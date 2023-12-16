Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды

Индивидуальная экскурсия в Лондоне

Посетить знаменитый на весь мир замок и раскрыть его секреты

Величественный, зловещий, устрашающий, восхищающий — это всё Лондонский Тауэр! Приглашаю вас в путешествие по одному из старейших замков Англии.

За свою многовековую историю он успел побывать крепостью, дворцом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией и не только. Вместе мы пройдём по залам Тауэра, шаг за шагом раскрывая его удивительное прошлое.
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Тауэр — главный символ Лондона. На экскурсии по нему вы узнаете:

  • Что было на его месте до завоевания Англии герцогом Нормандии Вильгельмом I
  • Как короли на протяжении веков меняли замок и всю страну
  • Как Тауэр стал тюрьмой, пыточной и местом казней
  • Что хранится в его старинной королевской сокровищнице
  • Какие забавные истории здесь произошли и какие ужасающие находки были обнаружены

И многое другое!

Организационные детали

Билеты не входят в стоимость: 33 фунта/взрослые, 26 фунтов/пенсионеры и студенты. Для гида билет покупать не нужно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Лондонского Тауэра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеТауэрПопулярные местаДворцы, замки и особнякиМифы и легенды

Похожие туры из Лондона

Экскурсия по лондонскому Тауэру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
Завтра
21 дек
23 дек
31 дек
£260 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Лондону
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
251 отзыв
Ежедневная прогулка по Лондону
Узнать и полюбить город за 2,5 часа
в районе станции метро Temple
Сегодня
Завтра
17 дек
18 дек
£20 за человека
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Обзорная прогулка «Секреты старого Лондона»
Исследовать Лондонский Сити, увидеть его достопримечательности и прочувствовать особенный колорит
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
£200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