5 отзывов оставили туристы

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Знаковые пабы Лондона

Познакомиться с традициями и этикетом английских пабов и попробовать лучшие сорта местного пива

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 🚩Встреча от Westminster tube station exit 1
  • Заказать экскурсию

£130£117 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии5 отзывов
4
Denis
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Denis – Гид по Лондону
Путешествие в Лондон, разумеется, просто не может обойтись без визита в традиционный английский паб, которых в городе насчитывается несколько тысяч.

На экскурсии вы заглянете в самые интересные и старинные лондонские пабы, узнаете об их богатой истории и незаурядных посетителях, попробуете разобраться в разновидностях английского пива и, конечно же, попробуете самые знаменитые сорта пенного напитка!
Знаковые пабы Лондона
Знаковые пабы Лондона

Что вас ожидает

Прогулка по старинным пабам Лондона
Мы посетим несколько лондонских пабов, каждый из которых имеет свою историю, традиции и фирменные сорта пива. Заглянем в пабы, где сидели Чарльз Диккенс, Бернард Шоу и другие культовые личности, включая даже Джека Потрошителя! Вы узнаете, почему в 14 веке все английские пабы обзавелись яркими вывесками и эмблемами, откроете для себя самые интересные и старинные заведения британской столицы, рассмотрите уютные интерьеры с мощной деревянной мебелью. А в оформлении паба часто можно увидеть отсылки к истории заведения или его необычным посетителям, которыми гордятся владельцы.

Традиционные сорта английского пива
Почти в каждом аутентичном лондонском пабе можно отведать черное (stout), темное (bitter), светлое (lager) и темное сладкое (ale) пиво, а некоторые пабы и вовсе могут похвастаться десятками пивных сортов, некоторые из которых вы при желании продегустируете на экскурсии. Кроме того, вы узнаете о традиционном этикете, царящем в любом английском пабе, ведь паб — это также единственное место в Англии, где можно завязать диалог с незнакомцем, чем мы постараемся воспользоваться, чтобы поболтать с рядовыми англичанами.

Организационные детали

Стоимость напитков и питания в пабах не включена в стоимость экскурсии.

Знаковые пабы Лондона
Знаковые пабы Лондона
Знаковые пабы Лондона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала от Westminster tube station exit 1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Denis
Denis
Живу в Англии с 2005 года. Профессиональный гид, руководитель туристической компании. Особенно хорошо мне знакома сфера кино и творчества, так как кино — мое хобби, и я участвовал в ряде крупных телепроектов и фильмов. Знаком со звездами фильмов про Гарри Поттера и Джеймс Бонда. Могу показать интересные места съемок этих и других кинопроектов. Я стараюсь прислушиваться к интересам путешественников. В отличии от многих гидов я не ставлю своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого стараюсь выбрать наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится туристам. Я обожаю город Лондон и хочу поделиться своей любовью к этому городу с путешественниками.
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5 отзывов оставили туристы

16 февраля 2020
С нами был Тарас, все показал, рассказал, скорректировал маршрут по нашему требованию, могу смело рекомендовать как гида !
Павел
30 сентября 2019
Отличный тур, мы прошлись по пабам, попробовали разные сорта эля, послушали истории про места и Лондон. Узнали, где самый старинный паб, где отдыхают лорды парламента, где бывал Артур Конан Дойл. Денис отличный рассказчик, живет в Лондоне и знает много всего, что не относится к пабам :-)
Bolyshev
27 июля 2019
Интересная экскурсия. Рекомендуем обязательно пробовать напитки. Пройдёт веселее и познавательнее.
5 февраля 2019
Поразительно насколько некомпетентного гида нам подобрали. Ни исторических знаний, ни знаний о традициях варки и потребления эля. Очень рассчитывали узнать что нибудь новое о традиционных исторических пабах Лондона. Потерянное время и деньги. Особенно поразило обращение гида после «экскурсии» о том, что мы не доплатили 50 фунтов, хотя вся сумма была выплачена в самом начале «экскурсии». Крайне разочарованы.
5 февраля 2019
Все понравилось. Спс.

Denis проводит ещё 2 экскурсии

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