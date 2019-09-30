5 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по пабам Лондона - с мая по сентябрь, когда город особенно оживлен и можно насладиться атмосферой традиционных английских пабов в полной мере.

Путешествие в сердце Лондона невозможно без посещения его знаменитых пабов. Эта экскурсия откроет вам двери в самые интересные и старинные из них. Вы не только узнаете истории, связанные с этими местами, но и попробуете легендарные сорта английского пива. Вас ждет знакомство с традициями и культурой, которые делают английские пабы такими особенными. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу настоящего Лондона

Описание экскурсии

Прогулка по старинным пабам Лондона

Мы посетим несколько лондонских пабов, каждый из которых имеет свою историю, традиции и фирменные сорта пива. Заглянем в пабы, где сидели Чарльз Диккенс, Бернард Шоу и другие культовые личности, включая даже Джека Потрошителя! Вы узнаете, почему в 14 веке все английские пабы обзавелись яркими вывесками и эмблемами, откроете для себя самые интересные и старинные заведения британской столицы, рассмотрите уютные интерьеры с мощной деревянной мебелью. А в оформлении паба часто можно увидеть отсылки к истории заведения или его необычным посетителям, которыми гордятся владельцы.

Традиционные сорта английского пива

Почти в каждом аутентичном лондонском пабе можно отведать черное (stout), темное (bitter), светлое (lager) и темное сладкое (ale) пиво, а некоторые пабы и вовсе могут похвастаться десятками пивных сортов, некоторые из которых вы при желании продегустируете на экскурсии. Кроме того, вы узнаете о традиционном этикете, царящем в любом английском пабе, ведь паб — это также единственное место в Англии, где можно завязать диалог с незнакомцем, чем мы постараемся воспользоваться, чтобы поболтать с рядовыми англичанами.

Организационные детали

Стоимость напитков и питания в пабах не включена в стоимость экскурсии.