Апрель-сентябрь - лучшее время для гастрономической прогулки по Лондону. В этот период можно насладиться свежими продуктами и приятной атмосферой рынков и пабов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Фермерские рынки
Исторические пабы
Винотеки
Описание экскурсии
Чем питались разные слои британского общества в прошлом? А какие вкусовые предпочтения у сегодняшних англичан? Вы узнаете об этом на прогулке.
Фермерские рынки: по следам… шеф-поваров
В Лондоне 74 ресторана со звездой Мишлен, а пять заведений удостоились даже 3*! Этот факт подчёркивает любовь британцев к высокой кухне — но и столичные гурманы, и известные шеф-повара ходят на маркеты за свежим товаром и глотком вдохновения.
Мы пройдёмся по одному-двум рынкам, куда съезжаются торговцы со всех уголков провинциальной Англии. Местные рынки напоминают фуд-корты со множеством лавок, манящих ароматами: вы попробуете британские сыры, традиционную выпечку и устрицы, доставленные из графства Кент. А потом предлагаю взбодриться за чашкой чая или кофе (о, я знаю места!).
Англия алкогольная
Недаром одна из ассоциаций с Великобританией — пабы. Англичане любят выпить и знают в этом толк:) На ваш выбор мы устроим экскурс по историческим пабам, где вы продегустируете пиво, эль и сидр, или изучим утончённые английские вина. А для любителей крепких напитков у меня припасены места для дегустации джина или виски. В любом случае вы побываете в заведениях с оригинальным интерьером и богатыми хрониками.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии. По опыту, путешественники в среднем тратят около £30 на человека.
Экскурсия в основном пешеходная, но пару раз мы воспользуемся общественным транспортом. Проезд подразумевает минимальные расходы.
Выбор заведений, которые мы посетим во второй части экскурсии, зависит от дня недели и времени нашей встречи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 756 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением читать дальшеуменьшить
каждой достопримечательности этого неповторимого города. Уже 10 лет я живу его кипящей социальной жизнью, принимаю участие в городских мероприятиях, посещаю выставки, узнаю о последних и исторических событиях и изучаю особенности культуры англичан. С огромным удовольствием знакомлю путешественников с прославленными и менее известными, но уникальными достопримечательностями города, делюсь новостями и погружаю в прошлое, наполняя экскурсию живыми и интересными фактами. Давайте знакомиться — знакомиться с Лондоном, туманным Альбионом, монаршей семьёй, историей, привычками, обычаями, традициями и странностями англичан! Жду вас в Лондоне!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
–
2
–
1
–
V
Valeria
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Очень рекомендуем гастрономический тур с Дарьей по Лондону. Нам с женой очень понравилось - Лондон заиграл новыми гранями и полюбился нам еще больше! Дарья - великолепная собеседница, кладезь знаний и очень позитивная по энергетике.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Мы брали экскурсию Большая гастрономическая прогулка по Лондону на компанию из 6 человек и с уверенностью можем сказать, что она стоила того. Динамично, красиво и конечно же очень вкусно! Помимо читать дальшеуменьшить
дегустаций сыров, пива и всего вкусненького, что только попадалось на нашем пути, Дарья вплетает в эту экскурсию очень интересные и красивые места, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Также она очень гибко подстраивалась под наши интересы и вкусы. Спасибо огромное за это. Совет, тем кто собирается на эту прогулку- не завтракайте, а то все можете и не осилить. Не сомневайтесь, это одна из самых лучших экскурсий, которые мы посетили.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Хочется поблагодарить Дарью за прекрасную экскурсию! Подстраиваясь под мои интересы и текущие мероприятия в городе, она смогла на ходу адаптировать наш маршрут и активность под наиболее оптимальный и интересный режим. Помимо читать дальшеуменьшить
стандартных и нестандартных открытий в кулинарной области, ей удалость вплести в свой рассказ историю города (и страны), что дополнительно усилило впечатление от города и экскурсии. И конечно же разговор о кулинарных пристрастиях местных жителей был познавательным (а также вдохновил на попытки включения британской кухни в свой рацион уже дома).
Вам был полезен этот отзыв?
I
IRINA
Дарья очень приятная девушка, замечательный гид и отличный собеседник. Очень пунктуальная, ответственная и внимательная. Провела для нас потрясающую гастрономическую прогулку. Мы получили массу полезной и интересной информации (и не только читать дальшеуменьшить
гастрономической), очень вкусно поели и посетили много классных мест, в которые потом неоднократно возвращались. Дарья очень классный рассказчик - вот прям заслушаешься. С первой минуты завладела нашим вниманием и для нас экскурсия пролетела как один миг. И такая экскурсия это действительно must have в Лондоне.
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
С Дарьей заранее, сразу после бронирования, обговорили детали маршрута. Также Дарья дала нам несколько консультаций в целом по нашему визиту в Лондон (были в первый раз). В итоге получился шикарный маршрут по основным достопримечательностям города с "захватом" вкусностей по пути.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии на «Большая гастрономическая прогулка по Лондону»