Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Прогулка сквозь века

Мы начнём путешествие с проторенессанса — работ Чимабуэ, Джотто и Дуччо, которые заложили основы нового искусства. Проходя через залы, проследим за трансформацией художественных подходов. Полотна Мазаччо и Паоло Учелло покажут, как развивалось искусство Флоренции и появлялась линейная перспектива, а творение Яна ван Эйка — как совершенствовались масляные краски. Я расскажу о яркой жизни модели картины «Венера и Марс» и о художнике Боттичелли, который повторил в своей судьбе взлеты и падения родного города. Вы посетите залы с работами Рафаэля, Микеланджело и Тициана, творения которого порой были настолько откровенными для того времени, что их завешивали в присутствии дам.

Что хотел сказать автор?

Мастерам высокого Ренессанса удалось собрать пазл из духовной и физической половинок человека. Их полотна расскажут нам, какими прекрасными мы можем быть в гармонии этих начал. Вы узнаете о символах и особенном языке художников, биографии мастеров, их жизненных перипетиях и о влиянии шедевров на кинематограф и литературу. А в уютном кафе музея мы поделимся друг с другом впечатлениями от экскурсии. Мы также обсудим последние новости и сплетни в мире искусства — очередное таинственное исчезновение картины «Спаситель мира», самой дорогой на сегодняшний день.