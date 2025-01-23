Театральный Ковент-Гарден, в котором сконцентрирована вся развлекательная жизнь столицы — здесь начинали карьеру Альфред Хичкок и Чарли Чаплин. Мы посетим «актёрскую» церковь и продегустрируем излюбленный чай англичан.
Противоречивый Сохо — Мекка творческих личностей и революционеров. Познакомлю вас с историями, связанными с Карлом Марксом, Оскаром Уайльдом, Моцартом и другими мировыми знаменитостями. Ближе к вечеру Сохо обретает другой окрас, плавно превращаясь в район вседозволенности.
Чайнатаун — эпицентр китайской общины, которая кровью и потом стремилась закрепиться в столице. Вы узнаете о необычных китайских традициях, которые соблюдаются в Лондоне.
Карнаби-стрит — вспомним движение хиппи и культурно-моральный переворот, произошедший после Второй Мировой войны. На Карнаби начинали славный путь группы The Who, Rolling Stones, Small Faces.
Вальяжная Пикадилли — целый торговый мир, заточенный на обслуживание знати и королевской семьи.
Неформальный Кэмден-таун, где обычный контингент — женщины с розовыми волосами в зелёных рваных колготках и мужчины, покрытые пирсингом и тату. Мы посетим рынок, известный как «конюшни», вспомним Эми Уайнхаус и певицу Дуа Липу, для которой Кэмден является родиной.
А ещё:
Мы заглянем в парфюмерный бутик, создававший духи для королевской семьи. Познакомимся там с ароматами Елизаветы II, Карла III и других интересных личностей
Посетим универмаг, созданный из обломков кораблей
Послушаем солисток Королевской оперы, совершенно ничего за это не заплатив
Побываем на площади, ставшей конкурентом Таймс-сквер в Нью-Йорке
Обсудим лондонскую жизнь Карла Маркса, его революционные идеи и их совершенно неожиданный результат
Организационные детали
Перемещаться будем пешком и местами на общественном транспорте
Из дополнительных расходов — только проезд на двухэтажном красном автобусе: £1,75 за поездку с человека, дети до 11 лет — бесплатно
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 517 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением читать дальше
каждой достопримечательности этого неповторимого города. Уже 10 лет я живу его кипящей социальной жизнью, принимаю участие в городских мероприятиях, посещаю выставки, узнаю о последних и исторических событиях и изучаю особенности культуры англичан. С огромным удовольствием знакомлю путешественников с прославленными и менее известными, но уникальными достопримечательностями города, делюсь новостями и погружаю в прошлое, наполняя экскурсию живыми и интересными фактами. Давайте знакомиться — знакомиться с Лондоном, туманным Альбионом, монаршей семьёй, историей, привычками, обычаями, традициями и странностями англичан! Жду вас в Лондоне!