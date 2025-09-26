Путешествуйте с комфортом и без ожиданий с нашим частным трансфером из аэропорта Будапешта.
Профессиональные водители, современные автомобили и круглосуточная поддержка сделают вашу поездку лёгкой и приятной.
Описание трансферКомфорт с первой минуты в Будапеште Начните поездку без суеты благодаря услугам частного трансфера из аэропорта имени Ференца Листа в центр города. Вас встретит профессиональный водитель и доставит прямо к месту назначения — быстро, удобно и без ожиданий. Надёжность и забота о клиентах Наши водители-профессионалы обеспечивают безопасное и комфортное путешествие в любое время суток. Современные автомобили оснащены кондиционером, чтобы поездка проходила в приятной атмосфере независимо от погоды. Служба поддержки клиентов работает круглосуточно и готова помочь в любой момент поездки. Мы ценим ваше время, избегаем пробок и предлагаем индивидуальный подход, чтобы каждая поездка оставляла только положительные впечатления. Важная информация:
- Важно: укажите точное время встречи в аэропорту с точностью до часа и минуты.
- Пожалуйста, сообщите номер рейса, чтобы водитель мог отследить время вашего прибытия.
- Укажите точный адрес места назначения для корректной доставки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автомобиль с кондиционером
- Частный трансфер
- Все сборы и налоги
- Ожидание (60 минут для встречи в аэропорту и 15 минут для других услуг)
- Каждому пассажиру разрешается 1 чемодан и 1 небольшая ручная кладь
Что не входит в цену
- Перевозка крупногабаритного или избыточного багажа
- Услуга встречи с табличкой в аэропорту
- Дополнительное время ожидания
Где начинаем и завершаем?
Начало: C7Q3+CJ2 Будапешт, Венгрия
Завершение: Центр Будапешта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Захар
26 сен 2025
Превосходно! Водитель связался со мной сразу после приземления, и всё прошло идеально гладко.
Е
Егор
15 сен 2025
Всё было просто отлично, водитель очень приятный! Спасибо большое!
А
Алина
12 окт 2024
Водитель был очень внимательным, оставался на связи и помог добраться до места, несмотря на задержку рейса
А
Александр
28 мая 2024
Дружелюбный водитель, приятная и спокойная поездка — быстро и безопасно добрались до отеля.
