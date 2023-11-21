Большая гастрономическая прогулка по Лондону

Распробовать Англию и узнать секреты национальной кухни на фермерских рынках и в пабах

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Британская кухня отнюдь не ограничивается «фиш-энд-чипс», и я вам это докажу! Вас ждёт необычная, непредсказуемая и, конечно, вкусная прогулка в центре Лондона.

Вы напробуетесь свежих сыров, выпечки и разных блюд на маркетах, отдохнёте за чаем или кофе, оцените пиво и эль в исторических пабах или английское вино в винотеках. И попутно узнаете о местной гастрономии сквозь века.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чем питались разные слои британского общества в прошлом? А какие вкусовые предпочтения у сегодняшних англичан? Вы узнаете об этом на прогулке.

Фермерские рынки: по следам… шеф-поваров

В Лондоне 74 ресторана со звездой Мишлен, а пять заведений удостоились даже 3*! Этот факт подчёркивает любовь британцев к высокой кухне — но и столичные гурманы, и известные шеф-повара ходят на маркеты за свежим товаром и глотком вдохновения.

Мы пройдёмся по одному-двум рынкам, куда съезжаются торговцы со всех уголков провинциальной Англии. Местные рынки напоминают фуд-корты со множеством лавок, манящих ароматами: вы попробуете британские сыры, традиционную выпечку и устрицы, доставленные из графства Кент. А потом предлагаю взбодриться за чашкой чая или кофе (о, я знаю места!).

Англия алкогольная

Недаром одна из ассоциаций с Великобританией — пабы. Англичане любят выпить и знают в этом толк:) На ваш выбор мы устроим экскурс по историческим пабам, где вы продегустируете пиво, эль и сидр, или изучим утончённые английские вина. А для любителей крепких напитков у меня припасены места для дегустации джина или виски. В любом случае вы побываете в заведениях с оригинальным интерьером и богатыми хрониками.

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии. По опыту, путешественники в среднем тратят около £30 на человека.
  • Экскурсия в основном пешеходная, но пару раз мы воспользуемся общественным транспортом. Проезд подразумевает минимальные расходы.
  • Выбор заведений, которые мы посетим во второй части экскурсии, зависит от дня недели и времени нашей встречи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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