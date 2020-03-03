22 отзыва оставили туристы

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Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер

Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Группа не более 40 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча напротив отеля Ритц Карлтон
  • Заказать экскурсию

60 за человека

У этой экскурсии22 отзыва
4.68
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Венгрия — страна лечебных вод и термальных курортов.

Во время поездки вы посетите один из них: уникальную купальню Мишкольц-Тапольца, расположенную под сводами пещеры.

Термальные воды помогут расслабиться и оздоровиться.

На экскурсии в Эгере вы полюбуетесь барочной архитектурой и услышите легенды средневековой крепости.

А после обеда в Долине Прекрасной Дамы продегустируете знаменитые сорта местных вин.
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер

Что вас ожидает

Понырять в пещерах
Купальня Мишкольц-Тапольца — единственная в Европе пещерная лечебная купальня. По дороге вы узнаете о богатстве, которым природа одарила Венгрию: в стране около 70%-80% территории, где есть целебные воды. Купальня Мишкольц-Тапольца расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами пещерах. Здесь же находится открытое термальное озеро, куда стекают теплые источники, насыщенные различными газами. А воздух пещеры особенно полезен для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Городок с открытки
Вы проведете в Пещерной купальне примерно 2 часа, а после небольшого отдыха поедете в Эгер — один из самых красивых городов Венгрии. Здесь роскошная архитектура барокко овеяна средневековой атмосферой. Мощная крепость, воздвигнутая на холме в XIII веке, хранит историю о мужестве защитников города, отстоявших его в осаде турецкой армии.

Винный край
Из Эгера мы отправимся на обед в Долине Прекрасной Дамы — я расскажу две легенды, объясняющие её удивительное название. Это популярное место для отдыха: отели и рестораны «раскиданы» возле скалы, где с давних времён оборудованы винные погреба — сегодня они открыты для посещения. Виноделием здесь занимаются с XIV века, ведь расположение города у подножия горного массива создаёт уникальный климат, благоприятный для выращивания разных сортов. После обеда в чарде вы продегустируете самые знаменитые местные вина — «Девушка из Эгера» и «Эгерская бычья кровь».

Организационные детали

  • В стоимость включено: входные билеты в пещерную купальню и обед с дегустацией вин
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия состоит из трех частей:
    — купание в пещерной купальне (2 — 2,5 ч.)
    — обзорная экскурсия по Эгеру (1,5 — 2 ч.)
    — обед с дегустацией вина (примерно в 16:30)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер

Экскурсия проводится в пятницу в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Место встречи для начала напротив отеля Ритц Карлтон.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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22 отзыва оставили туристы

3 марта 2020
Ездили на экскурсию 21 февраля. Очень все хорошо организовано, собрали всех быстро, без тягомотины. Дорога комфортная, пещеры прекрасные, организация экскурсии на высоком уровне. Гид юрий достаточно интересный, рассказал много о стране, нравах, истории. Обед был сразу после купальни, поэтому экскурсию по городу Эгер прошли играючи. Поездку рекомендую на 100 процентов
30 января 2020
все было хорошо организовано, очень понравилась гид) все хорошо) спасибо!
22 января 2020
Добрый день! Экскурсия понравилось, осталось много приятных воспоминаний. Необычные термы, городок симпатичный, вкусный обед.
13 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия с Владимиром! Спасибо ему большое! Интересно, спокойно, без толпы он провёл нас по улочкам Будайской крепости. Создавалось впечатление, что мы гуляем со старым знакомым! Очень душевно и здорово! А бонусом стали фотографии, которые Владимир сделал нам во время прогулки! Очень приятно!))))
8 января 2020
Идея экскурсии замечательная. Удивительные купальни, исторический Эгер в долине Красавиц, колоритный венгерский обед с дегустацией вин. Однако, организация экскурсии непродумана. После купален распаренную и голодную группу водили порядка 2-ух часов по зимнему Эгеру, под угрозой "заработать" простуду или голодный обморок. Плюс ко всему к точке сбора группы опаздывал автобус. Если бы не экскурсовод Вера с ее оптимизмом и юмором поездка была бы окончательно испорчена. Для спасения критической ситуации и сглаживания недовольства туристов Вера даже купила теплые булочки и угостила ими раздраженную группу. Благодаря профессионализму Веры общее впечатление от поездки хорошее. Рекомендую данную экскурсию в теплое время года либо при условии пересмотра организаторами хронологии посещения вышеуказанных мест.
4 января 2020
Экскурсовод прекрасный Марьяна. Много интересного рассказала, веселая, доброжелательная, но организация самой экскурсии плохая. Сбор ранний в 8 утра, затем прекрасные купальни в пещерах, а затем голодная толпа туристов гуляет по холодному Эгеру больше часа. И только около пяти привезли обедать. Надо предупреждать о таких вещах, чтоб люди могли взять с собой что то перекусить или дать возможность поесть в купальне или в Эгере. Поэтому не рекомендую без бутербродов с собой и остановки у киоска с горячим глинтвейном в Эгере. Хотя время года не принципиально, потому что ходить голодными весь день не очень приятно.
4 января 2020
Экскурсия для лета. После пещерных купаний вас потащат по улицам Эгера на 2 часа. Я не советую брать ее зимой. Обед очень вкусный, но слишком поздний, учитывая ранний выезд нас кормили около 16. 30.
26 декабря 2019
Очень содержательная и познавательная экскурсия. Особенно понравился Эгер - я мечтал увидеть этот город со времен фильма "Звезды Эгера". Ну, и, конечно же, дегустация вин!
14 декабря 2019
Сама экскурсия замечательная, прекрасные купальни, очень необычные и завораживающие, гораздо интереснее, чем городские. Аутентичный городок Эгер, по которому хотелось погулять гораздо больше, но выделили всего полчаса. Затем ужин и дегустация вин, все очень вкусно, но спешка жуткая, не успеваешь выпить одно вино, уже выносят другое, поесть нормально тоже не удалось, быстро-быстро поглотали, выпили, все, покупайте вино, какое понравилось, и домой. Впечатление было немного смазано. Гидом у нас была Вера, очень задорная и энергичная, но юмор специфический, больше рассчитан на людей за 50, им было очень весело. Очень много историй из личной жизни. Мне лично очень резало слух в каждом предложении «у нас тут... », хотя накануне гид коренной венгр и то говорил «у венгров... ». В целом экскурсия понравилась, рекомендую съездить.
14 декабря 2019
Отличная экскурсия и замечательный гид Вера! Было интересно, тепло и уютно. Плюс-очень познавательно.
Ещё 12 отзывов

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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