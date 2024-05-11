1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
«Экскурсия пешеходная, но в определённый момент мы воспользуемся транспортом — метро или автобусом, который лишь на один этаж уступает «Ночному рыцарю»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
«Узнаете, как попасть в «Дырявый котёл», где находится банк Гринготтс и где сесть на «Ночного рыцаря»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
«Это центр лондонского шоу-бизнеса, центр ночной жизни города»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
«Там мы поговорим об особенности современных религиозных обрядов, а если повезёт — станем свидетелями утренней или вечерней службы»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 мая 2024Замечательная наполненная экскурсия! Отлично подходит для подростков! Дарья - интересный рассказчик, предлагает оригинальный маршрут, интересные факты не только по теме
- ЕЕлена28 апреля 2024Сегодня были с внучкой 14 лет на экскурсии с Дарьей. Получили огромное удовольствие. Мы уже многое видели и Даша старалась
- LLena23 апреля 2024Огромное удовольствие от экскурсии, большое спасибо Дарье за столь интересную и познавательную экскурсию. Сын 8 лет остался в полном восторге.
- ССветлана9 апреля 2024Отличный маршрут, хорошее изложение, интересные факты и музыкальное сопровождение. Прекрасная получилась прогулка.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Вечерние»
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