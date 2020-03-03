22 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Понырять в пещерах

Купальня Мишкольц-Тапольца — единственная в Европе пещерная лечебная купальня. По дороге вы узнаете о богатстве, которым природа одарила Венгрию: в стране около 70%-80% территории, где есть целебные воды. Купальня Мишкольц-Тапольца расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами пещерах. Здесь же находится открытое термальное озеро, куда стекают теплые источники, насыщенные различными газами. А воздух пещеры особенно полезен для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Городок с открытки

Вы проведете в Пещерной купальне примерно 2 часа, а после небольшого отдыха поедете в Эгер — один из самых красивых городов Венгрии. Здесь роскошная архитектура барокко овеяна средневековой атмосферой. Мощная крепость, воздвигнутая на холме в XIII веке, хранит историю о мужестве защитников города, отстоявших его в осаде турецкой армии.

Винный край

Из Эгера мы отправимся на обед в Долине Прекрасной Дамы — я расскажу две легенды, объясняющие её удивительное название. Это популярное место для отдыха: отели и рестораны «раскиданы» возле скалы, где с давних времён оборудованы винные погреба — сегодня они открыты для посещения. Виноделием здесь занимаются с XIV века, ведь расположение города у подножия горного массива создаёт уникальный климат, благоприятный для выращивания разных сортов. После обеда в чарде вы продегустируете самые знаменитые местные вина — «Девушка из Эгера» и «Эгерская бычья кровь».