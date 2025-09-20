В путешествии вы выясните, чем живут столица Словакии и родина газировки. Пройдёте по Старому городу Братиславы, погрузитесь в прошлое страны и полюбуетесь Дунаем. В Дьёре вас ждут узкие улочки, архитектура барокко и рассказ о монахе-изобретателе.

Описание экскурсии

Братислава — королевская история и европейское настоящее

Вы пройдёте по Старе место — историческому центру Словакии, услышите, почему Братислава когда-то называлась Пожонь, узнаете о коронациях венгерских королей и увидите Храд, возвышающийся над городом. Гид расскажет о венском трамвае 1914 года и покажет, где лучше всего попробовать страпачку с пивом.

Свободное время в Братиславе (1,5 часа). Можно заглянуть в сувенирные лавки, посидеть на террасе с видом на Дунай или продолжить изучение узких улочек центра.

Город рек — Дьёр

Прогуляетесь по центру города, где встречаются три реки: Дунай (рукав Мошони), Раба и Рабца. Увидите здания с угловыми балконами, дворцы, церкви разных конфессий и памятник сифону — символу учёного-монаха Аньёша Йедлика, уроженца Дьёра. Именно он изобрёл динамо-машину и газированную воду, которую венгры добавляют в летний фрёч.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Будапешта

11:00 — прибытие в Братиславу, обзорная экскурсия, свободное время

14:30 — выезд из Братиславы

15:30 — прибытие в Дьёр, экскурсия

16:30 — выезд в Будапешт

19:00–20:00 — возвращение в город

Организационные детали