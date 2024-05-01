1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
25 июля в 08:30
22 авг в 08:30
£225 за человека
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
26 июля в 08:30
23 авг в 08:30
£230 за человека
Индивидуальная
3 часа
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля1 мая 2024Все очень понравилось!
- ИИрина13 апреля 2024Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
- ВВероника11 марта 2020Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
- ЕЕлена30 января 2020Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит
- IInga10 ноября 2019Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
- ЕЕлена27 июля 2019Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по ТемзеЭкскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.
- iil-4327 июля 2019Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидомВ прошлый раз была в Тауэре без гида и, конечно, в этот раз было намного интересней и информативней. Узнала много
- ЕЕлена25 июля 2019Поездка с гидом Валерия была очень интересная и познавательная. Не замети как прошло время. Детям тоже очень понравилось.
- ППырсикова6 января 2019Очень понравился гид Максим. В процессе поездки он интересно и увлекательно представил как исторические факты, связанные с посещаемыми местами, так и особенности быта современных "англичан" и разнообразных жителей Великобритании!
- ССергей8 октября 2018Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замкаЭкскурсия отличная, Гид Наташа - оч. славная и эрудированная. Единственное замечание-пожелание: поездка могла бы быть на полчаса дольше - не хватает времени побыть в Виндзоре (не только во дворце)
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На автобусе»
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