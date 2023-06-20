22 отзыва оставили туристы

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Шедевры венгерского барокко: королевский дворец в Гёдёллё и Эгер

Познать утончённый блеск императорской эпохи и очароваться старинным венгерским городом
Вы погрузитесь в романтичную атмосферу резиденции венгерской королевы в Гёдёллё. На прогулке по Эгеру полюбуетесь барочной архитектурой и услышите легенды средневековой крепости.

Рядом с Эгером расположен винный край — Долина Прекрасной Дамы, где вы отведаете вкусный обед и продегустируете вина от местных виноделов.
4.6
33 отзыва
Шедевры венгерского барокко: королевский дворец в Гёдёллё и Эгер
Шедевры венгерского барокко: королевский дворец в Гёдёллё и Эгер
Шедевры венгерского барокко: королевский дворец в Гёдёллё и Эгер

Описание экскурсии

Императорская роскошь

Мы посетим дворец в Гёдёллё — элегантную резиденцию 18 века, которая связана с именем легендарной императрицы Елизаветы Баварской, больше известной миру как Сисси. Пройдя по изящным залам, вы узнаете о жизни венгерской королевы, её привычках и любви к этой стране. А прогулка по тенистому английскому парку с беседками и аллеями позволит почувствовать ту атмосферу покоя и романтики, которую так ценила сама императрица.

Городок с открытки

Эгер — один из самых красивых городов Венгрии. Здесь роскошная архитектура барокко овеяна средневековой атмосферой. Мощная крепость, воздвигнутая на холме в 13 веке, хранит историю о мужестве защитников города, отстоявших его в осаде турецкой армии.

Винный край

Долина Прекрасной Дамы — это популярное место для отдыха: отели и рестораны «раскиданы» возле скалы, где с давних времён оборудованы винные погреба — сегодня они открыты для посещения. Виноделием здесь занимаются с 14 века, ведь расположение города у подножия горного массива создаёт уникальный климат, благоприятный для выращивания разных сортов. Здесь у вас будет возможность дегустировать самые знаменитые местные вина — «Девушка из Эгера» и «Эгерская бычья кровь».

Организационные детали

  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением
  • Во дворце дополнительно оплачивается входной билет — €13 за чел., экскурсия с аудиогидом на русском языке — €5 за чел.
  • Обед в стоимость экскурсии не входит
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
3
5
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O
Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на окрестности.
Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали
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в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души.
Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно.
Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются.
Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания.
Большое сердечное спасибо, Оксана.

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Марина
Экскурсия очень хорошо организована, чистый, комфортный автобус, все вовремя. Гид Юрий интересно рассказывал и по экскурсии и просто по жизни в Венгрии, отвечал на неимоверное количество вопросов от нас. Очень
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познавательно. Купальня шикарна и время которое нам на нее выделили вполне хватает, осенью уличные бассейны закрыты,но представляю какая там летом красота. Эгер милый, приятный город. Дегустация вин с обедом это классно,была первый раз на дегустации и очень понравилось. Юрий еще перед дегустацией очень много рассказывал про вина Венгрии и это оказалось хорошим дополнением к дегустации. Хорошая познавательная экскурсия.

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В
Экскурсию проводил Юрий. Очень интересно.. хорошая подачаматериала и юмор,хорошее сочетание.. одно но… стоит предупреждать людей чтоб брали с собой мини фены.. так как те фены которые просто дуют сверху воздухом превращают прическу в кошмар.. а впереди еще поездка в Эгер и там туристы делать фото.. а в остальном все очень понравилось…. Юрий лучший гид,за все наши экскурсии 👍
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О
Ездили на экскурсию 21 февраля. Очень все хорошо организовано, собрали всех быстро, без тягомотины. Дорога комфортная, пещеры прекрасные, организация экскурсии на высоком уровне. Гид юрий достаточно интересный, рассказал много о стране, нравах, истории. Обед был сразу после купальни, поэтому экскурсию по городу Эгер прошли играючи. Поездку рекомендую на 100 процентов
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Ирина
Нам очень понравилась экскурсия с Владимиром! Спасибо ему большое! Интересно, спокойно, без толпы он провёл нас по улочкам Будайской крепости. Создавалось впечатление, что мы гуляем со старым знакомым! Очень душевно и здорово! А бонусом стали фотографии, которые Владимир сделал нам во время прогулки! Очень приятно!))))
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V
Добрый день! Благодарим гида Веру за интереснейшую экскурсию и радушный прием! Огромное спасибо! Всё было просто замечательно! Так получилось, что были на этой экскурсии в 2018 году,Сейчас повторили и очень довольны! Ещё раз спасибо Вере! Замечательный экскурсовод! Огромный привет из Краснодара!
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