Венгерский Памуккале — волшебное место, здесь красивейшие узоры из кальция, белоснежные кружевные горы, по которым струится горячая водичка. Рядом с ним расположен SPA комплекс с большим количеством термальных ванн, бассейнов, массажных ванн, которые дарят посетителям прекрасное чувство бодрости, регенерации. Целебная вода источника отличного качества, в состав которой входят кальций, магний и гидрокарбонат.

Купание в термальных источниках Эгерсалока

Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина — вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.

В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» («Бикавер») и другие лучшие венгерские вина. Виноделы радушно встречают гостей в своих замечательных винных погребах, представляющими собой многометровые пещеры, выдолбленные в риолитном туфе, стены которых покрыты причудливыми «коврами» грибков.

Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.

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