🍺 Погружение в уникальную культуру лондонских пабов
📜 Узнаете историю самых знаменитых заведений
🍻 Дегустация различных видов пива и эля
🏰 Путешествие по историческим переулкам Лондона
👑 Связь с историей королевства через пабы
🎉 Ощутите атмосферу британских праздников и встреч
Что можно увидеть
Старинные пабы
Переулки старого Лондона
Вывески с приставкой Ye
Пабы викторианского периода
Пабы эпохи династии Стюартов
Описание экскурсии
Паб, это составная часть английской и лондонской жизни. О нем написаны книги и докторские диссертации. Эта культура по своему уникальна и трогательна отчасти. Здесь проходит значимая часть жизни британцев. Здесь они знакомятся, встречаются после работы, празднуют Рождество и дни рождения, болеют за свою команду. Потому неудивительно что зачастую пабы они называют “local” — то есть местный. По сути, слово “pub” — это сокращение слова “public house”. Обозначение, доставшееся от римлян, как, впрочем, и традиция открывать в городах питейные заведения. И поначалу в тавернах подавали отнюдь не пиво и не эль, а вино, привезенное с материка. Да и вывески с названиями заведений, появились только при Ричарде II, как и обязательное получение лицензии на подобного рода деятельность.
Программа
В переулках старого Лондона мы посетим самые знаменитые пабы, пережившие не одно поколение королей. Вы узнаете их истории, неотделимые от истории королевства. Узнаете чем отличаются лагер от эля или же стаут от майлда и что же на самом деле обозначает приставка Ye на вывесках заведений. Узнаете историю самого крепкого портера Британии “Russian Imperial”. Увидите воочию, чем отличались пабы викторианского периода от эпохи династии Стюартов а также ознакомитесь с неписаными правилами и традициями английских locals.
Вы увидите Британию изнутри. Вы увидите Старую добрую Англию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1968 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до читать дальшеуменьшить
футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё.
Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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V
Viktor
Отлично провели время. Двигались быстро и успели посмотреть многое. Рассказы интересны и запоминающиеся. Из рекомендаций организатору: не всегда было слышно, поэтому индивидуальный радиогид не помешал бы.
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Лариса
Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
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В
Виолетта
Интеллигентность, понктуальность, прекрасное знание Лондона, умение захватить рассказом и сформировать правильное представление о Пабах и про всё, что там пьют, как себя ведут. Это всё про Богдана. Экскурсия составлена очень читать дальшеуменьшить
интересно. Маршрут открывает Лондон, по которому не бродят толпы с путеводителями, встреча с котом,который любил устрицы это тот Лондон, который нам удалось увидеть благодоря Богдану. Мы побывали в разных Пабах и все они сопроваждались интересным рассказом. Всё было очень интересно! У нас есть желание пойти с Вами в паб, в котором собираются прекрасные экскурсоводы и просто интересные люди как Вы. Спасибо. Удачи.
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Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась! Богдан очень интересно рассказывал, время пролетело незаметно и мы много успели посмотреть. Чувствовалось, что маршрут был продуман оптимальным образом. Пабы очень интересные: интерьеры, история, ассортимент, атмосфера. Попутно Богдан рассказал много интересных фактов о Лондоне, его истории и современной жизни.
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Татьяна
Идеальная прогулка! Создалось впечатление, что мы Богдана знали давненько… и как старые друзья, понаехавшие;) в Лондон, встретились и провели чудесно вечер! При этом толковый спокойный структурированный рассказ! Ничего лишнего, все по сути! Пабы Лондона must have к посещению! Спасибо большое!!!!!
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Елена
Великолепная прогулка по самым интересным пабам Лондона с необычной подачей информации и без алкогольных возлияний. Было очень интересно пройтись, узнать много нового и отметить для себя пабы, куда потом в следующие вечера стоит зайти и посидеть! Однозначная рекомендация!
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