27 отзывов оставили туристы

Трудно поверить, но вторым по посещаемости музеем в мире является именно Британский музей в Лондоне. На первом месте стоит Лувр со знаменитой Джокондой Леонардо да Винчи.
На экскурсии мы разберемся, что привлекает миллионы посетителей каждый год в Британский музей, я расскажу вам о самых интересных экспонатах и объясню ценность и значимость каждого из них.
На экскурсии мы разберемся, что привлекает миллионы посетителей каждый год в Британский музей, я расскажу вам о самых интересных экспонатах и объясню ценность и значимость каждого из них.
Описание экскурсии
История экспонатов музея
Именно в английской коллекции можно воочию увидеть экспонаты, не просто имеющие историческую значимость, но совершившие переворот в науке, шедевры, загадки которых полностью не разгаданы и сегодня.
- Шахматные фигурки с острова Льюис, над загадкой которых ученые всего мира ломают голову.
- Ваза из собрания герцогов Портлендских, которая известна в истории искусства как самое выдающееся из сохранившихся произведений античного художественного стекла. Именно она вдохновила Веджвуда на создание знаменитой серии фарфора.
- Розеттский камень, занимающая почетное место в коллекции музея и названный так по месту своего местонахождения в Египте. Именно благодаря этому памятнику в 1822 году Франсуа Шампольон смог дешифровать иероглифы и открыть окно в мир Древнего Египта.
- Хрустальный череп – таких экспонатов в мире насчитывается всего четыре (по разным версиям). Долгое время считалось, что артефакт представляет собой наследие цивилизаций ацтеков, майя или ольмеков, и возраст черепа не менее 500 лет. Легенда о хрустальном черепе, найденном при раскопках в городе Лубаантун (Белиз), под алтарём, дочерью Митчелла-Хеджеса, легла в основу одноименной серии фильма про приключения Индианы Джонса. Однако последние исследования ученых установили, что череп был изготовлен из европейского хрусталя по технологии, известной только с конца XIX века.
На экскурсии вы также узнаете о секретах Парфенона и гробницах фараонов, поймете, как появилась первая письменность и научитесь методу дешифровки клинописных табличек из знаменитой библиотеки Ашшурбанипала Второго.
Я провожу научное исследование в отделе Древнего Ближнего Востока Британского музея и с удовольствием посвящу вас в его тайны!
Организационные вопросы
Время экскурсии указано примерное. Длительность может варьироваться от 1,5 часов до 3 часов по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 5089 туристов
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если вы когда-нибудь окажетесь в Британском музее - эта экскурсия просто must have.
Без Юлии мы бы просто бродили среди экспонатов, потерялись бы и упустили бы самое интересное. А с ней
Без Юлии мы бы просто бродили среди экспонатов, потерялись бы и упустили бы самое интересное. А с ней
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Замечательная экскурсия с замечательной Юлией. Много интересной информации в очень интересном формате. Для нас был важен индивидуальный подход, потому что ребенок 11 лет интересуется мифологией, а 16 лет- архитектурой))) Юлии удалось угодить всем. В Лондоне было очень жарко и не смотря на это 3,5 часа пролетели незаметно. Желаем Вам удачи. Спасибо огромное.
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Спасибо за увлекательную экскурсию по музею! Нам очень понравилось, в следующий приезд обязательно продолжим изучать музей, познавать цивилизации с Юлией:)
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А
всем привет, Юля- супер специалист и очень интересро рассказывает, очень живое общение и приятное, и по желанию можно усложнить или упростить маршрут и продолжительность экскурсии, что удобно.
Юля, спасибо Вам🙏🏻
Юля, спасибо Вам🙏🏻
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К
всем доброго дня. если вы хотите великолепную подачу информации, очень интересно, с отвлечением на любые интересные вам темы и потрясающей памятью на все даты, события, исторические персонажи и связь с современным миром и религией.
восторг всем советую. очень интересно ненавязчиво и классно. спасибо, Юлия.
восторг всем советую. очень интересно ненавязчиво и классно. спасибо, Юлия.
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замечательная экскурсия, обаятельная экскурсовод, научный подход, доступная подача материала с учетом интересов. спасибо, Юлия!
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