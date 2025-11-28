Мои заказы

Индивидуальная экскурсия по пабам Лондона

Погуляйте по Лондону в стиле тех, кто творил его историю — от писателей до революционеров. За три часа вы заглянете в старинные пабы, где звучали речи, рождались книги и разыгрывались драмы.

Настоящая английская атмосфера, увлекательные байки и, конечно, возможность попробовать эль или стаут там, где их пили веками. Это Лондон, которого нет в путеводителях.
Описание экскурсии

Приглашаем на неспешную прогулку по лондонским пабам, где стены хранят больше тайн, чем музейные витрины. За три часа вы пройдёте по старинным улочкам, заглянете в заведения, которым не один век, и услышите истории, от которых захочется заказать ещё одну пинту. Вы побываете в тех местах, где в своё время бывали Чарльз Диккенс, Джордж Бернард Шоу, Уильям Шекспир, а по легендам — и Джек Потрошитель. Узнаете, где собирались заговорщики и революционеры, что происходило во времена «джиновой лихорадки», как пабы пережили Великий лондонский пожар, и почему королевские особы иногда тоже заглядывали в такие места. Атмосфера — соответствующая: низкие потолки, массивные дубовые столы, витражи, свечи, лондонский юмор и настоящий английский эль. Всё это в сопровождении местного гида, который знает не только даты и факты, но и тонкие детали, делающие прогулку живой и запоминающейся. Маршрут адаптируется под ваши интересы — можно делать остановки, заходить внутрь, заказывать напитки и задавать любые вопросы. Это не лекция, а настоящее путешествие по «выпитой» истории Лондона.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Westminster tube station
Завершение: London bridge
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

