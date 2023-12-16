Посетить знаменитый на весь мир замок и раскрыть его секреты
Величественный, зловещий, устрашающий, восхищающий — это всё Лондонский Тауэр! Приглашаю вас в путешествие по одному из старейших замков Англии.
За свою многовековую историю он успел побывать крепостью, дворцом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией и не только. Вместе мы пройдём по залам Тауэра, шаг за шагом раскрывая его удивительное прошлое.
За свою многовековую историю он успел побывать крепостью, дворцом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией и не только. Вместе мы пройдём по залам Тауэра, шаг за шагом раскрывая его удивительное прошлое.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Тауэр — главный символ Лондона. На экскурсии по нему вы узнаете:
- Что было на его месте до завоевания Англии герцогом Нормандии Вильгельмом I
- Как короли на протяжении веков меняли замок и всю страну
- Как Тауэр стал тюрьмой, пыточной и местом казней
- Что хранится в его старинной королевской сокровищнице
- Какие забавные истории здесь произошли и какие ужасающие находки были обнаружены
И многое другое!
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость: 33 фунта/взрослые, 26 фунтов/пенсионеры и студенты. Для гида билет покупать не нужно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Лондонского Тауэра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vlad — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 34 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное увлечение — это история и культура Европы. И конечно, Древняя Греция, Междуречье, Древний Египет и Рим. У меня есть огромное желание рассказать вам о многочисленных известных и малоизвестных событиях, фактах и артефактах разных времён.
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