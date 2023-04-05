Город Дьёр характеризуют церкви различных религиозных орденов, дворцы, музеи, исторические здания с угловыми балконами. Узкие улочки манят путешественников. Но не только архитектурой интересен город, его ещё называют „городом рек”, здесь сходятся рукава Дуная - Мошони, Раба и Рабца. И не удивляйтесь, если прогуливаясь по городу вы увидите памятник содовому сифону! Ведь Дьёр- родина учёного -монаха, Аньёш Йедлик, который наряду с изобретением динамо-машины, придумал газированную воду, которую венгры с большим удовольствием добавляют к своему любимому летнему напитку, фрётчу!

Столица Словакии – Братислава, как и Будапешт лежит на обеих берегах Дуная. Рассказ нашего гида о богатой истории города, которую венгры называют Пожонь, несомненно заинтересует вас, поскольку Братислава не раз играла важную роль в событиях Центральной Европы. Несколько веков она являлась столицей Венгрии, и местом коронации.

В наше время Братислава может гордиться званием одного из самых динамически развивающихся городов Европы. Небольшой факт из истории, как бы это странно не звучало, с 1914 года, между Братиславой и Веной ходил обыкновенный трамвай. Среди основных достопримечательностей Братиславы вы осмотрите Храд, и наиболее привлекательную часть города - Старе место – где с удовольствием можно побродить по узким улочкам и полюбоваться следами давно минувших дней. После экскурсии по Старому городу вам будет предоставлено свободное время, как раз хватит, чтобы заказать в одном из ресторанчиков знаменитую страпачку, и кружку пенистого пива.