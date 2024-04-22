Музеи и искусство Лондона

Найдено 28 экскурсий в категории «Музеи» в Лондоне на русском языке, цены от £170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шедевры Британского музея
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
«Розеттский камень, занимающая почетное место в коллекции музея и названный так по месту своего местонахождения в Египте»
Завтра в 13:30
10 июня в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
«Тауэр: крепость, музей, сокровищница»
21 июня в 09:00
22 июня в 13:30
£300 за всё до 10 чел.
В Национальную галерею с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
«Музей открыт каждый день с 10 до 18 часов, вход в галерею бесплатный»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тейт Модерн: погружение в мир современного искусства Лондона
Исследуйте Тейт Модерн: уникальная архитектура и экспозиции, которые заставят вас по-новому взглянуть на искусство
«За два с половиной часа мы пройдём по этажам старой электростанции, претворённой в музей силами выдающихся архитекторов современности Herzog &»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания в Лондоне
Приглашаем на захватывающее путешествие по Музею естествознания. Вас ждут встречи с удивительными обитателями прошлого
Начало: В Музее естественной истории
«Музей естествознания – не просто музей, но ещё и лаборатория, где на постоянной основе учёные изучают жизнь на земле»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:30
£280 за всё до 10 чел.
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
«создании Британского музея и о знаменитых личностях, связанных с ним»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£260 за всё до 5 чел.
Британский музей: истории об истории
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое
Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом
Начало: У центрального входа в Британский музей
«Объекты Британского музея рассказывают глобальную историю древности как серию захватывающих историй, которые часто пересекаются друг с другом»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
«Жанр истории доступен для всех, поэтому экскурсия подходит для самых разных слушателей: взрослых и детей, для специалистов, осведомлённых в искусстве, и для тех, кто идёт в музей впервые»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
£250 за всё до 6 чел.
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Погрузитесь в историю стиля и искусства в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Узнайте больше о декоративно-прикладном искусстве и дизайне
Начало: У входа Sackler Courtyard
«Все рассказы я буду иллюстрировать яркими примерами из коллекции музея, что позволит вам наглядно проследить закономерности в истории мирового искусства»
14 июня в 16:00
21 июня в 16:00
£280 за всё до 10 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
«А в уютном кафе музея мы поделимся друг с другом впечатлениями от экскурсии»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Импрессионисты в Национальной галерее
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
«Мои прогулки — это профессиональные, но нескучные рассказы, а также возможность обсудить впечатления (например, в уютном кафе музея
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы
Начало: В галерее Tate Modern
«Кроме того, мы поговорим о концептуальном искусстве, минимализме, современной скульптуре, инсталляции, искусстве перформанса и, конечно, о музейной фотографии»
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:30
£170 за всё до 5 чел.
Полёты в Лондонском Музее науки
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Полёты в Лондонском Музее науки: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир авиации с индивидуальной экскурсией по Лондонскому Музею науки. Узнайте секреты полётов и вдохновляющие истории лётчиков
Начало: У входа в Лондонский Музей Науки
«Её самолёт «Gipsy Moth» представлен в коллекции музея, и у нас будет шанс изучить его со всех сторон»
7 июля в 10:30
3 авг в 10:30
£280 за всё до 10 чел.
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
«В залах музея перед вами предстанут полотна Василия Кандинского, Джозефа Альберса, Анри Матисса, Пита Мандриана, Марка Ротко, Пабло Пикассо и других художников, в творчестве которых неискусствоведу разобраться непросто»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Манускрипты Британской Библиотеки
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Манускрипты Британской Библиотеки
Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории
Начало: У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Брита...
«В коллекции Британской Библиотеки более 200 различных объектов: все они хранятся в галерее Джона Ритблата, куда мы и направимся»
7 июля в 10:30
1 авг в 17:30
£280 за всё до 10 чел.
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по Национальной галерее Лондона: искусство от Рембрандта до Моне
Погрузитесь в мир искусства с экспертом. Разгадайте тайны шедевров, научитесь отличать Мане от Моне и откройте новые грани живописи
Начало: На Трафальгарской площади
«Музей открыт каждый день с 10 до 18 часов, вход в галерею бесплатный»
10 июня в 15:30
11 июня в 13:30
£250 за всё до 8 чел.
Тур по Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
«Увидеть знаменитую Национальную галерею, а так же побываете на Пикадилли (памятник Эросу) и на площади звезд Leicester Square»
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Индивидуальная
1.5 часа
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании
«В стенах галереи Тейт — английском аналоге Третьяковской галереи — вы увидите известные и редкие шедевры британских художников и погрузитесь в историю искусства с 1500-х годов до наших дней»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Британский музей: сокровища мировых цивилизаций
Индивидуальная
2 часа
Британский музей: сокровища мировых цивилизаций
Погрузиться в мир одной из крупнейших музейных коллекций планеты
Начало: Я буду собирать группу во дворе музея у подножья с...
«Британский музей — лучшее место, где вы можете проследить за развитием разных культур и цивилизаций, обнаружить их взаимодействие, рассмотреть реликвии мирового значения и познакомиться с работами великих мастеров»
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£280 за всё до 10 чел.
Лондон от омнибуса до автобуса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: у вашего отеля
«Отдельно оплачиваются входные билеты в Музей для участников экскурсии и для гида: 18 фунтов для взрослых, дети – бесплатно»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Соперники эпохи Возрождения
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
«Пройдя по залам Национальной Галереи, вы познакомитесь с работами гениев Возрождения и жизнью Европы 15-16 веков, рассказанной их кистью»
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
National Gallery: французский импрессионизм и последователи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Национальной галерее: французский импрессионизм и его наследие
Погрузитесь в мир французского импрессионизма в Национальной галерее Лондона. Обсуждение и чай в музейном кафе включены
Начало: National Gallery, WC2N 5DN Лондон
«Национальная галерея входит в тройку самых посещаемых художественных музеев мира»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Малая прогулка по старому Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
«Богема Сохо и классика Лондонской национальной галереи»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Легенды и байки Гринвича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
«Национальный морской музей — один из Королевских музеев Гринвича, крупнейший в мире морской музей, открыт для публики королем Георгом VI в апреле 1937 года»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Сокровища Wallace Collection с оксфордским искусствоведом
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Wallace Collection с экспертом искусства
Загляните в исторический особняк Лондона, чтобы встретиться с шедеврами мирового искусства
Начало: У метро Бонд-стрит
«Музей вообще сыграл важную роль в судьбах политиков, литераторов и представителей мира моды — я обязательно об этом расскажу, как и о многом другом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£240 за всё до 6 чел.
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Нескучная история денег» в Лондоне
Погрузитесь в историю денег на уникальной экскурсии. Интерактив, игры и захватывающие истории ждут вас и ваших детей
Начало: На ступеньках у главного входа в музей
«Перед входом в музей нужно забронировать бесплатный входной билет»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Кенвуд-хаус: история, искусство и аристократия
Загляните в прошлое Кенвуд-хаус: узнайте истории внуков царя и поэта, насладитесь мировыми шедеврами живописи
Начало: У входа в поместье Кенвуд-хаус
«В 1928 году поместье стало общественным художественным музеем»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Индивидуальная
1.5 часа
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных
Начало: У главного входа в музей
«Вход в музей науки бесплатный, но нужно забронировать билет, чтобы избежать очереди»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 апреля 2024
    Экскурсия по лондонскому Тауэру
    Мы были в восторге от экскурсии. Ольга профессионал своего дела. Узнали много нового и интересного об истории Лондона и Англии.
  • Е
    Екатерина
    14 апреля 2024
    Экскурсия по лондонскому Тауэру
    Замечательная экскурсия. Очень рекомендую всем. Было весело, интересно и познавательно. Как старшему поколению так и молодежи.
  • J
    Juta
    10 апреля 2024
    Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
    Нас было 4 взрослых, один из нас имеет проблемы с ногами, и мы не слишком хорошо разбираемся в истоии, тем
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    более древней. О Британском музее, к моменту начала экскурсии, мы знали только то, что он знаменит и очень рекомендован к посещению. Влад с самого начала был на связи, организовал нашему товарищу инвалидное кресло, и уже во время экскурсии умело учитывал наши пожелания, не отклоняясь однако от темы. Он обладает действительно огромными знаниями в области истории, но нам он сумел просто, занимательно, доходчиво и иллюстративно (с использованием музейных экспонатов разумеется) поведать об основных вехах истории развития человечества. Охваченными оказались исторические, религиозные, социологические аспекты. В результате у нас появилась какая то основа для уже самостоятельного изучения предмета, а также, что немаловажно, желание узнать что-то еще. Из всего многообразия экспозиций Влад сумел нам показать именно те знаковые артефакты, которые сыграли огромную роль в понимании и расшифровке многих исторических событий. И скажу, что большинству из них, если бы с нами не было Влада, мы не придали бы никаго значения! Влад очень легок и приятен в общении. После окончания экскурсии, он подсказал нам, куда еще можно пойти и что посмотреть и на что там обратить внимание. Очень рекомендуем Юта, Виталий, Ирина, Анатолий 04.2024

