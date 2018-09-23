7 отзывов оставили туристы

🎨 Уникальная возможность увидеть шедевры абстракционизма
🖼️ Профессиональный гид, который объяснит тонкости искусства
🏛️ Музей Тейт Модерн как отдельный экспонат
🌉 Виды на Лондон и мост Миллениум
☕ Завершение экскурсии в уютном кафе с видом на город
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение выставки «Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн» лучше всего планировать на май, июнь, июль и август. В это время погода в Лондоне наиболее комфортная, а туристическая активность позволяет насладиться музеем в полной мере. В марте, апреле, сентябре и октябре также приятно посетить галерею, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальные месяцы, несмотря на более холодную погоду, посещение музея остаётся отличной возможностью, так как мероприятие проходит в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тейт Модерн
Мост Миллениум
Описание экскурсии
Абстракционизм и цвет
В залах музея перед вами предстанут полотна Василия Кандинского, Джозефа Альберса, Анри Матисса, Пита Мандриана, Марка Ротко, Пабло Пикассо и других художников, в творчестве которых неискусствоведу разобраться непросто. Вы осознаете, как велика в произведениях абстракционистов роль цвета, как изменилось в начале XX века отношение к колористике, и поймёте, как вообще возник абстракционизм — новое и броское направление в живописи.
Музей как эспонат
С моей помощью вы поймёте, как не потеряться в музейных залах и отдельных экспозициях, где после экскурсии сможете погулять самостоятельно. Услышите истории о создателе галереи, подарившем Тейт Модерн первую коллекцию и своё доброе имя. Я расскажу о здании музея и о том, когда и как оно возникло на живописном берегу Темзы. Мы обсудим главный памятник нынешнему веку — мост Миллениум — и его архитектурное решение. Но самое главное — вы научитесь взаимодействовать с современным искусством и понимать его суть.
Экскурсия длится примерно 2 часа, после чего я приглашу вас на чашку чая в тихое кафе музея на верхнем этаже: там вам откроется замечательный вид на Лондон. Вы сможете поделиться своими впечатлениями, и мы обсудим всё, что оказалось непонятым или наиболее интересным.
Организационные детали
Вход в музей бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон читать дальшеуменьшить
глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Галина
Проведённая экскурсия очень помогла мне составить целостное представление о галерее и современном искусстве, его целях, направлениях, зарождении. Татьяна - очень тонкий экскурсовод, чувствующий насколько глубоко или нет стоит давать материал, очень интересно рассказывает, вовлекает вас в диалог. Чувствуется, что у неё отличное искусствоведческое образование и, главное, ей нравится ее дело. Обязательно посоветую друзьям.
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Л
Лазарь
К современному искусству относились скептически,оценивая его максимум как творчество,хотя и предполагали,что это от недостаточного владения вопросом. Нам повезло. Татьяна оказалась именно тем человеком,который сумел объяснить,заинтересовать,мягко,но в тоже время аргументировано раскрыть непростую тему. Большое спасибо ей за это. Светлана и Лазарь.
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Bolyshev
Великолепная экскурсия. Современное искусство для многих, в том числе для нас трудно для понимания. Но не в тех случаях, когда рассказывает профессионал. Много нового, интересного, познавательного. Если вам интересны современные тенденции в искусстве, а также если для вас оно не понятно - однозначно берите эту экскурсию.
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A
Anna
Все очень интересно, особенно понравилось, что рассказывая про картины и их авторов в Tâte, Татьяна использовала ipad, чтобы показать другие работы тех же авторов. Таким образом было более полное представление о художниках. Спасибо большое, время пролетело совсем незаметно
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Г
Галина
Экскурсия в Тэйт была великолепна. Чудесное место для отдыха, релаксации и пробуждения креатива. Татьяна великолепный экскурсовод, знаток искусства, интересный собеседник, заинтересованный и доброжелательный человек. Рекомендуем очень.
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В
Вячеслав
С Татьяной легко и хорошо! Мы отлично провели время! Спасибо! Увлеченным искусством рекомендую!
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