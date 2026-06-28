27 отзывов оставили туристы

Трудно поверить, но вторым по посещаемости музеем в мире является именно Британский музей в Лондоне. На первом месте стоит Лувр со знаменитой Джокондой Леонардо да Винчи. На экскурсии мы разберемся, что привлекает миллионы посетителей каждый год в Британский музей, я расскажу вам о самых интересных экспонатах и объясню ценность и значимость каждого из них.

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Описание экскурсии

История экспонатов музея

Именно в английской коллекции можно воочию увидеть экспонаты, не просто имеющие историческую значимость, но совершившие переворот в науке, шедевры, загадки которых полностью не разгаданы и сегодня.

Шахматные фигурки с острова Льюис , над загадкой которых ученые всего мира ломают голову.

, над загадкой которых ученые всего мира ломают голову. Ваза из собрания герцогов Портлендских , которая известна в истории искусства как самое выдающееся из сохранившихся произведений античного художественного стекла. Именно она вдохновила Веджвуда на создание знаменитой серии фарфора.

, которая известна в истории искусства как самое выдающееся из сохранившихся произведений античного художественного стекла. Именно она вдохновила Веджвуда на создание знаменитой серии фарфора. Розеттский камень , занимающая почетное место в коллекции музея и названный так по месту своего местонахождения в Египте. Именно благодаря этому памятнику в 1822 году Франсуа Шампольон смог дешифровать иероглифы и открыть окно в мир Древнего Египта.

, занимающая почетное место в коллекции музея и названный так по месту своего местонахождения в Египте. Именно благодаря этому памятнику в 1822 году Франсуа Шампольон смог дешифровать иероглифы и открыть окно в мир Древнего Египта. Хрустальный череп – таких экспонатов в мире насчитывается всего четыре (по разным версиям). Долгое время считалось, что артефакт представляет собой наследие цивилизаций ацтеков, майя или ольмеков, и возраст черепа не менее 500 лет. Легенда о хрустальном черепе, найденном при раскопках в городе Лубаантун (Белиз), под алтарём, дочерью Митчелла-Хеджеса, легла в основу одноименной серии фильма про приключения Индианы Джонса. Однако последние исследования ученых установили, что череп был изготовлен из европейского хрусталя по технологии, известной только с конца XIX века.

На экскурсии вы также узнаете о секретах Парфенона и гробницах фараонов, поймете, как появилась первая письменность и научитесь методу дешифровки клинописных табличек из знаменитой библиотеки Ашшурбанипала Второго.

Я провожу научное исследование в отделе Древнего Ближнего Востока Британского музея и с удовольствием посвящу вас в его тайны!

Организационные вопросы

Время экскурсии указано примерное. Длительность может варьироваться от 1,5 часов до 3 часов по вашему желанию.