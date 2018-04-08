Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В этом путешествии вы посетите пещерную купальню Демьен.



Там вы проведете 2 часа и будете купаться в термальных бассейнах, где установлены электрические и природные гидромассажеры. После отдыха отправитесь на обзорную экскурсию в Эгер, чтобы увидеть старинный турецкий минарет. И посетите Долину красавиц, где вас будет ждать обед и дегустация эгерских вин. Автобус отправляется из Будапешта, все путешествие займет 12 часов. 4.7 35 отзывов

Экскурсии Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €440 за человека 4.7 35 отзывов 🇷🇺 русский 12 часов 1-7 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вам предстоит побывать в единственной в Европе пещерной купальне в Мишкольцтапольце, где вас ждёт купание в подземном термальном озере, выходящем на поверхность в сталактитовых залах, с водопадами, гидромассажными установками и различными водными аттракционами. Термальную пещеру окружает чудесный природный парк с озером. Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности! Эгер - небольшой живописный город известен своей крепостью, термальными источниками (бальнеологический курорт), историческими зданиями (в том числе самый северный турецкий минарет), а также производством знаменитого венгерского красного вина «Бычья кровь». Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин. Внимание! Во время ежегодных профилактических работ в пещерных купальнях, купание проводится в термальных купальнях курорта Эгерсалок. Программа: 08:00 выезд из Будапешта 11:00-13.00 купание После купания переезд в Эгер. 14:30-16:30 обзорная экскурсия по Эгеру 16.30 17:30 обед с дегустацией вин. 18.00 выезд в Будапешт Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.

Пятница в 08:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Эгер

Самый северный турецкий минарет

Долину красавиц

Пещерная купальня Демьен Что включено 2-х часовой доступ и купание в термальных бассейнах,

Обед с дегустацией вин,

Трансфер,

Услуги гида Что не входит в цену Питание во время трансфера, возьмите с собой воду и легкую закуску,

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Отель Риц-Карлтон Завершение: Отель The Ritz-Carlton Когда и сколько длится? Когда: Пятница в 08:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.