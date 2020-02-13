Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца

Смешанная, автобусная и пешеходная

4.6
29 отзывов
Групповая
Смешанная, автобусная и пешеходная.
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца

Что вас ожидает 🤩

  • Пещерная купальня
  • Исторический центр Эгера
  • Долина Красавиц
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

У многих людей Венгрия ассоциируется с термальными источниками. И это вполне справедливое суждение, главное – не забывать, что купальни есть не только в Будапеште. К примеру, Мишкольц-Тапольце – уникальная возможность посетить единственную в Европе пещерную купальню. Посреди чудесного парка, где по дорожкам скачут белки, в скале расположился естесственный грот, вымытый термальным источником. В отличие от многих других купален здесь вода не обладает сверхсильным эффектом (действует более постепенно и умеренно), потому в Мишкольц-Тапольце даже не выдвигается ограничений по времени или здоровью. Купание здесь пойдет на пользу любому, но особенно оно рекомендуется людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Естественные сталактитовые пещеры оборудованы гидромассажными установками и всевозможными водными аттракционами. Для посещения купальни отводится 2 часа.

Неподалеку находится и наша следующая остановка – городок Эгер, представляющий собой почти что компилляцию истории Венгрии. Германские племена, основание Иштваном Святым епископства, битвы с турками, турецкое владычество, Габсбурги и грандиозная базилика в Эгере… Особенностью города является то, что он относительно мало пострадал во время Второй мировой войны. Этот факт делает Эгер крайне привлекательным местом для туристов. Добавляет ему очков и производство вина «Бычья кровь».

После обзорной экскурсии по Егеру Вы направитесь в Долину Красавиц – место, где находится около 200 винных подвалов. О названии ходят споры до сих пор, сходятся исследователи только в том, что после выпитого здесь вина любая женщина кажется красавицей! Здесь вам будет предложен обед с дегустацией знаменитых эгерских вин.

Дайте себе отдохнуть физически и морально – отправляйтесь с нами на эту расслабляющую экскурсию!

Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в пещерную купальню и обед с дегустацией вин
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 07:45
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 07:45

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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2
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1
Е
13 фев 2020
Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком. Замечательно дозирует информацию по истории и современности.
Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком.Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком.Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком.Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком.Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком.Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком.Все очень хорошо спланировано, не утомительно. На всех объектах хватает времени. Экскурсовод с хорошим русским языком.
Л
20 янв 2020
Нам экскурсия очень понравилась! Гид Вера действительно профессионал своего дела! Очень информативна, легко и с юмором ведет экскурсию, чувствуется любовь к своей работе, прям душевно. Спасибо Вере за хорошее настроение! Предварительно прочитав отзывы от предыдущих туристов, подготовились и взяли с собой сэндвичи, а после купания, перед тем, как сесть вновь в автобус, подкрепились и экскурсия в Эгере была приятной и не утомительной. Хороший ужин, приятная компания и сон по пути обратно в город - все прошло на ура! Однозначно, порекомендуем этот тур и пусть Вам тоже повезет с гидом!))
К
17 янв 2020
Экскурсия понравилась, очень впечатлили пещерные купальни. Двух выделенных часов на купальню достаточно, но хотелось остаться ещё. Гид Юрий понравился, рассказывает о его интересно, информация легко воспринимается.
A
18 ноя 2019
Экскурсия бесполезная и совершенно неправильно построенная.
С утра полчаса собирают народ по городу, затем два часа дорога до купален.
В купальнях на все про все дают два часа, причем сауна не включена в стоимость экскурсии (+1000 форинтов).
Перекусить предлагают жаренной лепешкой сомнительного происхождения, которую продают возле купален, при том, что кушать в автобусе категорически запрещено. Так что, это ещё минус 15 минут от времени в купальнях и заглатывать приходится на ходу.
После этого сразу везут на экскурсию в Эгер - час езды. К этому времени начинает смеркаться… городочек невпечатляющий, включено посещение Базилики, в которой в 16.30 темно, и ни фресок, ни внутреннего убранства совершенно не видно. Плюс ко всему, слушать исторические факты на голодный желудок как-то не очень - завтрак был 10 часов назад. Бурчания животов разносятся по базилике…
Едем дальше - в винодельню-харчевню. Чисто "турецкий" вариант, когда хотят продать товар "по ходу дела" во время ужина. Ваше дело покупать или нет, никто не заставляет. Ужин был на примитивном уровне, с конкурсом, о котором уже писали выше.
Ещё два часа езды обратно домой.
Ну и вишенкой на торте была "гостеприимная" гид. Хамское отношение за ваши деньги;-))

