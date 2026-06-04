Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
В двух словах об этой экскурсии — сплошное блаженство! За один день вы отдохнете в велнес-комплексе: искупаетесь в целебных горячих источниках и насладитесь видами белых терм. Зарядившись бодростью, погуляете по Эгеру, городу барокко и средневековых легенд.
А заключением станет дегустация вина «Бычья кровь» и других в старинных погребах Долины Прекрасной Дамы.
В пути из Будапешта вы будете любоваться видами и слушать рассказы. Узнаете об истории и современности венгерского виноделия, о национальных традициях, праздниках и блюдах, о самобытности венгров, культуре и народных ремеслах. Дорога лежит мимо горного массива Матра, который называют душой Венгрии. Поговорим об этой местности и ее курортах, а проезжая город Гёдёллё — об императрице Елизавете Баварской.
Отдых в термах Эгерсалока
Перед вами предстанут белоснежные кружевные горы — эти узоры создают кальций и ветер. По ним струится горячая вода, а поблизости расположен SPA-комплекс. Там вы искупаетесь в термальных бассейнах, отдохнете в массажных ваннах и оздоровитесь — в составе этих вод кальций и магний.
Эгер — городок с открытки
После обеда вас ждет один из красивейших городов Венгрии. На прогулке по центру Эгера вы полюбуетесь барочной архитектурой, услышите средневековые предания и увидите крепость, которая помнит героизм своих защитников от турецкой армии.
Вино в «Долине Прекрасной Дамы»
Виноделы радушно встречают гостей в пещерных винных погребах. Здесь вы узнаете об уникальном климате региона и продегустируете прославленные вина — «Девушка из Эгера», «Эгерская бычья кровь» и другие. А также откроете две легенды, объясняющие необычное название края.
Организационные детали
Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (на легковом авто, на микроавтобусе или большом автобусе). Детали уточняйте в личном сообщении.
Общую продолжительность экскурсии можно увеличить за доплату. Подробности уточняйте в переписке
Как проходит экскурсия
На комфортабельном автомобиле с лицензированным гидом
Начало и окончания у места вашего проживания в Будапеште
Дорога в одну сторону займет примерно 1 час 20 минут
Для купания в термальных источниках у вас будет 2 часа
Дополнительные расходы
Билеты в термальную купальню (€23/взрослые, €20/дети 3-13 лет)
Билеты в крепость Эгера (посещение по желанию)
Обед и винная дегустация
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От любого удобного вам места в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Gregory
Прекрасная экскурсия!
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Наталия
Были на индивидуальной экскурсии в феврале. Не самое лучшее время, конечно, но всё - равно остались очень довольны. Могу представить какая там красота в другое время года)) Очень профессиональный гид Елена! Сразу поинтересовалась нашими приоритетами и интересами, чтобы их учесть в нашей экскурсии. Было интересно, красиво, вкусно и не утомительно. Рекомендую.
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Александр
Были в Эгере на экскурсии с Юлией, она прекрасный рассказчик и очень хороший человек. Очень позитивная. Город Эгер очень понравился, особенно историческая часть. Было мало времени в термах) Зато какой шикарный ужин в местном ресторане. Юлия посоветовала сома, было великолепно!
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия в Эгер! Нам очень понравился и сам Эгер и купальни, уходить не хотелось. Евгения прекрасный гид. Если бы не Евгения, мы не нашли бы лучших сувениров из Венргии))) Мы очень хорошо провели время в семьей. Спасибо за великолепное путешествие)))
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Анастасия
Ирина очень хороший организатор. Отвечала очень быстро, мы с ней поехали на 3 экскурсии. Все было четко, вовремя, хорошие машины. В этой поездке гида Евгению не рекомендую. Половину времени провела рассказывая читать дальшеуменьшить
о своей жизни, о своих казусах на экскурсия и тд. Обеда не организовала - поели в термах в столовой, а хотелось нормальный ресторан. Историческая справка была очень краткой, о стране не рассказала толком, о регионе тоже. Много говорила о тех музеях, которые закрылись после пандемии. А места хорошие и с хорошим гидом впечатления, наверняка, будут незабываемые!
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С
Светлана
Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо гидам на Трипстере, и частности, Елене. Благодаря им, наша поездка в Будапешт и окрестности получилась незабываемой. Хочется вернуться!!!
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