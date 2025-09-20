Познакомиться с городами на Дунае, услышать историю венского трамвая и увидеть памятник сифону
В путешествии вы выясните, чем живут столица Словакии и родина газировки. Пройдёте по Старому городу Братиславы, погрузитесь в прошлое страны и полюбуетесь Дунаем. В Дьёре вас ждут узкие улочки, архитектура барокко и рассказ о монахе-изобретателе.
Описание экскурсии
Братислава — королевская история и европейское настоящее
Вы пройдёте по Старе место — историческому центру Словакии, услышите, почему Братислава когда-то называлась Пожонь, узнаете о коронациях венгерских королей и увидите Храд, возвышающийся над городом. Гид расскажет о венском трамвае 1914 года и покажет, где лучше всего попробовать страпачку с пивом.
Свободное время в Братиславе (1,5 часа). Можно заглянуть в сувенирные лавки, посидеть на террасе с видом на Дунай или продолжить изучение узких улочек центра.
Город рек — Дьёр
Прогуляетесь по центру города, где встречаются три реки: Дунай (рукав Мошони), Раба и Рабца. Увидите здания с угловыми балконами, дворцы, церкви разных конфессий и памятник сифону — символу учёного-монаха Аньёша Йедлика, уроженца Дьёра. Именно он изобрёл динамо-машину и газированную воду, которую венгры добавляют в летний фрёч.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Будапешта 11:00 — прибытие в Братиславу, обзорная экскурсия, свободное время 14:30 — выезд из Братиславы 15:30 — прибытие в Дьёр, экскурсия 16:30 — выезд в Будапешт 19:00–20:00 — возвращение в город
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
Дополнительные расходы (по желанию): обед — €25–35 (средний чек)
Не забудьте взять с собой загранпаспорт!
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€100
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большой синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ангелина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 65 туристов
Отзывы и рейтинг
Ирина
20 сен 2025
Понравилась экскурсия, не ожидали, что старый город Братислава такой красивый и интересный, с очень большой историей и шикарной архитектурой 🔥 Но! Пол часа свободного времени это совсем ничего 😩😩😩, хотя в программе было заявлено 1,5 часа. Организаторам на заметку - подумайте об этом! Потому что есть на что посмотреть и где погулять!