Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Это будет 3-часовая неспешная прогулка и 1 час на кофе-брейк.
Мы уделим внимание самым значимым локациям — бывшим королевским резиденциям, Вестминстерскому дворцу с Биг-Беном, Скотленд-Ярду, Тауэрскому мосту, Трафальгарской площади, Конной гвардии и многим другим. Вас ждут любопытные рассказы о великих британцах и о Лондоне — прошлом и настоящем.
Начнём нашу прогулку с места народных собраний и средоточия памятников разных эпох. Я расскажу о значимых достопримечательностях, расположенных здесь. После мы зайдём в старейший концертный зал города и окажемся над знаковым кладбищем легендарнейших грешников Лондона.
Арка Адмиралтейства и истории о сильных мира сего
Мы пройдём под сводами арки и далее мимо бывших королевских резиденций разных эпох. Вы узнаете об их прошлом и настоящем, а также о королевской династии, герцогах, графах и пэрах парламента.
Букингемский дворец
У действующей королевской резиденции я поделюсь подробностями о прошлом дворца и его нынешних жильцах. Обязательно обсудим непростую историю восхождения на трон Карла III.
Конная гвардия и главный мышелов страны
На правительственной улице Уайтхолл мы станем свидетелями смены конного караула гвардии Его Величества. А затем вдоль зданий министерств и ведомств пройдём к штаб-квартире премьер-министра Великобритании и главного мышелова страны.
Вестминстерское аббатство и Биг-Бен
У самой знаменитой церкви Лондона поговорим о её русских деталях. А затем у здания Британского парламента с тем самым Биг-Беном вы узнаете о первоначальной функции ведомства, а также о том, кто из депутатов посмел оскорбить премьер-министра Терезу Мэй прямо на заседании.
Тауэрский замок и Тауэрский мост
Завершив первый этап знакомства с Лондоном, мы переместимся на двухэтажном автобусе к другим не менее знаковым достопримечательностям города. Во время прогулки, по вашему желанию, можем сделать перерыв на кофе.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 3 часа
Дополнительно оплачивается проезд на местном двухэтажном красном автобусе — £1,75. Также вы можете заранее приобрести проездной билет на 24 часа — £7,25
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трафальгарской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до читать дальшеуменьшить
футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё.
Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Настя
Маршрут составлен комфортно. Есть несколько мест, о которых мы не знали, хотя были в Лондоне не один раз. Богдан - спокойный рассказчик, который не будет все время разговаривать, но при этом читать дальшеуменьшить
бесспорно обладает большими знаниями, которым готов делится в спокойном формате. При этом важно отметить, что Богдан старается прислушиваться к гостям и, если есть запросы, например, выпить кофе или перекусить, то подсказывает хорошие варианты. Экскурсия прошла быстро и легко.
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A
Arkadiy
Все прошло отлично, Богдан - потрясающий гид, рекомендую:)
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С
Станислав
Мы крайне довольны экскурсией! Богдан - очень приятный джентельмен. С большим интересом слушали как рассказы, так и ответы на вопросы. А вопросов у нас было много. В восторге от ответов читать дальшеуменьшить
с датами, именами и последовательностями исторических событий. Кто-то скажет "ненужные детали", а мы вернем:"это показатель профессионализма и увлеченности своим делом."
Появилось желание продолжить с Богданом погружаться в другие районы и регионы, чтобы узнать больше интересного.
Почтительно благодарим!
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Лена
Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные с разными местами в Лондоне. На наши вопросы был всегда хороший ответ. Мы ещё долго обсуждали после новые детали и впечатления. Было интересно. Спасибо большое, Богдан.
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Е
Евгений
Богдан прекрасный рассказчик, интеллигентный человек и отличный гид. Экскурсия прошла замечательно, было очень интересно и познавательно - будем рекомендовать друзьям, и если в будущем представится такая возможность, еще раз с удовольствием воспользуемся услугами Богдана.
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T
Tatjana
Очень интересная и познавтельная экскурсия. Кажется не было вопроса, на который Богдан не знал ответа. Благодарим за впечатления и новые знания. Время пролетело незаметно и с пользой. Смело рекомендуем выбрать Богдана гидом.
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