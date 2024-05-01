Ю Юля По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере Все очень понравилось!

И Ирина По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍

В Вероника Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!

Е Елена Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом читать дальше только на один. Но цена за один билет почти такая же, как за все вместе. И если вы не говорите по английски в музеях будет сложно. Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит

I Inga Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери читать дальше и подсказал где что находится. Все прошло без задержек и накладок, Стоунхендж прекрасен, а собор в Солсбери - еще лучше!) И сам городок очень милый и колоритный. Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы

Е Елена Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе Экскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.

i il-43 Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом читать дальше новых интересных историй о разных периодах этого уникального исторического памятника. Моего внука особенно привлекла экспозиция рыцарских доспехов и старинного оружия, понравился рассказ о воронах Тауэра. В прошлый раз была в Тауэре без гида и, конечно, в этот раз было намного интересней и информативней. Узнала много

Е Елена Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери Поездка с гидом Валерия была очень интересная и познавательная. Не замети как прошло время. Детям тоже очень понравилось.

П Пырсикова Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом Очень понравился гид Максим. В процессе поездки он интересно и увлекательно представил как исторические факты, связанные с посещаемыми местами, так и особенности быта современных "англичан" и разнообразных жителей Великобритании!