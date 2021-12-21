Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа

С комфортом и быстро добраться до своего отеля в центре города — или в аэропорт

5
1 отзыв
Индивидуально
для 3 чел.
Мы позаботимся о том, чтобы ваш прилет или отъезд прошел без тревог и волнений.

Будем рады предоставить вам машины и автобусы различной категории и вместимости, обеспечим детскими креслами, по желанию встретим в самом аэропорту, с комфортом довезем до любого отеля в центре города — и обратно.
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Мы предоставляем машины и автобусы различной категории — в зависимости от числа пассажиров:

  • 1-3 чел. — легковой автомобиль
  • 1-7 чел. — микроавтобус
  • 1-16 чел. — автобус Спринтер
  • 1-49 чел. — туристический автобус

Также по запросу можем предоставить автомобиль представительского класса:

  • 1-2 чел. — Mercedes S class
  • 1-5 чел. — Mercedes V class
  • 1-7 чел. — Mercedes Sprinter LUX Jet

Встреча пассажиров

В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание: в аэропорту — 1 час, по адресу проживания — 15 минут.

  • Если вы отправляетесь в аэропорт — водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу
  • Пассажиров, которые только прилетели в Будапешт, заказавших автомобиль класса бизнес или премиум, водитель встретит с табличкой в зале прилета
  • Пассажиров, прилетевших в Будапешт и заказавших автомобиль стандарт или автобус, водитель будет ожидать на дальней парковке аэропорта — по вашему звонку он за несколько минут подъедет к терминалу

Просьба ожидать машину снаружи напротив выхода из Терминала:
— Терминал 2А возле столба с надписью «Zona 4»
— Терминал 2В возле столба с надписью «Zona 8»

Просим позвонить или отправить смс, когда вы пройдете все контроли в аэропорту и получите багаж: либо на телефон диспетчера (говорит по-русски), либо водителю. Телефоны мы сообщим дополнительно после заказа.
Обязательно проверьте правильность номера вашего телефона, указанного в заказе: водитель отправит вам сообщение на этот номер.

При заказе автомобиля класса стандарт возможна встреча пассажиров с табличкой в зале прилета, в этом случае необходимо доплатить за парковку: 10 евро / 30 минут ожидания.

Багаж

  • Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров. Любой более крупный багаж может быть признан нестандартным.
  • На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если количество мест багажа превышает количество пассажиров, свяжитесь с нами в переписке.
  • Если вы везете с собой нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.), уточните у нашего менеджера, какой класс автомобиля вам лучше выбрать

Если путешествуете с ребенком

  • Ребенок любого возраста считается пассажиром
  • Ребенок младше 10 лет во время поездки должен находиться в детском кресле — мы бесплатно предоставляем детское кресло на 1 ребенка
  • Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату: 5 евро за кресло
  • При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого ребенка

Также возможна доплата за дополнительный адрес, стоимость зависит от категории автомобиля, детали уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
21 дек 2021
Водитель по имени Дьюла ас из асов! Если бы не этот маэстро, мы добирались бы через пробки сродни московским в два раза дольше. А после полуторачасового стояния в очереди на пассконтроль, это было бы смертельно. Замечу, что все это время Дьюла нас терпеливо ожидал.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🚘ТрансферТрансфер из аэропорта

