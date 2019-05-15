27 отзывов оставили туристы

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Шедевры Британского музея

Разобраться в английской коллекции и узнать историю самых любопытных экспонатов

5
27 отзывов
Yula
Yula – представитель из Лондона
Трудно поверить, но вторым по посещаемости музеем в мире является именно Британский музей 🖼 в Лондоне.

На первом месте стоит Лувр со знаменитой Джокондой Леонардо да Винчи.

На экскурсии 🧭 мы разберемся, что привлекает миллионы посетителей каждый год в Британский музей, я расскажу вам о самых интересных экспонатах и объясню ценность и значимость каждого из них.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От £125 за экскурсию

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Шедевры Британского музея
Шедевры Британского музея

Что вас ожидает

История экспонатов музея
Именно в английской коллекции можно воочию увидеть экспонаты, не просто имеющие историческую значимость, но совершившие переворот в науке, шедевры, загадки которых полностью не разгаданы и сегодня.

  • Шахматные фигурки с острова Льюис, над загадкой которых ученые всего мира ломают голову.
  • Ваза из собрания герцогов Портлендских, которая известна в истории 📖 искусства как самое выдающееся из сохранившихся произведений античного художественного стекла. Именно она вдохновила Веджвуда на создание знаменитой серии фарфора.
  • Розеттский камень, занимающая почетное место в коллекции музея и названный так по месту своего местонахождения в Египте. Именно благодаря этому памятнику в 1822 году Франсуа Шампольон смог дешифровать иероглифы и открыть окно в мир Древнего Египта.
  • Хрустальный череп – таких экспонатов в мире насчитывается всего четыре (по разным версиям). Долгое время считалось, что артефакт представляет собой наследие цивилизаций ацтеков, майя или ольмеков, и возраст черепа не менее 500 лет. Легенда о хрустальном черепе, найденном при раскопках в городе Лубаантун (Белиз), под алтарём, дочерью Митчелла-Хеджеса, легла в основу одноименной серии фильма про приключения Индианы Джонса. Однако последние исследования ученых установили, что череп был изготовлен из европейского хрусталя по технологии, известной только с конца XIX века.

На экскурсии 🧭 вы также узнаете о секретах Парфенона и гробницах фараонов, поймете, как появилась первая письменность и научитесь методу дешифровки клинописных табличек из знаменитой библиотеки Ашшурбанипала Второго.

Я провожу научное исследование в отделе Древнего Ближнего Востока Британского музея и с удовольствием посвящу вас в его тайны!

Организационные вопросы

Время экскурсии указано примерное. Длительность может варьироваться от 1, 5 часов до 3 часов по вашему желанию.

Шедевры Британского музея
Шедевры Британского музея

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yula
Yula
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
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27 отзывов оставили туристы

15 мая 2019
Юля, превратит экскурсию в интересный поход в далекое прошлое и начинаешь видеть экспонаты музея в другом ракурсе, доходным языком и массой новой информации! Эрудированность, море обаяния этой хрупкой девушки оставляет тебя завороженным на долгое время! Спасибо, Юле и вам ребята из Трипстера. Удачи!!
5 мая 2019
Спасибо за экскурсию, интересно, все по делу, информация воспринималась легко, экскурсия составлена и преподносится очень грамотно.
4 мая 2019
Хочу искренне поблагодарить Юлию за прекрасно проведённую экскурсию!!! Два часа пролетели настолько незаметно, что было жаль расставаться. Будучи сама глубоко погружена в исторический материал, Юлия невероятно легко и непринуждённо доносит самую суть. Эрудированный и очень приятный собеседник и высокопрофессиональный экскурсовод - это то немногое, что можно сказать о Юлии. Огромное спасибо и до новых встреч!
21 апреля 2019
Спасибо большое, было интересно, познавательно и не утомительно.
Валерия
15 апреля 2019
Удивительные истории о жизни древних цивилизаций услышали от Юлии на этой Экскурсии. Дочка 5 лет в восторге от рассказов о мумиях и фараонах. Спасибо Юлии!
7 апреля 2019
Отличная была экскурсия! Задавайте вопросы и Юлия ответит вам на них! Знает очень много интересного помимо лишь фактов, касающихся того или иного памятника. Очень рекомендую!
28 февраля 2019
Большое спасибо Юленьке!!! Умница большая, очень приятное общение ! Спасибо! Очень рекомендую ЭКСКУРСИИ с Юлей!!!!
6 января 2019
Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Нам всё очень понравилось!
17 декабря 2018
Юлия отличный гид. Очень професионально и интересно провела нашу экскурсию. Она хорошо эрудирована и знает как заинтерисовать. Расскажу всем знакомым и конечно дам отличнык рекомендации. Спасибо.
8 января 2018
Мне очень понравилась экскурсия в Британский музей! Юля замечательный экскурсовод, эрудированный и знающий! Было очень интересно и познавательно! Большое спасибо!!!
29 декабря 2017
Экскурсия очень понравилась, было весьма интересно и мы рады, что посетили музей со специалистом. Юлия молодец, интересно рассказывает. Думаю я бы гораздо больше времени уделил экскурсии, может быть 3-5 часов. Мне жаль, что мы были ограничены по времени (пришлось подстраиваться под режим ребёнка), но и то что увидели и о чем Юлия рассказала очень понравилось.
14 декабря 2017
Юлия очень интересно рассказала про экспонаты Британского музея. Захотелось погрузиться в этот таинственный мир. Объем и глубина знаний восхищает!
4 ноября 2017
Юлия- профи! Экскурсия такой глубины и такого погружения в предмет! Идите, даже не сомневайтесь! Очень рекомендую!
30 октября 2017
Спасибо
Марина
30 октября 2017
Юля - очень талантливый и интересный человек!
Ещё 12 отзывов

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