В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город

Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином

В двух словах об этой экскурсии — сплошное блаженство! За один день вы отдохнете в велнес-комплексе: искупаетесь в целебных горячих источниках и насладитесь видами белых терм.

Зарядившись бодростью, погуляете по Эгеру, городу барокко и средневековых легенд.

А заключением станет дегустация вина «Бычья кровь» и других в старинных погребах Долины Прекрасной Дамы.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город

Что вас ожидает

Путешествие в живописный винный регион Венгрии

В пути из Будапешта вы будете любоваться видами и слушать рассказы. Узнаете об истории и современности венгерского виноделия, о национальных традициях, праздниках и блюдах, о самобытности венгров, культуре и народных ремеслах. Дорога лежит мимо горного массива Матра, который называют душой Венгрии. Поговорим об этой местности и ее курортах, а проезжая город Гёдёллё — об императрице Елизавете Баварской.

Отдых в термах Эгерсалока

Перед вами предстанут белоснежные кружевные горы — эти узоры создают кальций и ветер. По ним струится горячая вода, а поблизости расположен SPA-комплекс. Там вы искупаетесь в термальных бассейнах, отдохнете в массажных ваннах и оздоровитесь — в составе этих вод кальций, магний и гидрокарбонат.

Эгер — городок с открытки

После обеда вас ждет один из красивейших городов Венгрии. На прогулке по центру Эгера вы полюбуетесь барочной архитектурой, услышите средневековые предания и увидите крепость, которая помнит героизм своих защитников от турецкой армии.

Вино в «Долине Прекрасной Дамы»

Виноделы радушно встречают гостей в пещерных винных погребах. Здесь вы узнаете об уникальном климате региона и продегустируете прославленные вина — «Девушка из Эгера», «Эгерская бычья кровь» и другие. А также откроете две легенды, объясняющие необычное название края.

Организационные детали

  • Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (на легковом авто, на микроавтобусе или большом автобусе). Детали уточняйте в личном сообщении.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле с профессиональным гидом из нашей команды
  • Начало и окончания у места вашего проживания в Будапеште
  • Дорога в одну сторону займет примерно 1 час 20 минут
  • Для купания в термальных источниках у вас будет 2 часа

Дополнительные расходы

  • Билеты в термы (19€/взрослые, 14€/дети 3-14 лет)
  • Билеты в крепость Эгера (посещение по желанию)
  • Обед и винная дегустация (10-15€ с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
от любого удобного вам места в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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