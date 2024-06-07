🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 260 отзывов Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо... от £ 180 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю от £ 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 20 отзывов Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: У железнодорожной станции Оксфорда £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз Начало: У Трафальгарской площади £ 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Экскурсия по лондонскому Тауэру Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны £ 300 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом £ 300 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой £ 206 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!» Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании £ 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 4 часа 3 отзыва Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы Начало: У Тауэрского моста £ 9 за человека

Круиз 2 часа 6 отзывов Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды Начало: Westminster tube station exit 1 £ 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии Начало: У Лондонского Тауэра £ 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю £ 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем £ 480 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории £ 200 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тейт Модерн: погружение в мир современного искусства Лондона Исследуйте Тейт Модерн: уникальная архитектура и экспозиции, которые заставят вас по-новому взглянуть на искусство £ 250 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива Начало: По договоренности £ 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Лондон: инструкция по применению Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице £ 100 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг £ 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Всё самое важное в Лондоне и о нём Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове Начало: На Трафальгарской площади £ 206 за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей £ 244 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания в Лондоне Приглашаем на захватывающее путешествие по Музею естествознания. Вас ждут встречи с удивительными обитателями прошлого Начало: В Музее естественной истории £ 280 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты Начало: Возле Британского музея £ 260 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом Начало: У центрального входа в Британский музей £ 250 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з... £ 411 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п... £ 250 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4 Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии Начало: У станции метро «Вестминстер» £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2.5 часа 1 отзыв С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾ Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет от £ 6 за всё до 14 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 7 отзывов Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона Начало: У метро Wapping Overground £ 20 за человека

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Музей Виктории и Альберта: история стиля Погрузитесь в историю стиля и искусства в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Узнайте больше о декоративно-прикладном искусстве и дизайне Начало: У входа Sackler Courtyard £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Небанальный Ноттинг-Хилл: Экскурсия по культовым местам Лондона Погрузитесь в атмосферу легендарного Ноттинг-Хилла: от музыкальной истории до кинематографических локаций Начало: У станции метро Ноттинг-Хилл £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Прогулка по Mayfair: история, архитектура и знаменитости Прогулка по Mayfair в Лондоне - это возможность узнать об истории и архитектуре района, знаменитых жителях и легендах. Откройте для себя роскошный Mayfair Начало: В районе метро Green Park £ 280 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона £ 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее Начало: В Национальной галерее £ 280 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры Начало: Колледж Эммануила £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю £ 180 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы Начало: В галерее Tate Modern £ 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Прогулка по Сити - история Лондона за 2 часа Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона £ 260 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Скандальный Сохо: sex, drugs and rock&roll Исследовать самый отвязный район Лондона - место притяжения богемы, модников и маргиналов Начало: На Пиккадилли Сёркус £ 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании £ 300 за всё до 15 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Полёты в Лондонском Музее науки: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир авиации с индивидуальной экскурсией по Лондонскому Музею науки. Узнайте секреты полётов и вдохновляющие истории лётчиков Начало: У входа в Лондонский Музей Науки £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Прогулка по историческому Marylebone Village: аристократия и знаменитости Погрузитесь в историю Лондона с экскурсией по Marylebone Village, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро Bond Street £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Эксклюзивная прогулка по Гранд-Юнион-каналу: Лондонская Венеция Вас ждет погружение в историческую атмосферу Лондона, прогулка вдоль Гранд-Юнион-канала с рассказами о его прошлом Начало: Около центрального входа на Вокзал Паддингтон £ 280 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Индивидуальная экскурсия по знаковым пабам Лондона с дегустацией пива Познакомьтесь с культурой и традициями Лондона через его знаменитые пабы. Уникальный шанс увидеть, где отдыхали великие умы прошлого Начало: от Westminster tube station exit 1 £ 250 за всё до 6 чел.