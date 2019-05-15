27 отзывов оставили туристы

История экспонатов музея Именно в английской коллекции можно воочию увидеть экспонаты, не просто имеющие историческую значимость, но совершившие переворот в науке, шедевры, загадки которых полностью не разгаданы и сегодня.
Шахматные фигурки с острова Льюис, над загадкой которых ученые всего мира ломают голову.
Ваза из собрания герцогов Портлендских, которая известна в истории 📖 искусства как самое выдающееся из сохранившихся произведений античного художественного стекла. Именно она вдохновила Веджвуда на создание знаменитой серии фарфора.
Розеттский камень, занимающая почетное место в коллекции музея и названный так по месту своего местонахождения в Египте. Именно благодаря этому памятнику в 1822 году Франсуа Шампольон смог дешифровать иероглифы и открыть окно в мир Древнего Египта.
Хрустальный череп – таких экспонатов в мире насчитывается всего четыре (по разным версиям). Долгое время считалось, что артефакт представляет собой наследие цивилизаций ацтеков, майя или ольмеков, и возраст черепа не менее 500 лет. Легенда о хрустальном черепе, найденном при раскопках в городе Лубаантун (Белиз), под алтарём, дочерью Митчелла-Хеджеса, легла в основу одноименной серии фильма про приключения Индианы Джонса. Однако последние исследования ученых установили, что череп был изготовлен из европейского хрусталя по технологии, известной только с конца XIX века.
На экскурсии 🧭 вы также узнаете о секретах Парфенона и гробницах фараонов, поймете, как появилась первая письменность и научитесь методу дешифровки клинописных табличек из знаменитой библиотеки Ашшурбанипала Второго.
Я провожу научное исследование в отделе Древнего Ближнего Востока Британского музея и с удовольствием посвящу вас в его тайны!
Организационные вопросы
Время экскурсии указано примерное. Длительность может варьироваться от 1, 5 часов до 3 часов по вашему желанию.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
Юля, превратит экскурсию в интересный поход в далекое прошлое и начинаешь видеть экспонаты музея в другом ракурсе, доходным языком и массой новой информации! Эрудированность, море обаяния этой хрупкой девушки оставляет тебя завороженным на долгое время! Спасибо, Юле и вам ребята из Трипстера. Удачи!!
Светлана
5 мая 2019
Спасибо за экскурсию, интересно, все по делу, информация воспринималась легко, экскурсия составлена и преподносится очень грамотно.
Александр
4 мая 2019
Хочу искренне поблагодарить Юлию за прекрасно проведённую экскурсию!!! Два часа пролетели настолько незаметно, что было жаль расставаться. Будучи сама глубоко погружена в исторический материал, Юлия невероятно легко и непринуждённо доносит самую суть. Эрудированный и очень приятный собеседник и высокопрофессиональный экскурсовод - это то немногое, что можно сказать о Юлии. Огромное спасибо и до новых встреч!
Tatiana
21 апреля 2019
Спасибо большое, было интересно, познавательно и не утомительно.
Валерия
15 апреля 2019
Удивительные истории о жизни древних цивилизаций услышали от Юлии на этой Экскурсии. Дочка 5 лет в восторге от рассказов о мумиях и фараонах. Спасибо Юлии!
Акмаржан
7 апреля 2019
Отличная была экскурсия! Задавайте вопросы и Юлия ответит вам на них! Знает очень много интересного помимо лишь фактов, касающихся того или иного памятника. Очень рекомендую!
АЛЬБИНА
28 февраля 2019
Большое спасибо Юленьке!!! Умница большая, очень приятное общение ! Спасибо! Очень рекомендую ЭКСКУРСИИ с Юлей!!!!
Анастасия
6 января 2019
Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Нам всё очень понравилось!
nikolas
17 декабря 2018
Юлия отличный гид. Очень професионально и интересно провела нашу экскурсию. Она хорошо эрудирована и знает как заинтерисовать. Расскажу всем знакомым и конечно дам отличнык рекомендации. Спасибо.
Алла
8 января 2018
Мне очень понравилась экскурсия в Британский музей! Юля замечательный экскурсовод, эрудированный и знающий! Было очень интересно и познавательно! Большое спасибо!!!
Александр
29 декабря 2017
Экскурсия очень понравилась, было весьма интересно и мы рады, что посетили музей со специалистом. Юлия молодец, интересно рассказывает. Думаю я бы гораздо больше времени уделил экскурсии, может быть 3-5 часов. Мне жаль, что мы были ограничены по времени (пришлось подстраиваться под режим ребёнка), но и то что увидели и о чем Юлия рассказала очень понравилось.
Светлана
14 декабря 2017
Юлия очень интересно рассказала про экспонаты Британского музея. Захотелось погрузиться в этот таинственный мир. Объем и глубина знаний восхищает!
Максим
4 ноября 2017
Юлия- профи! Экскурсия такой глубины и такого погружения в предмет! Идите, даже не сомневайтесь! Очень рекомендую!