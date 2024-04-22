1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
«Розеттский камень, занимающая почетное место в коллекции музея и названный так по месту своего местонахождения в Египте»
Завтра в 13:30
10 июня в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
«Тауэр: крепость, музей, сокровищница»
21 июня в 09:00
22 июня в 13:30
£300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
«Музей открыт каждый день с 10 до 18 часов, вход в галерею бесплатный»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тейт Модерн: погружение в мир современного искусства Лондона
Исследуйте Тейт Модерн: уникальная архитектура и экспозиции, которые заставят вас по-новому взглянуть на искусство
«За два с половиной часа мы пройдём по этажам старой электростанции, претворённой в музей силами выдающихся архитекторов современности Herzog &»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания в Лондоне
Приглашаем на захватывающее путешествие по Музею естествознания. Вас ждут встречи с удивительными обитателями прошлого
Начало: В Музее естественной истории
«Музей естествознания – не просто музей, но ещё и лаборатория, где на постоянной основе учёные изучают жизнь на земле»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
«создании Британского музея и о знаменитых личностях, связанных с ним»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое
Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом
Начало: У центрального входа в Британский музей
«Объекты Британского музея рассказывают глобальную историю древности как серию захватывающих историй, которые часто пересекаются друг с другом»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
«Жанр истории доступен для всех, поэтому экскурсия подходит для самых разных слушателей: взрослых и детей, для специалистов, осведомлённых в искусстве, и для тех, кто идёт в музей впервые»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Виктории и Альберта: история стиля
Погрузитесь в историю стиля и искусства в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Узнайте больше о декоративно-прикладном искусстве и дизайне
Начало: У входа Sackler Courtyard
«Все рассказы я буду иллюстрировать яркими примерами из коллекции музея, что позволит вам наглядно проследить закономерности в истории мирового искусства»
14 июня в 16:00
21 июня в 16:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
«А в уютном кафе музея мы поделимся друг с другом впечатлениями от экскурсии»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
«Мои прогулки — это профессиональные, но нескучные рассказы, а также возможность обсудить впечатления (например, в уютном кафе музея)»
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы
Начало: В галерее Tate Modern
«Кроме того, мы поговорим о концептуальном искусстве, минимализме, современной скульптуре, инсталляции, искусстве перформанса и, конечно, о музейной фотографии»
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:30
£170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Полёты в Лондонском Музее науки: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир авиации с индивидуальной экскурсией по Лондонскому Музею науки. Узнайте секреты полётов и вдохновляющие истории лётчиков
Начало: У входа в Лондонский Музей Науки
«Её самолёт «Gipsy Moth» представлен в коллекции музея, и у нас будет шанс изучить его со всех сторон»
7 июля в 10:30
3 авг в 10:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
«В залах музея перед вами предстанут полотна Василия Кандинского, Джозефа Альберса, Анри Матисса, Пита Мандриана, Марка Ротко, Пабло Пикассо и других художников, в творчестве которых неискусствоведу разобраться непросто»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Манускрипты Британской Библиотеки
Откройте для себя редчайшие манускрипты и артефакты в Британской Библиотеке. Узнайте о книгах, изменивших мир, и прикоснитесь к истории
Начало: У статуи Ньютона, держащего циркуль во дворе Брита...
«В коллекции Британской Библиотеки более 200 различных объектов: все они хранятся в галерее Джона Ритблата, куда мы и направимся»
7 июля в 10:30
1 авг в 17:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Национальной галерее Лондона: искусство от Рембрандта до Моне
Погрузитесь в мир искусства с экспертом. Разгадайте тайны шедевров, научитесь отличать Мане от Моне и откройте новые грани живописи
Начало: На Трафальгарской площади
«Музей открыт каждый день с 10 до 18 часов, вход в галерею бесплатный»
10 июня в 15:30
11 июня в 13:30
£250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
«Увидеть знаменитую Национальную галерею, а так же побываете на Пикадилли (памятник Эросу) и на площади звезд Leicester Square»
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании
«В стенах галереи Тейт — английском аналоге Третьяковской галереи — вы увидите известные и редкие шедевры британских художников и погрузитесь в историю искусства с 1500-х годов до наших дней»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Британский музей: сокровища мировых цивилизаций
Погрузиться в мир одной из крупнейших музейных коллекций планеты
Начало: Я буду собирать группу во дворе музея у подножья с...
