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Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах

4.6
42 отзыва
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
В этом путешествии вы посетите единственную в Европе пещерную купальню Мишкольц-Тапольца.

Там вы проведете 2 часа и будете купаться в термальных бассейнах, где установлены электрические и природные гидромассажеры.

После отдыха отправитесь на обзорную экскурсию ⛳ в Эгер, чтобы увидеть старинный турецкий минарет.

И посетите Долину красавиц, где вас будет ждать обед и дегустация эгерских вин.

Автобус отправляется из Будапешта, все путешествие займет 12 часов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧖SPA
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €78 за человека

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Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах
Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах

Что вы увидите

  • Город Эгер
  • Самый северный турецкий минарет
  • Долину красавиц
  • Пещерную купальню в Мишкольцтапольц.
Вам предстоит побывать в единственной в Европе пещерной купальне в Мишкольцтапольце, где вас ждёт купание в подземном термальном озере, выходящем на поверхность в сталактитовых залах, с водопадами, гидромассажными установками и различными водными аттракционами. Термальную пещеру окружает чудесный природный парк 🌳 с озером. Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности!
Эгер - небольшой живописный город 🏙️ известен своей крепостью, термальными источниками (бальнеологический курорт), историческими зданиями (в том числе самый северный турецкий минарет), а также производством знаменитого венгерского красного вина «Бычья кровь». Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.
Внимание! Во время ежегодных профилактических работ в пещерных купальнях, купание проводится в термальных купальнях курорта Эгерсалок.

Программа:

    08:00 выезд из Будапешта
    11:00-13. 00 купание
    После купания переезд в Эгер.
    14:30-16:30 обзорная экскурсия ⛳ по Эгеру
    16. 30 17:30 обед с дегустацией вин.
    18. 00 выезд в Будапешт
    Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.
    Что входит
    • 2-х часовой доступ и купание в термальных бассейнах
    • обед с дегустацией вин
    • трансфер
    • услуги гида
    Что не входит
    • питание во время трансфера, возьмите с собой воду и легкую закуску
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Отель The Ritz-Carlton
    Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах
    Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах
    Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах
    Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    1000Дорог
    1000Дорог
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    42 отзыва оставили туристы

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