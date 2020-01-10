В рамках этой экскурсии мы предлагаем вам познакомиться с австрийской и словацкой культурами, которые так тесно связаны с культурой венгерской.

Дьёр (он же Győr по-венгерски и Raab по-немецки) – городок, расположенный на пути из Будапешта в Вену. И речь идет не только о географии, это выражается и в духе Дьёра, центр которого – прекрасный памятник городской планировки, именно австрийского типа. Множество церквей в стиле барокко и бесконечные закрытые балконы (Дьёр даже прозвали «городом балконов») подчеркивают внутреннюю грандиозность этого небольшого городка. Конечно, Дьёр интересен не только с этетической точки зрения, но и, безусловно, с исторической – многочисленные битвы с турками и наполеоновские войны не прошли мимо этого поселения. Подробно об этом вы услышите в рассказе нашего квалифицированного экскурсовода.

Следующая остановка - столица Словакии Братислава, когда-то именуемая Прессбургом и даже бывшая определенное время столицей Венгрии. Сегодня недорогой почти полностью пешеходный лишенный пафоса город, Братислава была когда-то важным центром в монархии. Стоит только вспомнить факт, что еще в начале 20 века из Вены в Братиславу ходил трамвай!

Достопримечательности тех времен хорошо сохранились, что сделает и так приятную прогулку по милой Братиславе, сочетающей средневеково-европейскую манеру застройки со славянским колоритом, еще и информационно насыщенной. Вы посетите самый важный замок Братиславский Град, известный Новый мост, Рыбацкие ворота и другие достопримечательности словацкой столицы.

Понять Венгрию без хотя бы приблизительного понимания близлежащих стран, сыгравших когда-то важную роль в истории государства (и продолжающих играть, ведь сейчас это все единое пространство Европейского Союза), почти невозможно. Потому эта экскурсия буквально идеально создана для вас как для туристов, посещающих и открывающих для себя Будапешт!

Важно! С собой необходимо иметь заграничный паспорт.