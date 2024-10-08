Трансфер из аэропорта Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Будапеште на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
На машине
21 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
45 за всё до 3 чел.
Трансфер Будапешт аэропорт - Будапешт центр
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
Трансфер Будапешт аэропорт - Будапешт центр
Начало: Аэропорт Будапешт или адрес в Будапеште
Расписание: 24/7 в любое время
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
от 40 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Будапеште
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Будапеште
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
46 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
  2. Трансфер Будапешт аэропорт - Будапешт центр
  3. Выгодный трансфер в Будапеште
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Площадь Героев
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Проспект Андраши
  9. Гора Геллерт
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 46. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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