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Контрастный Лондон

Исследовать колоритные районы города - от Ковент-Гардена и Сохо до Кэмден-тауна и Пикадилли
Лондон многолик и многогранен. И потому ваш путь не должен ограничиваться достопримечательностями Вестминстера.

Наша прогулка призвана расширить границы восприятия столицы: я отведу вас в Сохо, Чайнатаун, на Пикадилли и Карнаби-стрит.

Вы погрузитесь в красочный калейдоскоп музыки, вкусов, ароматов и необычных фактов, перемещаясь из одного лондонского мира в другой.
5
1 отзыв
Контрастный Лондон
Контрастный Лондон
Контрастный Лондон
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Театральный Ковент-Гарден, в котором сконцентрирована вся развлекательная жизнь столицы — здесь начинали карьеру Альфред Хичкок и Чарли Чаплин. Мы посетим «актёрскую» церковь и продегустрируем излюбленный чай англичан.

Противоречивый Сохо — Мекка творческих личностей и революционеров. Познакомлю вас с историями, связанными с Карлом Марксом, Оскаром Уайльдом, Моцартом и другими мировыми знаменитостями. Ближе к вечеру Сохо обретает другой окрас, плавно превращаясь в район вседозволенности.

Чайнатаун — эпицентр китайской общины, которая кровью и потом стремилась закрепиться в столице. Вы узнаете о необычных китайских традициях, которые соблюдаются в Лондоне.

Карнаби-стрит — вспомним движение хиппи и культурно-моральный переворот, произошедший после Второй Мировой войны. На Карнаби начинали славный путь группы The Who, Rolling Stones, Small Faces.

Вальяжная Пикадилли — целый торговый мир, заточенный на обслуживание знати и королевской семьи.

Неформальный Кэмден-таун, где обычный контингент — женщины с розовыми волосами в зелёных рваных колготках и мужчины, покрытые пирсингом и тату. Мы посетим рынок, известный как «конюшни», вспомним Эми Уайнхаус и певицу Дуа Липу, для которой Кэмден является родиной.

А ещё:

  • Мы заглянем в парфюмерный бутик, создававший духи для королевской семьи. Познакомимся там с ароматами Елизаветы II, Карла III и других интересных личностей
  • Посетим универмаг, созданный из обломков кораблей
  • Послушаем солисток Королевской оперы, совершенно ничего за это не заплатив
  • Побываем на площади, ставшей конкурентом Таймс-сквер в Нью-Йорке
  • Обсудим лондонскую жизнь Карла Маркса, его революционные идеи и их совершенно неожиданный результат

Организационные детали

  • Перемещаться будем пешком и местами на общественном транспорте
  • Из дополнительных расходов — только проезд на двухэтажном красном автобусе: £1,75 за поездку с человека, дети до 11 лет — бесплатно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трафальгарской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
23 янв 2025
Очень интересная, насыщенная и красочная экскурсия, при этом проходит на одном дыхании

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