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Трансфер аэропорт Будапешта - центр города
Индивидуально
для 3 чел.
5
11
30
за 1-3 чел.
Трансфер аэропорт Будапешта - центр города
🚘 Трансфер
Вы впервые в Будапеште и у вас совсем нет желания разбираться в общественном транспорте
10 янв
11 янв
ещё...
24/7 в любое время
Венгерский след Ференца Листа: пешеходная экскурсия
Индивидуально
для 8 чел.
145
за 1-8 чел.
Венгерский след Ференца Листа: пешеходная экскурсия
👣 Пешеходная
Наша прогулка посвящена жизни и творчеству композитора Ференца Листа
16 янв
ещё...
по договоренности
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуально
для 3 чел.
200
за 1-3 чел.
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
🚘 Трансфер
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов
10 янв
11 янв
12 янв
ещё...
ежедневно, в любое время
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуально
для 5 чел.
280
за 1-5 чел.
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
🚌 На автобусе
🚘 Трансфер
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов
10 янв
11 янв
12 янв
ещё...
ежедневно, в любое время
Индивидуальный трансфер из аэропорта Будапешта
Индивидуально
для 4 чел.
4.4
14
30м
44
за 1-4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Будапешта
🚘 Трансфер
У самостоятельного туризма много плюсов, но трансфер не в их числе
по договоренности
Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло
Индивидуально
для 3 чел.
5
11
2ч 30м
200
за 1-3 чел.
Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло
🚌 На автобусе
🚘 Трансфер
Если в ваши в венгерские каникулы входит город Хайдусобосло - закажите индивидуальный трансфер
24/7 в любое время
Трансфер Будапешт - Вена
Индивидуально
для 3 чел.
2ч 30м
170
за 1-3 чел.
Трансфер Будапешт - Вена
🚌 На автобусе
🚘 Трансфер
Европа крошечная по меркам России
24/7 в любое время
Буда — город в городе
Индивидуально
для 12 чел.
4.7
28
78
за 1-12 чел.
Буда — город в городе
👣 Пешеходная
Серьёзные и курьёзные истории достопримечательностей Будайской крепости
12 янв
13 янв
15 янв
ещё...
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
В группе
до 50 чел.
4.6
6
12ч
70
за 1 чел.
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
Приглашаем вас в путешествие в город, известный своей архитектурой
12 янв
19 янв
26 янв
ещё...
По средам в 08:00
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
В группе
до 15 чел.
5
1
20
за 1 чел.
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
👣 Пешеходная
На пешеходной экскурсии вы познакомитесь с восточной частью Будапешта, изучите площадь Героев и её окрестности
14 янв
21 янв
28 янв
ещё...
По средам и субботам в 14:00
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
Индивидуально
для 10 чел.
4.8
74
69
за 1-10 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
👣 Пешеходная
Знакомство с настоящей жизнью города на прогулке по районам контрастов и бывшему гетто
10 янв
12 янв
13 янв
ещё...
Над городом - Еврейский Будапешт
Индивидуально
для 10 чел.
85
за 1-10 чел.
Над городом - Еврейский Будапешт
👣 Пешеходная
В центре Пешта находится территория с узенькими улочками в форме треугольника
10 янв
11 янв
12 янв
ещё...
ежедневно с 09:00 до 16:00, кроме субботы

Ирина проводит ещё 11 экскурсий

Пешком по главным местам Будапешта
Индивидуально
для 10 чел.
4.7
99
95
за 1-10 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
👣 Пешеходная
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
8 янв
9 янв
10 янв
ещё...
Будапешт: знакомство с городом
Индивидуально
для 3 чел.
4.9
17
190
за 1-3 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
Самые главные достопримечательности венгерской столицы на обзорной авто-пешеходной прогулке
8 янв
9 янв
10 янв
ещё...
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
В группе
до 40 чел.
11ч
70
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
12 янв
19 янв
26 янв
ещё...
в среду в 08:00
Групповая прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
В группе
до 60 чел.
4
22
39
за 1 чел.
Групповая прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Проплыть вдоль главных достопримечательностей на закате и оценить венгерскую кухню
15 янв
22 янв
29 янв
ещё...
ежедневно в 19:00
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Индивидуально
для 7 чел.
5
5
11ч
420
за 1-7 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
🚗 На машине
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
10 янв
11 янв
12 янв
ещё...
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Индивидуально
для 7 чел.
360
за 1-7 чел.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
🚗 На машине
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
10 янв
11 янв
12 янв
ещё...
Свет и тени вечернего Будапешта
Индивидуально
для 3 чел.
5
2
135
за 1-3 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
Увидеть символы города в ночных огнях и услышать венгерские легенды на автомобильной экскурсии
10 янв
11 янв
12 янв
ещё...
Самые красивые площади Пешта
Индивидуально
для 10 чел.
5
7
80
за 1-10 чел.
Самые красивые площади Пешта
👣 Пешеходная
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
8 янв
9 янв
10 янв
ещё...
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
В группе
до 60 чел.
3.9
8
27
за 1 чел.
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
15 янв
17 янв
22 янв
ещё...
ежедневно в 19:00
Групповая экскурсия по излучине Дуная
В группе
до 40 чел.
4.4
58
10ч
60
за 1 чел.
Групповая экскурсия по излучине Дуная
🚌 На автобусе
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
15 янв
22 янв
29 янв
ещё...
в субботу в 07:45
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Индивидуально
для 7 чел.
5
2
420
за 1-7 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
🚗 На машине
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
9 янв
10 янв
11 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
ХОРОШО
🇭🇺
ТАМ