Секешфехервар — город королей. Это один из древнейших городов страны. Здесь короновали и хоронили королей, хранили корону и коронационные принадлежности, содержали государственные архивы и присягали на верность властителям.

На окраине города есть удивительное сооружение — замок Бори, ожившая фантазия архитектора и скульптора Ёно Бори, уроженца Секешфехервара. В облике этого похожего на ларец замка соединились черты романского и готического стилей, а также прослеживается влияние шотландской замковой архитектуры.

Ено Бори, известный венгерский скульптор и архитектор, практически всю свою жизнь (с 1912 по 1959 год, с перерывами на мировые войны. ) строил этот замок, посвятив его своей жене Илоне. Надо сказать, получилось прекрасное произведение искусства. Прекрасные башенки со смотровыми галереями, колоннада, скульптуры, выполненные самим Енё Бори, картины его жены. Согласно местному поверью, пары, посетившие замок, останутся неразлучны до конца своих дней. Хотите верьте, хотите нет. Замок и сейчас находится в собственности потомков Ено и Илоны.

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