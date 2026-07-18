Лондонский Тауэр не просто замок, это целая страница в истории Англии, которая оживает во время нашей экскурсии.
Вы увидите, где когда-то возвышалась крепость, станете свидетелем изменений, которые произошли здесь с приходом
Вы увидите, где когда-то возвышалась крепость, станете свидетелем изменений, которые произошли здесь с приходом
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в многовековую историю Лондона
- 👑 Уникальная возможность увидеть королевские сокровища
- 🔍 Раскрытие тайн и легенд старейшего замка Англии
- 🗝️ Эксклюзивный доступ к историческим залам Тауэра
- 📜 Узнаете о значимых событиях и личностях, связанных с Тауэром
- 🎭 Интересные и забавные истории из прошлого
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Лондонского Тауэра - с апреля по сентябрь. В это время экскурсия будет максимально комфортной и познавательной, так как можно насладиться историей и архитектурой в полном объеме.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лондонский Тауэр
- Королевская сокровищница
Описание экскурсии
Тауэр — главный символ Лондона. На экскурсии по нему вы узнаете:
- Что было на его месте до завоевания Англии герцогом Нормандии Вильгельмом I
- Как короли на протяжении веков меняли замок и всю страну
- Как Тауэр стал тюрьмой, пыточной и местом казней
- Что хранится в его старинной королевской сокровищнице
- Какие забавные истории здесь произошли и какие ужасающие находки были обнаружены
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты не входят в стоимость: 33 фунта/взрослые, 26 фунтов/пенсионеры и студенты. Для гида билет покупать не нужно
- Возможно посещение экскурсии с детьми от 11 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лондонского Тауэра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 392 туристов
Моя главная страсть с детства — история и путешествия. Я кандидат наук и постоянно открываю для себя что-то новое, исследуя первоисточники, периодически участвуя в научно-исследовательских экспедициях и археологических раскопках. Главное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Это было просто невероятно! Прошло уже несколько дней, а эмоции до сих пор переполняют. Экскурсия «Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды» — проведенна идеально! Влад — лучший! Настоящий профессионал, который
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Это был самый яркий и наполненный день в Лондоне.
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Н
Нашим гидом был Влад-замечательный и очень харизматичный молодой человек. Влад очень хорошо воспитан и у него прекрасная манера повествования. Экскурсия-прелесть, мы узнали много нового! Внимательно и содержательно, Влад ответил на все наши вопросы, уделил нам очень много времени. Добрый совет-обязательно сходить на эту экскурсию, именно с Владом. Человек работает с удовольствием и от души. Спасибо, Влад!!!
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Влад – тот человек, благодаря которому Лондон из хмурого и мрачного становится дружелюбным и веселым.
Экскурсия очень интересная, наполненная, а сам Тауэр - это точно то, что необходимо посетить, чтобы понять природу этих самых англо бритто саксов.
Экскурсия очень интересная, наполненная, а сам Тауэр - это точно то, что необходимо посетить, чтобы понять природу этих самых англо бритто саксов.
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К
Наша экскурсия с Владом прошла отлично, он чудесный рассказчик, с прекрасным чувством юмора и отличным знанием истории. Гуляли с детьми, было весело и бодро:)
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Если вы хотите интересно,весело провести время, узнать интересные истории Лондона и посетить не тривиальные места - это конечно Влад. Прогулка по Тауэру была приятной и лёгкой. Влад направляет вас незаметно
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