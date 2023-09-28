Сохо и рок-н-ролл

Прогуляться по одному из самых известных районов и погрузиться в увлекательные сюжеты прошлых веков

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Ответы на вопросы
В Сохо буквально каждый угол дышит историей, значимой для культуры 20-го века.

Во многом Сохо — колыбель массовой культуры, поскольку именно здесь родились главные её иконы 20-го века.

Битлы и Ролинги, Кейт Мосс, а также Бэкон и даже Шарль де Голль будут героями нашей прогулки, на которой вы услышите много интересностей.
Сохо и рок-н-ролл
Сохо и рок-н-ролл
Сохо и рок-н-ролл
Сохо и рок-н-ролл
Сохо и рок-н-ролл
Сохо и рок-н-ролл
Сохо и рок-н-ролл
Ближайшие даты:
28
сен
29
сен
30
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окт
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время экскурсии вы узнаете:

  • где был первый рок-бар в Европе и при чём тут два иранца
  • зачем Кейт Мосс работала за баром, будучи уже признанной топ-моделью
  • где Битлы отыграли свой последний концерт
  • где можно было встретить Шарль де Голля и почему только за половинкой пинты
  • как благодаря Сохо Британия превратилась из столицы империи в столицу моды
  • где бы вы могли застать Бэкона, Херста и Майкла Кейна за джин-тоником

А ещё:

  • где состоялись первые и последние концерты таких музыкантов, как Rolling Stones, Beatles, Jimmy Hendrix, Coldplay, Arctic Monkeys
  • где записалась самая прослушиваемая песня 20 века
  • что такое «британское вторжение»
  • как за один вечер собрать 73 миллиона просмотров

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Soho Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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