В пути из Будапешта вы будете любоваться видами и слушать рассказы. Узнаете об истории и современности венгерского виноделия, о национальных традициях, праздниках и блюдах, о самобытности венгров, культуре и народных ремеслах. Дорога лежит мимо горного массива Матра, который называют душой Венгрии. Поговорим об этой местности и ее курортах, а проезжая город Гёдёллё — об императрице Елизавете Баварской.
Перед вами предстанут белоснежные кружевные горы — эти узоры создают кальций и ветер. По ним струится горячая вода, а поблизости расположен SPA-комплекс. Там вы искупаетесь в термальных бассейнах, отдохнете в массажных ваннах и оздоровитесь — в составе этих вод кальций, магний и гидрокарбонат.
После обеда вас ждет один из красивейших городов Венгрии. На прогулке по центру Эгера вы полюбуетесь барочной архитектурой, услышите средневековые предания и увидите крепость, которая помнит героизм своих защитников от турецкой армии.
Виноделы радушно встречают гостей в пещерных винных погребах. Здесь вы узнаете об уникальном климате региона и продегустируете прославленные вина — «Девушка из Эгера», «Эгерская бычья кровь» и другие. А также откроете две легенды, объясняющие необычное название края.