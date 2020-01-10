Экскурсия в Дьёр и Братиславу

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
4.45
11 отзывов
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Экскурсия в Дьёр и Братиславу

Описание экскурсии

В рамках этой экскурсии мы предлагаем вам познакомиться с австрийской и словацкой культурами, которые так тесно связаны с культурой венгерской.

Дьёр (он же Győr по-венгерски и Raab по-немецки) – городок, расположенный на пути из Будапешта в Вену. И речь идет не только о географии, это выражается и в духе Дьёра, центр которого – прекрасный памятник городской планировки, именно австрийского типа. Множество церквей в стиле барокко и бесконечные закрытые балконы (Дьёр даже прозвали «городом балконов») подчеркивают внутреннюю грандиозность этого небольшого городка. Конечно, Дьёр интересен не только с этетической точки зрения, но и, безусловно, с исторической – многочисленные битвы с турками и наполеоновские войны не прошли мимо этого поселения. Подробно об этом вы услышите в рассказе нашего квалифицированного экскурсовода.

Следующая остановка - столица Словакии Братислава, когда-то именуемая Прессбургом и даже бывшая определенное время столицей Венгрии. Сегодня недорогой почти полностью пешеходный лишенный пафоса город, Братислава была когда-то важным центром в монархии. Стоит только вспомнить факт, что еще в начале 20 века из Вены в Братиславу ходил трамвай!

Достопримечательности тех времен хорошо сохранились, что сделает и так приятную прогулку по милой Братиславе, сочетающей средневеково-европейскую манеру застройки со славянским колоритом, еще и информационно насыщенной. Вы посетите самый важный замок Братиславский Град, известный Новый мост, Рыбацкие ворота и другие достопримечательности словацкой столицы.

Понять Венгрию без хотя бы приблизительного понимания близлежащих стран, сыгравших когда-то важную роль в истории государства (и продолжающих играть, ведь сейчас это все единое пространство Европейского Союза), почти невозможно. Потому эта экскурсия буквально идеально создана для вас как для туристов, посещающих и открывающих для себя Будапешт!

Важно! С собой необходимо иметь заграничный паспорт.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Братиславский Град
  • Город Дьор
  • Собор св. Мартина
  • Старая ратуша
Что включено
  • Обед Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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A
10 янв 2020
В плане организационных вопросов особых замечаний нет. В плане "подачи материала"… Долго думал, стоит ли писать, но решил, что напишу. Могу только восхититься энергичностью госпожи Эмилии, которая вела экскурсию. Однако
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считаю, что излишняя политизированность рассказа, фантомные боли по "великой Венгрии", определенная односторонность рассказа можно было бы и откорректировать. Либо нужно рассказывать все (хотя зачем?), включая про участие венгерских частей в Второй Мировой, в частности, в битве за Сталинград, Либо (что более соответствует познавательному туризму) вести рассказ без углубления в непростые исторические материи. Тем более, что можно многое рассказать, не касаясь определенных страниц истории и обходя острые углы
С уважением, Анатолий

С
27 окт 2019
Всё было замечательно и интересно. Экскурсовод Эмилия очень поразила своей эрудицией, знанием истории и энергией. Никак не ожидала, что столь энергичной даме уже 77 лет, имеет 4 детей и 5 внуков(это она нам призналась по секрету на обратном пути). Нам очень понравилась экскурсия Дьер-Братислава и гид Эмилия.
Всё было замечательно и интересно. Экскурсовод Эмилия очень поразила своей эрудицией, знанием истории и энергией. Никак
О
20 окт 2019
Добрый день!
Экскурсия в целом понравилась, особенно наш гид и водитель в одном лице - Андрей. Очень много и интересно рассказывает.
Понравился Дьер. По Братиславе гуляли немного, возможно потому, что там особенно
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нечего посмотреть, кроме старого города.
В экскурсию входил обед - впечатлил не сильно. Ожидали отведать местной кухни, но был суп с огромным количеством моркови, жареный картофель со свининой. Вкусный блин и красное вино. К блинчику не полагалось ни воды, ни чая, ни кофе. Пришлось покупать.
Еще жаль, что нельзя туристов забрать и развести по отелям. Приходиться добираться на такси к месту сбора и от него в отель.

