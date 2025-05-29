Дворец Гёдёллё, расположенный недалеко от Будапешта, привлекает своим величием и уютом. Здесь почти 7 лет провела королева Элизабет, наслаждаясь уединением и красотой окружающего парка. Посетители смогут увидеть интерьеры, личные вещи
5 причин купить эту экскурсию
- 👑 Узнайте историю королевы Элизабет
- 🏰 Исследуйте великолепный дворец
- 🌳 Прогуляйтесь по уникальному парку
- 🚗 Комфортное путешествие из Будапешта
- 🔍 Откройте тайны потайных ходов
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Дворец Гёдёллё
- Парк дворца
Описание экскурсии
Отправимся из Будапешта во дворец, который построил самый состоятельный человек Венгрии. Обсудим историю дворца и его хозяев.
Пройдём по великолепному парку и найдём удивительную секвойю — о ней Сиси писала в дневнике: «Есть в парке дерево, которое знает обо мне всё».
Осмотрим интерьеры и поймём, почему дворец так нравился императрице Элизабет. Увидим её личные вещи и поговорим о причудах любимой королевы Венгрии.
Отыщем потайную лестницу и выясним, почему Сиси не хотела, чтобы её кровать во дворце стояла на месте кровати императрицы Марии-Терезии.
Организационные детали
- Дворец находится в 30 км от Будапешта. Отправимся туда на комфортабельном авто Ford Focus или VW Caddy Maxi
- Дополнительно оплачивается билет во дворец — €12,5/5000 форинтов среди недели или 5400 форинтов в выходные
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 152 туристов
Венгрия — моя вторая родина, а Будапешт является любимым городом, где состоялась моя жизнь, семья, судьба и любовь! С 2009 года являюсь лицензированный экскурсоводом и членом венгерского Союза гидов. Провожу индивидуальные, групповыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вячеслав
29 мая 2025
На прошлой неделе провели чудесные полдня в компании Светланы. Несмотря на погоду, решили выбраться из города и совешили приятную поездку в Гёдёлле с посещением дворца королевы Элизабет. Это была очень
В
Вера
18 мая 2025
Посетили экскурсию "Любимый дворец королевы Элизабет". Приятная поездка до городка Гёдёллё под рассказ Светланы о достопримечательностях по ходу движения. Конечный пункт - изумительной красоты дворцовый комплекс. Светлана - аккредитованный гид,
М
Марина
29 апр 2025
Замечательная экскурсия, мы получили много впечатлений и информации для размышления.
О
Орестис
11 апр 2025
Это наша вторая экскурсия со Светланой, ещё более захватывающая и интересная, по королевскому дворцу Елизаветы, все исторические события изложены легко и доступно. Дворец очень интересен, во всём и архитектура и
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€205
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним городам Венгрии: Эстергом, Вишеград и Сентэндре
Путешествие по историческим местам Венгрии: от королевских резиденций до уникальных музеев
Начало: Около вашего отеля
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Буде
Дунай делит Будапешт на две части: Буда на холмах, Пешт на равнинах. Прогулка по Буде откроет вам Королевский дворец и Рыбацкий бастион
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€150 за всё до 6 чел.