1 отзыв оставили туристы

Город в Городе
Лондонский Сити — деловой и финансовый центр Англии и одна из столиц мирового бизнеса, поэтому не побывать там значит не увидеть Лондон. Я покажу старинные особняки и современные небоскребы, проведу к местам, открывающим живописные виды и необычные ракурсы, расскажу об истории города и поделюсь местными легендами. Вы узнаете, кто и когда основал Лондон и что значит это странное слово, увидите одно из самых таинственных мест фешенебельного квартала и поймете, почему в Сити не действует власть Скотленд-Ярда, а королеве нужно спрашивать разрешения мэра для посещения этой части города.
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Живая история
Кроме того, вы узнаете, где располагается гробница рыцарей тамплиеров, и услышите историю их таинственного исчезновения. Посетите место, где вплоть до 90-х годов находился центр английской журналистики, и поймете, почему в Лондоне стоит почаще смотреть наверх. Мы пройдемся по уникальному пешеходному мосту, пульсирующему от шагов прохожих, и окинем взором весь центральный Лондон. А в заключение подойдем к великому Тауэру — крепости, тюрьме, резиденции короля. Я расскажу, как так вышло, что в знаменитой крепости до сих пор живут люди, хотя последние узники покинули ее стены еще в прошлом веке.