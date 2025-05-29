Дворец Гёдёллё, расположенный недалеко от Будапешта, привлекает своим величием и уютом. Здесь почти 7 лет провела королева Элизабет, наслаждаясь уединением и красотой окружающего парка. Посетители смогут увидеть интерьеры, личные вещи

королевы и узнать о её причудах. Особое внимание привлекает потайная лестница и секвойя, о которой Сиси писала в своём дневнике. Путешествие начинается в Будапеште и проходит в комфортабельном автомобиле, обеспечивая удобство и удовольствие от экскурсии

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Будапеште

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Отправимся из Будапешта во дворец, который построил самый состоятельный человек Венгрии. Обсудим историю дворца и его хозяев.

Пройдём по великолепному парку и найдём удивительную секвойю — о ней Сиси писала в дневнике: «Есть в парке дерево, которое знает обо мне всё».

Осмотрим интерьеры и поймём, почему дворец так нравился императрице Элизабет. Увидим её личные вещи и поговорим о причудах любимой королевы Венгрии.

Отыщем потайную лестницу и выясним, почему Сиси не хотела, чтобы её кровать во дворце стояла на месте кровати императрицы Марии-Терезии.

Организационные детали