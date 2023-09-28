Прогуляться по одному из самых известных районов и погрузиться в увлекательные сюжеты прошлых веков
В Сохо буквально каждый угол дышит историей, значимой для культуры 20-го века.
Во многом Сохо — колыбель массовой культуры, поскольку именно здесь родились главные её иконы 20-го века.
Битлы и Ролинги, Кейт Мосс, а также Бэкон и даже Шарль де Голль будут героями нашей прогулки, на которой вы услышите много интересностей.
Во многом Сохо — колыбель массовой культуры, поскольку именно здесь родились главные её иконы 20-го века.
Битлы и Ролинги, Кейт Мосс, а также Бэкон и даже Шарль де Голль будут героями нашей прогулки, на которой вы услышите много интересностей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время экскурсии вы узнаете:
- где был первый рок-бар в Европе и при чём тут два иранца
- зачем Кейт Мосс работала за баром, будучи уже признанной топ-моделью
- где Битлы отыграли свой последний концерт
- где можно было встретить Шарль де Голля и почему только за половинкой пинты
- как благодаря Сохо Британия превратилась из столицы империи в столицу моды
- где бы вы могли застать Бэкона, Херста и Майкла Кейна за джин-тоником
А ещё:
- где состоялись первые и последние концерты таких музыкантов, как Rolling Stones, Beatles, Jimmy Hendrix, Coldplay, Arctic Monkeys
- где записалась самая прослушиваемая песня 20 века
- что такое «британское вторжение»
- как за один вечер собрать 73 миллиона просмотров
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Soho Square
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Лондоне
Всем привет! Меня зовут Давид, я родом из Риги. В 2016 году переехал в Лондон и, движимый любопытством и интересом к истории, ринулся изучать его вдоль и поперек. Несмотря на то, что я очень люблю книги, мне хочется называть себя полевым исследователем. Ведь только из книг не узнать, как по-настоящему живут местные. За все эти годы мне повезло много общаться с лондонцами: по дружбе, работе, в пабе или магазине. Но главным собеседником для меня остаётся город. Даже спустя столько лет он не перестаёт меня удивлять. В 2020 в пандемийном затворничестве я принялся систематизировать свои знания о Лондоне. Выйдя на волю из карантина, начал делиться ими сперва с друзьями, а затем и с гостями города. Жду вас на своих экскурсиях!
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