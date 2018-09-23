7 отзывов оставили туристы

Посещение выставки «Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн» лучше всего планировать на май, июнь, июль и август. В это время погода в Лондоне наиболее комфортная, а туристическая активность позволяет насладиться музеем в полной мере. В марте, апреле, сентябре и октябре также приятно посетить галерею, однако стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальные месяцы, несмотря на более холодную погоду, посещение музея остаётся отличной возможностью, так как мероприятие проходит в помещении.

Тейт Модерн не просто музей, а целый мир, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Во время экскурсии вы познакомитесь с важнейшими произведениями абстрактной живописи, узнаете о роли цвета в

искусстве и как абстракционизм изменил представление о живописи в начале XX века. Вас ждет не только знакомство с полотнами мировых художников, но и увлекательные истории о создании музея, его архитектуре и значении в современном мире. Экскурсия завершится в уютном кафе музея, где вы сможете насладиться видом на Лондон и обсудить увиденное

Описание экскурсии

Абстракционизм и цвет

В залах музея перед вами предстанут полотна Василия Кандинского, Джозефа Альберса, Анри Матисса, Пита Мандриана, Марка Ротко, Пабло Пикассо и других художников, в творчестве которых неискусствоведу разобраться непросто. Вы осознаете, как велика в произведениях абстракционистов роль цвета, как изменилось в начале XX века отношение к колористике, и поймёте, как вообще возник абстракционизм — новое и броское направление в живописи.

Музей как эспонат

С моей помощью вы поймёте, как не потеряться в музейных залах и отдельных экспозициях, где после экскурсии сможете погулять самостоятельно. Услышите истории о создателе галереи, подарившем Тейт Модерн первую коллекцию и своё доброе имя. Я расскажу о здании музея и о том, когда и как оно возникло на живописном берегу Темзы. Мы обсудим главный памятник нынешнему веку — мост Миллениум — и его архитектурное решение. Но самое главное — вы научитесь взаимодействовать с современным искусством и понимать его суть.

Экскурсия длится примерно 2 часа, после чего я приглашу вас на чашку чая в тихое кафе музея на верхнем этаже: там вам откроется замечательный вид на Лондон. Вы сможете поделиться своими впечатлениями, и мы обсудим всё, что оказалось непонятым или наиболее интересным.

Организационные детали

Вход в музей бесплатный.