1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Город в Городе

Лондонский Сити — деловой и финансовый центр Англии и одна из столиц мирового бизнеса, поэтому не побывать там значит не увидеть Лондон. Я покажу старинные особняки и современные небоскребы, проведу к местам, открывающим живописные виды и необычные ракурсы, расскажу об истории города и поделюсь местными легендами. Вы узнаете, кто и когда основал Лондон и что значит это странное слово, увидите одно из самых таинственных мест фешенебельного квартала и поймете, почему в Сити не действует власть Скотленд-Ярда, а королеве нужно спрашивать разрешения мэра для посещения этой части города.

Также в нашей программе:

Внутренний двор одного из красивейших дворцов Лондона — Сомерсет-хаус , куда вплоть до середины XIX столетия каждый день перед продажей свозили газеты со всей страны.

, куда вплоть до середины столетия каждый день перед продажей свозили газеты со всей страны. «Старый чеширский сыр» — одно из самых старых заведений столицы, где вы узнаете, как за минуту можно стать любимчиком или заклятым врагом владельца любого английского паба.

— одно из самых старых заведений столицы, где вы узнаете, как за минуту можно стать любимчиком или заклятым врагом владельца любого английского паба. Здание Высокого правосудия Англии : на его крыльце можно будет встретить настоящего судью в традиционной мантии и парике.

: на его крыльце можно будет встретить настоящего судью в традиционной мантии и парике. Церковь Св.Бригитты с необычной историей и таинственным подземельем, куда, при желании, вы сможете спуститься.

с необычной историей и таинственным подземельем, куда, при желании, вы сможете спуститься. Собор Св.Павла — копия знаменитого собора Св.Петра в Ватикане, чье величие станет одним из ярчайших впечатлений от прогулки.

— копия знаменитого собора Св.Петра в Ватикане, чье величие станет одним из ярчайших впечатлений от прогулки. Музей Тейт Модерн , у которого вы узнаете, на чем сколотил первое состояние знаменитый хитрец и меценат Генри Тейт.

, у которого вы узнаете, на чем сколотил первое состояние знаменитый хитрец и меценат Генри Тейт. Легендарный шекспировский «Глобус» — первый английский театр с весьма ироничной историей.

— первый английский театр с весьма ироничной историей. Копия корабля знаменитого английского пирата Френсиса Дрейка , посетив которую вы узнаете, как на самом деле Англии удалось стать «Владычицей морей».

знаменитого английского пирата , посетив которую вы узнаете, как на самом деле Англии удалось стать «Владычицей морей». Колоритный уличный рынок «Боро маркет». Я расскажу, как он получил грамоту короля Эдуарда VI, и познакомлю вас с многообразием национальных блюд.

Живая история

Кроме того, вы узнаете, где располагается гробница рыцарей тамплиеров, и услышите историю их таинственного исчезновения. Посетите место, где вплоть до 90-х годов находился центр английской журналистики, и поймете, почему в Лондоне стоит почаще смотреть наверх. Мы пройдемся по уникальному пешеходному мосту, пульсирующему от шагов прохожих, и окинем взором весь центральный Лондон. А в заключение подойдем к великому Тауэру — крепости, тюрьме, резиденции короля. Я расскажу, как так вышло, что в знаменитой крепости до сих пор живут люди, хотя последние узники покинули ее стены еще в прошлом веке.