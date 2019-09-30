5 отзывов оставили туристы

Познакомьтесь с культурой и традициями Лондона через его знаменитые пабы. Уникальный шанс увидеть, где отдыхали великие умы прошлого
Путешествие в сердце Лондона невозможно без посещения его знаменитых пабов. Эта экскурсия откроет вам двери в самые интересные и старинные из них.
Вы не только узнаете истории, связанные с этими местами, но и попробуете легендарные сорта английского пива. Вас ждет знакомство с традициями и культурой, которые делают английские пабы такими особенными. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу настоящего Лондона
Лучшие месяцы для экскурсии по пабам Лондона - с мая по сентябрь, когда город особенно оживлен и можно насладиться атмосферой традиционных английских пабов в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пабы, где сидели Чарльз Диккенс и Бернард Шоу
Заведения с яркими вывесками и эмблемами
Исторические интерьеры пабов
Описание экскурсии
Прогулка по старинным пабам Лондона
Мы посетим несколько лондонских пабов, каждый из которых имеет свою историю, традиции и фирменные сорта пива. Заглянем в пабы, где сидели Чарльз Диккенс, Бернард Шоу и другие культовые личности, включая даже Джека Потрошителя! Вы узнаете, почему в 14 веке все английские пабы обзавелись яркими вывесками и эмблемами, откроете для себя самые интересные и старинные заведения британской столицы, рассмотрите уютные интерьеры с мощной деревянной мебелью. А в оформлении паба часто можно увидеть отсылки к истории заведения или его необычным посетителям, которыми гордятся владельцы.
Традиционные сорта английского пива
Почти в каждом аутентичном лондонском пабе можно отведать черное (stout), темное (bitter), светлое (lager) и темное сладкое (ale) пиво, а некоторые пабы и вовсе могут похвастаться десятками пивных сортов, некоторые из которых вы при желании продегустируете на экскурсии. Кроме того, вы узнаете о традиционном этикете, царящем в любом английском пабе, ведь паб — это также единственное место в Англии, где можно завязать диалог с незнакомцем, чем мы постараемся воспользоваться, чтобы поболтать с рядовыми англичанами.
Организационные детали
Стоимость напитков и питания в пабах не включена в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Westminster tube station exit 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 326 туристов
Наша команда — профессиональные гиды, которые покажут вам всю красоту Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Эдинбургу, Глазго, Кембриджа, Оксфорда и других городов. Можем показать интересные места съемок знаменитых кинолент. Мы стараемся прислушиваться читать дальшеуменьшить
к интересам путешественников. В отличии от многих гидов мы не ставим своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого выбираем наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится вам.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
Отличный тур, мы прошлись по пабам, попробовали разные сорта эля, послушали истории про места и Лондон. Узнали, где самый старинный паб, где отдыхают лорды парламента, где бывал Артур Конан Дойл. Денис отличный рассказчик, живет в Лондоне и знает много всего, что не относится к пабам:-)
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М
Мария
С нами был Тарас, все показал, рассказал, скорректировал маршрут по нашему требованию,могу смело рекомендовать как гида!
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яков
Все было прекрасно, связь, общение, передача информации. Нам очень понравилось.
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Bolyshev
Интересная экскурсия. Рекомендуем обязательно пробовать напитки. Пройдёт веселее и познавательнее.
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Daniil
Все понравилось. Спс.
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Б
Борис
Поразительно насколько некомпетентного гида нам подобрали. Ни исторических знаний, ни знаний о традициях варки и потребления эля. Очень рассчитывали узнать что нибудь новое о традиционных исторических пабах Лондона. Потерянное время и деньги. Особенно поразило обращение гида после «экскурсии» о том, что мы не доплатили 50 фунтов, хотя вся сумма была выплачена в самом начале «экскурсии». Крайне разочарованы.
Денис
Ответ организатора:
Я лично не проводил экскурсию, был в отпуске, гидом была Марина. Вот ее комментарий:
Заказчики сказали, что они спешат на поезд читать дальшеуменьшить
и я вынуждена была закончить экскурсию, они оплатили только £50 фунтов. Я боялась, что нас арестуют, поскольку заказчики ругалась матом и вели себя громко. Далее у них не было денег платить за их пиво (стоимость напитков и питания в пабах не включена в стоимость экскурсии). Экскурсия прервалась, поскольку у заказчиков не было денег на билеты до Лондон Бридж. Гид Марина