Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма

Дьёр - красивый, ухоженный город со старинными зданиями, красивой архитектурой и богатой событиями...

Дьёр — красивый, ухоженный город со старинными зданиями, красивой архитектурой и богатой событиями историей.

Мы посетим также древнейший монастырь Венгрии.
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма

Что вы увидите 🤩

  • Здание городской Ратуши в городе Дьёр
  • Кафедральный собор в городе Дьёр
  • Дворец Епископа в городе Дьёр
  • Церковь Святого Игнатия в городе Дьёр
  • Церковь кармелитов в городе Дьёр
  • Дворец Эстерхази в городе Дьёр
  • Дом Наполеона в городе Дьёр
  • аббатство Паннонхалма

что вас ждет:

  • Дьёр
  • Это красивый, ухоженный город со старинными зданиями, красивой архитектурой и богатой событиями историей. Мы посетим также древнейший монастырь Венгрии.
  • Дьёр считается третим городом Венгрии в плане исторических достопримечательностей и любимое туристическое назначение.
  • С учетом реконструкции барочного центра города он получил Приз ЕС по культурному наследию в 1989 году.
  • Город с древней историей, многоцветный, гармонично объединяющий культурные и архитектурные памятники с природными особенностями. Церкви различных религиозных орденов, дворцы, музеи, характерные для города исторические здания с угловыми балконами, узкие улочки манят посетителей. Сакральные памятники Дьора и окружающих его поселений представляют 1000-летнюю историю христианства на этой территории.
  • Центр города застроен с определенным изыском и претензией на вкус в основном двухэтажными домиками.
  • Очень удачное местположение: сто километров до Вены, столько же до Будапешта, и столько же до Братиславы. Каждая состоятельная венгерская фамилия старалась построить в Дьёре себе хотя бы небольшой домик. Вот и получился город изысканный и приятный.
  • Находится в устье небольшой речушки Рабы.
  • Аббатство Паннонхалма
  • Старейший монастырь Венгрии, второе по величине католическое аббатство мира после Монтекассино. По преданию именно здесь родился самый знаменитый святой Франции Мартин Турский. Монастырь основан в 996 году отцом короля Иштвана Святого. В архитектуре монастыря переплелись черты самых различных стилей — романского, готики, барокко, неоклассицизма. Главное сооружение комплекса - базилика Святого Мартина (XII в. ). Монастырская библиотека — самое крупное негосударственное собрание книг страны, насчитывающее более 360 000 томов.
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Дьёр - город балкончиков и аббатство Паннохалма
€350
€450

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
Что не входит
  • входной билет в аббатство
  • обед
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно

Thermal.hungary
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