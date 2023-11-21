Распробовать Англию и узнать секреты национальной кухни на фермерских рынках и в пабах
Вы напробуетесь свежих сыров, выпечки и разных блюд на маркетах, отдохнёте за чаем или кофе, оцените пиво и эль в исторических пабах или английское вино в винотеках. И попутно узнаете о местной гастрономии сквозь века.
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Описание
Что вас ожидает
Чем питались разные слои британского общества в прошлом? А какие вкусовые предпочтения у сегодняшних англичан? Вы узнаете об этом на прогулке.
Фермерские рынки: по следам… шеф-поваров
В Лондоне 74 ресторана со звездой Мишлен, а пять заведений удостоились даже 3*! Этот факт подчёркивает любовь британцев к высокой кухне — но и столичные гурманы, и известные шеф-повара ходят на маркеты за свежим товаром и глотком вдохновения.
Мы пройдёмся по одному-двум рынкам, куда съезжаются торговцы со всех уголков провинциальной Англии. Местные рынки напоминают фуд-корты со множеством лавок, манящих ароматами: вы попробуете британские сыры, традиционную выпечку и устрицы, доставленные из графства Кент. А потом предлагаю взбодриться за чашкой чая или кофе (о, я знаю места!).
Англия алкогольная
Недаром одна из ассоциаций с Великобританией — пабы. Англичане любят выпить и знают в этом толк:) На ваш выбор мы устроим экскурс по историческим пабам, где вы продегустируете пиво, эль и сидр, или изучим утончённые английские вина. А для любителей крепких напитков у меня припасены места для дегустации джина или виски. В любом случае вы побываете в заведениях с оригинальным интерьером и богатыми хрониками.
Организационные детали
- Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии. По опыту, путешественники в среднем тратят около £30 на человека.
- Экскурсия в основном пешеходная, но пару раз мы воспользуемся общественным транспортом. Проезд подразумевает минимальные расходы.
- Выбор заведений, которые мы посетим во второй части экскурсии, зависит от дня недели и времени нашей встречи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.