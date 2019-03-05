1 отзыв оставили туристы

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Знаменитые места Лондона с Темзы

История, секреты и нравы Лондона в двухчасовом круизе по Темзе

5
1 отзыв
Denis
Denis – Гид из Лондона
Чтобы увидеть Лондон с совершенно неожиданного ракурса, стоит отправиться на круиз по Темзе.

Именно с воды открываются самые необычные виды на районы и достопримечательности 🏛️ Лондона.

На экскурсии 🧭 я расскажу об увлекательном настоящем Лондона и его таинственном прошлом, и вы раскроете секреты и нравы этого ни на что не похожего города.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 240£168 за экскурсиюскидка30%

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Знаменитые места Лондона с Темзы
Знаменитые места Лондона с Темзы

Программа

За два часа тура вы узнаете о важнейших вехах истории 📖 Лондона — от основания города римлянами до становления одним из экономических и юридических центров мира, об этимологии названия британской столицы ⭐️ и прозвищ ее районов; о важных достопримечательностях 🏛️, об особенностях британской кухни 🥧 и нравах жителей Великобритании и многом другом. А также увидите знаменитые достопримечательности Лондона:

  • Биг-Бен
  • Парламент
  • Колесо обозрения London Eye, мост Ватерлоо,
  • Собор Святого Павла, где венчалась принцесса Диана с принцем Чарльзом.
  • Для любителей Гарри Поттера — мост Миллениум.
  • А для поклонников Шекспира театр «Глобус», где до сих идут постановки по Шекспировским произведениям, и старинный паб, где обедал сам Шекспир.
  • Галерея Тейт модерн, которая входит в десятку самых посещаемых музеев мира.
  • Пиратский корабль, совершивший кругосветное путешествие.
  • Мост Лондон бридж и, конечно, самый знаменитый Тауэрский мост. Со стороны Темзы самый лучший вид на этот мост и на крепость Тауэр, где хранятся регалии королевских династий.
  • Корабль Белфаст, который участвовал во Второй мировой войне, сейчас — военно-морской музей 🖼.
  • Финальной остановкой будет район Гринвич, где у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться 👣 и насладиться видами на город 🏙️ с нулевого меридиана.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: 15 фунтов с человека за билет 🎫 на корабль.
  • Начало экскурсии 🧭 — у колеса обозрения London Eye (район Waterloo).
Начало и место завершения
🚩 London eye
Знаменитые места Лондона с Темзы
Знаменитые места Лондона с Темзы
Знаменитые места Лондона с Темзы
Знаменитые места Лондона с Темзы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Denis
Denis
Живу в Англии с 2005 года. Профессиональный гид, руководитель туристической компании. Особенно хорошо мне знакома сфера кино и творчества, так как кино — мое хобби, и я участвовал в ряде крупных телепроектов и фильмов. Знаком со звездами фильмов про Гарри Поттера и Джеймс Бонда. Могу показать интересные места съемок этих и других кинопроектов. Я стараюсь прислушиваться к интересам путешественников. В отличии от многих гидов я не ставлю своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого стараюсь выбрать наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится туристам. Я обожаю город Лондон и хочу поделиться своей любовью к этому городу с путешественниками.
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1 отзыв оставили туристы

5 марта 2019
Экскурсию вел Денис, все было хорошо)

Denis проводит ещё 2 экскурсии

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