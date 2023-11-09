Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Мы уделим внимание самым значимым локациям — бывшим королевским резиденциям, Вестминстерскому дворцу с Биг-Беном, Скотленд-Ярду, Тауэрскому мосту, Трафальгарской площади, Конной гвардии и многим другим. Вас ждут любопытные рассказы о великих британцах и о Лондоне — прошлом и настоящем.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Трафальгарская площадь
Начнём нашу прогулку с места народных собраний и средоточия памятников разных эпох. Я расскажу о значимых достопримечательностях, расположенных здесь. После мы зайдём в старейший концертный зал города и окажемся над знаковым кладбищем легендарнейших грешников Лондона.
Арка Адмиралтейства и истории о сильных мира сего
Мы пройдём под сводами арки и далее мимо бывших королевских резиденций разных эпох. Вы узнаете об их прошлом и настоящем, а также о королевской династии, герцогах, графах и пэрах парламента.
Букингемский дворец
У действующей королевской резиденции я поделюсь подробностями о прошлом дворца и его нынешних жильцах. Обязательно обсудим непростую историю восхождения на трон Карла III.
Конная гвардия и главный мышелов страны
На правительственной улице Уайтхолл мы станем свидетелями смены конного караула гвардии Его Величества. А затем вдоль зданий министерств и ведомств пройдём к штаб-квартире премьер-министра Великобритании и главного мышелова страны.
Вестминстерское аббатство и Биг-Бен
У самой знаменитой церкви Лондона поговорим о его русских деталях. А затем у здания Британского парламента с распиаренным донельзя Биг-Беном вы узнаете о первоначальной функции ведомства, а также о том, кто из депутатов посмел оскорбить премьер-министра Терезу Мэй прямо на заседании.
Тауэрский замок и Тауэрский мост
Завершив первый этап знакомства с Лондоном, мы переместимся на двухэтажном автобусе к другим не менее знаковым достопримечательностям города. Во время прогулки, по вашему желанию, можем сделать перерыв на кофе.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
- кофе-брейк — около £3
- проезд на местном двухпалубном красном автобусе — £1.75. Проездной билет на 24 часа — £5.25.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Трафальгарской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.