1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для круиза по Темзе - с мая по сентябрь. В это время года Лондон особенно красив, а погода способствует комфортной прогулке на воде.

Предлагаем вам незабываемое путешествие по Темзе, которое позволит вам в полной мере оценить красоту и величие Лондона.Во время двухчасового круиза вы узнаете множество интересных фактов о британской столице, её истории

и современности. Вашему взору предстанут знаменитые мосты Лондона, включая Ватерлоо и Лондон бридж, а также Тауэрский мост. Вы увидите символы города, такие как Биг-Бен, Парламент и колесо обозрения London Eye. Особое внимание уделяется историческим местам, связанным с культурными и историческими личностями, такими как Шекспир и Гарри Поттер. Круиз завершится в районе Гринвич, где вы сможете прогуляться у нулевого меридиана и насладиться видами на город. В стоимость не включены дополнительные расходы в размере 15 фунтов за билет на корабль. Этот круиз станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем визите в Лондон

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лондон От и До

За два часа вы узнаете о важнейших вехах в истории Лондона — от основания города римлянами до становления экономическим и юридическим центром мира. Мы поговорим об этимологии названия британской столицы и прозвищах ее районов. Обсудим облик важных достопримечательностей, вспомним любопытные факты о местных памятниках. Разберемся в особенностях британской кухни, нравах жителей Великобритании и многом другом.

Главное в городе

С воды вы увидите ключевые достопримечательности Лондона: Биг-Бен и Парламент, Колесо обозрения London Eye и Собор святого Павла, где венчалась принцесса Диана с принцем Чарльзом. В программе собрана целая коллекция мостов: Ватерлоо и Лондон бридж, а также знаменитый Тауэрский мост — со стороны Темзы на него и Тауэрскую крепость открывается лучший вид. Любители Гарри Поттера приметят мост Миллениум, а поклонники Шекспира — театр «Глобус», где до сих ставят его произведения, и старинный паб, где обедал поэт. Мимо «проплывут» пиратский корабль, совершивший кругосветное путешествие, и «Белфаст», участвовавший во Второй мировой. А завершится прогулка в районе Гринвич, где вы сможете прогуляться и насладиться видами на город с нулевого меридиана.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет на корабль — 15 фунтов с человека, также необходимо приобрести билет для гида.