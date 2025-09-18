Собрание Уоллеса - это настоящий кладезь искусства в Лондоне.
Коллекция, собранная между 1760 и 1880 годами, включает шедевры живописи, мебели и декоративно-прикладного искусства. В музее представлены работы Тициана, ван Дейка, а также великолепная французская мебель XVIII века.
Оригинальные интерьеры сохранились, позволяя посетителям почувствовать себя в гостях у семьи Сеймур-Конвей. Это место обязательно стоит посетить, чтобы насладиться богатством культурного наследия
Коллекция, собранная между 1760 и 1880 годами, включает шедевры живописи, мебели и декоративно-прикладного искусства. В музее представлены работы Тициана, ван Дейка, а также великолепная французская мебель XVIII века.
Оригинальные интерьеры сохранились, позволяя посетителям почувствовать себя в гостях у семьи Сеймур-Конвей. Это место обязательно стоит посетить, чтобы насладиться богатством культурного наследия
7 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная коллекция искусства
- 🏛️ Историческая атмосфера особняка
- 🖼️ Шедевры старых мастеров
- 🇫🇷 Французская мебель XVIII-XIX веков
- 📚 Интересная история семьи Сеймур-Конвей
- 🎟️ Бесплатное посещение для всех
- 🖌️ Оригинальные интерьеры сохранились
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение Wallace Collection лучше всего планировать с мая по сентябрь, когда погода в Лондоне наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться не только музеем, но и окружающими достопримечательностями. В зимние месяцы, с ноября по февраль, также можно посетить музей, так как он находится в помещении, но учтите, что в это время может быть больше посетителей.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
- Wallace Collection
- Хертфорд-хаус
Описание экскурсииНастоящая жемчужина Лондона Собрание Уоллеса — это небольшой, практически домашний музей, расположенный в самом центре города, где можно увидеть оригинальную семейную коллекцию произведений искусства, собранную между 1760 и 1880 годами первыми четырьмя маркизами Хертфорд из семьи Сеймур-Конвей и, конечно, самим сэром Ричардом Уоллесом (1818-1890 гг.) для своего лондонского особняка Хертфорд-хаус на Манчестер-сквер. В 1900 году коллекция была передана в дар британской нации для бесплатного посещения всеми желающими. В настоящее время этот прекрасный музей — одно из любимейших мест в Лондоне, в котором вы легко можете почувствовать себя в гостях у этого легендарного семейства, так как все оригинальные интерьеры сохранены. В ходе этого тура мы изучим главные шедевры коллекции: от старых мастеров с XV по XVII век — картины Тициана, ван Дейка, Мурильо, Веласкеса и голландской и фламандской живописи до французского барокко и рококо. Увидим самое богатое за пределами Францию собрание великолепной французской мебели XVIII и XIX веков
Время работы музея с 10:00 до 17:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы музея с 10:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
от £200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
Завтра в 13:00
20 сен в 10:30
£295 за всё до 6 чел.