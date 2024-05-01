Экскурсии на автобусе в Лондоне

Найдено 5 экскурсий в категории «На автобусе» в Лондоне на русском языке, цены от £80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
4 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
25 июля в 08:30
22 авг в 08:30
£225 за человека
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
26 июля в 08:30
23 авг в 08:30
£230 за человека
Лондон от омнибуса до автобуса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
£250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юля
    1 мая 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    13 апреля 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
  • В
    Вероника
    11 марта 2020
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
  • Е
    Елена
    30 января 2020
    Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
    Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит
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    только на один. Но цена за один билет почти такая же, как за все вместе. И если вы не говорите по английски в музеях будет сложно.

  • I
    Inga
    10 ноября 2019
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
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    и подсказал где что находится. Все прошло без задержек и накладок, Стоунхендж прекрасен, а собор в Солсбери - еще лучше!) И сам городок очень милый и колоритный.

  • Е
    Елена
    27 июля 2019
    Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
    Экскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.
  • i
    il-43
    27 июля 2019
    Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
    В прошлый раз была в Тауэре без гида и, конечно, в этот раз было намного интересней и информативней. Узнала много
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    новых интересных историй о разных периодах этого уникального исторического памятника. Моего внука особенно привлекла экспозиция рыцарских доспехов и старинного оружия, понравился рассказ о воронах Тауэра.

  • Е
    Елена
    25 июля 2019
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Поездка с гидом Валерия была очень интересная и познавательная. Не замети как прошло время. Детям тоже очень понравилось.
  • П
    Пырсикова
    6 января 2019
    Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
    Очень понравился гид Максим. В процессе поездки он интересно и увлекательно представил как исторические факты, связанные с посещаемыми местами, так и особенности быта современных "англичан" и разнообразных жителей Великобритании!
  • С
    Сергей
    8 октября 2018
    Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
    Экскурсия отличная, Гид Наташа - оч. славная и эрудированная. Единственное замечание-пожелание: поездка могла бы быть на полчаса дольше - не хватает времени побыть в Виндзоре (не только во дворце)

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На автобусе»

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  5. Лондон от омнибуса до автобуса
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "На автобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на автобусе, 21 ⭐ отзыв, цены от £80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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