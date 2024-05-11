Вечерние экскурсии Лондона

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Лондоне на русском языке, цены от £6. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
«Экскурсия пешеходная, но в определённый момент мы воспользуемся транспортом — метро или автобусом, который лишь на один этаж уступает «Ночному рыцарю»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
«Узнаете, как попасть в «Дырявый котёл», где находится банк Гринготтс и где сесть на «Ночного рыцаря»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Малая прогулка по старому Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
«Это центр лондонского шоу-бизнеса, центр ночной жизни города»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Кингстон на Темзе - город королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
«Там мы поговорим об особенности современных религиозных обрядов, а если повезёт — станем свидетелями утренней или вечерней службы»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Замечательная наполненная экскурсия! Отлично подходит для подростков! Дарья - интересный рассказчик, предлагает оригинальный маршрут, интересные факты не только по теме
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    Гарри Поттера, но и о городе по ходу маршрута. Ответы на любые вопросы. Мне и моим дочерям-подросткам (15 и 12 лет) очень понравилось! Рекомендую!

  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Сегодня были с внучкой 14 лет на экскурсии с Дарьей. Получили огромное удовольствие. Мы уже многое видели и Даша старалась
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    нам показать новые места. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Кроме запланированных мест, мы ещё по ходу умудрились заглянуть в Скотланд Ярд, Панкрас, собор Святого Павла и ещё парочку мест. У Даши всегда есть туз в рукаве. Очень рекомендую. Внучка вроде летала в облаках, но сказала, что это лучший экскурсовод!

  • L
    Lena
    23 апреля 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Огромное удовольствие от экскурсии, большое спасибо Дарье за столь интересную и познавательную экскурсию. Сын 8 лет остался в полном восторге.
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    Дарья сумела с первых минут расположить к себе сына и завладеть его вниманием. Сама экскурсия не только по следам Гарри Поттера, но и еще по необычному Лондону, который видишь совершенно с другой стороны. Столько интересных фактов о фильме, о местах, где именно его снимали и просто о городе. Могу только от души порекомендовать.

  • С
    Светлана
    9 апреля 2024
    С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
    Отличный маршрут, хорошее изложение, интересные факты и музыкальное сопровождение. Прекрасная получилась прогулка.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
  2. С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
  3. Малая прогулка по старому Лондону
  4. Кингстон на Темзе - город королей
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 6 до 270. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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