  • K
    Kseniia
    4 апреля 2024
    Шедевры Британского музея
    С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
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    и давала отсылки к другим культурам, рассказывала как меняются представления археологов по мере открытия новых фактов. Было интересно, думаю мы бы могли и 4 часа провести на такой экскурсии. 10/10, спасибо!)

  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Импрессионисты в Национальной галерее
    Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания
    Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Огромная благодарность Марии за проведение экскурсии. Это действительно было необычно, было огромное количество интересных фактов. Я очень советую посетить у Марии экскурсию в Парламент!
  • Д
    Дмитрий
    27 марта 2024
    Шедевры Британского музея
    Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Импрессионисты в Национальной галерее
    Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована
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    хорошо, проводится в полном обьеме, как по времени, так и информативно. Гид готов, по желанию клиента расширить рамки темы экскурсии. Гид работает ответственно и профессионально. Очень рекомендуем воспользоваться услугами Татьяны Власюк, всем кто хочет ознакомиться с достопримечательностями Лондона. Спасибо!

  • Н
    Нелли
    2 марта 2024
    Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
    Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, смело рекомендую. Она не только отлично разбирается в искусстве, но еще и с юмором преподносит материал, а также легко подстраивается под индивидуальные запросы.
  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    В Национальную галерею с искусствоведом
    Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все картины и помнила то, о чем рассказывала Маргарита. Не удержалась, отправила фотографии родным и кратко пересказала им экскурсию. Рекомендую!
    Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла всеОтличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла всеОтличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Шедевры Британского музея
  2. Экскурсия по лондонскому Тауэру
  3. В Национальную галерею с искусствоведом
  4. Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
  5. Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Музеи" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 170 до 300. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 155 ⭐ отзывов, цены от £170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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