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Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €200 за экскурсию

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Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре

Что вы увидите

  • Гёдёлле
  • дворец императрицы Елизаветы (Сисси)
  • город мастеров Сентэндре
  • набережная Дуная.
Экскурсия по окрестностям Будапешта. Посещение двух городов.
Главная достопримечательность 🏛️ Гёдёллё - выдающийся дворцовый ансамбль XVIII века, летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси).
Это один из самых известных архитектурных шедевров венгерского барокко. Рядом с дворцом разбит великолепный парк 🌳, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. Осмотр дворцовой территории и покоев дворца.
Барочный театр в Гёдёллё на сегодняшний день единственный реконструированный театр в стиле барокко на территории Венгрии.
В 15 минутах ходьбы от замка Гёдёлле расположена железнодорожная станция Гёдёллё, а при ней здание Королевского зала ожидания (Királyi Váróterem).
Сентэндре - город 🏙️ в центральной части Венгрии, в 20 км к северо-западу от Будапешта. Он был основан в XI веке под латинским названием Sanctus Andreas. В конце XIV века в Сентэндре появились сербы и греки, бежавшие от турок. С тех пор Сентэндре приобрёл балканский колорит.
Среди беженцев было много купцов и ремесленников, что способствовало процветанию города.
Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда большое количество любителей прикладного искусства. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко.
В Музее марципана представлены настоящие произведения искусства, созданные из марципанов: здание парламента Венгрии, фигуры принцессы Дианы и Майкла Джексона. В Музее керамики Маргит Ковач собраны работы этого мастера. Музей 🖼 общественного транспорта представляет экспозицию старинных трамваев, троллейбусов, пригородных поездов, их масштабные модели и коллекции билетов разных лет. В Музее вина есть возможность продегустировать и приобрести лучшие сорта венгерских вин и крепких напитков.
Что входит
  • услуги лицензированного экскурсовода
  • услуги лицензированного водителя, транспорт
  • проезд по платным автострадам
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • обед
  • дегустация вина
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре
Экскурсия в Гёдёллё и Сентэндре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
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