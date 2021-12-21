Организационные детали

Мы предоставляем машины и автобусы различной категории — в зависимости от числа пассажиров:

1-3 чел. — легковой автомобиль

1-7 чел. — микроавтобус

1-16 чел. — автобус Спринтер

1-49 чел. — туристический автобус

Также по запросу можем предоставить автомобиль представительского класса:

1-2 чел. — Mercedes S class

1-5 чел. — Mercedes V class

1-7 чел. — Mercedes Sprinter LUX Jet

Встреча пассажиров

В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание: в аэропорту — 1 час, по адресу проживания — 15 минут.

Если вы отправляетесь в аэропорт — водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу

Пассажиров, которые только прилетели в Будапешт, заказавших автомобиль класса бизнес или премиум, водитель встретит с табличкой в зале прилета

Пассажиров, прилетевших в Будапешт и заказавших автомобиль стандарт или автобус, водитель будет ожидать на дальней парковке аэропорта — по вашему звонку он за несколько минут подъедет к терминалу

Просьба ожидать машину снаружи напротив выхода из Терминала:

— Терминал 2А возле столба с надписью «Zona 4»

— Терминал 2В возле столба с надписью «Zona 8»

Просим позвонить или отправить смс, когда вы пройдете все контроли в аэропорту и получите багаж: либо на телефон диспетчера (говорит по-русски), либо водителю. Телефоны мы сообщим дополнительно после заказа.

Обязательно проверьте правильность номера вашего телефона, указанного в заказе: водитель отправит вам сообщение на этот номер.

При заказе автомобиля класса стандарт возможна встреча пассажиров с табличкой в зале прилета, в этом случае необходимо доплатить за парковку: 10 евро / 30 минут ожидания.

Багаж

Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров. Любой более крупный багаж может быть признан нестандартным.

На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если количество мест багажа превышает количество пассажиров, свяжитесь с нами в переписке.

Если вы везете с собой нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.), уточните у нашего менеджера, какой класс автомобиля вам лучше выбрать

Если путешествуете с ребенком

Ребенок любого возраста считается пассажиром

Ребенок младше 10 лет во время поездки должен находиться в детском кресле — мы бесплатно предоставляем детское кресло на 1 ребенка

Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату: 5 евро за кресло

При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого ребенка

Также возможна доплата за дополнительный адрес, стоимость зависит от категории автомобиля, детали уточняйте в переписке.