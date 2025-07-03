Описание экскурсииВы посетите выдающийся дворцовый ансамбль XVIII века, летнюю резиденцию королевы Елизаветы (Сисси) и Эгер - один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Дворец в Гёдёллё - одна из самых знаменитых дворцовых усадеб Венгрии, летняя резиденция королевы Елизаветы. Рядом с дворцом разбит великолепный парк, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. В наши дни можно не только полюбоваться на дворец снаружи и прогуляться по его саду, но и оказаться внутри, пройти по анфиладам комнат, посмотреть как жили император Австро-Венгрии Франц-Иосиф и его супруга Елизавета - обожаемая венграми императрица Сисси. Почти все экспозиции расположенного в здании дворца музея посвящены императрице Елизавете и тому времени: старинные костюмы, предметы королевского быта, великолепные полотна и гобелены - все здесь дышит историей, и все сохранилось в прекрасном состоянии. Барочный театр в Гёдёллё на сегодняшний день единственный реконструированный театр в стиле барокко на территории Венгрии. Эгер - один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Вас ожидает прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. Героизм защитников крепости под командованием капитана Иштвана Добо, которые сумели выстоять против многократно превосходящих сил противника, стал одним из самых славных моментов в истории Венгрии. О том, что турки все же захватили Эгер, напоминает тонкая сорокаметровая игла минарета. Несколько веков назад таких башен в Эгере было гораздо больше. Минарет - самый северный турецкий памятник, сохранившийся в Венгрии. В окрестностям Эгера с давних пор выращивают изумительный виноград 🍇, из которого делают всемирно известное вино 🍷"Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина. Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец в Гёдёллё (интерьеры дворца)
- Осмотр туристического центра Эгера, Базилика Эгера, эгерская крепость, улица Сечени, Дворец архиепископа (осмотр снаружи, Площадь Эстерхази)
- Винодельческий регион Долина Прекрасной Дамы
Что включено
- Услуги гида, транспорт, парковки
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец, обед
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Эта экскурсия - идеальное сочетание приятного с полезным. Во время неё мы много узнали об истории Венгрии и её уникальном языке, побывали в красивом городе Эгере и во дворце Гёдёллё. В экскурсию входило посещение Долины красавиц с дегустацией вина - и это было здорово! Большое спасибо гиду Ольге за прекрасно проведённый день. Отдельно хочу отметить хорошую организацию экскурсии.
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Т
Эта экскурсия - идеальное сочетание приятного с полезным. Во время неё мы много узнали об истории Венгрии и её уникальном языке, побывали в красивом городе Эгере и во дворце Гёдёллё. В экскурсию входило посещение Долины красавиц с дегустацией вина - и это было здорово! Большое спасибо гиду Ольге за прекрасно проведённый день. Отдельно хочу отметить хорошую организацию экскурсии.
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Л
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Л
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