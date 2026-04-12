Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
Почему Леонардо да Винчи создал две идентичные картины? Какие тайны скрывают Мадонны Рафаэля? Национальная галерея Лондона приглашает вас на уникальную индивидуальную экскурсию, где вы сможете найти ответы на эти вопросы, читать дальшеуменьшить
исследуя мировые шедевры итальянского Ренессанса.
Ваш путеводитель по миру искусства откроет перед вами истории, стоящие за полотнами Боттичелли, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана.
Узнайте, как развивалось искусство Флоренции, как совершенствовались масляные краски и как художники высокого Ренессанса смогли объединить духовное и физическое в своих произведениях.
В конце экскурсии вас ждет уютное кафе музея, где можно будет поделиться впечатлениями и обсудить последние новости в мире искусства
Посещение Национальной галереи в Лондоне идеально в любое время года, так как экскурсия проходит в помещении. Это позволяет наслаждаться искусством независимо от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Национальная галерея
Работы Чимабуэ
Полотна Джотто
Картины Дуччо
Творения Мазаччо
Работы Паоло Учелло
Полотна Яна ван Эйка
Картина «Венера и Марс»
Работы Боттичелли
Залы с работами Рафаэля
Картины Микеланджело
Творения Тициана
Описание экскурсии
Прогулка сквозь века
Мы начнём путешествие с проторенессанса — работ Чимабуэ, Джотто и Дуччо, которые заложили основы нового искусства. Проходя через залы, проследим за трансформацией художественных подходов. Полотна Мазаччо и Паоло Учелло покажут, как развивалось искусство Флоренции и появлялась линейная перспектива, а творение Яна ван Эйка — как совершенствовались масляные краски. Я расскажу о яркой жизни модели картины «Венера и Марс» и о художнике Боттичелли, который повторил в своей судьбе взлеты и падения родного города. Вы посетите залы с работами Рафаэля, Микеланджело и Тициана, творения которого порой были настолько откровенными для того времени, что их завешивали в присутствии дам.
Что хотел сказать автор?
Мастерам высокого Ренессанса удалось собрать пазл из духовной и физической половинок человека. Их полотна расскажут нам, какими прекрасными мы можем быть в гармонии этих начал. Вы узнаете о символах и особенном языке художников, биографии мастеров, их жизненных перипетиях и о влиянии шедевров на кинематограф и литературу. А в уютном кафе музея мы поделимся друг с другом впечатлениями от экскурсии. Мы также обсудим последние новости и сплетни в мире искусства — очередное таинственное исчезновение картины «Спаситель мира», самой дорогой на сегодняшний день.
Организационные детали
Вход в музей бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон читать дальшеуменьшить
глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Татьяна -отличный проводник в мир искусства. Узнали много деталей, прониклись духом того времени,теперь можно смотреть на картины Итальянского Ренессанса по-другому. Спасибо! Игорь и Анастасия.
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за хорошие слова.
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Юлия
Очень рекомендую Тайт Бритиш, собрание живописи британских художников. Уютный музей, коллекцию за 2 часа успеваешь посмотреть всю, Татьяна чудесный проводник в мир искусства, была с ней в Национальной галереи и в Тайт, она великолепна. Каждая картина - одна маленькая история. Время летит незаметно за беседой. Если нравится живопись, надо обязательно посещать Тайт.
+2
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Elena
Бесконечное спасибо Татьяне за проведенную экскурсию для нас. Очень понравилось и взрослым, и подростку. Хотя мы были в галерее не раз, без помощи гида в этот раз было бы действительно сложно, тк вся итальянская живопись в настоящее время распределена хаотично по музею (временно). Очень приятное послевкусие осталось после 2,5 часов в музее. Уходить не хотелось. Спасибо!
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Инна
Сегодня посетили Национальную галерею. Наша экскурсия была индивидуальной, но думаю и групповая также бы прошла. На одном дыхании. Тема была Итальянский Ренессанс. Татьяна невероятно увлеченный, знающий свое дело профессионал. Все четко, предварительно читать дальшеуменьшить
написала нам, уточнила состоится ли мероприятие, заботливо отправила нам карту где встречаемся, все подробно. Но мы не посмотрев повторно карту, пошли. Понятно что мы еще звонили Татьяне, она совершенно спокойно и доброжелательно нам рассказала где встречаемся. Мы с удовольствием слушали ее. Это не просто экскурсия, посмотрите налево посмотрите на право, а это полное погружение в материал, а главное было интересно дочери-подростку. Татьяна потрясающая, умная красивая женщина. Очень рекомендую.
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В
Валентина
Спасибо Татьяне за замечательное путешествие в мир Итальянского Ренессанса! Я почерпнула много нового для себя и просто получила удовольствие от экскурсии.