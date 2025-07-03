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Ирина Емелина Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €370 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 4 отзыва 🇷🇺 русский 8 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы посетите выдающийся дворцовый ансамбль XVIII века, летнюю резиденцию королевы Елизаветы (Сисси) и Эгер - один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Дворец в Гёдёллё - одна из самых знаменитых дворцовых усадеб Венгрии, летняя резиденция королевы Елизаветы. Рядом с дворцом разбит великолепный парк, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. В наши дни можно не только полюбоваться на дворец снаружи и прогуляться по его саду, но и оказаться внутри, пройти по анфиладам комнат, посмотреть как жили император Австро-Венгрии Франц-Иосиф и его супруга Елизавета - обожаемая венграми императрица Сисси. Почти все экспозиции расположенного в здании дворца музея посвящены императрице Елизавете и тому времени: старинные костюмы, предметы королевского быта, великолепные полотна и гобелены - все здесь дышит историей, и все сохранилось в прекрасном состоянии. Барочный театр в Гёдёллё на сегодняшний день единственный реконструированный театр в стиле барокко на территории Венгрии. Эгер - один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Вас ожидает прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. Героизм защитников крепости под командованием капитана Иштвана Добо, которые сумели выстоять против многократно превосходящих сил противника, стал одним из самых славных моментов в истории Венгрии. О том, что турки все же захватили Эгер, напоминает тонкая сорокаметровая игла минарета. Несколько веков назад таких башен в Эгере было гораздо больше. Минарет - самый северный турецкий памятник, сохранившийся в Венгрии. В окрестностям Эгера с давних пор выращивают изумительный виноград 🍇, из которого делают всемирно известное вино 🍷"Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина. Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец в Гёдёллё (интерьеры дворца)

Осмотр туристического центра Эгера, Базилика Эгера, эгерская крепость, улица Сечени, Дворец архиепископа (осмотр снаружи, Площадь Эстерхази)

Винодельческий регион Долина Прекрасной Дамы Что включено Услуги гида, транспорт, парковки Что не входит в цену Входные билеты во дворец, обед Место начала и завершения? По договоренности с туристами Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.