22 отзыва оставили туристы

Вы погрузитесь в романтичную атмосферу резиденции венгерской королевы в Гёдёллё. На прогулке по Эгеру полюбуетесь барочной архитектурой и услышите легенды средневековой крепости. Рядом с Эгером расположен винный край — Долина Прекрасной Дамы, где вы отведаете вкусный обед и продегустируете вина от местных виноделов.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Императорская роскошь

Мы посетим дворец в Гёдёллё — элегантную резиденцию 18 века, которая связана с именем легендарной императрицы Елизаветы Баварской, больше известной миру как Сисси. Пройдя по изящным залам, вы узнаете о жизни венгерской королевы, её привычках и любви к этой стране. А прогулка по тенистому английскому парку с беседками и аллеями позволит почувствовать ту атмосферу покоя и романтики, которую так ценила сама императрица.

Городок с открытки

Эгер — один из самых красивых городов Венгрии. Здесь роскошная архитектура барокко овеяна средневековой атмосферой. Мощная крепость, воздвигнутая на холме в 13 веке, хранит историю о мужестве защитников города, отстоявших его в осаде турецкой армии.

Винный край

Долина Прекрасной Дамы — это популярное место для отдыха: отели и рестораны «раскиданы» возле скалы, где с давних времён оборудованы винные погреба — сегодня они открыты для посещения. Виноделием здесь занимаются с 14 века, ведь расположение города у подножия горного массива создаёт уникальный климат, благоприятный для выращивания разных сортов. Здесь у вас будет возможность дегустировать самые знаменитые местные вина — «Девушка из Эгера» и «Эгерская бычья кровь».

Организационные детали