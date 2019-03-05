1 отзыв оставили туристы

Живу в Англии с 2005 года. Профессиональный гид, руководитель туристической компании. Особенно хорошо мне знакома сфера кино и творчества, так как кино — мое хобби, и я участвовал в ряде крупных телепроектов и фильмов. Знаком со звездами фильмов про Гарри Поттера и Джеймс Бонда. Могу показать интересные места съемок этих и других кинопроектов. Я стараюсь прислушиваться к интересам путешественников. В отличии от многих гидов я не ставлю своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого стараюсь выбрать наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится туристам. Я обожаю город Лондон и хочу поделиться своей любовью к этому городу с путешественниками.