Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погуляйте по Лондону в стиле тех, кто творил его историю — от писателей до революционеров. За три часа вы заглянете в старинные пабы, где звучали речи, рождались книги и разыгрывались драмы.



Настоящая английская атмосфера, увлекательные байки и, конечно, возможность попробовать эль или стаут там, где их пили веками. Это Лондон, которого нет в путеводителях.

Denis

🇷🇺 русский

🇩🇪 немецкий

испанский

Описание экскурсии Приглашаем на неспешную прогулку по лондонским пабам, где стены хранят больше тайн, чем музейные витрины. За три часа вы пройдёте по старинным улочкам, заглянете в заведения, которым не один век, и услышите истории, от которых захочется заказать ещё одну пинту. Вы побываете в тех местах, где в своё время бывали Чарльз Диккенс, Джордж Бернард Шоу, Уильям Шекспир, а по легендам — и Джек Потрошитель. Узнаете, где собирались заговорщики и революционеры, что происходило во времена «джиновой лихорадки», как пабы пережили Великий лондонский пожар, и почему королевские особы иногда тоже заглядывали в такие места. Атмосфера — соответствующая: низкие потолки, массивные дубовые столы, витражи, свечи, лондонский юмор и настоящий английский эль. Всё это в сопровождении местного гида, который знает не только даты и факты, но и тонкие детали, делающие прогулку живой и запоминающейся. Маршрут адаптируется под ваши интересы — можно делать остановки, заходить внутрь, заказывать напитки и задавать любые вопросы. Это не лекция, а настоящее путешествие по «выпитой» истории Лондона.

