Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Итальянский Ренессанс в Национальной галерее

Увидеть движения кисти мастеров эпохи Возрождения, понять их философию и эстетику

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£208 за экскурсию

Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Tatiana – Гид по Лондону
Зачем Леонардо да Винчи написал две идентичные картины? Чей образ пытался поймать Рафаэль в своих Мадоннах? И почему мы вновь и вновь всматриваемся в религиозные сюжеты и героев из античных мифов и легенд? Я отвечу на эти и другие вопросы в Национальной галерее, где хранятся мировые шедевры: работы Боттичелли, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее

Что вас ожидает

Прогулка сквозь века
Мы начнём путешествие с проторенессанса — работ Чимабуэ, Джотто и Дуччо, которые заложили основы нового искусства. Проходя через залы, проследим за трансформацией художественных подходов. Полотна Мазаччо и Паоло Учелло покажут, как развивалось искусство Флоренции и появлялась линейная перспектива, а творение Яна ван Эйка — как совершенствовались масляные краски. Я расскажу о яркой жизни модели картины «Венера и Марс» и о художнике Боттичелли, который повторил в своей судьбе взлеты и падения родного города. Вы посетите залы с работами Рафаэля, Микеланджело и Тициана, творения которого порой были настолько откровенными для того времени, что их завешивали в присутствии дам.

Что хотел сказать автор?
Мастерам высокого Ренессанса удалось собрать пазл из духовной и физической половинок человека. Их полотна расскажут нам, какими прекрасными мы можем быть в гармонии этих начал. Вы узнаете о символах и особенном языке художников, биографии мастеров, их жизненных перипетиях и о влиянии шедевров на кинематограф и литературу. А в уютном кафе музея мы поделимся друг с другом впечатлениями от экскурсии. Мы также обсудим последние новости и сплетни в мире искусства — очередное таинственное исчезновение картины «Спаситель мира», самой дорогой на сегодняшний день.

Организационные детали

  • Вход в музей бесплатный.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Искусствовед, арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств, РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). Предлагаю групповые и индивидуальные искусствоведческие экскурсии по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. А также с удовольствием познакомлю вас со своими любимыми районами Лондона. Я живу в Лондоне 5 с половиной лет и занимаюсь любимым делом. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
Напишите мне

Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка по Marylebone VillageПрогулка по Marylebone VillageПрогулка по Marylebone Village
£182 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Понять характер настоящего Лондона в одном из аристократических районов города
Чтобы прочувствовать атмосферу и дух Лондона, вам обязательно стоит прогуляться по роскошным улицам Marylebone Village. Здесь строили дома почтенные аристократические семейства эпохи Генриха VIII и жили главные знаменитости Лондона от лорда Байрона до Пола Маккартни. На прогулке по Marylebone вы рассмотрите творения лучших английских архитекторов прошлых столетий, заглянете в уютные английские магазинчики и узнаете любопытные факты об одном из самых красивых районов Лондона.
Шедевры абстракционизма в Тейт МодернШедевры абстракционизма в Тейт МодернШедевры абстракционизма в Тейт Модерн
£208 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Увидеть знаковые произведения современного искусства и оценить значение категории цвета в живописи
Тейт Модерн — не просто музей, а настоящий город в городе. Я проведу вас по нему, чтобы познакомить с важными произведениями абстрактной живописи, рассказать о роли цвета и истории современного искусства. В этом музее вам станет комфортно и легко вести диалог с живописью, постигать её тонкости и смыслы, а я развею последние неясности, отвечу на любые вопросы и докажу, что сам Тейт Модерн — тоже, своего рода, экспонат.
Импрессионисты в Национальной галерееИмпрессионисты в Национальной галерееИмпрессионисты в Национальной галерее
£208 за экскурсию
3 часа
Разобраться в особенностях направления и «прочитать» художников с гидом-искусствоведом
Встреча с работами импрессионистов и их последователей — всегда удовольствие для глаз и души. Вы насладитесь невероятно самобытной техникой полотен Моне, Ван Гога, Ренуара и других гениев, которые бережно хранит Национальная галерея. Узнаете об истории «французских художников-бунтарей» и поймете их роль в развитии мирового искусства.
Прогулка по лондонской ВенецииПрогулка по лондонской ВенецииПрогулка по лондонской Венеции
£182 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Уловить дух нешаблонного места в городе и узнать о нём поразительные факты
Гладь воды, плакучие ивы, баржи с цветами и лейками и самые наглые водоплавающие — такого Лондона вы ещё не видели! Прогуливаясь по Гранд-Юнион-каналу и слушая любопытные истории, вы проникнитесь нетипичной атмосферой деловой столицы. Я расскажу о том, как возник канал, какая у него была функция и что за события происходили в этом непохожем на остальной Лондон районе.
Прогулка по MayfairПрогулка по MayfairПрогулка по Mayfair
£182 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Познакомиться с историей и архитектурным многообразием самого благородного района Лондона
О красивом и респектабельном районе Mayfair знают все, кто знает о существовании Лондона. Это место славится не только роскошными отелями и бутиками мировых брендов, но и увлекательной историей, которая связана с именами миллионеров, монархов и лондонских денди. Вы пройдете по ухоженным скверам и изящным улицам Mayfair, разберетесь в архитектуре района и откроете его главные секреты.

