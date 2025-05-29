Мои заказы

Любимый дворец королевы Элизабет

Путешествие во дворец Гёдёллё из Будапешта: история, секреты и великолепие барокко ждут вас в уютной атмосфере королевских интерьеров
Дворец Гёдёллё, расположенный недалеко от Будапешта, привлекает своим величием и уютом. Здесь почти 7 лет провела королева Элизабет, наслаждаясь уединением и красотой окружающего парка. Посетители смогут увидеть интерьеры, личные вещи
королевы и узнать о её причудах. Особое внимание привлекает потайная лестница и секвойя, о которой Сиси писала в своём дневнике.

Путешествие начинается в Будапеште и проходит в комфортабельном автомобиле, обеспечивая удобство и удовольствие от экскурсии

4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 👑 Узнайте историю королевы Элизабет
  • 🏰 Исследуйте великолепный дворец
  • 🌳 Прогуляйтесь по уникальному парку
  • 🚗 Комфортное путешествие из Будапешта
  • 🔍 Откройте тайны потайных ходов
Любимый дворец королевы Элизабет© Светлана
Любимый дворец королевы Элизабет© Светлана
Любимый дворец королевы Элизабет© Светлана
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Дворец Гёдёллё
  • Парк дворца

Описание экскурсии

Отправимся из Будапешта во дворец, который построил самый состоятельный человек Венгрии. Обсудим историю дворца и его хозяев.

Пройдём по великолепному парку и найдём удивительную секвойю — о ней Сиси писала в дневнике: «Есть в парке дерево, которое знает обо мне всё».

Осмотрим интерьеры и поймём, почему дворец так нравился императрице Элизабет. Увидим её личные вещи и поговорим о причудах любимой королевы Венгрии.

Отыщем потайную лестницу и выясним, почему Сиси не хотела, чтобы её кровать во дворце стояла на месте кровати императрицы Марии-Терезии.

Организационные детали

  • Дворец находится в 30 км от Будапешта. Отправимся туда на комфортабельном авто Ford Focus или VW Caddy Maxi
  • Дополнительно оплачивается билет во дворец — €12,5/5000 форинтов среди недели или 5400 форинтов в выходные

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 152 туристов
Венгрия — моя вторая родина, а Будапешт является любимым городом, где состоялась моя жизнь, семья, судьба и любовь! С 2009 года являюсь лицензированный экскурсоводом и членом венгерского Союза гидов. Провожу индивидуальные, групповые
экскурсии пешком, на машине, городском транспорте, автобусе, корабле. Мой подход — каждый гость достоин VIP-обслуживания, поэтому я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям моих клиентов, а после нашей экскурсии посоветовать им рестораны, театры, программу на вечер, купальни, дегустации и др. Приезжайте, Будапешт и Венгрия жду Вас!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вячеслав
Вячеслав
29 мая 2025
На прошлой неделе провели чудесные полдня в компании Светланы. Несмотря на погоду, решили выбраться из города и совешили приятную поездку в Гёдёлле с посещением дворца королевы Элизабет. Это была очень
познавательная и интресная экскурсия. Мы услышали блестящий рассказ об истории дворца и королевской семьи со множеством интересных фактов. Светлана очень позитивный и доброжелательный человек, на обратной дороге дополнительно посоветовала нам куда еще сходить в Будапеште и скинула все необходимые ссылки. Большое спасибо за интересный рассказ и проявленное к нам внимание! До новых встреч!!!

В
Вера
18 мая 2025
Посетили экскурсию "Любимый дворец королевы Элизабет". Приятная поездка до городка Гёдёллё под рассказ Светланы о достопримечательностях по ходу движения. Конечный пункт - изумительной красоты дворцовый комплекс. Светлана - аккредитованный гид,
которой самой разрешено проводить экскурсию в этом дворце. Мы услышали историю этого места со времён первых владельцев до наших дней. Прекрасно отреставрированые покои императорской четы, аутентичные предметы быта знати, потайные ходы для проживавших в этом доме, нестандартная система отопления помещений, умиротворяющий парк с разными интересными растениями, - здесь есть что посмотреть! И всё это сопровождается рассказом вашего личного экскурсовода, обладающего глубоким знанием фактов, имён исторических личностей, интересных историй с их участием.
В дворцовом комплексе есть кафе с очень вкусными десертами (попробовали разные - вкусные все).
Удобно, что экскурсовод забирает участников от места проживания и возвращает туда же.
Светлана очень внимательна, старается решить орг. вопросы, возникающие у участников.
Рекомендую эту экскурсию, как неутомительную познавательную прогулку в красивом месте на полдня.

М
Марина
29 апр 2025
Замечательная экскурсия, мы получили много впечатлений и информации для размышления.
О
Орестис
11 апр 2025
Это наша вторая экскурсия со Светланой, ещё более захватывающая и интересная, по королевскому дворцу Елизаветы, все исторические события изложены легко и доступно. Дворец очень интересен, во всём и архитектура и
восстановленные убранства во дворце. И что поразительно Венгры сохранили, даже грустный кусочек истории этого дворца. Дорога на на комфортабельной машине, сопровождалась рассказом о тех достопримечательностях, которые встречались по пути. Было интересно. И это наш второй приезд в Будапешт. Нам с супругой очень понравилось. Так же Светлана посоветовала куда сходить, что ещё интересного посмотреть. Подсказала концерт классической музыки в церкви и как купить билеты, по дешевле. Большое спасибо.

Входит в следующие категории Будапешта