Мой вам совет - купите в супермаркете Токайского вина и отправляйтесь в купальни Сечени. У меня все.
Т
8 сен 2019
Заказывала экскурсию по интернету, понравилась простота и четкость на всех этапах: выбор экскурсии на сайте, оплата, получение ваучера, посадка в автобус. Экскурсовод Юрий - опытный профессионал. Я не очень люблю ходить в большой "разношерстной" группе, но с Юрием было комфортно. Много интересной информации по принципу "необходимо и достаточно". Основной целью была пещерная купальня, результат превзошел ожидание. Все остальное - вполне интересно. Полезной оказалась заранее полученная информация о позднем обеде: захваченная с собой еда нейтрализовала этот минус.
A
4 сен 2019
Елена - прекрасный гид, отвечала на все дополнительные вопросы, много знает, хорошо поставлена речь
в
2 июля 2019
В общем все хорошо, но длительные переезды и сбор туристов утомляют. Купальни понравились, Эгер хороший городок. Обед -гуляш-нормально, дегустация вина без восторга. После купальни экскурсавод Лариса показала где вкусные лепешки-рекомендую,т. к. обед в долине красавиц после 16.
Е
2 июня 2019
Экскурсия понравилась, лёгкая и расслабленная. Купальни приятные, есть тёплый бассейн на улице. Эгер достаточно уютный и небольшой городок, жаль только времени погулять по нему было недостаточно.
С
8 мая 2019
Хорошая организация, профессиональный гид. Пещерные купальни - невероятная красота и релакс. Всем рекомендую к посещению.
Хорошая организация, профессиональный гид. Пещерные купальни - невероятная красота и релакс. Всем рекомендую к посещению.Хорошая организация, профессиональный гид. Пещерные купальни - невероятная красота и релакс. Всем рекомендую к посещению.Хорошая организация, профессиональный гид. Пещерные купальни - невероятная красота и релакс. Всем рекомендую к посещению.
М
3 мая 2019
Ездили на данную экскурсию 19 апреля 2019 года, экскурсия понравилась, пещерные купальни довольно необычны и интересны. Городок Эгер очень уютный и красивый. Понравился обед с дегустацией, всю по-домашнему вкусно и довольно занимательно:) спасибо!)
Е
18 апр 2019
Экскурсия понравилась. Купальни Мишкольца не обманули ожиданий. Получили большое удовольствие. Эгер - очень симпатичный город. Обед и дегустация тоже понравились. Экскурсовод Юрий интересно рассказывал и не давал скучать во время переездов.
M
8 мар 2019
Отличная познавательная экскурсия. Спасибо душевное экскурсоводу Вере! Профессионал! Слушать грамотного и умного человека огромное удовольствие. Учили венгерский язык. Много интересной информации. Рекомендую именно эту экскурсию всем! Скучно вам точно не будет!! Спасибо!!!
С
2 мар 2019
Купальни в пещерах - прекрасны! Экскурсию вела Елена - спасибо все хорошо и познавательно. Но городок Эгер - не впечатлил совсем,не интересен абсолютно. Экскурсия несколько затянута, обед начался только около 16, люди голодные, ни о каком смаковании вина при таких обстоятельствах не может идти и речи. Обед - не понравился совсем!!! Похлебка из фасоли и свинины - фуууу, гадость…. только для здоровых людей с железным желудком… ушли голодные, благо, что рядом полно кафешек - поели там. Конкурс на то кто больше выпьет вина - абсолютная дикость, свойственная только русским
Е
24 фев 2019
Спасибо за экскурсию. Получила большое удовольствие!
А
12 янв 2019
Начну с плюсов. Купальни Тапольца в пещерах - это просто супер. Безумно красиво, огромное количество купален с разной температурой воды. Безумно атмосферно. ОБЯЗАТЕЛЬНО к посещению! Дегустация вина с обедом. Холодные закуски потрясающие, но вот гуляш подвел. Из свинины, так еще и с огромным количеством фасоли. Скушать можно, но не прям блаженство, как из говядины с картошкой. Вина вкусные, но, т. к. это дегустация, то наливают мало. Всего 6 сортов, но на 4-м устраивают конкурс на то, кто больше выпьет. 2 девушки, 2 мужика. Разумеется, мужчины конкурируют друг с другом, женщины тоже между собой. Кто чувствует силы - участвуйте. Вино вкусное и, если, как я, победите, дадут бутылку этого вина в подарок.
Теперь о минусах. Экскурсия, конечно, интересная, но город Эгер не впечатляет вообще никак. Но по нему по программе вы обязаны гулять около 1.45. Я люблю фотографировать все подряд, но из этого города нет ни одной фотки. Скукотища, вот честно.
Резюме. Все равно оно того стоит. Хотя бы ради купален (они действительно уникальны) и вина. Стоит недорого. Всем советую
Ещё 14 отзывов

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