«Британский музей — лучшее место, где вы можете проследить за развитием разных культур и цивилизаций, обнаружить их взаимодействие, рассмотреть реликвии мирового значения и познакомиться с работами великих мастеров»
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: у вашего отеля
«Отдельно оплачиваются входные билеты в Музей для участников экскурсии и для гида: 18 фунтов для взрослых, дети – бесплатно»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
«Пройдя по залам Национальной Галереи, вы познакомитесь с работами гениев Возрождения и жизнью Европы 15-16 веков, рассказанной их кистью»
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Национальной галерее: французский импрессионизм и его наследие
Погрузитесь в мир французского импрессионизма в Национальной галерее Лондона. Обсуждение и чай в музейном кафе включены
Начало: National Gallery, WC2N 5DN Лондон
«Национальная галерея входит в тройку самых посещаемых художественных музеев мира»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
«Богема Сохо и классика Лондонской национальной галереи»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
«Национальный морской музей — один из Королевских музеев Гринвича, крупнейший в мире морской музей, открыт для публики королем Георгом VI в апреле 1937 года»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Wallace Collection с экспертом искусства
Загляните в исторический особняк Лондона, чтобы встретиться с шедеврами мирового искусства
Начало: У метро Бонд-стрит
«Музей вообще сыграл важную роль в судьбах политиков, литераторов и представителей мира моды — я обязательно об этом расскажу, как и о многом другом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Нескучная история денег» в Лондоне
Погрузитесь в историю денег на уникальной экскурсии. Интерактив, игры и захватывающие истории ждут вас и ваших детей
Начало: На ступеньках у главного входа в музей
«Перед входом в музей нужно забронировать бесплатный входной билет»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Кенвуд-хаус: история, искусство и аристократия
Загляните в прошлое Кенвуд-хаус: узнайте истории внуков царя и поэта, насладитесь мировыми шедеврами живописи
Начало: У входа в поместье Кенвуд-хаус
«В 1928 году поместье стало общественным художественным музеем»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных
Начало: У главного входа в музей
«Вход в музей науки бесплатный, но нужно забронировать билет, чтобы избежать очереди»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 апреля 2024Мы были в восторге от экскурсии. Ольга профессионал своего дела. Узнали много нового и интересного об истории Лондона и Англии.
- ЕЕкатерина14 апреля 2024Замечательная экскурсия. Очень рекомендую всем. Было весело, интересно и познавательно. Как старшему поколению так и молодежи.
- JJuta10 апреля 2024Нас было 4 взрослых, один из нас имеет проблемы с ногами, и мы не слишком хорошо разбираемся в истоии, тем
- KKseniia4 апреля 2024С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
- ЮЮлия1 апреля 2024Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
- ЮЮлия1 апреля 2024Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Огромная благодарность Марии за проведение экскурсии. Это действительно было необычно, было огромное количество интересных фактов. Я очень советую посетить у Марии экскурсию в Парламент!
- ДДмитрий27 марта 2024Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
- ССергей27 марта 2024Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована
- ННелли2 марта 2024Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, смело рекомендую. Она не только отлично разбирается в искусстве, но еще и с юмором преподносит материал, а также легко подстраивается под индивидуальные запросы.
- ННастя21 февраля 2024Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все картины и помнила то, о чем рассказывала Маргарита. Не удержалась, отправила фотографии родным и кратко пересказала им экскурсию. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Музеи" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 170 до 300. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 155 ⭐ отзывов, цены от £170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август