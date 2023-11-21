Британская кухня отнюдь не ограничивается «фиш-энд-чипс», и я вам это докажу! Вас ждёт необычная, непредсказуемая и, конечно, вкусная прогулка в центре Лондона. Вы напробуетесь свежих сыров, выпечки и разных блюд на маркетах, отдохнёте за чаем или кофе, оцените пиво и эль в исторических пабах или английское вино в винотеках. И попутно узнаете о местной гастрономии сквозь века.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чем питались разные слои британского общества в прошлом? А какие вкусовые предпочтения у сегодняшних англичан? Вы узнаете об этом на прогулке.

Фермерские рынки: по следам… шеф-поваров

В Лондоне 74 ресторана со звездой Мишлен, а пять заведений удостоились даже 3*! Этот факт подчёркивает любовь британцев к высокой кухне — но и столичные гурманы, и известные шеф-повара ходят на маркеты за свежим товаром и глотком вдохновения.

Мы пройдёмся по одному-двум рынкам, куда съезжаются торговцы со всех уголков провинциальной Англии. Местные рынки напоминают фуд-корты со множеством лавок, манящих ароматами: вы попробуете британские сыры, традиционную выпечку и устрицы, доставленные из графства Кент. А потом предлагаю взбодриться за чашкой чая или кофе (о, я знаю места!).

Англия алкогольная

Недаром одна из ассоциаций с Великобританией — пабы. Англичане любят выпить и знают в этом толк:) На ваш выбор мы устроим экскурс по историческим пабам, где вы продегустируете пиво, эль и сидр, или изучим утончённые английские вина. А для любителей крепких напитков у меня припасены места для дегустации джина или виски. В любом случае вы побываете в заведениях с оригинальным интерьером и богатыми хрониками.

Организационные детали