Экскурсия по окрестностям Будапешта. Посещение двух городов.

Главная достопримечательность 🏛️ Гёдёллё - выдающийся дворцовый ансамбль XVIII века, летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси).

Это один из самых известных архитектурных шедевров венгерского барокко. Рядом с дворцом разбит великолепный парк 🌳, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. Осмотр дворцовой территории и покоев дворца.

Барочный театр в Гёдёллё на сегодняшний день единственный реконструированный театр в стиле барокко на территории Венгрии.

В 15 минутах ходьбы от замка Гёдёлле расположена железнодорожная станция Гёдёллё, а при ней здание Королевского зала ожидания (Királyi Váróterem).

Сентэндре - город 🏙️ в центральной части Венгрии, в 20 км к северо-западу от Будапешта. Он был основан в XI веке под латинским названием Sanctus Andreas. В конце XIV века в Сентэндре появились сербы и греки, бежавшие от турок. С тех пор Сентэндре приобрёл балканский колорит.

Среди беженцев было много купцов и ремесленников, что способствовало процветанию города.

Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда большое количество любителей прикладного искусства. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко.

В Музее марципана представлены настоящие произведения искусства, созданные из марципанов: здание парламента Венгрии, фигуры принцессы Дианы и Майкла Джексона. В Музее керамики Маргит Ковач собраны работы этого мастера. Музей 🖼 общественного транспорта представляет экспозицию старинных трамваев, троллейбусов, пригородных поездов, их масштабные модели и коллекции билетов разных лет. В Музее вина есть возможность продегустировать и приобрести лучшие сорта венгерских вин и крепких напитков.