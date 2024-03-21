Всего в 30-ти минутах езды от Будапешта, в живописной холмистой местности находится один из самых больших дворцов Венгрии.
Возведённый более 250 лет назад Королевский замок входит в число выдающихся произведений венгерского барочного зодчества.
Возведённый более 250 лет назад Королевский замок входит в число выдающихся произведений венгерского барочного зодчества.
Описание экскурсииГёдёллё Во времена правления Франца Иосифа этот дворец стал любимой резиденцией австро-венгерских императоров в Венгрии. Супруга императора, императрица Елизавета, которую в народе ласково называли Сиси, особенно любила Гёдёллё и охотно проводила здесь время. Прекрасно отреставрированное здание дворца с помпезностью былых времён встречает посетителей сегодня. Гуляя по залам дворца, непроизвольно окунаешься в атмосферу эпохи легендарной красавицы- императрицы с нелёгкой судьбой. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 6- ти человек
По пятницам в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входной билет во дворец
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 6 - ти человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Музей по какой- то причине был закрыт, но нас отвезли в город Мастеров Сентендре. Спасибо гиду Игорю за интересный рассказ
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