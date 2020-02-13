У многих людей Венгрия ассоциируется с термальными источниками. И это вполне справедливое суждение, главное – не забывать, что купальни есть не только в Будапеште. К примеру, Мишкольц-Тапольце – уникальная возможность посетить единственную в Европе пещерную купальню. Посреди чудесного парка, где по дорожкам скачут белки, в скале расположился естесственный грот, вымытый термальным источником. В отличие от многих других купален здесь вода не обладает сверхсильным эффектом (действует более постепенно и умеренно), потому в Мишкольц-Тапольце даже не выдвигается ограничений по времени или здоровью. Купание здесь пойдет на пользу любому, но особенно оно рекомендуется людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Естественные сталактитовые пещеры оборудованы гидромассажными установками и всевозможными водными аттракционами. Для посещения купальни отводится 2 часа.

Неподалеку находится и наша следующая остановка – городок Эгер, представляющий собой почти что компилляцию истории Венгрии. Германские племена, основание Иштваном Святым епископства, битвы с турками, турецкое владычество, Габсбурги и грандиозная базилика в Эгере… Особенностью города является то, что он относительно мало пострадал во время Второй мировой войны. Этот факт делает Эгер крайне привлекательным местом для туристов. Добавляет ему очков и производство вина «Бычья кровь».

После обзорной экскурсии по Егеру Вы направитесь в Долину Красавиц – место, где находится около 200 винных подвалов. О названии ходят споры до сих пор, сходятся исследователи только в том, что после выпитого здесь вина любая женщина кажется красавицей! Здесь вам будет предложен обед с дегустацией знаменитых эгерских вин.

Дайте себе отдохнуть физически и морально – отправляйтесь с нами на эту расслабляющую экскурсию!

Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности!