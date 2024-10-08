1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
€45 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
Трансфер Будапешт аэропорт - Будапешт центр
Начало: Аэропорт Будапешт или адрес в Будапеште
Расписание: 24/7 в любое время
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
от €40 за всё до 3 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Будапеште
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
€46 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра8 октября 2024Я очень благодарна организаторам моего трансферта и обзорной экскурсии. Я впервые в Венгриии и очень волновалась. Спасибо большое водителю Евгению и гиду Елене!!! Мое первое впечатление о Будапеште на отлично!
- ССергей5 октября 2024Команда отлично выполнила свою работу! Водитель Питер дождался нас несмотря на безумно долгую задержку на паспортном контроле. Спасибо!
- VVladimir22 сентября 2024Спасибо
- aaharon4 июля 2022Трансфер Будапешт аэропорт - Будапешт центрSuper
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 46. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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