Добрый день!Добрый день!
Н
15 июл 2019
Самая замечательная экскурсия из Будапешта!
1. Чудесный гид Инна.
Она восхитительная!!!
Рассказывает огромное количество интересной информации: история Венгрии, интересные факты о современной венгерской жизни, разбор местной гастрономии, в общем, крайне интересно! Плюс она
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здорово общается даже с очень застенчивой публикой.
2. Времени хватает на всё! И послушать, и погулять, и что-то купить, при желании в Словакии можно даже осесть перекусить.
3. Вам не захочется перекусывать, потому что в Дьёре вас покормят хорошим, вкусным обедом с ооочень хорошим вином! К слову, обед будет именно в обеденное время, что очень здорово!
В общем, всем советую! С учетом того, что мало кто в Словакию захочет ехать с целью продолжительного путешествия, эта поездка отличнейшая возможность потоптать своими кроссовками земли этой страны!

Н
29 мая 2019
Прямо скажу,неочень понравилась экскурсия! Гид по Дъеру Андрей,ну что тут скажешь-история,факты,даты-всё то,что обычно ждёшь с нетерпением услышать-0. Зато по ходу экскурсии мы узнали о большом его увлечении вино+виноградники,было скучно и
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все в автобусе засыпали. В Дъере нас ожидал вкусный обед из трех блюд(отдельное спасибо девочкам,которые обслуживали нас).
Братислава- гид Алена. Тут уже немного интереснее,но тоже есть свои нюансы,много времени уделялось совсем не герою-Гитлеру,особенно находясь под впечатлением от посещиний набережной с обувью в Будапеште и Синагоги.

О
14 апр 2019
Неплохая экскурсия, но экскурсовод Алена в Братиславе оставляет желать лучшего… Очень вкусный обед в Дьере. Дьер милый городок, но смотреть там особо нечего.
М
9 янв 2019
К организации экскурсии никаких вопросов нет: автобус пришёл вовремя, хороший, комфортабельный. Гид достаточно подкованный, хотя и не до конца раскрывший многую информацию. Но сама экскурсия, на мой взгляд, бесполезная трата
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времени: город Дьёр, в который вас везут несколько часов, чтобы показать совершенно типичнешую архитектуру маленьких европейских городов и пообедать в местном заведении (входит в стоимость), где для непьющих предлагают либо сладкую газировку, либо оплатить чай/кофе и не самый вкусный обед из трёх блюд, - особого внимания не стоит. Ощущение, что организаторы просто не знали, как бы ещё разнообразить времяпрепровождение, поскольку и в самой Братиславе делать нечего. Там вас ждёт свой экскурсовод, который потратит минут 20, чтобы рассказать о единственном замке, стоя у обзорной площадки, а далее ещё с час будет водить по узким улочкам. Последующие два часа свободного времени, кажутся чрезмерными, за них успеваешь не только сфотографироваться со всеми имеющимися достопримечательностями, закупиться сувенирами, но и захотеть поскорее уже уехать.

J
5 ноя 2018
Огромная благодарность турбюро "1000 дорог" и в частности гиду Эмилии за чудесную экскурсию! все очень понравилась даже не смотря на то, что погода подкачала: шел дождь и дул сильный ветер.
B
17 окт 2018
хотя и далековато, но и экскусия и Баратислава понравились
Ю
9 июл 2017
Хорошая организация экскурсии, отличный гид, рассказывала все что нужно, интересно. Дьер очарователен, Братислава не то что бы, но интересно было послушать как живут люди в одной из самых небогатых стран ЕС. Достопримечательного там немного, но вы обязательно насладитесь вкуснейшие и
A
8 июн 2017
Очень понравилась экскурсия! Было 2 гида. Гид по Дъеру из Будапешта Инна Середа провела прекрасно,информативно,интересно экскурсию по Дъеру. В конце экскурсии по Дъеру был вкусный обед с вином и сладким,который
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входил бесплатно в экскурсию,что нас приятно удивило и порадовало. Затем поехали в Братиславу. Там нас встретила гид Алена. Очень интересно и доброжелательно провела экскурсию. от души все расскакзала и показала. Спасибо Тезексу за таких экскурсоводов и экскурсии. Прекрасно провели время!

Входит в следующие категории Будапешта

Можно с детьмиНа весь деньИстория и культура

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