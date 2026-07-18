Лондонский Тауэр не просто замок, это целая страница в истории Англии, которая оживает во время нашей экскурсии.Вы увидите, где когда-то возвышалась крепость, станете свидетелем изменений, которые произошли здесь с приходом

каждого нового монарха. Почувствуйте дух прошлого в стенах, где когда-то звучали эхо шагов стражи и крики заключённых. Откройте для себя истории, которые хранит королевская сокровищница, и легенды, окутывающие этот древний замок. Вашему вниманию будут представлены не только известные факты, но и малоизвестные истории, которые делают Тауэр по-настоящему уникальным. Экскурсия подарит вам не только знания, но и незабываемые впечатления от встречи с историей одного из самых знаменитых замков мира. Билеты на вход не включены в стоимость экскурсии и приобретаются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Лондонского Тауэра - с апреля по сентябрь. В это время экскурсия будет максимально комфортной и познавательной, так как можно насладиться историей и архитектурой в полном объеме.

Сейчас август — это идеальное время.