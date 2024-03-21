Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Всего в 30-ти минутах езды от Будапешта, в живописной холмистой местности находится один из самых больших дворцов Венгрии.



Возведённый более 250 лет назад Королевский замок входит в число выдающихся произведений венгерского барочного зодчества. 5 1 отзыв

Gastroplustour Туристическая Компания Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Групповая экскурсия €135 за человека 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 4 часа 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гёдёллё Во времена правления Франца Иосифа этот дворец стал любимой резиденцией австро-венгерских императоров в Венгрии. Супруга императора, императрица Елизавета, которую в народе ласково называли Сиси, особенно любила Гёдёллё и охотно проводила здесь время. Прекрасно отреставрированное здание дворца с помпезностью былых времён встречает посетителей сегодня. Гуляя по залам дворца, непроизвольно окунаешься в атмосферу эпохи легендарной красавицы- императрицы с нелёгкой судьбой. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 6- ти человек

По пятницам в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Транспорт

Входной билет во дворец Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Большая Синагога, площадь перед центральным входом Когда и сколько длится? Когда: По пятницам в 10:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Важная информация Экскурсия состоится при наборе группы от 6 - ти человек Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.