1 отзыв оставили туристы

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Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»

Исследовать Лондонский Сити, увидеть его достопримечательности и прочувствовать особенный колорит

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£120 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Yula
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Yula – Гид по Лондону
Слышали фразу «Если ты устал от Лондона, ты устал от жизни»? Прогуливаясь со мной по городу, вы не только увидите главные достопримечательности 🏛️, но также прочувствуете ритм и атмосферу английской столицы, поймете, чем живут местные, и услышите многоголосье центральных улиц.

Лондон многообразен, и я с удовольствием погружу вас в его колорит.
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»

Что вас ожидает

Город в Городе
Лондонский Сити — деловой и финансовый центр Англии и одна из столиц мирового бизнеса, поэтому не побывать там значит не увидеть Лондон. Я покажу старинные особняки и современные небоскребы, проведу к местам, открывающим живописные виды и необычные ракурсы, расскажу об истории города и поделюсь местными легендами. Вы узнаете, кто и когда основал Лондон и что значит это странное слово, увидите одно из самых таинственных мест фешенебельного квартала и поймете, почему в Сити не действует власть Скотленд-Ярда, а королеве нужно спрашивать разрешения мэра для посещения этой части города.

Также в нашей программе:

  • Внутренний двор одного из красивейших дворцов Лондона — Сомерсет-хаус, куда вплоть до середины XIX столетия каждый день перед продажей свозили газеты со всей страны.
  • «Старый чеширский сыр» — одно из самых старых заведений столицы, где вы узнаете, как за минуту можно стать любимчиком или заклятым врагом владельца любого английского паба.
  • Здание Высокого правосудия Англии: на его крыльце можно будет встретить настоящего судью в традиционной мантии и парике.
  • Церковь Св.Бригитты с необычной историей и таинственным подземельем, куда, при желании, вы сможете спуститься.
  • Собор Св.Павла — копия знаменитого собора Св.Петра в Ватикане, чье величие станет одним из ярчайших впечатлений от прогулки.
  • Музей Тейт Модерн, у которого вы узнаете, на чем сколотил первое состояние знаменитый хитрец и меценат Генри Тейт.
  • Легендарный шекспировский «Глобус» — первый английский театр с весьма ироничной историей.
  • Копия корабля знаменитого английского пирата Френсиса Дрейка, посетив которую вы узнаете, как на самом деле Англии удалось стать «Владычицей морей».
  • Колоритный уличный рынок «Боро маркет». Я расскажу, как он получил грамоту короля Эдуарда VI, и познакомлю вас с многообразием национальных блюд.

Живая история
Кроме того, вы узнаете, где располагается гробница рыцарей тамплиеров, и услышите историю их таинственного исчезновения. Посетите место, где вплоть до 90-х годов находился центр английской журналистики, и поймете, почему в Лондоне стоит почаще смотреть наверх. Мы пройдемся по уникальному пешеходному мосту, пульсирующему от шагов прохожих, и окинем взором весь центральный Лондон. А в заключение подойдем к великому Тауэру — крепости, тюрьме, резиденции короля. Я расскажу, как так вышло, что в знаменитой крепости до сих пор живут люди, хотя последние узники покинули ее стены еще в прошлом веке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Тур рассчитан на 2,5 часа. Если устанете, можно будет часть экскурсии проделать на двухэтажном старом лондонском автобусе или такси.
  • Экскурсия в основном проходит по району Сити. Если вы хотите увидеть Биг-Бен и Букингемский дворец, приходите на мою экскурсию «Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа».
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yula
Yula
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
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1 отзыв оставили туристы

9 марта 2020
У нас был гид Алиса. Очень интересный рассказчик. Нам очень понравилась экскурсия. Мы увидели те места мимо которых прошли бы не заметив буквально в двух метрах.

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