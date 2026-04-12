Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

Посещение Национальной галереи в Лондоне идеально в любое время года, так как экскурсия проходит в помещении. Это позволяет наслаждаться искусством независимо от погодных условий.

Почему Леонардо да Винчи создал две идентичные картины? Какие тайны скрывают Мадонны Рафаэля? Национальная галерея Лондона приглашает вас на уникальную индивидуальную экскурсию, где вы сможете найти ответы на эти вопросы,

исследуя мировые шедевры итальянского Ренессанса. Ваш путеводитель по миру искусства откроет перед вами истории, стоящие за полотнами Боттичелли, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана. Узнайте, как развивалось искусство Флоренции, как совершенствовались масляные краски и как художники высокого Ренессанса смогли объединить духовное и физическое в своих произведениях. В конце экскурсии вас ждет уютное кафе музея, где можно будет поделиться впечатлениями и обсудить последние новости в мире искусства

Описание экскурсии

Прогулка сквозь века

Мы начнём путешествие с проторенессанса — работ Чимабуэ, Джотто и Дуччо, которые заложили основы нового искусства. Проходя через залы, проследим за трансформацией художественных подходов. Полотна Мазаччо и Паоло Учелло покажут, как развивалось искусство Флоренции и появлялась линейная перспектива, а творение Яна ван Эйка — как совершенствовались масляные краски. Я расскажу о яркой жизни модели картины «Венера и Марс» и о художнике Боттичелли, который повторил в своей судьбе взлеты и падения родного города. Вы посетите залы с работами Рафаэля, Микеланджело и Тициана, творения которого порой были настолько откровенными для того времени, что их завешивали в присутствии дам.

Что хотел сказать автор?

Мастерам высокого Ренессанса удалось собрать пазл из духовной и физической половинок человека. Их полотна расскажут нам, какими прекрасными мы можем быть в гармонии этих начал. Вы узнаете о символах и особенном языке художников, биографии мастеров, их жизненных перипетиях и о влиянии шедевров на кинематограф и литературу. А в уютном кафе музея мы поделимся друг с другом впечатлениями от экскурсии. Мы также обсудим последние новости и сплетни в мире искусства — очередное таинственное исчезновение картины «Спаситель мира», самой дорогой на сегодняшний день.

Организационные детали