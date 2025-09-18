Собрание Уоллеса - это настоящий кладезь искусства в Лондоне.



Коллекция, собранная между 1760 и 1880 годами, включает шедевры живописи, мебели и декоративно-прикладного искусства. В музее представлены работы Тициана, ван Дейка, а также великолепная французская мебель XVIII века.



Оригинальные интерьеры сохранились, позволяя посетителям почувствовать себя в гостях у семьи Сеймур-Конвей. Это место обязательно стоит посетить, чтобы насладиться богатством культурного наследия

Лучшее время для посещения

Посещение Wallace Collection лучше всего планировать с мая по сентябрь, когда погода в Лондоне наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться не только музеем, но и окружающими достопримечательностями. В зимние месяцы, с ноября по февраль, также можно посетить музей, так как он находится в помещении, но учтите, что в это время может быть больше посетителей.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.