Секешфехервар и замок любви Боривар

Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар
Секешфехервар и замок любви Боривар

Что вы увидите 🤩

  • Собор Святого Иштвана в Секешфехерваре
  • Ратушная площадь в Секешфехерваре
  • Сад руин в Секешфехерваре
  • Епископский дворец (осмотр снаружи) в Секешфехерваре
  • Башня с часами в Секешфехерваре
  • церковь Святой Анны
  • скульптура «Держава»
  • церковь Св. Имре
  • Церковь св. Иоанна Непомуцкого
  • Музей-аптека «Чёрный орёл»
  • Замок Бори
Секешфехервар — город королей. Это один из древнейших городов страны. Здесь короновали и хоронили королей, хранили корону и коронационные принадлежности, содержали государственные архивы и присягали на верность властителям.
На окраине города есть удивительное сооружение — замок Бори, ожившая фантазия архитектора и скульптора Ёно Бори, уроженца Секешфехервара. В облике этого похожего на ларец замка соединились черты романского и готического стилей, а также прослеживается влияние шотландской замковой архитектуры.
Ено Бори, известный венгерский скульптор и архитектор, практически всю свою жизнь (с 1912 по 1959 год, с перерывами на мировые войны. ) строил этот замок, посвятив его своей жене Илоне. Надо сказать, получилось прекрасное произведение искусства. Прекрасные башенки со смотровыми галереями, колоннада, скульптуры, выполненные самим Енё Бори, картины его жены. Согласно местному поверью, пары, посетившие замок, останутся неразлучны до конца своих дней. Хотите верьте, хотите нет. Замок и сейчас находится в собственности потомков Ено и Илоны.
Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Секешфехервар и замок любви Боривар
€240
€350

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
Что не входит
  • входные билеты в Замок Бори
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Thermal.hungary
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