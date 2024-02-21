Мои заказы

Всё самое важное в Лондоне и о нём

Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Это будет 3-часовая неспешная прогулка и 1 час на кофе-брейк.

Мы уделим внимание самым значимым локациям — бывшим королевским резиденциям, Вестминстерскому дворцу с Биг-Беном, Скотленд-Ярду, Тауэрскому мосту, Трафальгарской площади, Конной гвардии и многим другим. Вас ждут любопытные рассказы о великих британцах и о Лондоне — прошлом и настоящем.
4.6
11 отзывов
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Всё самое важное в Лондоне и о нём

Описание билета

Трафальгарская площадь

Начнём нашу прогулку с места народных собраний и средоточия памятников разных эпох. Я расскажу о значимых достопримечательностях, расположенных здесь. После мы зайдём в старейший концертный зал города и окажемся над знаковым кладбищем легендарнейших грешников Лондона.

Арка Адмиралтейства и истории о сильных мира сего

Мы пройдём под сводами арки и далее мимо бывших королевских резиденций разных эпох. Вы узнаете об их прошлом и настоящем, а также о королевской династии, герцогах, графах и пэрах парламента.

Букингемский дворец

У действующей королевской резиденции я поделюсь подробностями о прошлом дворца и его нынешних жильцах. Обязательно обсудим непростую историю восхождения на трон Карла III.

Конная гвардия и главный мышелов страны

На правительственной улице Уайтхолл мы станем свидетелями смены конного караула гвардии Его Величества. А затем вдоль зданий министерств и ведомств пройдём к штаб-квартире премьер-министра Великобритании и главного мышелова страны.

Вестминстерское аббатство и Биг-Бен

У самой знаменитой церкви Лондона поговорим о её русских деталях. А затем у здания Британского парламента с тем самым Биг-Беном вы узнаете о первоначальной функции ведомства, а также о том, кто из депутатов посмел оскорбить премьер-министра Терезу Мэй прямо на заседании.

Тауэрский замок и Тауэрский мост

Завершив первый этап знакомства с Лондоном, мы переместимся на двухэтажном автобусе к другим не менее знаковым достопримечательностям города. Во время прогулки, по вашему желанию, можем сделать перерыв на кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 3 часа
  • Дополнительно оплачивается проезд на местном двухэтажном красном автобусе — £1,75. Также вы можете заранее приобрести проездной билет на 24 часа — £7,25

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трафальгарской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
читать дальшеуменьшить

футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
1
Настя
Маршрут составлен комфортно. Есть несколько мест, о которых мы не знали, хотя были в Лондоне не один раз.
Богдан - спокойный рассказчик, который не будет все время разговаривать, но при этом
читать дальшеуменьшить

бесспорно обладает большими знаниями, которым готов делится в спокойном формате.
При этом важно отметить, что Богдан старается прислушиваться к гостям и, если есть запросы, например, выпить кофе или перекусить, то подсказывает хорошие варианты.
Экскурсия прошла быстро и легко.

Маршрут составлен комфортно. Есть несколько мест, о которых мы не знали, хотя были в Лондоне не один раз.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Все прошло отлично, Богдан - потрясающий гид, рекомендую:)
Все прошло отлично, Богдан - потрясающий гид, рекомендую:)
Все прошло отлично, Богдан - потрясающий гид, рекомендую:)
Все прошло отлично, Богдан - потрясающий гид, рекомендую:)
Все прошло отлично, Богдан - потрясающий гид, рекомендую:)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Мы крайне довольны экскурсией! Богдан - очень приятный джентельмен. С большим интересом слушали как рассказы, так и ответы на вопросы. А вопросов у нас было много. В восторге от ответов
читать дальшеуменьшить

с датами, именами и последовательностями исторических событий. Кто-то скажет "ненужные детали", а мы вернем:"это показатель профессионализма и увлеченности своим делом."

Появилось желание продолжить с Богданом погружаться в другие районы и регионы, чтобы узнать больше интересного.

Почтительно благодарим!

Вам был полезен этот отзыв?
Лена
Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные с разными местами в Лондоне. На наши вопросы был всегда хороший ответ. Мы ещё долго обсуждали после новые детали и впечатления. Было интересно. Спасибо большое, Богдан.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Богдан прекрасный рассказчик, интеллигентный человек и отличный гид. Экскурсия прошла замечательно, было очень интересно и познавательно - будем рекомендовать друзьям, и если в будущем представится такая возможность, еще раз с удовольствием воспользуемся услугами Богдана.
Вам был полезен этот отзыв?
T
Очень интересная и познавтельная экскурсия. Кажется не было вопроса, на который Богдан не знал ответа. Благодарим за впечатления и новые знания. Время пролетело незаметно и с пользой. Смело рекомендуем выбрать Богдана гидом.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лондона

Похожие экскурсии на «Всё самое важное в Лондоне и о нём»

Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Пешая
2.5 часа
338 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от £200 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Лондону: от London Eye до Трафальгарской площади
Погрузитесь в атмосферу Лондона, исследуя его знаменитые достопримечательности от London Eye до Трафальгарской площади. Уникальные истории и виды ждут вас
Начало: В районе London Eye
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
£40 за человека
Свидание с Лондоном каждый день
Пешая
2.5 часа
298 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Лондоном каждый день
Два маршрута в Лондоне: классика и современность. Узнайте о тайнах королей и древних традициях Сити, посетите знаменитые достопримечательности
Начало: У выхода из станции метро Temple
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
£30 за человека
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона - в загородную резиденцию королей Виндзор
Путешествие в Виндзор подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться величием королевской архитектуры и искусства
Начало: У вашего отеля в Лондоне
16 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от £560 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лондоне
от £275 за экскурсию