Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер

Эгер - один из самых красивых городов Венгрии

Эгер — один из самых красивых городов Венгрии.

Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина — вот то, ради чего стоит ехать в Эгер.

Вы посетите Долиныу красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин, а также покупаетесь в термальных источниках Эгерсалока.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер

Что вы увидите 🤩

  • исторический центр города Эгер
  • Крепость в Эгере
  • Базилика в Эгере
  • Дворец архиепископа (осмотр снаружи) в Эгере
  • Площадь Эстерхази в Эгере
  • Минарет (осмотр снаружи) в Эгере
  • церковь ордена Миноритов в Эгере
  • Эгерсалок. Термальные лечебные источники. Купальня.
Венгерский Памуккале — волшебное место, здесь красивейшие узоры из кальция, белоснежные кружевные горы, по которым струится горячая водичка. Рядом с ним расположен SPA комплекс с большим количеством термальных ванн, бассейнов, массажных ванн, которые дарят посетителям прекрасное чувство бодрости, регенерации. Целебная вода источника отличного качества, в состав которой входят кальций, магний и гидрокарбонат.
Купание в термальных источниках Эгерсалока
Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина — вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.
В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» («Бикавер») и другие лучшие венгерские вина. Виноделы радушно встречают гостей в своих замечательных винных погребах, представляющими собой многометровые пещеры, выдолбленные в риолитном туфе, стены которых покрыты причудливыми «коврами» грибков.
Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Кружевные горы термального источника Эгерсалок и барочный Эгер
€330
€420

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
Что не входит
  • питание
  • входные билеты в термальную купальню
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Thermal.hungary
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