Апрель-сентябрь - лучшее время для гастрономической прогулки по Лондону. В этот период можно насладиться свежими продуктами и приятной атмосферой рынков и пабов.

Британская кухня полна сюрпризов, и эта экскурсия докажет это. Отведайте лучшие британские сыры, традиционную выпечку на местных рынках, отдохните за чашкой ароматного чая или кофе. Познакомьтесь с историческими пабами, где вас ждёт дегустация пива, эля и сидра, а также утончённые английские вина в винотеках. Эта прогулка раскроет вам гастрономическое разнообразие Лондона и покажет, как вкусы и предпочтения британцев развивались сквозь века

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чем питались разные слои британского общества в прошлом? А какие вкусовые предпочтения у сегодняшних англичан? Вы узнаете об этом на прогулке.

Фермерские рынки: по следам… шеф-поваров

В Лондоне 74 ресторана со звездой Мишлен, а пять заведений удостоились даже 3*! Этот факт подчёркивает любовь британцев к высокой кухне — но и столичные гурманы, и известные шеф-повара ходят на маркеты за свежим товаром и глотком вдохновения.

Мы пройдёмся по одному-двум рынкам, куда съезжаются торговцы со всех уголков провинциальной Англии. Местные рынки напоминают фуд-корты со множеством лавок, манящих ароматами: вы попробуете британские сыры, традиционную выпечку и устрицы, доставленные из графства Кент. А потом предлагаю взбодриться за чашкой чая или кофе (о, я знаю места!).

Англия алкогольная

Недаром одна из ассоциаций с Великобританией — пабы. Англичане любят выпить и знают в этом толк:) На ваш выбор мы устроим экскурс по историческим пабам, где вы продегустируете пиво, эль и сидр, или изучим утончённые английские вина. А для любителей крепких напитков у меня припасены места для дегустации джина или виски. В любом случае вы побываете в заведениях с оригинальным интерьером и богатыми хрониками.

Организационные детали