятельства. Очень приятный человек и отличный рассказчик!
  • E
    Evgenii
    15 мая 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё.
    Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всёОтлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всёОтлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всёОтлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё
  • Н
    Наталия
    11 мая 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Экскурсия ооочень понравилась. Ирина рассказывала более 4х часов без остановки интересные факты, истории и легенды. Показала интересные локации Эдинбурга. Сделала
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    отличные снимки для нас. Дала ценные рекомендации для нашего дальнейшего самостоятельного знакомства с Эдинбургом. Ирина учитывала наш интерес, успеть узнать как можно больше и не останавливаться на перерывы. Думаю, что Ирина индивидуально подстраивается под темп заказчика. Экскурсию рекомендую к посещению.

  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Мистический Эдинбург
    Экскурсия понравилась. Я всегда предупреждаю гидов, что у нас 3 детей, которые любят узнавать новое, обычно гид старается вовлечь детей
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    в беседу, как-то взаимодействовать. Здесь же этого не было. Рассказ был безусловно интересный, но от индивидуальной экскурсии ждешь чего-то большего, чем монолог. Еще один нюанс, гид не смогла принять оплату, настояла на кэше. С учетом того, что местная валюта за территорией Великобритании не сильно используется, мы туристы и на дворе 21 век, было дискомфортно отправлять супруга после 42-км марафона искать банкомат, а в центре их нет.

  • A
    Anastasiia
    4 мая 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Провели с Лерой время очень интересно и полезно. Так как это был наш первый визит в Эдинбург, то попросили сделать
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    экскурсию более общей и обзорной. При этом, очень рады были узнать больше о Роберте Льюисе Стивенсоне, его жизни и произведениях. Погуляли прекрасно! Лере большое спасибо!

  • С
    Светлана
    14 апреля 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания истории Эдинбурга и Шотландии, удобно построенный маршрут, интересные истории и любовь к городу - все
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    это Ирина отразила в своей интереснейшей и полной экскурсии. Если вы хотите погрузиться в историю, узнать много интересного от эрудированного и приятного человека - выбирайте эту экскурсию.

  • A
    Alina
    28 марта 2024
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Спасибо 🙏🏻 Евгении. За классную прогулку по городу. Погрузились в тайны и легенды Эдинбурга. Мы были с детьми 10 и 14 лет. Спасибо Буду рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в июне 2024
Сейчас в Эдинбурге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 107 до 500. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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