Вам предстоит побывать в единственной в Европе пещерной купальне в Мишкольцтапольце, где вас ждёт купание в подземном термальном озере, выходящем на поверхность в сталактитовых залах, с водопадами, гидромассажными установками и различными водными аттракционами. Термальную пещеру окружает чудесный природный парк 🌳 с озером. Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности!

Эгер - небольшой живописный город 🏙️ известен своей крепостью, термальными источниками (бальнеологический курорт), историческими зданиями (в том числе самый северный турецкий минарет), а также производством знаменитого венгерского красного вина «Бычья кровь». Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.

Внимание! Во время ежегодных профилактических работ в пещерных купальнях, купание проводится в термальных купальнях курорта Эгерсалок.

Программа:

08:00 выезд из Будапешта

11:00-13. 00 купание

После купания переезд в Эгер.

14:30-16:30 обзорная экскурсия ⛳ по Эгеру

16. 30 17:30 обед с дегустацией вин.

18. 00 выезд в Будапешт

Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.