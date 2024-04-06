Мои заказы

Большая гастрономическая прогулка по Лондону

Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
Британская кухня полна сюрпризов, и эта экскурсия докажет это.

Отведайте лучшие британские сыры, традиционную выпечку на местных рынках, отдохните за чашкой ароматного чая или кофе.

Познакомьтесь с историческими пабами, где вас ждёт дегустация пива, эля и сидра, а также утончённые английские вина в винотеках.

Эта прогулка раскроет вам гастрономическое разнообразие Лондона и покажет, как вкусы и предпочтения британцев развивались сквозь века
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍴 Уникальные гастрономические впечатления
  • 🍺 Дегустация местных напитков
  • 🧀 Попробовать свежие сыры и выпечку
  • 🍷 Посещение исторических пабов и винотек
  • 📚 Узнать о британской кухне сквозь века

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Апрель-сентябрь - лучшее время для гастрономической прогулки по Лондону. В этот период можно насладиться свежими продуктами и приятной атмосферой рынков и пабов.
Сейчас август — это идеальное время.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Большая гастрономическая прогулка по Лондону

Что можно увидеть

  • Фермерские рынки
  • Исторические пабы
  • Винотеки

Описание экскурсии

Чем питались разные слои британского общества в прошлом? А какие вкусовые предпочтения у сегодняшних англичан? Вы узнаете об этом на прогулке.

Фермерские рынки: по следам… шеф-поваров

В Лондоне 74 ресторана со звездой Мишлен, а пять заведений удостоились даже 3*! Этот факт подчёркивает любовь британцев к высокой кухне — но и столичные гурманы, и известные шеф-повара ходят на маркеты за свежим товаром и глотком вдохновения.

Мы пройдёмся по одному-двум рынкам, куда съезжаются торговцы со всех уголков провинциальной Англии. Местные рынки напоминают фуд-корты со множеством лавок, манящих ароматами: вы попробуете британские сыры, традиционную выпечку и устрицы, доставленные из графства Кент. А потом предлагаю взбодриться за чашкой чая или кофе (о, я знаю места!).

Англия алкогольная

Недаром одна из ассоциаций с Великобританией — пабы. Англичане любят выпить и знают в этом толк:) На ваш выбор мы устроим экскурс по историческим пабам, где вы продегустируете пиво, эль и сидр, или изучим утончённые английские вина. А для любителей крепких напитков у меня припасены места для дегустации джина или виски. В любом случае вы побываете в заведениях с оригинальным интерьером и богатыми хрониками.

Организационные детали

  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии. По опыту, путешественники в среднем тратят около £30 на человека.
  • Экскурсия в основном пешеходная, но пару раз мы воспользуемся общественным транспортом. Проезд подразумевает минимальные расходы.
  • Выбор заведений, которые мы посетим во второй части экскурсии, зависит от дня недели и времени нашей встречи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 756 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением
читать дальшеуменьшить

каждой достопримечательности этого неповторимого города. Уже 10 лет я живу его кипящей социальной жизнью, принимаю участие в городских мероприятиях, посещаю выставки, узнаю о последних и исторических событиях и изучаю особенности культуры англичан. С огромным удовольствием знакомлю путешественников с прославленными и менее известными, но уникальными достопримечательностями города, делюсь новостями и погружаю в прошлое, наполняя экскурсию живыми и интересными фактами. Давайте знакомиться — знакомиться с Лондоном, туманным Альбионом, монаршей семьёй, историей, привычками, обычаями, традициями и странностями англичан! Жду вас в Лондоне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
V
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏+1
Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень рекомендуем гастрономический тур с Дарьей по Лондону. Нам с женой очень понравилось - Лондон заиграл новыми гранями и полюбился нам еще больше! Дарья - великолепная собеседница, кладезь знаний и очень позитивная по энергетике.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Мы брали экскурсию Большая гастрономическая прогулка по Лондону на компанию из 6 человек и с уверенностью можем сказать, что она стоила того. Динамично, красиво и конечно же очень вкусно! Помимо
читать дальшеуменьшить

дегустаций сыров, пива и всего вкусненького, что только попадалось на нашем пути, Дарья вплетает в эту экскурсию очень интересные и красивые места, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Также она очень гибко подстраивалась под наши интересы и вкусы. Спасибо огромное за это. Совет, тем кто собирается на эту прогулку- не завтракайте, а то все можете и не осилить. Не сомневайтесь, это одна из самых лучших экскурсий, которые мы посетили.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочется поблагодарить Дарью за прекрасную экскурсию!
Подстраиваясь под мои интересы и текущие мероприятия в городе, она смогла на ходу адаптировать наш маршрут и активность под наиболее оптимальный и интересный режим. Помимо
читать дальшеуменьшить

стандартных и нестандартных открытий в кулинарной области, ей удалость вплести в свой рассказ историю города (и страны), что дополнительно усилило впечатление от города и экскурсии. И конечно же разговор о кулинарных пристрастиях местных жителей был познавательным (а также вдохновил на попытки включения британской кухни в свой рацион уже дома).

Вам был полезен этот отзыв?
I
Дарья очень приятная девушка, замечательный гид и отличный собеседник. Очень пунктуальная, ответственная и внимательная. Провела для нас потрясающую гастрономическую прогулку. Мы получили массу полезной и интересной информации (и не только
читать дальшеуменьшить

гастрономической), очень вкусно поели и посетили много классных мест, в которые потом неоднократно возвращались. Дарья очень классный рассказчик - вот прям заслушаешься. С первой минуты завладела нашим вниманием и для нас экскурсия пролетела как один миг. И такая экскурсия это действительно must have в Лондоне.

Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
С Дарьей заранее, сразу после бронирования, обговорили детали маршрута. Также Дарья дала нам несколько консультаций в целом по нашему визиту в Лондон (были в первый раз). В итоге получился шикарный маршрут по основным достопримечательностям города с "захватом" вкусностей по пути.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лондона

Похожие экскурсии на «Большая гастрономическая прогулка по Лондону»

Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Завтра в 09:30
13 авг в 15:00
от £200 за всё до 8 чел.
Блошиные рынки Лондона
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Блошиные рынки Лондона
Путешествие в мир старинных вещей
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от £220 за всё до 8 чел.
Знаменитые места Лондона с Темзы
Круизы
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знаменитые места Лондона с Темзы
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от £250 за всё до 6 чел.
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
Пешая
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
1 сен в 13:00
2 сен в 13:00
от £275 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лондоне
от £240 за экскурсию