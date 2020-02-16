Паб, это составная часть английской и лондонской жизни. О нем написаны книги и докторские диссертации. Эта культура по своему уникальна и трогательна отчасти. Здесь проходит значимая часть жизни британцев. Здесь они знакомятся, встречаются после работы, празднуют Рождество и дни рождения, болеют за свою команду. Потому неудивительно что зачастую пабы они называют “local” — то есть местный. По сути, слово “pub” — это сокращение слова “public house”. Обозначение, доставшееся от римлян, как, впрочем, и традиция открывать в городах питейные заведения. И поначалу в тавернах подавали отнюдь не пиво и не эль, а вино, привезенное с материка. Да и вывески с названиями заведений, появились только при Ричарде II, как и обязательное получение лицензии на подобного рода деятельность.
Программа
В переулках старого Лондона мы посетим самые знаменитые пабы, пережившие не одно поколение королей. Вы узнаете их истории, неотделимые от истории королевства. Узнаете чем отличаются лагер от эля или же стаут от майлда и что же на самом деле обозначает приставка Ye на вывесках заведений. Узнаете историю самого крепкого портера Британии “Russian Imperial”. Увидите воочию, чем отличались пабы викторианского периода от эпохи династии Стюартов а также ознакомитесь с неписаными правилами и традициями английских locals.
Вы увидите Британию изнутри. Вы увидите Старую добрую Англию.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет! До приезда в Великобританию учился на докторантуре,
по специальности - универсальная литература. Профессия гида позволила применить запас своих теоретических знаний на практике, а это, согласитесь, здорово. Мой диплом подтвержден в Великобритании государственным сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom и соответствует British Bachelor (Honore) degree standart.
Отличная экскурсия! Огромный плюс - это возможность пообщаться с экскурсоводом на различные темы, касательно Англии.
Ирина
5 февраля 2020
Я рекомендую всем эту экскурсию, так как я ненавижу пиво но от экскурсии получила колоссальное удовольствие гид на столько в теме и имеет широкие познания в истории что слушать можно бесконечно. Помимо экскурсии и истории вы увидите реальную жизнь англичан а это бесценно
Татьяна
25 января 2020
Идеальная прогулка! Создалось впечатление, что мы Богдана знали давненько... и как старые друзья, понаехавшие ;) в Лондон, встретились и провели чудесно вечер! При этом толковый спокойный структурированный рассказ! Ничего лишнего, все по сути! Пабы Лондона must have к посещению! Спасибо большое!!!!!
Валерий
9 декабря 2019
Всем привет! Отличный тур. Познавательный, вкусный. Интересно оказаться в окружении Лондонцев в хорошей компании с Богданом. Смело рекомендую!
Павел
4 декабря 2019
Хочется выразить благодарность Богдану за отлично проведённую экскурсию. В каждый из пабов, в который мы зашли хочется возвращаться снова и снова. Открыл для себя английское пиво, хотя до этого считал, что оно очень уж на любителя. Спасибо!
Anatoly
17 октября 2019
Великолепный рассказчик и великолепная экскурсия!
Михаил
6 ноября 2018
Богдан - замечательный гид! Расскажет и покажет самое интересное. Филолог по образованию, прекрасный русский язык, знание истории и местных обычаев. Буду в Лондоне - обязательно с Богданом.
Татьяна
17 декабря 2017
Отлично!, Богдан провел интерсную экскурсию, понравилось всем участникам:)!
Aleksandra
7 мая 2017
Экскурсию проводил Богдан. Очень приятный и интеллигентный молодой человек. Экскурсия была очень интересной и совсем не утомительной! Спасибо Богдану за хорошие впечатления))
Виолетта
15 апреля 2017
Интеллигентность, понктуальность, прекрасное знание Лондона, умение захватить рассказом и сформировать правильное представление о Пабах и про всё, что там пьют, как себя ведут. Это всё про Богдана. Экскурсия составлена очень интересно. Маршрут открывает Лондон, по которому не бродят толпы с путеводителями, встреча с котом, который любил устрицы это тот Лондон, который нам удалось увидеть благодоря Богдану. Мы побывали в разных Пабах и все они сопроваждались интересным рассказом. Всё было очень интересно! У нас есть желание пойти с Вами в паб, в котором собираются прекрасные экскурсоводы и просто интересные люди как Вы. Спасибо. Удачи.
