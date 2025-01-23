Лондон многолик и многогранен. И потому ваш путь не должен ограничиваться достопримечательностями Вестминстера. Наша прогулка призвана расширить границы восприятия столицы: я отведу вас в Сохо, Чайнатаун, на Пикадилли и Карнаби-стрит. Вы погрузитесь в красочный калейдоскоп музыки, вкусов, ароматов и необычных фактов, перемещаясь из одного лондонского мира в другой.

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Описание экскурсии

Театральный Ковент-Гарден, в котором сконцентрирована вся развлекательная жизнь столицы — здесь начинали карьеру Альфред Хичкок и Чарли Чаплин. Мы посетим «актёрскую» церковь и продегустрируем излюбленный чай англичан.

Противоречивый Сохо — Мекка творческих личностей и революционеров. Познакомлю вас с историями, связанными с Карлом Марксом, Оскаром Уайльдом, Моцартом и другими мировыми знаменитостями. Ближе к вечеру Сохо обретает другой окрас, плавно превращаясь в район вседозволенности.

Чайнатаун — эпицентр китайской общины, которая кровью и потом стремилась закрепиться в столице. Вы узнаете о необычных китайских традициях, которые соблюдаются в Лондоне.

Карнаби-стрит — вспомним движение хиппи и культурно-моральный переворот, произошедший после Второй Мировой войны. На Карнаби начинали славный путь группы The Who, Rolling Stones, Small Faces.

Вальяжная Пикадилли — целый торговый мир, заточенный на обслуживание знати и королевской семьи.

Неформальный Кэмден-таун, где обычный контингент — женщины с розовыми волосами в зелёных рваных колготках и мужчины, покрытые пирсингом и тату. Мы посетим рынок, известный как «конюшни», вспомним Эми Уайнхаус и певицу Дуа Липу, для которой Кэмден является родиной.

А ещё:

Мы заглянем в парфюмерный бутик, создававший духи для королевской семьи. Познакомимся там с ароматами Елизаветы II, Карла III и других интересных личностей

Посетим универмаг, созданный из обломков кораблей

Послушаем солисток Королевской оперы, совершенно ничего за это не заплатив

Побываем на площади, ставшей конкурентом Таймс-сквер в Нью-Йорке

Обсудим лондонскую жизнь Карла Маркса, его революционные идеи и их совершенно неожиданный результат

Организационные детали