Экскурсии по музеям Лондона

Онлайн-экскурсия «Секреты Британского музея»Онлайн-экскурсия «Секреты Британского музея»Онлайн-экскурсия «Секреты Британского музея»
£5 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Разобраться в культурах шумеров, египтян и древних греков на примере ключевых экспонатов музея
Приготовьтесь проникнуть в тайны археологической сокровищницы Лондона! На онлайн-экскурсии мы проложим идеальный виртуальный маршрут по Британскому музею и рассмотрим его главные экспонаты: познакомимся с артефактами ассирийцев и шумеров, поговорим о проклятиях египетских фараонов, обсудим легенды майя, сенсационные находки ученых и детективные истории музея.
Шедевры Британского музеяШедевры Британского музеяШедевры Британского музея
От £125 за экскурсию
2 часа
27 отзывов
Разобраться в английской коллекции и узнать историю самых любопытных экспонатов
Трудно поверить, но вторым по посещаемости музеем в мире является именно Британский музей в Лондоне. На первом месте стоит Лувр со знаменитой Джокондой Леонардо да Винчи. На экскурсии мы разберемся, что привлекает миллионы посетителей каждый год в Британский музей, я расскажу вам о самых интересных экспонатах и объясню ценность и значимость каждого из них.
Соперники эпохи ВозрожденияСоперники эпохи ВозрожденияСоперники эпохи Возрождения
£200 за экскурсию
2 часа
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Наша прогулка по Национальной Галерее посвящена одному из самых впечатляющих и загадочных периодов европейского искусства — эпохе Возрождения. Вы не только встретитесь с работами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана, но узнаете о личной жизни и творческом пути мастеров — ведь все они были не только современниками, но и соперниками! Мы поговорим о художественных находках и заимствованиях, об отношениях между гениями, об интригах их покровителей и, конечно, о особенностях стиля каждого из великих художников.
Лондон от омнибуса до автобусаЛондон от омнибуса до автобусаЛондон от омнибуса до автобуса
скидка10%
£130
£117 за экскурсию
3 часа
Обзорная прогулка по Ковент Гардену с посещением лондонского Музея транспорта
Знаменитые двухэтажные автобусы, первый в мире метрополитен, омнибусы и конки — несомненно, Лондон может похвастаться совершенно особенной транспортной историей. На экскурсии по Музею общественного транспорта вы не только рассмотрите эдвардианские омнибусы, викторианские конки и первые модели автобусов, но и лучше поймете менталитет англичан. Приготовьтесь сесть за руль даблдэкера, попробовать себя в роли машиниста метрополитена и прочувствовать дух старой Англии.
Истории и сокровища ТауэраИстории и сокровища ТауэраИстории и сокровища Тауэра
£45 за человека
2 часа
15 отзывов
Проследить долгий путь замка-тюрьмы, познакомиться с его символами и полюбоваться регалиями
Лондонский Тауэр — место, связанное одновременно с тёмным прошлым Англии и могуществом страны. Впечатления здесь также ждут противоречивые: вы услышите кровавые истории о казнях, изменах и предательствах и полюбуетесь роскошными королевскими драгоценностями и регалиями. А ещё познакомитесь с бифитерами — хранителями Тауэра, и легендарными воронами — и те, и другие стали символами великой британской истории.
Экскурсия в Британский музейЭкскурсия в Британский музейЭкскурсия в Британский музей
£20 за человека
2 часа
5 отзывов
Погрузиться в историю мировых цивилизаций, изучая экспонаты в компании эксперта
Британский музей — один из крупнейших в мире: его богатые коллекции сложно изучить и осознать самостоятельно. На экскурсии с профессиональным гидом вы проследите путь мировых цивилизаций и взаимодействия культур. Маршрут включает ценнейшие экспонаты: Розеттский камень, элементы афинского Парфенона, истукана с острова Пасхи, рукописи и монеты. Вы не просто увидите эти и другие артефакты, но узнаете об их значении и контексте создания.

Выбирайте и другие экскурсии по Лондону

За городомБары и ночная жизньВестминстерКембриджЛондонский СитиГастрономическиеНа автомобилеНа велосипедеБиг-БенИстория и архитектураТемзаМузеи и искусствоВиндзорБукингемский дворецОбзорныеВсеОксфордВ другой городИндивидуальныеСолсбериГарри ПоттерНа автобусеСтоунхенджСо скидкойПешкомДля детейНеобычные маршрутыТауэрБританский музейГринвичГрупповыеНа корабликеОнлайнВебинары
£208 за экскурсию
Заказать экскурсию