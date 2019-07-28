7 отзывов оставили туристы

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Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн

Увидеть знаковые произведения современного искусства и оценить значение категории цвета в живописи

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£208 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.29
Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Tatiana – Гид по Лондону
Тейт Модерн — не просто музей, а настоящий город 🏙️ в городе.

Я проведу вас по нему, чтобы познакомить с важными произведениями абстрактной живописи, рассказать о роли цвета и истории современного искусства.

В этом музее вам станет комфортно и легко вести диалог с живописью, постигать её тонкости и смыслы, а я развею последние неясности, отвечу на любые вопросы и докажу, что сам Тейт Модерн — тоже, своего рода, экспонат.
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн

Что вас ожидает

Абстракционизм и цвет
В залах музея перед вами предстанут полотна Василия Кандинского, Джозефа Альберса, Анри Матисса, Пита Мандриана, Марка Ротко, Пабло Пикассо и других художников, в творчестве которых неискусствоведу разобраться непросто. Вы осознаете, как велика в произведениях абстракционистов роль цвета, как изменилось в начале XX века отношение к колористике, и поймёте, как вообще возник абстракционизм — новое и броское направление в живописи.

Музей как эспонат
С моей помощью вы поймёте, как не потеряться в музейных залах и отдельных экспозициях, где после экскурсии сможете погулять самостоятельно. Услышите истории о создателе галереи, подарившем Тейт Модерн первую коллекцию и своё доброе имя. Я расскажу о здании музея и о том, когда и как оно возникло на живописном берегу Темзы. Мы обсудим главный памятник нынешнему веку — мост Миллениум — и его архитектурное решение. Но самое главное — вы научитесь взаимодействовать с современным искусством и понимать его суть.

Экскурсия длится примерно 2 часа, после чего я приглашу вас на чашку чая в тихое кафе музея на верхнем этаже: там вам откроется замечательный вид на Лондон. Вы сможете поделиться своими впечатлениями, и мы обсудим всё, что оказалось непонятым или наиболее интересным.

Организационные детали

Вход в музей бесплатный.

Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Искусствовед, арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств, РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). Предлагаю групповые и индивидуальные искусствоведческие экскурсии по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. А также с удовольствием познакомлю вас со своими любимыми районами Лондона. Я живу в Лондоне 5 с половиной лет и занимаюсь любимым делом. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
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7 отзывов оставили туристы

Bolyshev
28 июля 2019
Великолепная экскурсия. Современное искусство для многих, в том числе для нас трудно для понимания. Но не в тех случаях, когда рассказывает профессионал. Много нового, интересного, познавательного. Если вам интересны современные тенденции в искусстве, а также если для вас оно не понятно - однозначно берите эту экскурсию.
25 июля 2019
Очень поверхностные знания современного искусства. Для нас как немного разбирающихся (поэтому и взяли индивидуального гида), совершено не интересно, никаких фактов о художниках и тд, тупо посмотрите на картину, что вы видите и все, в этом и вся экскурсия заключалась. Совершенно точно не рекомендую и не стоит она этих денег
3 июня 2019
Все очень интересно, особенно понравилось, что рассказывая про картины и их авторов в Tâte, Татьяна использовала ipad, чтобы показать другие работы тех же авторов. Таким образом было более полное представление о художниках. Спасибо большое, время пролетело совсем незаметно
29 мая 2019
Хорошая интересная экскурсия. Татьяна была хорошо подготовлена. 3 часа пролетели незаметно. Достаточно структурировано рассказывает о современном искусстве. К сожалению, не представлены на Tripster другие экскурсии Татьяны, с удовольствием воспользовались бы ее услугами ещё раз
13 октября 2018
Экскурсия в Тэйт была великолепна. Чудесное место для отдыха, релаксации и пробуждения креатива. Татьяна великолепный экскурсовод, знаток искусства, интересный собеседник, заинтересованный и доброжелательный человек. Рекомендуем очень.
23 сентября 2018
Проведённая экскурсия очень помогла мне составить целостное представление о галерее и современном искусстве, его целях, направлениях, зарождении. Татьяна - очень тонкий экскурсовод, чувствующий насколько глубоко или нет стоит давать материал, очень интересно рассказывает, вовлекает вас в диалог. Чувствуется, что у неё отличное искусствоведческое образование и, главное, ей нравится ее дело. Обязательно посоветую друзьям.
30 марта 2018
К современному искусству относились скептически, оценивая его максимум как творчество, хотя и предполагали, что это от недостаточного владения вопросом. Нам повезло. Татьяна оказалась именно тем человеком, который сумел объяснить, заинтересовать, мягко, но в тоже время аргументировано раскрыть непростую тему. Большое спасибо ей за это. Светлана и Лазарь.

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