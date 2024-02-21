Это будет 3-часовая неспешная прогулка и 1 час на кофе-брейк. Мы уделим внимание самым значимым локациям — бывшим королевским резиденциям, Вестминстерскому дворцу с Биг-Беном, Скотленд-Ярду, Тауэрскому мосту, Трафальгарской площади, Конной гвардии и многим другим. Вас ждут любопытные рассказы о великих британцах и о Лондоне — прошлом и настоящем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Трафальгарская площадь

Начнём нашу прогулку с места народных собраний и средоточия памятников разных эпох. Я расскажу о значимых достопримечательностях, расположенных здесь. После мы зайдём в старейший концертный зал города и окажемся над знаковым кладбищем легендарнейших грешников Лондона.

Арка Адмиралтейства и истории о сильных мира сего

Мы пройдём под сводами арки и далее мимо бывших королевских резиденций разных эпох. Вы узнаете об их прошлом и настоящем, а также о королевской династии, герцогах, графах и пэрах парламента.

Букингемский дворец

У действующей королевской резиденции я поделюсь подробностями о прошлом дворца и его нынешних жильцах. Обязательно обсудим непростую историю восхождения на трон Карла III.

Конная гвардия и главный мышелов страны

На правительственной улице Уайтхолл мы станем свидетелями смены конного караула гвардии Его Величества. А затем вдоль зданий министерств и ведомств пройдём к штаб-квартире премьер-министра Великобритании и главного мышелова страны.

Вестминстерское аббатство и Биг-Бен

У самой знаменитой церкви Лондона поговорим о её русских деталях. А затем у здания Британского парламента с тем самым Биг-Беном вы узнаете о первоначальной функции ведомства, а также о том, кто из депутатов посмел оскорбить премьер-министра Терезу Мэй прямо на заседании.

Тауэрский замок и Тауэрский мост

Завершив первый этап знакомства с Лондоном, мы переместимся на двухэтажном автобусе к другим не менее знаковым достопримечательностям города. Во время прогулки, по вашему желанию, можем сделать перерыв на кофе.

Организационные детали