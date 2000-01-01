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Аристократический Лондон

5
6 отзывов
Ирина И.
Ирина И. – Гид из Лондона
Приглашаем вас прогуляться 👣 по району Сент-Джеймс, где концентрируется все, чем так гордится Британия: лучшие портные, сапожники, шляпники, парфюмеры.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €35 за человека

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Аристократический Лондон
Аристократический Лондон

Что вы увидите

  • Район Сент-Джеймс
Приглашаем вас прогуляться 👣 по району Сент-Джеймс, где концентрируется все, чем так гордится Британия: лучшие портные, сапожники, шляпники, парфюмеры.
Мы увидим клубы английских джентльменов, заглянем в лучшие магазины, где короли и Джеймс Бонд покупают сигары, туфли, рубашки, вино 🍷 и деликатесы. Лучшие картинные галереи и аукционные дома, королевское научное общество и уютные площади – уже 400 лет район Сент-Джеймс является самым аристократическим местом Британии, поддерживает лучшие британские традиции. Старая добрая Англия, удивительно сохранившаяся в этом уголке Лондона, откроется нам на нашей прогулке.
Не рекомендуется посещение экскурсии 🧭 с детьми до 14 лет.
Обратите пожалуйста Ваше внимание! Оставшаяся сумма доплачивается гиду в местной валюте (фунты).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трафальгарская площадь
Место завершения
🏁 Leicester Square
Аристократический Лондон
Аристократический Лондон
Аристократический Лондон
Аристократический Лондон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина И.
Ирина И.
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6 отзывов оставили туристы

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