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории. Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари. За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
Почувствовать ритм города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Велосипедная экскурсия ― это великолепный способ совместить культурный и спортивный отдых. Eсли вы хотите увидеть Лондон и провести время весело и непринужденно — это наилучшая возможность почувствовать его настоящую атмосферу, ощутить ритм жизни его улиц и площадей, погрузиться в нескончаемый поток впечатлений.
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Кембридж, наряду с Оксфордом, является элитным учебным заведением Великобритании, расположенным примерно в 80 км. от Лондона. Приглашаю вас познакомиться с городом и старинным университетом — с его историей, особенностями и традициями студенческой жизни.
Освоиться в самом творческом районе Лондона и посетить культовые места британской рок-музыки
Район Ноттинг-Хилл давно стал местом притяжения британских режиссеров, художников, музыкантов и фотографов — и я помогу вам разобраться, почему. Приготовьтесь оказаться в антикварном сердце Лондона, пройти по следам The Rolling Stones и Pink Floyd, увидеть места съемок нашумевшего фильма «Ноттинг-Хилл» и оставить след в знаковых пабах города.
Прогулка по колоритному Риджентс каналу и закоулкам «зазеркального» Камдена
Я хочу показать вам обратную сторону Лондона, которая не пестрит толпами туристов и культовыми объектами из путеводителей. Вы увидите изнутри яркий и неординарный Камдену, заглянете на местный рынок, увидите, как живут лондонцы в домиках на воде в районе Риджентс канала. Вас ждет настоящее погружение в городскую культуру и знакомство с живым, неформальным Лондоном «без купюр».
Развеять стереотипы о британцах и узнать, как развивались гастрономические вкусы туманного Альбиона
Существуют стереотипы о том, каковы настоящие Британцы и какой является английская кухня. В своем туре я постараюсь развеять несколько мифов и объяснить, почему современное общество не так сильно изменилось за много лет и как на протяжении веков складывались гастрономические предпочтения туманного Альбиона.
Где, как и какой чай в современном Лондоне пьют истинные ценители
Чтобы узнать, где в Лондоне продается хороший чай и как его пить, приходите на мой дегустационный тур в самом модном районе города — Шордиче. Мы посетим несколько тщательно отобранных мной заведений и в каждом из них попробуем разный чай: японский, индийский масала чай и несколько прекрасных китайских. Я расскажу об этих чаях, их отличиях и о самих чайных!
Познакомиться с традициями и этикетом английских пабов и попробовать лучшие сорта местного пива
Путешествие в Лондон, разумеется, просто не может обойтись без визита в традиционный английский паб, которых в городе насчитывается несколько тысяч. На экскурсии вы заглянете в самые интересные и старинные лондонские пабы, узнаете об их богатой истории и незаурядных посетителях, попробуете разобраться в разновидностях английского пива и, конечно же, попробуете самые знаменитые сорта пенного напитка!
Узнать, где и как зарождалась культура чае- и кофепития, и окунуться в атмосферу тех славных времен
Во время этого тура вы узнаете историю чая и кофе в Лондоне и окунетесь в атмосферу тех времен, когда культура чае- и кофепития только зарождалась в столице. Мы прогуляемся по сумеречным узеньким улочкам Сити, в которых и произошла настоящая чайно-кофейная революция Англии. Я расскажу о первых кофейных и чайных домах Лондона, о том, как менялась популярность этих напитков, покажу, где их пили, хранили и продавали. Мы также продегустируем парочку чаев на своем пути.