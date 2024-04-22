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более древней. О Британском музее, к моменту начала экскурсии, мы знали только то, что он знаменит и очень рекомендован к посещению. Влад с самого начала был на связи, организовал нашему товарищу инвалидное кресло, и уже во время экскурсии умело учитывал наши пожелания, не отклоняясь однако от темы. Он обладает действительно огромными знаниями в области истории, но нам он сумел просто, занимательно, доходчиво и иллюстративно (с использованием музейных экспонатов разумеется) поведать об основных вехах истории развития человечества. Охваченными оказались исторические, религиозные, социологические аспекты. В результате у нас появилась какая то основа для уже самостоятельного изучения предмета, а также, что немаловажно, желание узнать что-то еще. Из всего многообразия экспозиций Влад сумел нам показать именно те знаковые артефакты, которые сыграли огромную роль в понимании и расшифровке многих исторических событий. И скажу, что большинству из них, если бы с нами не было Влада, мы не придали бы никаго значения! Влад очень легок и приятен в общении. После окончания экскурсии, он подсказал нам, куда еще можно пойти и что посмотреть и на что там обратить внимание. Очень рекомендуем Юта, Виталий, Ирина, Анатолий 04.2024