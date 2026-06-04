В двух словах об этой экскурсии — сплошное блаженство! За один день вы отдохнете в велнес-комплексе: искупаетесь в целебных горячих источниках и насладитесь видами белых терм. Зарядившись бодростью, погуляете по Эгеру, городу барокко и средневековых легенд. А заключением станет дегустация вина «Бычья кровь» и других в старинных погребах Долины Прекрасной Дамы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в живописный винный регион Венгрии

В пути из Будапешта вы будете любоваться видами и слушать рассказы. Узнаете об истории и современности венгерского виноделия, о национальных традициях, праздниках и блюдах, о самобытности венгров, культуре и народных ремеслах. Дорога лежит мимо горного массива Матра, который называют душой Венгрии. Поговорим об этой местности и ее курортах, а проезжая город Гёдёллё — об императрице Елизавете Баварской.

Отдых в термах Эгерсалока

Перед вами предстанут белоснежные кружевные горы — эти узоры создают кальций и ветер. По ним струится горячая вода, а поблизости расположен SPA-комплекс. Там вы искупаетесь в термальных бассейнах, отдохнете в массажных ваннах и оздоровитесь — в составе этих вод кальций и магний.

Эгер — городок с открытки

После обеда вас ждет один из красивейших городов Венгрии. На прогулке по центру Эгера вы полюбуетесь барочной архитектурой, услышите средневековые предания и увидите крепость, которая помнит героизм своих защитников от турецкой армии.

Вино в «Долине Прекрасной Дамы»

Виноделы радушно встречают гостей в пещерных винных погребах. Здесь вы узнаете об уникальном климате региона и продегустируете прославленные вина — «Девушка из Эгера», «Эгерская бычья кровь» и другие. А также откроете две легенды, объясняющие необычное название края.

Организационные детали

Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (на легковом авто, на микроавтобусе или большом автобусе). Детали уточняйте в личном сообщении.

Общую продолжительность экскурсии можно увеличить за доплату. Подробности уточняйте в переписке

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле с лицензированным гидом

Начало и окончания у места вашего проживания в Будапеште

Дорога в одну сторону займет примерно 1 час 20 минут

Для купания в термальных источниках у вас будет 2 часа

Дополнительные расходы