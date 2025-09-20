Мои заказы

Из Будапешта в Братиславу и Дьёр - за один день

Познакомиться с городами на Дунае, услышать историю венского трамвая и увидеть памятник сифону
В путешествии вы выясните, чем живут столица Словакии и родина газировки. Пройдёте по Старому городу Братиславы, погрузитесь в прошлое страны и полюбуетесь Дунаем. В Дьёре вас ждут узкие улочки, архитектура барокко и рассказ о монахе-изобретателе.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Братислава — королевская история и европейское настоящее

Вы пройдёте по Старе место — историческому центру Словакии, услышите, почему Братислава когда-то называлась Пожонь, узнаете о коронациях венгерских королей и увидите Храд, возвышающийся над городом. Гид расскажет о венском трамвае 1914 года и покажет, где лучше всего попробовать страпачку с пивом.

Свободное время в Братиславе (1,5 часа). Можно заглянуть в сувенирные лавки, посидеть на террасе с видом на Дунай или продолжить изучение узких улочек центра.

Город рек — Дьёр

Прогуляетесь по центру города, где встречаются три реки: Дунай (рукав Мошони), Раба и Рабца. Увидите здания с угловыми балконами, дворцы, церкви разных конфессий и памятник сифону — символу учёного-монаха Аньёша Йедлика, уроженца Дьёра. Именно он изобрёл динамо-машину и газированную воду, которую венгры добавляют в летний фрёч.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Будапешта
11:00 — прибытие в Братиславу, обзорная экскурсия, свободное время
14:30 — выезд из Братиславы
15:30 — прибытие в Дьёр, экскурсия
16:30 — выезд в Будапешт
19:00–20:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — €25–35 (средний чек)
  • Не забудьте взять с собой загранпаспорт!
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Большой синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ангелина
Ангелина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 65 туристов
Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут
читать дальше

всё наилучшее и помогут вам полюбить Венгрию так же, как мы! Предлагаем групповые и индивидуальные, пешеходные и автобусные, авторские и тематические экскурсии, прогулки на кораблике и гастроприключения — в Будапеште и по всей Венгрии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ирина
Ирина
20 сен 2025
Понравилась экскурсия, не ожидали, что старый город Братислава такой красивый и интересный, с очень большой историей и шикарной архитектурой 🔥 Но! Пол часа свободного времени это совсем ничего 😩😩😩, хотя в программе было заявлено 1,5 часа. Организаторам на заметку - подумайте об этом! Потому что есть на что посмотреть и где погулять!
Входит в следующие категории Будапешта

