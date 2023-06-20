22 отзыва оставили туристы

Рядом с Эгером расположен винный край — Долина Прекрасной Дамы, где вы отведаете вкусный обед и продегустируете вина от местных виноделов.
Описание экскурсии
Императорская роскошь
Мы посетим дворец в Гёдёллё — элегантную резиденцию 18 века, которая связана с именем легендарной императрицы Елизаветы Баварской, больше известной миру как Сисси. Пройдя по изящным залам, вы узнаете о жизни венгерской королевы, её привычках и любви к этой стране. А прогулка по тенистому английскому парку с беседками и аллеями позволит почувствовать ту атмосферу покоя и романтики, которую так ценила сама императрица.
Городок с открытки
Эгер — один из самых красивых городов Венгрии. Здесь роскошная архитектура барокко овеяна средневековой атмосферой. Мощная крепость, воздвигнутая на холме в 13 веке, хранит историю о мужестве защитников города, отстоявших его в осаде турецкой армии.
Винный край
Долина Прекрасной Дамы — это популярное место для отдыха: отели и рестораны «раскиданы» возле скалы, где с давних времён оборудованы винные погреба — сегодня они открыты для посещения. Виноделием здесь занимаются с 14 века, ведь расположение города у подножия горного массива создаёт уникальный климат, благоприятный для выращивания разных сортов. Здесь у вас будет возможность дегустировать самые знаменитые местные вина — «Девушка из Эгера» и «Эгерская бычья кровь».
Организационные детали
- При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением
- Во дворце дополнительно оплачивается входной билет — €13 за чел., экскурсия с аудиогидом на русском языке — €5 за чел.
- Обед в стоимость экскурсии не входит
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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