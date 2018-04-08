В этом путешествии вы посетите пещерную купальню Демьен.
Там вы проведете 2 часа и будете купаться в термальных бассейнах, где установлены электрические и природные гидромассажеры. После отдыха отправитесь на обзорную экскурсию в Эгер, чтобы увидеть старинный турецкий минарет. И посетите Долину красавиц, где вас будет ждать обед и дегустация эгерских вин. Автобус отправляется из Будапешта, все путешествие займет 12 часов.
Там вы проведете 2 часа и будете купаться в термальных бассейнах, где установлены электрические и природные гидромассажеры. После отдыха отправитесь на обзорную экскурсию в Эгер, чтобы увидеть старинный турецкий минарет. И посетите Долину красавиц, где вас будет ждать обед и дегустация эгерских вин. Автобус отправляется из Будапешта, все путешествие займет 12 часов.
Описание экскурсииВам предстоит побывать в единственной в Европе пещерной купальне в Мишкольцтапольце, где вас ждёт купание в подземном термальном озере, выходящем на поверхность в сталактитовых залах, с водопадами, гидромассажными установками и различными водными аттракционами. Термальную пещеру окружает чудесный природный парк с озером. Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности! Эгер - небольшой живописный город известен своей крепостью, термальными источниками (бальнеологический курорт), историческими зданиями (в том числе самый северный турецкий минарет), а также производством знаменитого венгерского красного вина «Бычья кровь». Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин. Внимание! Во время ежегодных профилактических работ в пещерных купальнях, купание проводится в термальных купальнях курорта Эгерсалок. Программа: 08:00 выезд из Будапешта 11:00-13.00 купание После купания переезд в Эгер. 14:30-16:30 обзорная экскурсия по Эгеру 16.30 17:30 обед с дегустацией вин. 18.00 выезд в Будапешт Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.
Пятница в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Эгер
- Самый северный турецкий минарет
- Долину красавиц
- Пещерная купальня Демьен
Что включено
- 2-х часовой доступ и купание в термальных бассейнах,
- Обед с дегустацией вин,
- Трансфер,
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание во время трансфера, возьмите с собой воду и легкую закуску,
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Риц-Карлтон
Завершение: Отель The Ritz-Carlton
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия нам очень понравилась, совершенно замечательный экскурсовод Марина, обаятельная и дружелюбная. Рассказала много интересного и по теме экскурсии и о Венгрии в целом. Купальня Мишкольц в карстовых пещерах произвела впечатление
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В
Очень хочу добавить к своему отзыву о Будапеште огромную благодарность экскурсоводу турфирмы "1000 дорог" Вере.
Мы были с Вами 3 января в Мишкольце и 5-го в Хевизе. До сих пор я
Мы были с Вами 3 января в Мишкольце и 5-го в Хевизе. До сих пор я
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Э
Экскурсия была насыщенной различными впечатлениями, удовольствие у телу и душе получено по полной программе. Искупалась в термальной купальне в пещерах, увидела город Эгер, посетила Кафедральный собор, прошла по улицам Эгера, ознакомилась с достопримечательностями. Потом мы отправились в Долину Красавиц на трапезу, попробовала гуяшь и продегустировала 6 вин. Экскурсия очень понравилась.
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С
Отличная экскурсия! Все было отлично организовано. Великолепный прфессиональный гид Лариса рассказала все об этих местах. Немного меньше чем хотелось покупались в термальных пещерах,но зато обед был на славу. Местные повара и виноделы ни скупились ни на гуляшь ни на вино! Отдельное спасибо гиду Ларисе. Каждому объяснила что, к чему, когда и куда! От себя экскурсию рекомендую!
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З
Добрый вечер! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена очень интересно и увлекательно проводила экскурсию. Единственное но, что сбор группы компании «1000 дорог» был запланирован на 7.45, а компания «Спутник 8» информировала нас о сборе в 8.00. Прошу корректно указывать время сбора группы. Спасибо!
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М
Необычная и очень приятная экскурсия. Если много уже видели в поездках - такой маршрут понравится наверняка. Купальни очень порадовали. Огромное спасибо гиду Марианне - очень знающий, чуткий и приятный во всех смыслах человек. И водителю Сильвестру спасибо. Все работали на 5+++
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