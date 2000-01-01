Приглашаем вас прогуляться 👣 по району Сент-Джеймс, где концентрируется все, чем так гордится Британия: лучшие портные, сапожники, шляпники, парфюмеры.

Мы увидим клубы английских джентльменов, заглянем в лучшие магазины, где короли и Джеймс Бонд покупают сигары, туфли, рубашки, вино 🍷 и деликатесы. Лучшие картинные галереи и аукционные дома, королевское научное общество и уютные площади – уже 400 лет район Сент-Джеймс является самым аристократическим местом Британии, поддерживает лучшие британские традиции. Старая добрая Англия, удивительно сохранившаяся в этом уголке Лондона, откроется нам на нашей прогулке.

Не рекомендуется посещение экскурсии 🧭 с детьми до 14 лет.

Обратите пожалуйста Ваше внимание! Оставшаяся сумма доплачивается гиду в местной валюте (фунты).