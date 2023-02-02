1 отзыв оставили туристы

Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Предлагаем вам незабываемое путешествие по Темзе, которое позволит вам в полной мере оценить красоту и величие Лондона.
Во время двухчасового круиза вы узнаете множество интересных фактов о британской столице, её истории читать дальшеуменьшить
и современности.
Вашему взору предстанут знаменитые мосты Лондона, включая Ватерлоо и Лондон бридж, а также Тауэрский мост. Вы увидите символы города, такие как Биг-Бен, Парламент и колесо обозрения London Eye.
Особое внимание уделяется историческим местам, связанным с культурными и историческими личностями, такими как Шекспир и Гарри Поттер.
Круиз завершится в районе Гринвич, где вы сможете прогуляться у нулевого меридиана и насладиться видами на город. В стоимость не включены дополнительные расходы в размере 15 фунтов за билет на корабль. Этот круиз станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем визите в Лондон
Лучшие месяцы для круиза по Темзе - с мая по сентябрь. В это время года Лондон особенно красив, а погода способствует комфортной прогулке на воде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Биг-Бен
Парламент
Колесо обозрения London Eye
Собор святого Павла
Ватерлоо
Лондон бридж
Тауэрский мост
Тауэрская крепость
Мост Миллениум
Театр «Глобус»
Пиратский корабль
Белфаст
Гринвич
Описание экскурсии
Лондон От и До
За два часа вы узнаете о важнейших вехах в истории Лондона — от основания города римлянами до становления экономическим и юридическим центром мира. Мы поговорим об этимологии названия британской столицы и прозвищах ее районов. Обсудим облик важных достопримечательностей, вспомним любопытные факты о местных памятниках. Разберемся в особенностях британской кухни, нравах жителей Великобритании и многом другом.
Главное в городе
С воды вы увидите ключевые достопримечательности Лондона: Биг-Бен и Парламент, Колесо обозрения London Eye и Собор святого Павла, где венчалась принцесса Диана с принцем Чарльзом. В программе собрана целая коллекция мостов: Ватерлоо и Лондон бридж, а также знаменитый Тауэрский мост — со стороны Темзы на него и Тауэрскую крепость открывается лучший вид. Любители Гарри Поттера приметят мост Миллениум, а поклонники Шекспира — театр «Глобус», где до сих ставят его произведения, и старинный паб, где обедал поэт. Мимо «проплывут» пиратский корабль, совершивший кругосветное путешествие, и «Белфаст», участвовавший во Второй мировой. А завершится прогулка в районе Гринвич, где вы сможете прогуляться и насладиться видами на город с нулевого меридиана.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет на корабль — 15 фунтов с человека, также необходимо приобрести билет для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Westminster tube station exit 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 326 туристов
Наша команда — профессиональные гиды, которые покажут вам всю красоту Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Эдинбургу, Глазго, Кембриджа, Оксфорда и других городов. Можем показать интересные места съемок знаменитых кинолент. Мы стараемся прислушиваться читать дальшеуменьшить
к интересам путешественников. В отличии от многих гидов мы не ставим своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого выбираем наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится вам.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
–
2
1
1
–
И
Ирина
Спасибо за экскурсию! Нам понравилось. Так получилось, что экскурсия проходила вечером, когда уже стемнело. Было приятно, что Денис ее построил таким образом, что мы смогли посмотреть, как выглядит ночной Лондон читать дальшеуменьшить
с Темзы, были сделаны акценты именно на тех зданиях и достопримечательностях, которые хорошо подсвечиваются. А в оставшееся время мы посетили инсталляции, специально созданные к Празднику Света, который в этот момент проходил в Лондоне, и если бы не Денис, мы бы даже о них не узнали. Это говорит о настоящем профессионализме экскурсовода, который быстро может подстроится под обстоятельства клиентов. Спасибо Денис!
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В
Валерия
Всё хорошо, все понравилось, ничего лишнего не было, экскурсия была персональная, поэтому все прошло спокойно)
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Н
Наталья
Интересная прогулка. Приятный,начитанный экскурсовод. Сами бы никогда не попали в эти места
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Н
Николай
Экскурсию вел Денис, все было хорошо)
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А
Андрей
Экскурсия скорее -"на речном трамвайчике до Гринвича" и прогулка там. Впрочем Денис, если Вы попросите - оперативно ее скорректирует. Информации много, но качество ее заставляет желать большей фильтрации и более серьезного качества
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И
Идан
Профессиональным экскурсоводом Дениса назвать нельзя точно, может быть это и его профессия, но точно не его призвание. Его рассказы были очень поверхностными и скучными, и об истории Лондона мы практически читать дальшеуменьшить
ничего не услышали. Во время прогулки по Темзе из-за дождя мы вообще ничего не видели, и Денис в основном говорил названия зданий или районов мимо которых мы проходим, без каких-либо подробностей или интересных фактов. Я думаю, что для таких ситуаций у экскурсовода должен быть план Б или хотя бы заранее подготовленные фотографии зданий, которые мы должны увидеть, но не видим. Мы вышли с этой экскурсии с чувством, как-будто нас обдурили и развели на деньги - цена в 250 фунтов явно завышена для этой прогулки с таким скучным, нехаризматичным и непрофессиональным экскурсоводом.
Денис
Ответ организатора:
Здравствуйте! Я работаю гидом более 10 лет и это ни только моя профессия, но и призвание. Я регулярно публикую статьи по читать дальшеуменьшить
туризму, посетил 83 страны мира и веду постоянный блог по путешествиям. Мне жаль, что вам не повезло с погодой и был сильный дождь во время экскурсии. К сожалению, не в моих силах поменять погоду. Я предлагал выйти на открытую площадку корабля откуда можно было пофотографировать достопримечательности Лондона. Несколько человек из группы это сделали. По прибытию в Гринвич я показал и рассказал много интересных фактов про этот район, а также организовал посещение обсерватории бесплатно. Входные билеты на всю группу стоили быоколо 90 фунтов. А мы это сделали бесплатно. Участникам тура удалось постоять на знаменитой нулевой точке в Гринвиче, увидеть экспонаты музея, включая старинные часы и телескопы. А также посетить дом астронома откуда открываются великолепные виды на весь Лондон. Поэтому я считаю, что экскурсия прошла по плану. Я всегда иду навстречу пожеланиям туристов и при плохой погоде готов поменять время начала экскурсии если это подходит всем
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