1 отзыв оставили туристы

За два часа тура вы узнаете о важнейших вехах истории 📖 Лондона — от основания города римлянами до становления одним из экономических и юридических центров мира, об этимологии названия британской столицы ⭐️ и прозвищ ее районов; о важных достопримечательностях 🏛️, об особенностях британской кухни 🥧 и нравах жителей Великобритании и многом другом. А также увидите знаменитые достопримечательности Лондона:
Биг-Бен
Парламент
Колесо обозрения London Eye, мост Ватерлоо,
Собор Святого Павла, где венчалась принцесса Диана с принцем Чарльзом.
Для любителей Гарри Поттера — мост Миллениум.
А для поклонников Шекспира театр «Глобус», где до сих идут постановки по Шекспировским произведениям, и старинный паб, где обедал сам Шекспир.
Галерея Тейт модерн, которая входит в десятку самых посещаемых музеев мира.
Живу в Англии с 2005 года. Профессиональный гид, руководитель туристической компании. Особенно хорошо мне знакома сфера кино и творчества, так как кино — мое хобби, и я участвовал в ряде крупных телепроектов и фильмов. Знаком со звездами фильмов про Гарри Поттера и Джеймс Бонда. Могу показать интересные места съемок этих и других кинопроектов. Я стараюсь прислушиваться к интересам путешественников. В отличии от многих гидов я не ставлю своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого стараюсь выбрать наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится туристам. Я обожаю город Лондон и хочу поделиться своей любовью к этому городу с путешественниками.