Вы узнаете, как отличается лагер от эля, что такое стаут и майлд, и почему пабы называют "local". Познакомьтесь с историей самого крепкого портера "Russian Imperial", увидите различия пабов разных эпох и ознакомитесь с неписаными правилами заведений

Описание экскурсии

Паб, это составная часть английской и лондонской жизни. О нем написаны книги и докторские диссертации. Эта культура по своему уникальна и трогательна отчасти. Здесь проходит значимая часть жизни британцев. Здесь они знакомятся, встречаются после работы, празднуют Рождество и дни рождения, болеют за свою команду. Потому неудивительно что зачастую пабы они называют “local” — то есть местный. По сути, слово “pub” — это сокращение слова “public house”. Обозначение, доставшееся от римлян, как, впрочем, и традиция открывать в городах питейные заведения. И поначалу в тавернах подавали отнюдь не пиво и не эль, а вино, привезенное с материка. Да и вывески с названиями заведений, появились только при Ричарде II, как и обязательное получение лицензии на подобного рода деятельность.

Программа

В переулках старого Лондона мы посетим самые знаменитые пабы, пережившие не одно поколение королей. Вы узнаете их истории, неотделимые от истории королевства. Узнаете чем отличаются лагер от эля или же стаут от майлда и что же на самом деле обозначает приставка Ye на вывесках заведений. Узнаете историю самого крепкого портера Британии “Russian Imperial”. Увидите воочию, чем отличались пабы викторианского периода от эпохи династии Стюартов а также ознакомитесь с неписаными правилами и традициями английских locals.

Вы увидите Британию изнутри. Вы увидите Старую добрую Англию.