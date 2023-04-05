Экскурсия в Дьёр и Братиславу

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Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
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Что вас ожидает:

  • Дьёр
  • Братислава
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город Дьёр характеризуют церкви различных религиозных орденов, дворцы, музеи, исторические здания с угловыми балконами. Узкие улочки манят путешественников. Но не только архитектурой интересен город, его ещё называют „городом рек”, здесь сходятся рукава Дуная - Мошони, Раба и Рабца. И не удивляйтесь, если прогуливаясь по городу вы увидите памятник содовому сифону! Ведь Дьёр- родина учёного -монаха, Аньёш Йедлик, который наряду с изобретением динамо-машины, придумал газированную воду, которую венгры с большим удовольствием добавляют к своему любимому летнему напитку, фрётчу!
Столица Словакии – Братислава, как и Будапешт лежит на обеих берегах Дуная. Рассказ нашего гида о богатой истории города, которую венгры называют Пожонь, несомненно заинтересует вас, поскольку Братислава не раз играла важную роль в событиях Центральной Европы. Несколько веков она являлась столицей Венгрии, и местом коронации.
В наше время Братислава может гордиться званием одного из самых динамически развивающихся городов Европы. Небольшой факт из истории, как бы это странно не звучало, с 1914 года, между Братиславой и Веной ходил обыкновенный трамвай. Среди основных достопримечательностей Братиславы вы осмотрите Храд, и наиболее привлекательную часть города - Старе место – где с удовольствием можно побродить по узким улочкам и полюбоваться следами давно минувших дней. После экскурсии по Старому городу вам будет предоставлено свободное время, как раз хватит, чтобы заказать в одном из ресторанчиков знаменитую страпачку, и кружку пенистого пива.

по четвергам, с 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортнаф услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Завершение: Большая Синагога
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам, с 8:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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